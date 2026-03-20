В Южной Корее сгорел крупный завод по производству запчастей для техники
В Южной Корее пламенем объят один из крупнейших заводов по производству запасных частей и комплектующих к различной технике. Предприятие расположено в городе Тэджон, что к югу от Сеула.
По состоянию на текущий момент сообщается, что в пожаре пострадали 55 человек, 14 числятся пропавшими без вести.
Для тушения пожара, которому присвоен высший класс сложности, привлечены десятки пожарных расчётов, а также специалисты по чрезвычайным ситуациям техногенного характера.
Министр внутренних дел Республики Корея Юн Хо-джун:
Южнокорейские источники пишут о том, что 24 пострадавших поступили в клиники в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. У них диагностированы травмы при падении с высоты, а также отравление угарным газом. Многие рабочие предприятия были вынуждены выпрыгивать из здания, так как внутри бушевало пламя.
Из официальной сводки:
Для борьбы с пожаром подключены дроны и роботы.
На предприятии производились запчасти к гражданским автомобилям и, по некоторым данным, к военным грузовикам.
Информация