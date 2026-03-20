Макрон сообщил об очередном захвате ВМС Франции танкера «теневого флота» РФ
В Средиземном море вновь произошел инцидент с захватом танкера, причисленного Евросоюзом к теневому флоту России. На этот раз нефтеналивное судно «Дейна» (Deyna), следовавшее из порта Мурманска под флагом Мозамбика, в нейтральных водах захватил французский военный десант. Об этом в соцсети сообщил лично президент Пятой Республики Эммануэль Макрон.
Агентство «Рейтер» (Reuters) раскрыло некоторые детали захвата судна. Операция проводилась ВМС Франции при участии британских военных. Французский десант взял танкер на абордаж под предлогом того, что судно якобы следовало с использованием «фальшивого флага».
В январе французские ВМС уже захватывали внесенный в список ЕС за принадлежность к российскому «теневому флоту» танкер Grinch. Однако через некоторое время он был отпущен. Макрон тогда в беседе с Зеленским сообщил, что судно было отпущено в соответствии с национальным законодательством. Президент Франции добавил, что планирует внести соответствующие поправки в законы, чтобы «задержанные российские танкеры оставались арестованными».
В России активно обсуждается тема с захватами судов, внесенных в санкционные списки Запада. Рассматриваются возможные меры по их защите от международных пиратов, однако сделать это не так просто, как хотелось бы.
Многие суда юридически не имеют никакого отношения к РФ и российским компаниям. Даже находящийся на них груз чаще всего уже оплачен и, соответственно, стал собственностью зарубежного покупателя. Сопровождение военными кораблями ВМФ РФ всех судов невозможно. Использование вооруженной охраны на гражданских судах допускается в рамках самообороны и регулируется правом государства флага.
Однако некоторые возможности борьбы с этим явлением могут появиться после вступления в силу закона, внесенного в Госдуму РФ председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. В законопроекте предлагается разрешить использовать российскую армию для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств.
Законопроектом предлагается установить, что президент РФ сможет привлекать формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России. Кроме того, документ предусматривает, что госорганы по решению главы государства также будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.
То есть, в случае принятия, этот закон может быть использован для защиты российских моряков и судов в подобных случаях. В том, что закон этот будет принят, сомнений нет, особенно с учетом того, что внесен он лично спикером Госдумы.
В принципе, достаточно присутствия на судне одного моряка, даже «пассажира», имеющего российское гражданство, чтобы в случае захвата наши военные имели полное право на применение любых контрмер по его освобождению. Сама такая возможность наверняка сильно остудит порывы западных «пиратов XXI века» покушаться на суда.
