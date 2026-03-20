Банк России снизил ключевую ставку на символические полпроцента
На сегодняшнем заседании Совета директоров Банка России в рамках начатого в июне прошлого года цикла смягчения монетарной политики вновь было принято решение по снижению ключевой ставки рефинансирования. Правда, понижение можно назвать чисто символическим.
Как и предполагали большинство финансовых аналитиков, ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, «округлив» ее с 15,5% до 15,0% в годовом исчислении. Такое понижение дает рынку скорее психологический сигнал, означающий, что общая ситуация в экономике и финансово-кредитной сфере как минимум в текущем состоянии остается устойчивой.
На предыдущем заседании в феврале ЦБ РФ также понизил ключевую ставку на 50 б.п., однако тогда решение регулятора не совпало с ожиданиями рынка — эксперты предсказывали, что Банк России возьмёт паузу.
В комментарии ЦБ РФ указано, что после январского ускорения инфляции, что, в принципе, традиционное явление для первого месяца года, рост цен «ожидаемо замедлился». По оценке регулятора, показатели текущего роста цен в марте в пересчете на год остаются в диапазоне 4-5 процентов. Это близко к целевому уровню, который как раз равен четырем процентам.
При этом, отмечает ЦБ РФ, значительно выросла неопределенность со стороны внешних условий, которые оказывают влияние на ожидания роста инфляционных процессов.
Регулятор в целом сохранил прежний сигнал по дальнейшей траектории ставки, указав, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевого показателя на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Прогноз по инфляции в нынешнем году оставлен в прежнем диапазоне — от 4,5 до 5,5 процентов. Ранее ЦБ РФ прогнозировал снижение ключевой ставки до конца года в диапазоне от 13,5% до 14,5%. Однако в сегодняшнем пресс-релизе этот параметр вообще не упоминается.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что до января 2027 года в России не исключены риски возникновения рецессии. К этому может привести очень медленное снижение ключевой ставки. Один из признаков рецессии — повышение риска системного банковского кризиса, проблемные активы сектора уже превысили 10%.
Замедлился рост ВВП, на паузу встали и инвестиции. Около 75% малых и средних предприятий (и предпринимателей) РФ не имеют возможности брать даже оборотные кредиты, не говоря уже об инвестиционных. Причина в высоких банковских ставках, которые напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ РФ. По мнению некоторых российских бизнесменов, топ-менеджеров и экономистов, для стимулирования инвестиционного кредитования, а значит, роста ВВП, ставка ЦБ РФ должна быть снижена до 8-6 процентов.
Вложения в основной капитал ушли в минус еще в III квартале прошлого года (–3,1%), и при ключевой ставке 13,5–14,5% в 2026 году, которую ожидает ЦБ, быстрого разворота ждать не приходится.
В итоге, в этом году российская экономика с высокой долей вероятности войдет в рецессию, отметили авторы доклада ЦМАКП, анализ которого приведен в «Известиях». Для того чтобы это случилось в 2026-м, достаточно, чтобы в первом полугодии ВВП упал на 1%. Кроме того, макроэкономические показатели уже четвертый месяц подают сигнал о том, что рецессия может быть затяжной (то есть длиться более года), говорится в докладе.
Эксперты ЦМАКП в данном случае определяют рецессию как снижение ВВП на протяжении 12 месяцев, хотя принято считать, что это снижение на протяжении шести и более месяцев. Еще в конце августа 2025 года главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач обратил внимание, что ВВП России на тот момент сокращался два квартала подряд, что уже считается технической рецессией.
