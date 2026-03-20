В США представили напечатанный на 3D-принтере модульный БПЛА SPARTA

В США представили напечатанный на 3D-принтере модульный БПЛА SPARTA

Армия США экспериментирует с беспилотником, напечатанным на 3D-принтере и разработанным с учетом информации, полученной напрямую от военнослужащих, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях. Предполагается, что новый БПЛА будет полностью отвечать реальным потребностям на поле боя.

Портативный автономный разведывательный БПЛА SPARTA (Soldier Portable Autonomous Reconnaissance Transitioning Aircraft) весит около килограмма и способен совершать полеты на расстояние до 30 километров. Дрон способен более часа находиться в воздухе на высоте около 150 метров. Его фюзеляж может быть изготовлен в течение нескольких часов при помощи технологий 3D-печати, а вся система может быть оперативно собрана без использования специальных инструментов. Модульная конструкция позволяет заменять электронные компоненты за считанные минуты, а относительно вместительный внутренний отсек для полезной нагрузки дает возможность снаряжать БПЛА различными камерами, соответствующими конкретным задачам миссии.





Гибридная аэродинамическая схема: сочетает вертикальный взлёт и посадку как у квадрокоптера с эффективным крейсерским полётом как у самолёта с неподвижным крылом, что увеличивает дальность по сравнению с обычными мультироторными дронами.
Ремонтопригодность в полевых условиях: при аварии 3D-печатный планер поглощает основную часть повреждений, а электроника (камера, полётный контроллер, аккумуляторы) может быть повторно использована после печати нового корпуса.

SPARTA не является боевой платформой: этот БПЛА ориентирован на разведку и наблюдение, а не на применение вооружения. При этом дрон предназначен для ближней разведки на уровне взвода или роты, а не для стратегических задач.
  poquello
    poquello
    Сегодня, 18:10
    а куда пропал укропский мальчик Абрамов с своим картонным танком?
    rocket757
      rocket757
      Сегодня, 18:15
      Главное картон был из под конфеток РОШЕН!
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 18:14
    Предполагается, что новый БПЛА будет полностью отвечать реальным потребностям на поле боя.
    массово наштампованные прессом беспилотники и так соответствуют всем условиям, потребностям военный... много и подешевле, расходники, однако.