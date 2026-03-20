Может вести огонь с закрытых позиций: Бельгия модернизировала Leopard 1 для ВСУ

Бельгийская компания передала Украине для проведения испытаний в реальных боевых условиях модернизированный танк Leopard 1, оснащенный новой башней Cockerill 3105. Ключевой особенностью модернизации башни является возможность вести огонь с закрытых позиций, что недоступно для других западных танков.

Кроме того, в отличие от оригинальных Leopard 1 с ручным заряжанием, модернизированная башня оснащена системой автоматического заряжания на 12-16 выстрелов, 7,62-мм спаренным пулеметом, кроме того предусмотрена возможность установки 12,7-мм пулемета или 40-мм гранатомета. Модернизированная машина способна обнаруживать цели на расстоянии до 18 км днем и до 15 км ночью. Компания John Cockerill предложила модернизировать весь парк украинских Leopard 1 до стандарта C3105.





Производитель заявляет, что система способна вести огонь по целям вне прямой видимости благодаря новой СУО и увеличенному углу возвышения орудия — функция, которую компания называет «уникальной среди западных ОБТ». При этом пушка использует стандартные 105-мм боеприпасы НАТО, совместимые с оригинальным арсеналом Leopard 1. Башня оснащена внешними камерами, обеспечивающими обзор на 360 градусов. Система защиты включает 8 дымовых гранатометов, акустическую систему обнаружения выстрелов и возможность интеграции комплексов активной защиты.

Однако установка Cockerill 3105 требует конструктивных изменений корпуса Leopard 1, что может увеличить стоимость и сроки модернизации. Кроме того, модернизация не решает проблему слабой броневой защиты базовой платформы Leopard 1, остающейся уязвимой на современном поле боя. Точная стоимость программы и сроки массового внедрения официально не раскрываются.
  tralflot1832
    Сегодня, 15:19
    Это из за особенностей российского интернета статья ,пару дней назад мы уже обсуждали эту Бельгийскую Абракадабру в степени Украины.
      RuAbel
      Сегодня, 15:27
      Да, но теперь выясняется, что "Леопард" к новой башне чуть-чуть не подходит. Тогда для кого это разрабатывалось?
      faiver
      Сегодня, 15:47
      это уже давно здесь практикуется, авторы скорее всего разные......
  Висенте
    Сегодня, 15:21
    А чем заправлять теперь станут те Леопарды-Абрамсы, топливом по цене выше чем стоят сами эти приблуды? А вообще производства в Европе останутся? Украинские вечера очень скоро перестанут быть томными...По большому секрету: для РФ цена топлива для самолётов, танков и прочего останется прежней, как и заводов ВПК станет только больше
    Peter1First
      Сегодня, 17:54
      Единственные производства, которые в Европе процветают и расширяются -это как раз оружейные заводы и производства боеприпасов. И будьте уверены -на их работу электричества и солярки хватит! Они население пересадят на велосипеды и переведут на травоядный корм, но оборонку не разорят ни за что! Также и помощь Украине будут выделять, пока там есть хоть кто-то, способный стрелять в русских...
  Denis_999
    Сегодня, 15:37
    1. Башня подошла бы американскому М10 "Букер", для юго-восточного ТВД и войны с китайцами на островах. Правда, слышал, что "Букер", вроде, "отменили".
    2. Найдут ли укры топливо для своих переделанных "Лео-1"? НАЙДУТ. Через 2-3-4 руки перекупщиков, либо введут на Украине строгую экономию диз.топлива, только для нужд ВСУ.
    3. Найдёт ли фирма заказчиков на свой эээ... "апгрейд-комплект" для "Лео-1", помимо Украины? В теории, НАЙДЁТ. Греция - 520 машин, Турция - 397 машин, Бразилия - 378 машин, Чили - 202 машины. Кто-нибудь из них да и "клюнет" на новизну и необычность.
  Pavel57
    Сегодня, 16:03
    Подряд две статьи об одном и том же.
  rocket757
    Сегодня, 16:20
    БЫзнЭс и ничего лишнего...
    На военных поставках стараются нажится все, кому разрешают...