Новые атомные субмарины типа Columbia заменят в ВМС США подлодки класса Ohio

ВМС США заключили многомиллиардный контракт с компанией General Dynamics на постройку атомных субмарин нового поколения класса Columbia, которые в перспективе должны заменить уже устаревшие подлодки класса «Огайо» (тип Ohio). Об этом сообщает американская пресса.

General Dynamics получила от ВМС США контракт на сумму 15,4 млрд долларов. Соглашение предусматривает не только постройку атомных субмарин, но и их поддержку и обслуживание. По количеству планируемых к постройке субмарин информации нет, но работы продлятся как минимум до июня 2035 года.



Как уточнили в General Dynamics, полученные средства будут направлены на проектирование дополнительных подлодок класса Columbia, поддержку главной верфи и развитие сети поставщиков. Основные работы будут вестись в Гротоне (Коннектикут) и Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния).

Согласно заявлению ВМС США, новые субмарины класса Columbia станут основой ядерной триады США, постепенно выводя из эксплуатации устаревшие субмарины типа Ohio. Новые подводные лодки будут иметь длину 170 метров, водоизмещение в 20 тысяч тонн и станут самыми тихими в американском флоте благодаря новейшим технологиям малозаметности и электрическому приводу. Каждая субмарина будет нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с ядерными боеголовками.
7 комментариев
  1. Александр Х Звание
    Сегодня, 14:06
    И на все у пиндocoв денег хватает.
    Когда же они обанкротятся?
  2. rocket757 Звание
    Сегодня, 14:12
    Естественный процесс замены ...
    Увы, разоружатся или хотя б сдерживаться, наши потенциальные противники не собираются...
    Мир от этого спокойнее не станет.
    1. Alex777 Звание
      Сегодня, 14:21
      Пока только проектируют. Нечего еще строить.
  3. Fangaro Звание
    Сегодня, 14:19
    Когда краска зелёная закончится и бумага для денег.
    Или ныробнется маленький подшипник в большом ролике подачи. Но американцы вряд ли считали, что можно все купить, продавая нефть. Особенно тогда, когда нефть продолжают покупать,а продают только то, хотят они, а не нужно нам.
    Один Гай дар, другой Гай дар не получил.
  4. Fachmann Звание
    Сегодня, 14:19
    Есть в одной песне слова:
    "Земля перевернётся, её не спасти
    Ничего не останется, кроме пустынь    ..."
    Похоже, дело к этому идёт. no
  5. андрей мартов Звание
    Сегодня, 14:21
    Главное ,при разработке новых субмарин,американским конструкторам стоило бы уделить пристальное внимание сантехнике,а то мало ли. . . hi
  6. Fangaro Звание
    Сегодня, 14:38
    У нас же был противовес Огайо.
    А противовес Колумбии есть?