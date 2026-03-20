Макрон сообщил об очередном захвате ВМС Франции танкера «теневого флота» РФ

В Средиземном море вновь произошел инцидент с захватом танкера, причисленного Евросоюзом к теневому флоту России. На этот раз нефтеналивное судно «Дейна» (Deyna), следовавшее из порта Мурманска под флагом Мозамбика, в нейтральных водах захватил французский военный десант. Об этом в соцсети сообщил лично президент Пятой Республики Эммануэль Макрон.

Агентство «Рейтер» (Reuters) раскрыло некоторые детали захвата судна. Операция проводилась ВМС Франции при участии британских военных. Французский десант взял танкер на абордаж под предлогом того, что судно якобы следовало с использованием «фальшивого флага».



В январе французские ВМС уже захватывали внесенный в список ЕС за принадлежность к российскому «теневому флоту» танкер Grinch. Однако через некоторое время он был отпущен. Макрон тогда в беседе с Зеленским сообщил, что судно было отпущено в соответствии с национальным законодательством. Президент Франции добавил, что планирует внести соответствующие поправки в законы, чтобы «задержанные российские танкеры оставались арестованными».

В России активно обсуждается тема с захватами судов, внесенных в санкционные списки Запада. Рассматриваются возможные меры по их защите от международных пиратов, однако сделать это не так просто, как хотелось бы.

Многие суда юридически не имеют никакого отношения к РФ и российским компаниям. Даже находящийся на них груз чаще всего уже оплачен и, соответственно, стал собственностью зарубежного покупателя. Сопровождение военными кораблями ВМФ РФ всех судов невозможно. Использование вооруженной охраны на гражданских судах допускается в рамках самообороны и регулируется правом государства флага.

Однако некоторые возможности борьбы с этим явлением могут появиться после вступления в силу закона, внесенного в Госдуму РФ председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. В законопроекте предлагается разрешить использовать российскую армию для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств.

Законопроектом предлагается установить, что президент РФ сможет привлекать формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России. Кроме того, документ предусматривает, что госорганы по решению главы государства также будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.

То есть, в случае принятия, этот закон может быть использован для защиты российских моряков и судов в подобных случаях. В том, что закон этот будет принят, сомнений нет, особенно с учетом того, что внесен он лично спикером Госдумы.

В принципе, достаточно присутствия на судне одного моряка, даже «пассажира», имеющего российское гражданство, чтобы в случае захвата наши военные имели полное право на применение любых контрмер по его освобождению. Сама такая возможность наверняка сильно остудит порывы западных «пиратов XXI века» покушаться на суда.
  1. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 16:51
    Есть такой вид рыбалки " поймал - отпустил ".Счас ему индус позвонит ,ты французский петух отпустил танкер немедленно .А то мы фигушки купим французские вооружения .Купим у твоего друга Трампа.
    1. роман66 Звание
      Сегодня, 17:38
      Это вам не в ормуз лезть. Тут безопасно
  2. Висенте
    Сегодня, 16:52
    Оно может и выглядит как победа для Франции да, но за те разведданные что передаёт РФ кому нужно на БВ по заявлениям США, за эти разведданные вы уже заплатили гораздо больше чем стоимость танкера и сколько ещё заплатите...Ох уж эти США
  3. Ирек Звание
    Сегодня, 16:54
    С такие-же успехом мою старую алюминиевую лодку можно признать теневым флотом России , раз признали этот африканский танкер.
  4. Denissdaf Звание
    Сегодня, 16:54
    Давно уже необходимо приянть этот закон. А оборзевших лягушатников убивать, как обещал Пётр Толстой.
  5. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 16:56
    Есть ещё вариант заплатить хуситам за танкер идущий в Францию .Влупят в МКО .И нефть на этом танкере станет золотой .Я смотрю всё больше танкеров переходят под Российский флаг .
  6. Митрич73 Звание
    Сегодня, 16:59
    Вооруженные, быстроходные, гражданские суда принятые в состав ВМФ позволят быстро наростить корабельный состав и обеспечить присутствие на торговых путях.
    1. Aken Звание
      Сегодня, 17:38
      Хорошая шутка. Я оценил.
    2. роман66 Звание
      Сегодня, 17:40
      Праально. Называется : " Вспомогательные крейсера"
      1. Denis_999 Звание
        Сегодня, 17:53
        Идея хорошая, за одним "НО".

        Подводным дронам-камикадзе ведь всё равно, кому дыру в борту делать. Повредили газовоз, будут бить и "рейдеры". Нужен запуск в строй БОЛЬШОЙ серии корветов, с вооружением, достаточным, чтобы отбить при необходимости захваченный танкер.

        Но это нужно было сделать ПОЗАВЧЕРА, а не сейчас.
        1. сайгон Звание
          Сегодня, 17:58
          Простите а где денег надыбать ? Ну просто где взять денег ? Н
          1. Denis_999 Звание
            Сегодня, 18:06
            Боюсь соврать, НО... на днях где-то читал про идеи 1-го вице-премьера России, Дениса Мантурова, по поводу освоения Венеры. По логике, если он всерьёз об этом говорит, стало быть, столь же серьёзно рассчитывает получить под этот проект солидное гос.финансирование.

            Вот пусть государевы мужи вместе с Верховным и решают - КУДА направить деньги, на Венеру или на постройку эскортного флота. Я же - человек маленький:)
            1. Альф Звание
              Сегодня, 18:26
              В смысле- в карман...
        2. Митрич73 Звание
          Сегодня, 18:16
          Подводный дрон имеет ограниченную подводную скорость и если атакуемое судно имеет приличную скорость, то выйти в атаку такому дрону непросто. Если судно с двойным бортом и дном, то одного дрона будет недостаточно для потопления и даже два не справятся. Как правило БЭКи атаковали суда лежащие в дрейфе или стоящие на якоре.
    3. carpenter Звание
      Сегодня, 18:25
      А состав экипажа, будет из гражданских лиц, или из военморов ?
  7. Schneeberg Звание
    Сегодня, 17:06
    Эти "герои" лучше бы Ормузский пролив разблокировали. Слабо́?
    1. isv000 Звание
      Сегодня, 17:26
      На кой персам гешефт ломать? Иран только-только дело наладил, пропускает желающих за $2 ляма с носа, окромя агрессоров и пресмыкающихся...
    2. Joker62 Звание
      Сегодня, 17:47
      У них Фарбеже сильно жмут между ног, чтобы разблокировать Ормуз ... На слабо не потянут...
  8. Naval Звание
    Сегодня, 17:12
    меня терзают смутные сомнения, как бы дух Анкориджа не свел все эти инициативы на нет

    меня терзают смутные сомнения, как бы дух Анкориджа не свел все эти инициативы на нет
  9. Алексей Кошкаров Звание
    Сегодня, 17:12
    А куда , очень интересно , подевались маститые дипломированные иксперды , которые непререкаемыми аргументами и сложными формулами доказывали , что России хватит и вооружённых буксиров для охраны портов
  10. Игнатий555 Звание
    Сегодня, 17:14
    А что мешает Госдуме вписать в закон также применение военной силы в случае, если захвачен Российский груз? Мы же несем значительные финансовые потери при захвате российских грузов.
    1. isv000 Звание
      Сегодня, 17:23
      Закон не нужен, хотя не помешает. Достаточно Договора с ЧВК типа "Вагнер" и точно дурних будет немае, поскольку русские дают предупредительный в воздух после завершения событий.
  11. Владимир М Звание
    Сегодня, 17:16
    Ради справедливости, надо все же ходить под своим Флагом.
    Если лягушатники позволят себе захватить судно под Флагом России, тогда вопросы к Гаранту.
    1. Себенза Звание
      Сегодня, 17:39
      Моряком никогда не был, пару раз свозили туда-обратно. Отец больше тридцатки отходил в Ленрыбпроме. На побывке завёл нас с матерью в кино на премьеру "Пиратов". Я ему после просмотра-,а папа так бывает?- Пусть попробуют.
  12. isv000 Звание
    Сегодня, 17:20
    А давно пора сажать на суда отделение ЧВК раз морпехам и без того делов хватает, с пулемётами, ПТРК и ПЗРК. Жабоеды обоссались бы при первой же попытке увидев такие игрушки в умелых руках...
  13. Andriuha077 Звание
    Сегодня, 17:20
    Сначала что-то было приватизировано, потом позорный бардак смены флагов под песню оптимизации, и затем окончательное отчаливание российского в собственность Америки, Британии, или вот Франции.
  14. faterdom Звание
    Сегодня, 17:24
    Теоретическая возможность никого ни от чего не остудит, налицо пример мышления чистых "юристов".
    Пиратов лечит только петля на рее, в том числе не только того, кого повесили, но и потенциальных, из коалиции желающих. А уж по какому там параграфу - какая разница?
    Напоминает деяния наших властей - уничтожив уполномоченный орган по борьбе с организованной преступностью в 2008 году, затем компенсировали это тем, что ввели на организацию ОПГ и ОПС "срока огромные". И так "победили".
  15. Сергей Новиков_3 Звание
    Сегодня, 17:27
    ... Хотелось бы спросить, как в Средиземном море судно могут "освободить"? Для этого нужно присутствие. Подводные лодки, фрегаты, карветы. Разве в Средиземном море сейчас есть хоть одна российская подводная лодка?
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сегодня, 17:35
      Суда "Спарта" и "Спарта 2" и еще несколько судов, направленных для эвакуации военной техники дрейфовали у берегов Сирии в январе, не получая разрешения на вход в порт. Вот и все присутствие было. Вряд ли что-то к настоящему времени изменилось.
  16. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 17:35
    Я что то не слышал что БПК Североморск вернулся с боевой службы в базу.
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сегодня, 17:51
      Вот сообщение от 12 марта: «В рамках реализации алжирско-российской программы военного сотрудничества на 2026 год группа кораблей Северного флота России, состоящая из большого противолодочного корабля «Североморск» и нефтяного танкера «Кама», пришвартовалась в порту Алжира на четырехдневную стоянку», - говорится в сообщении.. Может, его на сегодняшний день уже не было в Средиземном? В любом случае, во время захвата танкера французами никто даже не выдвинулся к месту. Наверное, французы знали, что рядом никого нет. Они смелые, только когда не пахнет жареным.
  17. tank64rus Звание
    Сегодня, 17:42
    Тут уже написали про ЧВК. Человек 10-15 мужиков на хорошей зарплате и с боевым опытом. Вооружённые всем,что можно занести на корабль. Можно и дроны с FPV в различных вариантах. Вот потом и посмотрим. А если вдруг и подлодка рядом всплывёт без опознавательных знаков, то там будет совсем хорошо.
  18. ximkim Звание
    Сегодня, 17:51
    Зачем закон, когда нет военного флота?
  19. Фразах Звание
    Сегодня, 17:53
    Э-э, танкер захватили.., тут надо обдумать, взвесить; э-э по гражданским стреляют.., дело серьезное, а что там Трамп, император Галактики и магистр Йода?., надо обдумать, взвесить, закон какой что-ли принять. Налоги, сборы? - врубай принтер, пара минут и готово.
  20. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 18:02
    Маринтрафик показывает что суда под Российским флагом постоянно присутствуют в портах Сирии .В Тартусе и Латакии .Балкеры и танкеры .Так что изменения к лучшему .Приходят в грузу и уходят в грузу.Кроме танкеров конечно ,те пустые уходят.Лучше торговать чем воевать.
  21. Стас1973 Звание
    Сегодня, 18:06
    Смешно. Что или кто мешает прописаться в реестре и поднять флаг вспомогательного флота ВМФ РФ? Да, придется компаниям потратить бобосики на флаг и содержание группы морпехов РФ на борту. Зато более ни каких рисков. Что мешает нашему государству, за деньги коммерсов, прописать эти суда как вспомогательный флот? Сколько можно позориться?