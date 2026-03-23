Модуль миномётного вооружения Rheinmetall Ragnarök
Модуль MWS 81/120 с 81-мм миномётом
С начала прошлого десятилетия концерн Rheinmetall Defence работает над перспективным модулем миномётного вооружения MWS 81/120 Ragnarök. К настоящему времени она представила две модификации такого модуля с орудиями разных калибров, а также несколько вариантов его использования на тех или иных платформах. Такое оружие пока не пользуется особым спросом на рынке, однако организация-разработчик не отказывается от своих планов и продолжает рекламную кампанию.
Первый успех
История проекта «Рагнарёк» восходит к 2012 г., когда армия Норвегии решила создать и принять на вооружение новый самоходный миномёт. С этой целью компании «Рейнметалл Дефенс» выдали заказ на разработку боевого модуля, способного нести миномёт калибра 81 или 120 мм. Такое изделие в будущем планировали установить на имеющемся бронированном шасси и получить желаемую боевую машину.
Новый проект получил название MWS 81/120 (Mortar Weapon System 81/120 mm — «Система миномётного вооружения калибра 81 и 120 мм»). Кроме того, использовалось обозначение VingPos — по названию одной из ключевых систем модуля. Позже проекту присвоили имя Ragnarök. Непосредственной разработкой системы занималось норвежское отделение немецкого концерна Rheinmetall Nordic (бывшая компания Vinghøg AS).
В проекте MWS 81/120 широко использовались готовые решения и компоненты, что положительно сказалось на сроках его разработки. Опытный образец такого модуля представили на одной из выставок уже весной 2014 г. В ближайшее время его планировали отправить на полигон для первых испытаний.
Модуль на броневике
Испытания, доводка конструкции и другие процессы заняли несколько лет, но увенчались успехом. На вооружение норвежской армии поступила боевая машина на шасси CV90, оснащённая модулем MWS / VingPos с 81-мм миномётом L16A2. Кроме того, сообщалось об интересе к аналогичной технике с орудием большего калибра.
Новые варианты
Модуль миномётного вооружения VingPos / Ragnarök регулярно демонстрировался на различных выставках и привлекал внимание. Однако, несмотря на все усилия компании-разработчика, новые заказы не поступали. В связи с этим во второй половине десятых годов Rheinmetall Nordic приступила к проработке разных вариантов использования модуля. Планировалось представить те или иные боевые машины и системы для привлечения покупателей.
В дальнейшем на различных выставках неоднократно демонстрировались результаты таких работ. Так, предлагались проекты самоходных миномётов на базе различных бронемашин. Модуль MWS 81/120 и боекомплект предлагалось размещать внутри корпуса машины-носителя со стрельбой через полноразмерный люк в крыше. В зависимости от выбранного калибра можно было использовать самые разные шасси.
В качестве одного из потенциальных носителей рассматривалась бронемашина Boxer, получившая распространение в европейских армиях. Для неё разработали модуль боевого отделения в виде секции корпуса с установкой MWS 120. Такое изделие представили и испытали в 2022 г. Сообщалось об интересе со стороны некоторых заказчиков. При этом речь шла о замене 120-мм миномёта орудием меньшего калибра.
Упрощённый вариант самоходного миномёта на базе грузовика
В том же 2022 г. представили буксируемый вариант «Рагнарёка». Готовый модуль вооружения разместили на лёгком колёсном прицепе. Он может транспортироваться широким кругом тягачей, начиная от автомобилей-пикапов. Перед стрельбой модуль с опорной плитой опускается на грунт. Существует и более сложный вариант прицепа с броневой защитой расчёта.
В середине марта 2026 г. в Норвегии состоялась выставка Nordic Mortar Day, в ходе которой демонстрировались современные образцы миномётного вооружения. Rheinmetall представила на ней новый вариант использования MWS Ragnarök. На этот раз модуль, боекомплект и другое оснащение разместили внутри компактного броневого корпуса. Его установили на четырёхосный грузовик MAN HX.
Таким образом, Rheinmetall продолжает поиски новых способов использования модуля MWS 81/120 и регулярно представляет различные варианты самоходных или буксируемых миномётов на его основе. Некоторые из таких изделий уже прошли полигонные и войсковые испытания. Вполне возможно, что в ближайшем будущем дойдёт и до заказов на серийное производство.
Базовый модуль
Основой всех проектов серии является модуль миномётного вооружения MWS 81/120 Ragnarök. Это малогабаритная орудийная установка, пригодная для размещения на разных шасси и имеющая все необходимые приборы. По желанию заказчика, она может комплектоваться миномётом калибра 120 или 81 мм. Перестройка конструкции в зависимости от калибра не требуется.
Модуль построен на основе квадратной платформы, на которой располагается опорно-поворотное устройство. В свою очередь, на нём установлена качающаяся часть с противооткатными устройствами и миномётом. Конструкция такой установки обеспечивает круговую наводку по азимуту и широкий диапазон углов возвышения. Используются электрические приводы с дистанционным управлением, но предусмотрены и маховики для ручной наводки. Имеется механизм управления спуском, если такая функция предусмотрена у используемого миномёта.
На рабочем месте наводчика
На модуле монтируется миномёт калибра 81 или 120 мм. Предусматривается использование только дульнозарядных орудий, имеющих спусковой механизм или простой боёк на казённике. Конструкция «Рагнарёка» рассчитана на максимальные нагрузки, возникающие при стрельбе на любых режимах, вплоть до 120-мм мин с дополнительным зарядом.
Заряжание миномёта, вне зависимости от режима огня, осуществляется вручную с дула. Боекомплект размещается в ячейках боевого отделения. Его размеры зависят от особенностей самоходного или буксируемого миномёта: доступных объёмов, грузоподъёмности платформы и т.д.
Миномётный модуль имеет полноценную систему управления огнём. Её основой является компьютер Kongsberg Odin, осуществляющий все расчёты и выдающий данные для стрельбы. Навигация осуществляется при помощи системы Vinghøg Talin. Также на борту самоходного миномёта должны иметься средства связи для приёма данных о целях.
«Рагнарёк» может использовать любые 81- и 120-мм миномёты, соответствующие стандартам НАТО. Боекомплект системы тоже включает стандартные боеприпасы. По этой причине по основным боевым характеристикам модуль не отличается от других буксируемых или самоходных миномётов. В то же время современная СУО должна положительно влиять на точность и кучность огня.
Модуль MWS 81/120 Ragnarök без вооружения имеет массу ок. 650 кг. Максимальная масса, вместе с миномётом и опорной плитой, достигает 1000 кг. Кроме того, самоходный миномёт должен перевозить боекомплект, боевой расчёт и т.д., что предъявляет дополнительные требования к платформе-носителю.
Современный подход
К современному самоходному миномёту предъявляются различные требования, и они не ограничиваются только подвижностью и проходимостью. Подобная система должна показывать высокие огневые характеристики, в т.ч. улучшенную точность огня. Также имеет значение автоматизация основных процессов подготовки и управления стрельбой.
В ряде современных проектов все подобные требования удовлетворяются за счёт разработки особых установок или боевых модулей. Такие устройства получают необходимые электронные и электромеханические компоненты, а также оснащаются миномётами требуемого калибра. Получившийся модуль может монтироваться на подходящем шасси.
Проект MWS 81/120 Ragnarök основан именно на таких идеях. Используя имеющиеся компоненты и ряд новых устройств, компания Rheinmetall разработала полноценный модуль миномётного вооружения с достаточным уровнем характеристик. Потенциал этого изделия неоднократно демонстрировался на испытаниях и учениях.
Впрочем, «Рагнарёк» пока не пользуется особой популярностью среди заказчиков. Такую технику поставляли только норвежской армии, тогда как другие страны не спешат закупать её. Это может быть связано с чрезмерной стоимостью модулей или с отсутствием понимания необходимости такого оружия среди потенциальных заказчиков. Так или иначе, компания-разработчик продолжает развивать свой проект и предлагает новые варианты использования модуля. Возможно, благодаря этому ей удастся найти новых клиентов.
