Крупнейшие западные авиакомпании и аэропорты готовятся к острому дефициту топлива, вызванному обострением вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Учитывая текущие реалии, авиакомпании вынуждены рассматривать различные варианты — в том числе предполагающие сокращение числа рейсов в некоторые регионы, которые зависят от поставок ближневосточной нефти и где в силу объективных причин может не оказаться топлива, необходимого для заправки самолетов.Как пишет Financial Times, руководство компаний-авиаперевозчиков не уверено, что уже в мае сможет получить гарантии наличия топлива в ряде ключевых аэропортов. В частности, глава Air France-KLM Бен Смит заявил, что авиакомпания «разрабатывает планы на случай разных сценариев нехватки топлива». В авиакомпании опасаются, что из-за нехватки топлива самолеты не смогут вернуться из некоторых аэропортов. В числе наиболее проблемных в этом плане регионов называется Юго-Восточная Азия.В свою очередь, газета The Wall Street Journal, опираясь на базовый прогноз саудовских нефтяных чиновников, отмечает, что, если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся, уже к концу апреля цены на нефть могут превысить 180 долларов за баррель. Значительное повышение цен на энергоносители может спровоцировать рецессию и изменения в поведении потребителей, которые сократят спрос.Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивает, что Европа не сможет выжить без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива. Он также добавил, что ошибочная политика руководства Евросоюза уже привела объединение к изоляции и приближает к полному банкротству.

