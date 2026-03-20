В Южной Корее сгорел крупный завод по производству запчастей для техники

В Южной Корее пламенем объят один из крупнейших заводов по производству запасных частей и комплектующих к различной технике. Предприятие расположено в городе Тэджон, что к югу от Сеула.

По состоянию на текущий момент сообщается, что в пожаре пострадали 55 человек, 14 числятся пропавшими без вести.

Для тушения пожара, которому присвоен высший класс сложности, привлечены десятки пожарных расчётов, а также специалисты по чрезвычайным ситуациям техногенного характера.

Министр внутренних дел Республики Корея Юн Хо-джун:

Правительство приложит все усилия для управления ситуацией, проведения работ по восстановлению предприятия и для поддержки пострадавших.

Южнокорейские источники пишут о том, что 24 пострадавших поступили в клиники в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. У них диагностированы травмы при падении с высоты, а также отравление угарным газом. Многие рабочие предприятия были вынуждены выпрыгивать из здания, так как внутри бушевало пламя.

Из официальной сводки:

Из двух зданий, составляющих заводской комплекс, одно полностью сгорело, а другое продолжает гореть. Пожарные не смогли войти в здание из-за опасений, что оно может обрушиться. Также усложняет работу по тушению пожара порядка 200 килограммов натрия внутри здания, который может взорваться при ненадлежащем обращении.

Для борьбы с пожаром подключены дроны и роботы.


На предприятии производились запчасти к гражданским автомобилям и, по некоторым данным, к военным грузовикам.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:25
    Понаберут китайцев на опасные производства .А потом орут -ГОРИМ .
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 16:32
    Также усложняет работу по тушению пожара порядка 200 килограммов натрия внутри здания, который может взорваться при ненадлежащем обращении.
    Мы в школе так хулиганили. Брали натрий или калий из баночек в кабинете химии, где он хранился под слоем керосина и бросали его в лужу. Получался большой БА-БАХ! Пионеры радовались.
    Благодаря этому опыту, простые советские школьники, принимавшие участие в опыте в тайне от злобной химички, стали грамотными людьми. Щелочные металлы нельзя тушить водой!
    1. K._2 Звание
      K._2
      0
      Сегодня, 16:47
      У нас некие хулиганы в унитазы сыпали в женском туалете такое в школе))
  3. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:33
    Снимаю шляпу перед северокорейскими товарищами!
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 16:34
    Могли бы помочь вертолеты Ка-32 российского производства, но большинство из имеющихся стоят на земле по причине отсутствия запчастей, поставки которых прекратились из-за присоединения ЮК к санкциям против России.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      -4
      Сегодня, 16:43
      Какие запчасти из Южной Кореи на ка52 ? Источник информации что машины , большинство стоят на земле (с) ?
      1. Borik Звание
        Borik
        +1
        Сегодня, 17:41
        Какие запчасти из Южной Кореи на ка52 ?

        В Ю Корею было поставлено 41 К-32 трех модификаций 9-ть разбилось сколько сейчас на ходу неизвестно. Первый вертолеты появились в Корее в конце 90-х
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -1
          Сегодня, 17:45
          Спасибо. Я значит не верно прочитал сообщение на которое у меня возник вопрс. Не знал что мы поставляли им эти машины. Удивлён.
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 16:38
    До этого было сообщение
    В чешском Пардубице «подпольщики» сожгли завод по производству БПЛА

    Видимо в Южной Корее тоже клепали беспилотники для евреев...
  6. hohol95 Звание
    hohol95
    0
    Сегодня, 16:39
    Кто-то курил в неположенном месте...
    Или использовал нагревательный прибор самодельного изготовления...
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 16:44
    Ложная Корея вообще не имеет права на существование, фшатская колония.
    1. ЙЕХУ Звание
      ЙЕХУ
      -1
      Сегодня, 17:29
      Да чихали они на тебя, и на раздаваемые тобой права, либо отказ в оных. Сам то имеешь право на существование? И кто его может подтвердить?