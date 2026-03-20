Французский генерал: помогать США в Ормузе — это как купить билет на «Титаник»

По мнению отставного генерала французской армии Мишеля Яковлеффа, присоединиться к США и Израилю в операции по разблокированию Ормузского пролива равносильно покупке билета на «Титаник» после его столкновения с айсбергом.При этом Яковлефф назвал пять причин, по которым европейским членам НАТО ни в коем случае не следует принимать участия в этой операции. По словам французского генерала, первая причина заключается в том, что если Трамп хочет проводить свою операцию на Ближнем Востоке силами НАТО, то командование должно быть у структур альянса, даже если руководить войсками будет американский генерал.Вторая причина: чтобы обеспечить консолидированную позицию у европейских членов НАТО, американцы должны четко изложить, каков конечный результат и стратегические цели этой весьма сомнительной операции. Третья причина — позиция Трампа, который стремится разделить политические риски. Для американского президента вопрос, касающийся ресурсов и судоходства в Ормузском проливе, глубоко вторичен. Для Трампа будет не критичной даже потеря нескольких фрегатов или тысячи солдат в ходе боевых действий на Ближнем Востоке — он хочет разделить именно политический риск, а не военный риск.Четвертая причина — это вопрос доверия. Учитывая, что Трамп в свое время с легкостью бросил своих афганских союзников, значит, он так же легко в случае необходимости бросит и европейцев в тот момент, когда ему это будет выгодно — прямо в самом разгаре операции. И, наконец, пятая названная Яковлеффым причина — аналогия с «Титаником», капитан которого, по некоторым данным, пытался продавать пассажирам дешевые билеты на ужин уже после столкновения лайнера с айсбергом.