В Киеве умер стоявший у истоков раскола украинской православной церкви Филарет

Находит своё подтверждение информация о смерти так называемого «почётного патриарха» Православной церкви Украины Филарета (Михаила Денисенко). Соответствующее заявление сделал «митрополит ПЦУ» Епифаний.Денисенко было 97 лет. Причиной смерти названо обострение хронических заболеваний. Госпитализировали его 9 марта. С тех пор находился в клинике.Изначально Филарет нарёк себя патриархом Украинской православной церкви так называемого киевского патриархата. Притом, что никакого канонического киевского патриархата не существовало и не существует, что фактически действия Денисенко трактовало однозначно – самовольный раскол.Единственной канонической Православной церковью на Украине была и остаётся УМП Московского патриархата, на которую все последние годы идут гонения. Совершаются рейдерские захваты храмов, осуществляется насильственная мобилизация священников и даже монахов, прихожан радикалы не допускают в храмы для молитвы.Сама же каноническая УПЦ предала Филарета анафеме.При Порошенко с политической подачи и «благословения» от США была образована ПЦУ. Изначально Филарет позиционировал УПЦ КП как самостоятельную церковь и ПЦУ не признавал. Потом, видимо, с ним провели «разъяснительную беседу», и он осенью прошлого года посетил «резиденцию митрополита Епифания», что было воспринято в ПЦУ как «признание церкви». Тогда же и появилась трактовка «почётный патриарх ПЦУ».Сегодня упомянутый Епифаний заявил, что ПЦУ скорбит по поводу кончины «почётного патриарха Филарета», и добавил, что Филарет «многое сделал для автокефалии и единства украинской церкви».Если горящие православные храмы, захват Киево-Печерской лавры, надругательство над святынями – это и есть «единство украинской церкви», тогда конечно…

