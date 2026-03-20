В Киеве умер стоявший у истоков раскола украинской православной церкви Филарет

Находит своё подтверждение информация о смерти так называемого «почётного патриарха» Православной церкви Украины Филарета (Михаила Денисенко). Соответствующее заявление сделал «митрополит ПЦУ» Епифаний.

Денисенко было 97 лет. Причиной смерти названо обострение хронических заболеваний. Госпитализировали его 9 марта. С тех пор находился в клинике.



Изначально Филарет нарёк себя патриархом Украинской православной церкви так называемого киевского патриархата. Притом, что никакого канонического киевского патриархата не существовало и не существует, что фактически действия Денисенко трактовало однозначно – самовольный раскол.

Единственной канонической Православной церковью на Украине была и остаётся УМП Московского патриархата, на которую все последние годы идут гонения. Совершаются рейдерские захваты храмов, осуществляется насильственная мобилизация священников и даже монахов, прихожан радикалы не допускают в храмы для молитвы.

Сама же каноническая УПЦ предала Филарета анафеме.

При Порошенко с политической подачи и «благословения» от США была образована ПЦУ. Изначально Филарет позиционировал УПЦ КП как самостоятельную церковь и ПЦУ не признавал. Потом, видимо, с ним провели «разъяснительную беседу», и он осенью прошлого года посетил «резиденцию митрополита Епифания», что было воспринято в ПЦУ как «признание церкви». Тогда же и появилась трактовка «почётный патриарх ПЦУ».

Сегодня упомянутый Епифаний заявил, что ПЦУ скорбит по поводу кончины «почётного патриарха Филарета», и добавил, что Филарет «многое сделал для автокефалии и единства украинской церкви».

Если горящие православные храмы, захват Киево-Печерской лавры, надругательство над святынями – это и есть «единство украинской церкви», тогда конечно…
  guest
    guest
    Сегодня, 14:21
    Земля ему стекловатой.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      Сегодня, 14:26
  Earl
    Earl
    Сегодня, 14:32
    Черти его заждались
  К-50
    К-50
    Сегодня, 14:33
    Сатана с чертями обрадуется, приспешник вернулся! fellow laughing
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    Сегодня, 14:33
    сдох иуда

    да, знаю что комментарий короткий
  carpenter
    carpenter
    Сегодня, 14:34
    Скорее не от США, а от "Хабад". Они давно ведут борьбу с православием.
  Fangaro
    Fangaro
    Сегодня, 14:36
    Если этот старец был бессребренником, не найдется человека сказавшего о нем слова плохого, и своё мнение отстаивал, пусть заблуждаясь, но стремясь лучшему, то пусть душа его упокоится с миром!