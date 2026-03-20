В чешском Пардубице «подпольщики» сожгли завод по производству БПЛА

8 718 42
В течение нескольких часов продолжался пожар на предприятии одного из основных производителей оружия и военной техники в Чехии LPP Holding. Речь идёт о заводе военно-промышленного комплекса в Пардубице.

Глава МВД Чешской Республики Любомир Метнар заявил о том, что в связи с происшествием на оборонном предприятии создан кризисный штаб. Из его заявления:



Первоначальное версией является террористический акт. Дело взято на особый контроль. Им занимается генеральная прокуратура.

Чешские журналисты пишут о том, что производство было связано с Израилем. Ранее управление чешским заводом вступило в кооперацию с израильским военно-промышленным гигантом Elbit Systems. Сообщалось, что на заводе в Чешской Республике будет развёрнуто производство беспилотников и боеприпасов для них. И его в итоге развернули.

Пресса распространяет анонимное заявление, в котором говорится, что цех завода в Пардубице подожгли «подпольщики, которые хотят положить конец израильскому геноциду на Ближнем Востоке, включая Иран и Газу».

Пожарная служба Пардубице публикует фото с объекта ВПК и заявляет, что производственные цеха завода полностью уничтожены пламенем. Также огонь в значительной степени повредил административное здание. Огонь уничтожил не только готовую продукцию, сборочную линию, но и компьютеры с технической документацией совместного предприятия.

С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что в ночное время суток на территории завода оказался неизвестный мужчина в чёрном дождевике с капюшоном. Затем кадры зафиксировали начало возгорания. Поджигателя разыскивает чешская полиция.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  tralflot1832
Сегодня, 15:31
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:31
    Не надо пользоваться " пейджерами" из КНР в комплектующих для БПЛА - возможны дружеские " закладки ". bully
    Пленник
Сегодня, 15:42
      Пленник
      +5
      Сегодня, 15:42
      Зачем не надо? Очень надо! Пусть пользуются. sad
    knn54
Сегодня, 15:45
      knn54
      +2
      Сегодня, 15:45
      Чехия уникальная страна-во время ВМВ на Ближний восток нацисты переправляли оружие-французское и чешское. После войнв уже СССР направлял (через ЧССР)для Израиля трофейное оружие, в т.ч немецкие самолеты.
      Традиция, однако.
      K._2
Сегодня, 16:03
        K._2
        0
        Сегодня, 16:03
        Эту хуситы спалили, молодцы, ребята lol
        роман66
Сегодня, 16:34
          роман66
          0
          Сегодня, 16:34
          Вот, почему хуситы могут, а наши нет? Совсем компетенции потеряли?
          Peter1First
Сегодня, 18:17
            Peter1First
            0
            Сегодня, 18:17
            Потому что у них за идею и за Аллаха люди готовы идти на любой риск и на смерть, а у нас....
    eugen_caro
Сегодня, 17:57
      eugen_caro
      0
      Сегодня, 17:57
      они использовали как раз еврейские пейджеры- как раз из тех,что подрыавлись в иране.....а мужик в чёрном- это путин- больше некому... laughing
    ZovSailor
Сегодня, 18:14
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:14
      hi Зажигательный пример в прямом и переносном смысле.
      Патриотам стран гейропы пора поднять архивы от первоисточников справедливой борьбы времён ВОВ против немецко-фашистских войск в оккупированной гейропе.
      Флажки в руку и новых ярких пожаров от подпольщиков и партизан в совместных действиях с мигрантами БВ на гейропейской территории.
      good angry am
  Ропот 55
Сегодня, 15:33
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 15:33
    Если статья не врёт то лихо работают подпольщики wink ,а вот заводы по производству оружия для ВСУ пока целехоньки и только наращивают
    Lako
Сегодня, 16:06
      Lako
      +2
      Сегодня, 16:06
      У меня, даже сомнений нет, куда поствлялись бы дроны, с этого завода. Поэтому-спасибо тебе, неизвестный "беженец" , с Ближнего востока.
    Incvizitor
Сегодня, 16:11
      Incvizitor
      -1
      Сегодня, 16:11
      Видимо у нас подпольщики бракованные.
  vol46an
Сегодня, 15:33
    vol46an
    +2
    Сегодня, 15:33
    Вероятно, возгорание произошло перед ревизией.
  алек
Сегодня, 15:34
    алек
    +3
    Сегодня, 15:34
    Не знаю как с Израилем, а вот на какляндию теперь точно не попадут.
  Тот же ЛЕХА
Сегодня, 15:38
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 15:38
    Поразительно...человек в дождевике спокойно прошёл на военный объект все поджег и спокойно ушёл. request
    Черте что.Нечисто играют тут.
    мазута
Сегодня, 15:54
      мазута
      +5
      Сегодня, 15:54
      Я его знаю.Вот он собственной персоной.
      Алексей Кошкаров
Сегодня, 16:43
        Алексей Кошкаров
        0
        Сегодня, 16:43
        Посмешил Мазута . А то я немного расстроен и озадачен был просматривая последние новости
        мазута
Сегодня, 16:47
          мазута
          0
          Сегодня, 16:47
          Вообще они в паре работали,просто не хотел выдавать...
    Joker62
Сегодня, 15:58
      Joker62
      0
      Сегодня, 15:58
      Читер, однако... laughing
  БМС
Сегодня, 15:39
    БМС
    +7
    Сегодня, 15:39
    Ищут пожарные,
    Ищет полиция,
    Ищут фотографы
    В чешской столице,
    Ищут давно,
    Но не могут найти
    Парня какого-то
    В дождевике.
    Приходимец_СЭМ
Сегодня, 17:52
      Приходимец_СЭМ
      0
      Сегодня, 17:52
      Довольно легко может всё объясниться:
      Горело не в Праге, а в Пардубице... fellow
  tralmaster
Сегодня, 15:40
    tralmaster
    +3
    Сегодня, 15:40
    Все правильно сделано. Не надо уничтожать станки, нужно уничтожить саму технологию. Ее восстановить гораздо проблемные.
  vladimirvn
Сегодня, 15:40
    vladimirvn
    +4
    Сегодня, 15:40
    Больше ,,подпольщиков,, на все заводы Европы производящих оружие, особенно для Какляндии. fellow
  sgrabik
Сегодня, 15:40
    sgrabik
    +4
    Сегодня, 15:40
    Верной дорогой идут товарищи, нужно продолжать в том же духе, причём почаще и побольше.
  МятныйПряник
Сегодня, 15:43
    МятныйПряник
    +4
    Сегодня, 15:43
    Что-то подсказывает, что "подпольщики" решили красиво уйти из зоны конфликта и получить страховую компенсацию. good
  Дилетант
Сегодня, 15:44
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 15:44
    Молодцы!
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  FoBoss_VM
Сегодня, 15:45
    FoBoss_VM
    -2
    Сегодня, 15:45
    Да нет там никаких подпольщиков ... Удачный случай за разведдеятнльность выдают
  Сергей3
Сегодня, 15:45
    Сергей3
    +3
    Сегодня, 15:45
    Приложи подорожник на раны.
    У меня заболевшие страны...
    Здесь тошнит, а вот здесь кровоточит,
    Здесь лечиться три года не хочет...

    Как же выдержать эти припадки?
    Тут вчера ещё было в порядке,
    А сегодня ракетами – в душу.
    Разве зло этим можно разрушить?

    Здесь бессонница, страх, холод лютый,
    Там на небе огни, как салюты,
    Только это не праздник... Сбивают
    Те посылки, что "друг" присылает.

    Приложи подорожник скорее...
    Здесь от скуки беснуется племя
    И шатает меня, а в итоге,
    Навредит, недалёкое, многим.

    Я кручусь весь больной, мне не спится.
    И весна мне не может присниться.
    А хотелось украсить цветами
    Эту боль, что из глаз, да ручьями...

    Ты держи меня, Господи, крепко.
    Тянут в стороны, видишь, как репку...
    Только слышу уставший Твой голос:
    "Потерпи, мой измученный глобус!"
  bamse
Сегодня, 15:46
    bamse
    +3
    Сегодня, 15:46
    Весь мир раскололся на своих и чужих
    И насмерть борьба начинается.
    Для войны будут тесны Донбасс и залив,
    Мировая война разгорается.
  Гений Ё
Сегодня, 15:49
    Гений Ё
    +2
    Сегодня, 15:49
    А когда-то Пардубицы хлебопёками славились!
  carpenter
Сегодня, 15:51
    carpenter
    +3
    Сегодня, 15:51
    «подпольщики, которые хотят положить конец израильскому геноциду на Ближнем Востоке, включая Иран и Газу».

    Во времена ВМВ иврейцев геноцидили, теперь иврийцы ролями поменялись с гитлеровцами. Народ даже в Европе начал понимать, кто есть кто.
    isv000
Сегодня, 17:12
      isv000
      +2
      Сегодня, 17:12
      В начале бесславных дел добровольцы-еврейцы со всех ног поспешали в полицаи в гетто. Работали добросовестно, на место полицая очередь стояла...
  Fangaro
Сегодня, 16:07
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 16:07
    В большинстве стран ЕС прокуратуры гениальные.
    Найдут следы, проведут ДНК анализ. Выяснят, что ДНК принадлежит человеку.
    И сделают вывод, что это русские. Может и не Иван или Василий, но точно русские.
    ДНК же человеку принадлежит.
  Fangaro
Сегодня, 16:12
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:12
    Даже в Европе большинству важна не национальность, а обычный ты или отморозец. А отморозец по политике, по цвету кожи или по замене письки на сиськи уже и не важно.
  iommi
Сегодня, 16:23
    iommi
    0
    Сегодня, 16:23
    Только вот заводы собирающие дроны украм как стояли так и стоят, "зарубежные партнеры" как никак, министерство обороны а не нападения как никак, федеральная служба безопасности а не опасности как никак...
  Константин Константинович
Сегодня, 16:26
    Константин Константинович
    +1
    Сегодня, 16:26
    А мне кажется что это самостоятельное исполнение здравых чехов, ни кто не хочет большой войны у себя дома, это как с авианосцем канализацию забили и поджог устроили свои же! hi Ну. а если это Наши товарищи Петров и Баширов - тогда Молодцы bully
  Fisher
Сегодня, 16:31
    Fisher
    0
    Сегодня, 16:31
    То что сгорел - это хорошо, но странно, что завод выгорел от поджога. Из чего его строили, и что там с пожарной сигнализацией и системой пожаротушения?
  rocket757
Сегодня, 16:31
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:31
    . Найдут, не найдут... назначат!
    Вот только с кем этот инцидент свяжут, вопрос?
  Виктор Сергеев
Сегодня, 16:32
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 16:32
    Отлично, вот бы так жечь все в ЕС и США.
    isv000
Сегодня, 17:08
      isv000
      0
      Сегодня, 17:08
      У матросов в Техасе химзавод пыхнул. Так держать!
  п-к
Сегодня, 16:53
    п-к
    0
    Сегодня, 16:53
    Просто очень хорошая новость.
  isv000
Сегодня, 17:06
    isv000
    0
    Сегодня, 17:06
    Хочется но верится с трудом про прозревших чешских партизан. Сегодня в Ю. Корее заводик профильный взлетел на воздух. Турысты?! feel
  Schneeberg
Сегодня, 17:10
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:10
    Потому что мы тоже можем, но не хотим