Киев хочет получить от Катара истребители в ответ на защиту от иранских дронов

Украина хочет получить от Катара истребители в обмен на оказанную помощь в борьбе с иранскими беспилотниками. Об этом сообщает Intelligence Online.

По данным издания, Киев предложил Катару поддержку в вопросах беспилотной авиации, поставку дронов-перехватчиков для борьбы с иранскими дронами, а также консультации и экспертизу в обмен на поставку примерно 12 истребителей Mirage 2000, ранее стоявших на вооружении катарских ВВС. На данный момент они выводятся из эксплуатации в связи с заменой на истребители Rafale. Однако переговоры зашли в тупик, Катар не намерен передавать свои самолеты Украине.



Между Киевом и Дохой продолжаются переговоры о сотрудничестве в сфере борьбы с иранскими дронами, однако диалог столкнулся с серьезными трудностями. Причиной стал запрос украинской стороны на передачу боевых самолетов, что осложнило достижение договоренностей.

Между тем Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток 228 украинских специалистов по дронам, которые уже больше недели работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, перехватывая иранские дроны. Кроме того, Украина также работает с Кувейтом и Иорданией.

Пытался «нелегитимный» навязать свою помощь и США, но Трамп от нее отказался, заявив, что у США имеется свой опыт борьбы с дронами, а Зеленский является последним человеком, от которого он принял бы помощь.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 17:31
    Главное асса пригласить, который "призрак Кувейта" и сбил три штуки F-15.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:56
      Поздно. Перспективного пилота-кувейтца уже арестовали, за "frendly fire".
      Увы. А сколько такой пользы то мог бы ещё принести...
  2. zelivee Звание
    zelivee
    +1
    Сегодня, 17:37
    Однако переговоры зашли в тупик, Катар не намерен передавать свои самолеты Украине.


    Катар не устроила результативность ПВО укровермахта . Укровермахт ежедневно сбивает 10500 из 100 запущенных по ним дронов и ракет.
  3. алек Звание
    алек
    +1
    Сегодня, 17:38
    Между тем Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток 228 украинских специалистов по дронам, которые уже больше недели работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, перехватывая иранские дроны

    Ловят в прыжке?
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 17:43
      Цитата: алек
      Между тем Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток 228 украинских специалистов по дронам, которые уже больше недели работают в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, перехватывая иранские дроны

      Ловят в прыжке?

      На батуте, как Рогозин. wassat
  4. Висенте
    Висенте
    0
    Сегодня, 17:41
    Киев всё время чего-то хочет. А получит дырку от бублика.Стоимость его содержания для США и Европы выросла кратно. Если нечем платить нечего и мриять.Вопрос только один: когда в ЕС побегут договариваться с Кремлём.И то при условии что ЕС в нынешнем виде сохранится...
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:41
    Укро-лохи хочут истребители от Катара , а получат ракетки от Ирана.
  6. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +2
    Сегодня, 17:49
    Киев хочет получить от Катара истребители в ответ на защиту от иранских дронов

    Если называть вещи своими именами, то получается, что Киев хочет получить от Катара истребители в ответ на дырку от бублика.
    1. алек Звание
      алек
      +1
      Сегодня, 17:55
      Четыре года прокатывает же.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 17:55
    Один завод СПГ у Катара сгорел. Немного еще посотрудничают с американцами и остальные сгорят. Тогда истребители катарских ВВС можно будет смело подарить зеле. Потому что в Катаре им делать будет нечего, да и керосина для них будет купить не на что.
  8. oleg Pesotsky Звание
    oleg Pesotsky
    0
    Сегодня, 17:59
    Гениальное предложение /если это конечно правда/ На Украине катарцев явно за лохов держат.
  9. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 18:18
    Попрошайка все просит и просит.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:25
    На Востоке наркету могут предложить лососнуть тунца и ничего более. Наркет в курсе, но его постоянно пробивает на бредни для хуторской аудитории.