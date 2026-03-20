Дроны ВСУ атаковали промышленный объект в Алчевске ЛНР
Террористический киевский режим продолжает массированные атаки по территории России. Цели прежние: инфраструктура топливно-энергетического сектора, предприятия, которые, как считают украинцы, связаны с оборонкой и просто гражданские объекты.
Хотя минувшей ночью враг запустил в сторону России относительно небольшое количество ударных БПЛА, без последствий, к сожалению, не обошлось. Министерство обороны РФ сообщает, что со вчерашнего вечера и по нынешнее утро силами ПВО было сбито 26 беспилотников самолетного типа над пятью регионами. Более всего, 14 дронов, было перехвачено в небе над Краснодарским краем. Шесть беспилотников сбиты над акваторией Черного моря. Два БПЛА были сбиты в Белгородской области, два — в Республике Крым, по одному аппарату — в Брянской и Ростовской областях.
Сегодня утром враг атаковал промышленный объект в городе Алчевск Луганской Народной Республики. Об этом в своем официальном аккаунте сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В результате ударов вражеских беспилотников, начиненных взрывчаткой, повреждения получили корпуса двух цехов металлургического завода. На месте одного из прилетов в производственном помещении начался пожар.
Была проведена срочная эвакуация сотрудников. Прибывшие на место пожарные расчеты МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В результате атак никто из работников не пострадал. Глава ЛНР отметил, что предприятие не имеет никакого отношения к ВПК и производит исключительно продукцию гражданского назначения.
В настоящее время специалисты продолжают обследование поврежденных объектов. Проводится оценка ущерба, нанесенного предприятию и промышленной инфраструктуре города.
Как всегда наиболее сложная обстановка в российском приграничье. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Грайворон в результате детонации дрона ВСУ ранена мирная жительница. Женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и переломом голени бригада скорой доставила в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавшую переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода.
В Брянской области в результате удара БПЛА поврежден гражданский автомобиль в селе Гудовка Погарского района. Пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Неспокойно прошла ночь в курском приграничье. Глава региона опубликовал Александр Хинштейн опубликовал сводку об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки.
В результате атак на трассе между деревнями Александровка и Викторовка Рыльского района осколочные ранения получила 29-летняя девушка. Она доставлена в Курскую областную больницу, угрозы жизни нет.
В деревне Журятино Рыльского района Курской области повреждена ЛЭП, было нарушено электроснабжение в 17 населенных пунктах. В настоящее время электроснабжение восстановлено.
