Банк России снизил ключевую ставку на символические полпроцента

На сегодняшнем заседании Совета директоров Банка России в рамках начатого в июне прошлого года цикла смягчения монетарной политики вновь было принято решение по снижению ключевой ставки рефинансирования. Правда, понижение можно назвать чисто символическим.

Как и предполагали большинство финансовых аналитиков, ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, «округлив» ее с 15,5% до 15,0% в годовом исчислении. Такое понижение дает рынку скорее психологический сигнал, означающий, что общая ситуация в экономике и финансово-кредитной сфере как минимум в текущем состоянии остается устойчивой.



На предыдущем заседании в феврале ЦБ РФ также понизил ключевую ставку на 50 б.п., однако тогда решение регулятора не совпало с ожиданиями рынка — эксперты предсказывали, что Банк России возьмёт паузу.

В комментарии ЦБ РФ указано, что после январского ускорения инфляции, что, в принципе, традиционное явление для первого месяца года, рост цен «ожидаемо замедлился». По оценке регулятора, показатели текущего роста цен в марте в пересчете на год остаются в диапазоне 4-5 процентов. Это близко к целевому уровню, который как раз равен четырем процентам.

При этом, отмечает ЦБ РФ, значительно выросла неопределенность со стороны внешних условий, которые оказывают влияние на ожидания роста инфляционных процессов.

Регулятор в целом сохранил прежний сигнал по дальнейшей траектории ставки, указав, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевого показателя на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Прогноз по инфляции в нынешнем году оставлен в прежнем диапазоне — от 4,5 до 5,5 процентов. Ранее ЦБ РФ прогнозировал снижение ключевой ставки до конца года в диапазоне от 13,5% до 14,5%. Однако в сегодняшнем пресс-релизе этот параметр вообще не упоминается.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что до января 2027 года в России не исключены риски возникновения рецессии. К этому может привести очень медленное снижение ключевой ставки. Один из признаков рецессии — повышение риска системного банковского кризиса, проблемные активы сектора уже превысили 10%.

Замедлился рост ВВП, на паузу встали и инвестиции. Около 75% малых и средних предприятий (и предпринимателей) РФ не имеют возможности брать даже оборотные кредиты, не говоря уже об инвестиционных. Причина в высоких банковских ставках, которые напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ РФ. По мнению некоторых российских бизнесменов, топ-менеджеров и экономистов, для стимулирования инвестиционного кредитования, а значит, роста ВВП, ставка ЦБ РФ должна быть снижена до 8-6 процентов.

Вложения в основной капитал ушли в минус еще в III квартале прошлого года (–3,1%), и при ключевой ставке 13,5–14,5% в 2026 году, которую ожидает ЦБ, быстрого разворота ждать не приходится.

В итоге, в этом году российская экономика с высокой долей вероятности войдет в рецессию, отметили авторы доклада ЦМАКП, анализ которого приведен в «Известиях». Для того чтобы это случилось в 2026-м, достаточно, чтобы в первом полугодии ВВП упал на 1%. Кроме того, макроэкономические показатели уже четвертый месяц подают сигнал о том, что рецессия может быть затяжной (то есть длиться более года), говорится в докладе.

Эксперты ЦМАКП в данном случае определяют рецессию как снижение ВВП на протяжении 12 месяцев, хотя принято считать, что это снижение на протяжении шести и более месяцев. Еще в конце августа 2025 года главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач обратил внимание, что ВВП России на тот момент сокращался два квартала подряд, что уже считается технической рецессией.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    -9
    Сегодня, 15:51
    Значит на эти пол процента и надо было снизить на сегодняшний день.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +1
      Сегодня, 16:36
      Напомнило один эпизод из пророческого фильма "Кин-дза-дза"
  2. Висенте
    Висенте
    -10
    Сегодня, 15:54
    Резко снижать нельзя, будут ронять ровненько и очень постепенно
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +7
    Сегодня, 15:56
    Промышленность и малый бизнес на ладан дышат, не считая покупательной способности.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      -2
      Сегодня, 16:01
      Цитата: МятныйПряник
      Промышленность и малый бизнес на ладан дышат, не считая покупательной способности.

      Вы уверены, что это только за счет "ключа"? Новые налоги не?
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        -1
        Сегодня, 16:28
        Цитата: Адрей
        Вы уверены, что это только за счет "ключа"?

        Не только. Еще - открытие рынков китайским товарам, с которыми мы не можем конкурировать в принципе
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 17:02
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Не только. Еще - открытие рынков китайским товарам, с которыми мы не можем конкурировать в принципе

          Добрый вечер Андрей. В статье же освещается снижение "ключа" всего на 0,5? Если мы начнем рассматривать другие факторы, как (из относительно свежего): Приостановка минфином бюджетного правила, которое уже вызвало девальвацию рубля с 78 до 84, проект секвестра бюджета на 10%, и прочие большие и малые факторы, то придем к тому, что осторожность ЦБ имеет под собой основания.
          В конце концов основная задача ЦБ финансово-монетарная политика направленная на устойчивость денежной (банковской) системы и таргетирование инфляции через доступные инструменты. А бюджет - это минфин, экономика - минэк. Там у нас все норм видимо? Только ЦБ косячит! am
          И прямой доступ Китая на наш рынок никак не ЦБ санкционировал.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 17:51
            Цитата: Адрей
            И прямой доступ Китая на наш рынок никак не ЦБ санкционировал.

            Само собой. Но у нас все эти минфины и минэки - это даже не лебедь, рак и щука, это лебедь щуку раком...
        2. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 17:05
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Еще - открытие рынков китайским товарам, с которыми мы не можем конкурировать в принципе

          Раньше особо не могли, а с новой налоговой политикой и подавно.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 15:56
    Если смотреть годовые финансовые отчёты за 2025 г прибыль только у Банков .У остальных только долги .Жить без кредитов в России могут не только лишь все.
    1. Висенте
      Висенте
      +1
      Сегодня, 16:03
      Трэй.....Чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2025 год составила 11,285 млрд рублей..Вы сможете предоставить ваши годовые отчёты? Ну или методичку поменять хотя-бы...
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +6
        Сегодня, 16:12
        Десять раз плевать на чистую прибыль кого-то там. На кармане все равно чистая убыль, в нашем казино по другому не бывает.
        1. Висенте
          Висенте
          -3
          Сегодня, 16:16
          вам не стоит судить о других только по тому как живёте лично вы...фразах, но это забавно
          1. Фразах Звание
            Фразах
            0
            Сегодня, 16:28
            Забавно читать всякую ересь от тайных акционеров газпрома. На свою жизнь я не жалуюсь.
            1. Висенте
              Висенте
              -4
              Сегодня, 16:32
              так и я же про то: у кого-то в карманах чистая убыль просто потому что у других прибыль... законы диалектики никто не отменил...хотя по ходу к вам это не относится
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                +1
                Сегодня, 17:06
                Цитата: Висенте
                так и я же про то: у кого-то в карманах чистая убыль просто потому что у других прибыль... законы диалектики никто не отменил..

                Вижу, что в диалектике Вы понимаете еще меньше, чем в бухучете laughing
                1. Висенте
                  Висенте
                  -1
                  Сегодня, 17:08
                  да не говорите Андрей, как обидно...и как я вас понимаю, вы-бы знали...
      2. gsev Звание
        gsev
        +2
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Висенте
        Трэй.....Чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2025 год составила 11,285 млрд рублей

        Добыча нефти, газа самая рентабельная отрасль.Кроме того государство дает большие преференции экспортерам энергоресурсов. Например перевозка угля по российским железным дорогам примерно в 3 раза дешевле перевозки других товаров вроде промышленной электроники. Транспортировка тонны программируемых контроллеров обойдется от Тихого океана до Кузбасса раза в 2 или 3 ддороже чем стоимость тонны российского угля в Шанхае для китайцев. Набиуллина сдерживает высокими процентами по кредитам не добычу энергоресурсов для производства горючего для ВСУ на индийских заводах а изготовление электроники для ВПК России.
        1. Висенте
          Висенте
          -1
          Сегодня, 16:28
          это всё замечательно, да...но поставки ДТ из Индии на Украину в связи с наметившимся графиком цен на энергоносители сейчас выглядит фантастичискими...Индии самой-бы хватило тех обьёмов которые она сможет купить где-то
          1. gsev Звание
            gsev
            +1
            Сегодня, 16:52
            Цитата: Висенте
            но поставки ДТ из Индии на Украину в связи с наметившимся графиком цен на энергоносители сейчас выглядит фантастичискими

            Просто 2 недели назад стоимость солярки из-за ударов Ирана немного выросла для ВСУ. России необходимо срочно ввести запрет на экспорт угля любым странам кроме КНР, Белоруссии, КНДР, Южной Осетии и Абхазии. Так же надо снизить экспорт газа, нефти и урана. Если Путин конечно не желает себе судьбы Каддафи.
            1. Висенте
              Висенте
              -2
              Сегодня, 16:56
              с карманами полными ядерного оружия даже Ына не ждёт судьба Каддафи, но идея у вас замечательная да, она очень весёлая
              1. gsev Звание
                gsev
                +1
                Сегодня, 17:28
                Цитата: Висенте
                с карманами полными ядерного оружия даже Ына не ждёт судьба Каддафи,

                СССР развалился имея паритет по ядерному оружию и обычным вооружениям с НАТО или КНР. Современная Россия за 4 года не победила одну Украину.Если НАТО сможет разорвать отношения России с КНР судьба и России, и КНР и КНДР будет такая трагичная же как у русских в 1990-1998 годах.
                1. Висенте
                  Висенте
                  -2
                  Сегодня, 17:31
                  в виде ликбеза...РФ это официальный приемник СССР и ВСЕГО его ядерного вооружения, всё дальнейшее от вас уже не имеет смысла, хотя всегда интересно узнать что там в методичке написано
                  1. gsev Звание
                    gsev
                    +1
                    Сегодня, 18:03
                    Цитата: Висенте
                    хотя всегда интересно узнать что там в методичке написано

                    Вы не в курсе, сколько территорий потеряла Россия при развале СССР.?Для недопущения этого развала достаточно было расстрелять раз в 5 меньше народу чем было ранее расстреляно в Пекине для предотвращения развала КНР.
      3. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +4
        Сегодня, 16:25
        Цитата: Висенте
        Чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2025 год составила 11,285 млрд рублей..

        Висенте, а давайте внимательно посмотрим на "прибыль" Газпрома.
        https://www.gazprom.ru/f/posts/43/351867/gazprom-accounting-report-2025.pdf
        Внезапно выясняется, что компания имела убыток до налогообложения 140,626 млрд руб., то есть деятельность газпрома остается убыточной. А "прибыль", которой Вы тут размахиваете возникает из-за права Газпрома не платить налог на прибыль в силу убытков, понесенных в прошлых периодах...
        1. Висенте
          Висенте
          -7
          Сегодня, 16:30
          Андрей а давайте не заниматься словоблудием, лучше попробуйте сделать так чтобы переписали статистические данные как вы хотите...справитесь? я подожду да
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +4
            Сегодня, 16:34
            Цитата: Висенте
            Андрей а давайте не заниматься словоблудием

            Висенте, а давайте Вы не будете с умным видом рассуждать о том, в чем ни бельмеса не понимаете.
            Цитата: Висенте
            лучше попробуйте сделать так чтобы переписали статистические данные как вы хотите

            Во-первых, отчет о прибылях и убытках - это не "статистические данные", это форма бухгалтерской отчетности. Во-вторых, Вы можете не верить мне на слово, но попросите любого бухгалтера - он Вам объяснит, какая у Газпрома "прибыль" в 2025 г.
            Попросту говоря, Вы не умеете читать бухгалтерскую отчетность
            1. Висенте
              Висенте
              -6
              Сегодня, 16:38
              попросту говоря Андрей на сейчас ничего переписать не смог, но насколько можно понять он будет пытаться снова и снова, ну что-же, достойное применение своего времени
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                0
                Сегодня, 17:05
                Цитата: Висенте
                попросту говоря Андрей на сейчас ничего переписать не смог,

                Ничего переписывать не надо - в отчетности все написано. В официальной отчетности Газпрома, ссылку на которую я Вам дал выше. Именно в ней и сказано, что деятельность Газпрома в 2025 г убыточна.
                Это в силу того, что Вы не разбираетесь в бухгалтерском учете, Вам кажется, что мне надо что-то там переписать. А ничего переписывать не нужно:))))))
                1. Висенте
                  Висенте
                  -5
                  Сегодня, 17:10
                  ну что вы Андрей в самом деле...нужно-нужно переписывать, вернее вы будете пытаться сколько сможете и официальную справочку не забудьте....как говорят в Одессе всю контрабанду делают на Малой Арнаутской, так вы оставьте эту бумажку себе, я-то уже насмеялся...итак очередная попытка...прочие доходы, прочие расходы...красота...
                  1. Андрей из Челябинска Звание
                    Андрей из Челябинска
                    0
                    Сегодня, 17:47
                    Цитата: Висенте
                    вернее вы будете пытаться сколько сможете и официальную справочку не забудьте....как говорят в Одессе всю контрабанду делают на Малой Арнаутской, так вы оставьте эту бумажку себе

                    Малыш, тебе дали ссылку ( и скан) на официальную отчетность с официального сайта Газпрома. Так что не позорься нытьем про "малую Арнаутскую" laughing
                    Ну... или позорься:)))
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +7
    Сегодня, 15:57
    В итоге, в этом году российская экономика с высокой долей вероятности войдет в рецессию

    Она в рецессии с 2025 г
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +7
      Сегодня, 16:34
      Боролись с инфляцией, получили стагфляцию: одновременное падение производства и инфляционный рост цен. А проблема в том, что процентная ставка ЦБ РФ в текущей ситуации очень слабо влияет на инфляцию. Причина инфляции в том, что бюджетные средства идут на финансирование СВО: закупка вооружений, выплаты бойцам, родственникам погибших. Это даже президент признал. Война всегда ведет к инфляции. Так было во время Первой мировой, так было во время Великой отечественной. Самое интересное нас ждет после окончания СВО. нужно будет "стерилизовать" огромное количество средств. Например, после окончания Великой отечественной Сталин провел в 1947 году конфискационную денежную реформу, которая ударила по тем, кто сумел во время войны тем или иным способом (часто за счет спекуляции) скопить крупные суммы денег.
      Вот только сейчас не "кровавый советский", а капиталистический строй. Буржуины свих не тронут, расплачиваться будут все остальные.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +5
        Сегодня, 16:36
        Воистину так. Даже и добавить нечего
      2. Адрей Звание
        Адрей
        +1
        Сегодня, 17:25
        Цитата: Cympak
        А проблема в том, что процентная ставка ЦБ РФ в текущей ситуации очень слабо влияет на инфляцию.

        Влияет, но безусловно не так эффективно, как в условиях мирного времени.
        Цитата: Cympak
        Боролись с инфляцией, получили стагфляцию

        Да, к сожалению, но вполне предсказуемо.
        Цитата: Cympak
        Война всегда ведет к инфляции. Так было во время Первой мировой

        А вот отсюда уже интересней. Если бы следовали по пути начала прошлого века, отпуская "военную" инфляцию в свободное плавание, то тогдашний результат как бы известен. Поэтому решили поступить по другому. На нынешний результат - будем посмотреть.
    2. Висенте
      Висенте
      -7
      Сегодня, 16:43
      Андрей, за вашу рецессию...Какова прибыль Газпрома, Роснефти, Сургутнефтегаза,ВТБ, Новатэк,Полюса за 2024 год...справитесь? сразу скажу лучше без словоблудия ибо бесполезно...А если справитесь обещаю вопрос за год 25-й,это будет уже веселее
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 17:49
        Цитата: Висенте
        Андрей, за вашу рецессию...Какова прибыль Газпрома

        Малыш, я тебе уже сылку на официальный сайт Газпрома дал и официальную отчетность, из которой следует что никакой прибыли у Газпрома нет. А ты все по своей методичке стенаешь, что это все происки врагов и на самом деле прибыль есть:))))
        Ну о чем с тобой говорить?
    3. gsev Звание
      gsev
      +4
      Сегодня, 17:11
      Цитата: Андрей из Челябинска
      В итоге, в этом году российская экономика с высокой долей вероятности войдет в рецессию
      Она в рецессии с 2025 г

      С декабря 2025 года можно сказать, что многие предприятия просто в коллапсе. Высокий банковский кредит сделал сложное производство нерентабельным. Предприятия остановили обновление средств производства и модернизацию. Производство стройматериалов сократилось в 3 раза. Причем государство для поднятия своих доходов заставляет строительную отрасль внедрять честный знак, что полностью лишает предприятия по производству стройматериалов оборотных средств. Западные санкции в реальности великое благо для промышленности и экономики России, а деятельность Набиуллиной так разрушает экономику России как не мечтали после 2024 года эксперты СБУ и ЦРУ.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 17:50
        Цитата: gsev
        С декабря 2025 года можно сказать, что многие предприятия просто в коллапсе.

        Все верно. У многих производственников, особенно в машиностроении, реализация обвалилась даже не в разы - на порядок
  6. Joker62 Звание
    Joker62
    +3
    Сегодня, 16:01
    Угу, на 0.5% снизили, а цены задрали до небес...
    1. gsev Звание
      gsev
      +1
      Сегодня, 16:26
      Цитата: Joker62
      Угу, на 0.5% снизили, а цены задрали до небес...

      Рост цен это грамотное решение на высокий банковский процент.Ставка в 25 процентов по кредиту должна вызвать рост цен на отечественную промышленную электронику примерно на 70%, бегство производств в Таджикистан и Казахстан или изменение структуры бизнеса с производства автоматики на общепит или индустрию красоты.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +1
        Сегодня, 16:34
        Цитата: gsev
        Ставка в 25 процентов по кредиту должна вызвать рост цен на отечественную промышленную электронику примерно на 70%, бегство производств в Таджикистан и Казахстан

        Вы ничего не попутали? Предприятия бегут за рубеж от налогов принятых на территории. Кредиты можно брать и там, где ставка ниже. Если дадут конечно.
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Сегодня, 17:20
          Цитата: Адрей
          Предприятия бегут за рубеж от налогов принятых на территории.

          В КНР налоги тоже надо платить и они не критично тличаются от российских. Основная проблемма в России давление со стороны администрации. Например медсестра примерно 5-10% в некоторых регионах вынуждена отдавать на сертификацию. Причем если медсестра не прошла по конкурсу на какую то должность, то оплаченный ей сертификат она не сможет отбить на работе по этой специальности и вынуждена оплачивать сертификат для другой открытой вакансии. Во времена СССР диплом об окончании медвуза или медучилища давал право бесплатно устраиваться на работу по специальности сразу после окончания медвуза или медучилища до выхода на пенсию.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            +1
            Сегодня, 17:29
            Цитата: gsev
            Основная проблемма в России давление со стороны администрации.

            Можно золотыми буквами прописать. А еще абсолютная непредсказуемость законодательства и его правоприменения в отношении собственности.
            1. gsev Звание
              gsev
              0
              Сегодня, 17:59
              Цитата: Адрей
              А еще абсолютная непредсказуемость законодательства и его правоприменения в отношении собственности.

              Меня больше удивляют санкции против КНДР и закачанный газ в невзорванную нитку северного потока по которой в реальности Германия получает бесплатный газ из России. Украина до последнего времени имела возможность отбирать бесплатно порядка 20% энергоресурсов направлявшихся в Венгрию через ее территорию. От экспорта угля в КНР Россия не получает прибыли. Налоговые поступления от этого ниже чем скидки от РЖД на перевозку угля.
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    +3
    Сегодня, 16:03
    Что бы меньше граждан сдохло,
    Наш процент слегка усохнет.

    Спасибо ЦБ за их светлое будущее!
  8. dementor873 Звание
    dementor873
    +3
    Сегодня, 16:07
    Молоко с января с 72 до 83 подорожало, инфляция у них 4%.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 16:13
      Цитата: dementor873
      Молоко с января с 72 до 83 подорожало, инфляция у них 4%.
      Я покупаю молоко за 109 рублей. Яйца с 55 рублей подорожали до 82. Но вот есть нюансы. В декабре 23 года Яйца стоили 120 рублей.
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        0
        Сегодня, 16:21
        Яйцекартели, как и нефтяники цену с потолка берут, пока их не прижмут. У нас С0 - 110 рублей в магните.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 16:29
        Цитата: topol717
        В декабре 23 года Яйца стоили 120 рублей.

        Да, но это отдельная веселая история, не связанная с СВО.
      3. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 16:33
        Цитата: topol717
        В декабре 23 года Яйца стоили 120 рублей.

        Тогда была неудачная операция СБУ по экономическому развалу России. В начале перестройки Запад смог подкупив СМИ и экологов продавить решение о закрытии киришского завода по производству кормовых добавок для добавления в куриный корм. Если бы завод не был тогда закрыт в СССР в 1991 году был бы избыток куриного мяса. На Западе решили, что Россия не сможет быстро перейти на кормовые добавки из Индонезии, КНР и Индии чтобы заменить западные. Но КНР и Индонезия проигнорировали западные санкции и яйца сейчас в России и куриное мясо раза в 4 дешевле чем в США.Высокие кредиты вызовут банкротство например российских угольных шахт,затем птицефабрик на севере и нечерноземье России.
    2. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 17:23
      Цитата: dementor873
      Молоко с января с 72 до 83 подорожало, инфляция у них 4%.

      Китайская промышленная электроника в рублевых ценах фактически дешевела с 2014 по 2025 годы. Деятельность Набиуллиной опаснее не повышением цен и инфляцией а тем что делает экономику и промышленность России неконкурентноспособной на фоне китайской и украинской.
  9. g_ae Звание
    g_ae
    +7
    Сегодня, 16:08
    Опять Сахибвзадовна всех обнабиулила. Всероссийская мадам Брошкина. А что делать? Таргетирование инфляции - оно такое. Они с Германовичем для России страшнее, чем западные санкции. Гога и Магога.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +2
      Сегодня, 16:45
      Цитата: g_ae
      Опять Сахибвзадовна всех обнабиулила. Всероссийская мадам Брошкина. А что делать? Таргетирование инфляции - оно такое.

      Она по закону отвечает за инфляцию и отчитывается перед Всемирным банком, расположенном в Вашингтоне. Поэтому результат тот, который есть.
      Чтобы что-то изменилось, нужно чтобы весь финансовый блок отвечал еще за рост и капитализацию производства. Тогда и не будет вопросов об очередном снижении курса рубля, который выгоден Силуанову, чтобы меньше тратить валютной выручки на соц.выплаты и олигархам - экспортерам природных ресурсов ("народного достояния") с минимальной степенью передела экспортируемой продукции. Тогда и деньги пойдут на развитие своей экономики, а не на хранение в зарубежных активах, что бы потом снова не "обманули".
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:20
    Цитата: Висенте
    Ну или методичку поменять хотя-бы...

    Газпром не платит дивиденды с 2022 г .Минус не мой.Сейчас поправлю.
  11. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 16:22
    Таким темпом ЦБ ставку будет ещё 5 лет снижать до приемлемого уровня. На радость врагам будут всё инфляцию таргетировать. Пора уже Эльвиру Задовну на пенсию проводить.
  12. Атрина Звание
    Атрина
    +4
    Сегодня, 16:26
    "Чтобы корова меньше ела и больше давала молока - её надо меньше кормить и больше доить". Вот такая логика наших экономистов.
  13. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 16:53
    Риторический вопрос. А можно ключевую ставку снизить для производственных предприятий и повысить для спекулянтов - биржевиков? Риторический, поскольку ответ ЦБ и Минфина - будет - нет. Производства во всем мире не только не облагают кредитами по стаке 17% (как у нас) но и, наоборот, выделяют беспроцентные кредиты. Но видно в ЦБ мировой опыт других стран не изучают, а пользуются методичками от Запада.
    1. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 17:39
      Цитата: Игнатий555
      . А можно ключевую ставку снизить для производственных предприятий и повысить для спекулянтов - биржевиков?

      Можно в виде целевых кредитов на развитие производства. Причем выдавать такие целевые кредиты цифровыми рублями, чтобы было видно, на что реально потрачены деньги
  14. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 17:27
    Если бы это 0.5 были на фоне 4-5%, это бы влияло на что-то. А 0,5 из 15,5 - это мертвому припарки, только суммарно двигаясь от 21% это уже хоть какая-то тенденция, он она очень медленная и перезревшая.
  15. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    0
    Сегодня, 18:18
    В России рулят специальные и крайне субъективные технические параметры - ставка, инфляция,.. Эти фетиши завораживают и занимают аналитиков, подменяют государственные цели и управляют экономикой. 30 лет череда носителей конечной истины – Чубайс, Греф, Силуанов, Набиуллина,..