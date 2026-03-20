Французский генерал: помогать США в Ормузе — это как купить билет на «Титаник»

По мнению отставного генерала французской армии Мишеля Яковлеффа, присоединиться к США и Израилю в операции по разблокированию Ормузского пролива равносильно покупке билета на «Титаник» после его столкновения с айсбергом.

При этом Яковлефф назвал пять причин, по которым европейским членам НАТО ни в коем случае не следует принимать участия в этой операции. По словам французского генерала, первая причина заключается в том, что если Трамп хочет проводить свою операцию на Ближнем Востоке силами НАТО, то командование должно быть у структур альянса, даже если руководить войсками будет американский генерал.



Вторая причина: чтобы обеспечить консолидированную позицию у европейских членов НАТО, американцы должны четко изложить, каков конечный результат и стратегические цели этой весьма сомнительной операции. Третья причина — позиция Трампа, который стремится разделить политические риски. Для американского президента вопрос, касающийся ресурсов и судоходства в Ормузском проливе, глубоко вторичен. Для Трампа будет не критичной даже потеря нескольких фрегатов или тысячи солдат в ходе боевых действий на Ближнем Востоке — он хочет разделить именно политический риск, а не военный риск.

Четвертая причина — это вопрос доверия. Учитывая, что Трамп в свое время с легкостью бросил своих афганских союзников, значит, он так же легко в случае необходимости бросит и европейцев в тот момент, когда ему это будет выгодно — прямо в самом разгаре операции. И, наконец, пятая названная Яковлеффым причина — аналогия с «Титаником», капитан которого, по некоторым данным, пытался продавать пассажирам дешевые билеты на ужин уже после столкновения лайнера с айсбергом.
  1. Висенте
    -2
    Сегодня, 16:20
    Но не помогать сейчас разблокировать Ормуз всё равно что купить билет на Луну, в один конец.Вы просто посмотрите на ваши сегодняшние цены.Что вы сделаете с этим?
    1. knn54 Звание
      0
      Сегодня, 16:42
      Проще(и безопасней) захватить российский танкер "теневого флота".
      1. Висенте
        -2
        Сегодня, 16:47
        ну один танкер это бесполезная затея, кроме неприятностей ничего...а почему они не захватят прямо вот завтра скажем к примеру 100 ? вы не в курсе?что там в методичке может быть?
  2. Pharmacist Звание
    0
    Сегодня, 16:21
    Ну, в принципе, всё правильно сказал. Какие всё-таки прозорливые эти бывшие, экс- и т.д.
    1. Joker62 Звание
      +1
      Сегодня, 17:31
      На то и эксы. Если на службе - говори то, что нужно начальству, иначе останешься без выслуги лет и пенсии.
      А вышел в отставку или на пенсию - всё, можно болтать как угодно. Главное - это пенсия. Остальное не важно.
      Вот такая психология у эксов.
    2. carpenter Звание
      0
      Сегодня, 17:53
      Ну сынок Пьара Яковлева, ещё тот .
  3. rocket757 Звание
    +1
    Сегодня, 16:23
    . Чего это вдруг?
    Трам же уже всех там разгромил, победил... wink
  4. Правдодел Звание
    +1
    Сегодня, 16:25
    Похоже этот генерал или из наших бывших, перебравшихся после революции 1917 г. на запад, или сбежавших на запад после ВОВ и сменивших фамилию Яковлев на Яковлефф... Но, как известно, что на роду написано, то не вырубить и топором, а, тем более, изменением фамилии...
    1. alexboguslavski Звание
      0
      Сегодня, 16:55
      Гнiда он, а не Яковлев (фф). В 2022 году предлагал бомбить парад Победы в Москве.
    2. alexboguslavski Звание
      +1
      Сегодня, 17:02
      По данным военного историка Валерия Голицына, предки французского генерала ушли из СССР с отступающим вермахтом.
    3. carpenter Звание
      0
      Сегодня, 17:42
      Да не менял он фамилию, просто такое правило написания у них, у меня тоже в паспорте, на конце две ФФ.
  5. Eugen 62 Звание
    0
    Сегодня, 16:27
    Для Трампа будет не критичной даже потеря нескольких фрегатов или тысячи солдат в ходе боевых действий на Ближнем Востоке
    А вот в этом совсем не уверен. Демократы сразу воспользуются неудачами американской армии и используют потери в свою пользу. В этом случае республиканцы потеряют с большой вероятностью осенью и конгресс и сенат.
  6. Mouse Звание
    +1
    Сегодня, 16:32
    А что не " Татинатике"?
    Гудок уже позвал!
    1. роман66 Звание
      +1
      Сегодня, 16:47
      Где-где? Ох, Вася.. Пятница?
      1. Mouse Звание
        +1
        Сегодня, 16:58
        И не говори... ИИ нажрался... wassat
  7. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 16:49
    аналогия с «Титаником», капитан которого, по некоторым данным, пытался продавать пассажирам дешевые билеты на ужин уже после столкновения лайнера с айсбергом.


    Это ерунда. Капитан Смит спал во время столкновения. И после не покидал мостик, и погиб вместе с Титаником. Чему не мало свидетельств.
  8. Schneeberg Звание
    +1
    Сегодня, 17:05
    Его бы на Лобное место. В Москве wink
    1. alexboguslavski Звание
      0
      Сегодня, 17:48
      Чести много. В Донской крематорий. Живьём. Как описывал Резун (не будем порочить имя генералиссимуса А.В.Суворова) в своём "Аквариуме".
      Врал, кстати. Может Пеньковского и сожгли заживо, но плёнки с этим действом не существует.
  9. faterdom Звание
    0
    Сегодня, 17:30
    Ну с такой фамилией "Яковлефф" и не агент Путина? Ну извините...