Может вести огонь с закрытых позиций: Бельгия модернизировала Leopard 1 для ВСУ
Бельгийская компания передала Украине для проведения испытаний в реальных боевых условиях модернизированный танк Leopard 1, оснащенный новой башней Cockerill 3105. Ключевой особенностью модернизации башни является возможность вести огонь с закрытых позиций, что недоступно для других западных танков.
Кроме того, в отличие от оригинальных Leopard 1 с ручным заряжанием, модернизированная башня оснащена системой автоматического заряжания на 12-16 выстрелов, 7,62-мм спаренным пулеметом, кроме того предусмотрена возможность установки 12,7-мм пулемета или 40-мм гранатомета. Модернизированная машина способна обнаруживать цели на расстоянии до 18 км днем и до 15 км ночью. Компания John Cockerill предложила модернизировать весь парк украинских Leopard 1 до стандарта C3105.
Производитель заявляет, что система способна вести огонь по целям вне прямой видимости благодаря новой СУО и увеличенному углу возвышения орудия — функция, которую компания называет «уникальной среди западных ОБТ». При этом пушка использует стандартные 105-мм боеприпасы НАТО, совместимые с оригинальным арсеналом Leopard 1. Башня оснащена внешними камерами, обеспечивающими обзор на 360 градусов. Система защиты включает 8 дымовых гранатометов, акустическую систему обнаружения выстрелов и возможность интеграции комплексов активной защиты.
Однако установка Cockerill 3105 требует конструктивных изменений корпуса Leopard 1, что может увеличить стоимость и сроки модернизации. Кроме того, модернизация не решает проблему слабой броневой защиты базовой платформы Leopard 1, остающейся уязвимой на современном поле боя. Точная стоимость программы и сроки массового внедрения официально не раскрываются.
