Трамп назвал НАТО «бумажным тигром», пообещав запомнить трусость союзников

Без США НАТО — бумажный тигр! Они не хотели присоединяться к борьбе, чтобы остановить ядерный Иран. Теперь, когда эта борьба военным путём выиграна, и для них почти нет риска, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив. (...). Трусы, и мы это запомним!

Трамп обвинил страны НАТО в трусости и пообещал запомнить их отказ от помощи США в разблокировке Ормузского пролива. Соответствующую запись он сделал в своей соцсети Truth Social.Трамп снова раскритиковал европейских и не только союзников США по НАТО, заявив, что по сути Североатлантический альянс без США является «бумажным тигром». По словам американского лидера, союзники по НАТО струсили и не явились на помощь США с Ормузом. А теперь они еще жалуются на высокие цены на нефть. В общем, сами виноваты. А Трамп обещает запомнить их трусость и сделать выводы.В Европе, в свою очередь, заявляют, что готовы помочь США сопровождением танкеров с нефтью через Ормуз, но только после окончания боевых действий. Вступать в конфликт с Ираном европейцы не хотят. Даже в случае энергетического кризиса, который ударит по Европе сильней всего. В Брюсселе призывают ждать, когда США сами разберутся с Ираном.Ранее Трамп призвал своих союзников присоединиться к США и всем вместе разблокировать Ормузский пролив. Однако на призыв никто не откликнулся, после чего президент США реально разозлился. Как предполагают некоторые эксперты, США могут выйти из НАТО, после чего альянс развалится, ведь и держится он только за счет американцев.