Западные авиакомпании из-за дефицита топлива отменяют рейсы в ряд регионов

Крупнейшие западные авиакомпании и аэропорты готовятся к острому дефициту топлива, вызванному обострением вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Учитывая текущие реалии, авиакомпании вынуждены рассматривать различные варианты — в том числе предполагающие сокращение числа рейсов в некоторые регионы, которые зависят от поставок ближневосточной нефти и где в силу объективных причин может не оказаться топлива, необходимого для заправки самолетов.

Как пишет Financial Times, руководство компаний-авиаперевозчиков не уверено, что уже в мае сможет получить гарантии наличия топлива в ряде ключевых аэропортов. В частности, глава Air France-KLM Бен Смит заявил, что авиакомпания «разрабатывает планы на случай разных сценариев нехватки топлива». В авиакомпании опасаются, что из-за нехватки топлива самолеты не смогут вернуться из некоторых аэропортов. В числе наиболее проблемных в этом плане регионов называется Юго-Восточная Азия.



В свою очередь, газета The Wall Street Journal, опираясь на базовый прогноз саудовских нефтяных чиновников, отмечает, что, если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся, уже к концу апреля цены на нефть могут превысить 180 долларов за баррель. Значительное повышение цен на энергоносители может спровоцировать рецессию и изменения в поведении потребителей, которые сократят спрос.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивает, что Европа не сможет выжить без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива. Он также добавил, что ошибочная политика руководства Евросоюза уже привела объединение к изоляции и приближает к полному банкротству.
  1. Вадим С Звание
    0
    Сегодня, 14:24
    Ситуация просто отличная, такая встряска приведет в чувства многие воинствующие головы! Одно дело когда все происходит где то там, а другое когда в твоем баке пусто и нечего залить, начинаешь думать по-другому
  2. Fangaro Звание
    -1
    Сегодня, 14:26
    Ох беда то накрыла всех англоговорящих...

    Ох беда то накрыла всех англоговорящих...

    Найдутся авиакомпании, у которых и топливо есть, и летать готовы.
    Немного дороже, но надо же акционерам из штатов, бриттов, немцев и японцев повышенный купонный доход обеспечивать.
  3. Висенте
    -1
    Сегодня, 14:26
    Апрель обещает стать решающим месяцем для многих экономик ЕС, немало нефтегазодобывающих комплексов и перерабатывающих заводов на БВ прекратили производить хоть что-то нужное для Европы и не только...Если даже остановить боевые действия завтра нужно время запустить всё снова, все логистические цепочки...
  4. андрей мартов Звание
    0
    Сегодня, 14:36
    Как говорил один ответственный работник "Пусть на батутах летают!" . . . hi
  5. Mouse Звание
    0
    Сегодня, 14:36
    Все вопросы к Трампу.....

    Все вопросы к Трампу.....
  6. commbatant Звание
    0
    Сегодня, 14:38
    Такие же риски и в судоходстве...
  7. Светлан Звание
    0
    Сегодня, 14:41
    Глобализация отменяется. Если, условно говоря, бананы, буду стоить по 10 000 руб. за килограмм, то импорт их прекратится. Импорт всего прекратится. И все мы будем говорить о прошлой цивилизации.

    Утрирую конечно, преувеличиваю, но как-то так
  8. carpenter Звание
    0
    Сегодня, 14:41
    Это проблема Европы, раз отказались, так сами и расхлёбывайтесь, а Россия теперь вам не помощник с ваши 20-ю пакетами санкций. Если у правителей хватит "яиц", то никакого топлива, ни какого газа Европе.

    Это проблема Европы, раз отказались, так сами и расхлёбывайтесь, а Россия теперь вам не помощник с ваши 20-ю пакетами санкций. Если у правителей хватит "яиц", то никакого топлива, ни какого газа Европе.