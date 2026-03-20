В чешском Пардубице «подпольщики» сожгли завод по производству БПЛА
В течение нескольких часов продолжался пожар на предприятии одного из основных производителей оружия и военной техники в Чехии LPP Holding. Речь идёт о заводе военно-промышленного комплекса в Пардубице.
Глава МВД Чешской Республики Любомир Метнар заявил о том, что в связи с происшествием на оборонном предприятии создан кризисный штаб. Из его заявления:
Чешские журналисты пишут о том, что производство было связано с Израилем. Ранее управление чешским заводом вступило в кооперацию с израильским военно-промышленным гигантом Elbit Systems. Сообщалось, что на заводе в Чешской Республике будет развёрнуто производство беспилотников и боеприпасов для них. И его в итоге развернули.
Пресса распространяет анонимное заявление, в котором говорится, что цех завода в Пардубице подожгли «подпольщики, которые хотят положить конец израильскому геноциду на Ближнем Востоке, включая Иран и Газу».
Пожарная служба Пардубице публикует фото с объекта ВПК и заявляет, что производственные цеха завода полностью уничтожены пламенем. Также огонь в значительной степени повредил административное здание. Огонь уничтожил не только готовую продукцию, сборочную линию, но и компьютеры с технической документацией совместного предприятия.
С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что в ночное время суток на территории завода оказался неизвестный мужчина в чёрном дождевике с капюшоном. Затем кадры зафиксировали начало возгорания. Поджигателя разыскивает чешская полиция.
