Киев хочет получить от Катара истребители в ответ на защиту от иранских дронов
Украина хочет получить от Катара истребители в обмен на оказанную помощь в борьбе с иранскими беспилотниками. Об этом сообщает Intelligence Online.
По данным издания, Киев предложил Катару поддержку в вопросах беспилотной авиации, поставку дронов-перехватчиков для борьбы с иранскими дронами, а также консультации и экспертизу в обмен на поставку примерно 12 истребителей Mirage 2000, ранее стоявших на вооружении катарских ВВС. На данный момент они выводятся из эксплуатации в связи с заменой на истребители Rafale. Однако переговоры зашли в тупик, Катар не намерен передавать свои самолеты Украине.
Между тем Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток 228 украинских специалистов по дронам, которые уже больше недели работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, перехватывая иранские дроны. Кроме того, Украина также работает с Кувейтом и Иорданией.
Пытался «нелегитимный» навязать свою помощь и США, но Трамп от нее отказался, заявив, что у США имеется свой опыт борьбы с дронами, а Зеленский является последним человеком, от которого он принял бы помощь.
