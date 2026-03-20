Трамп назвал НАТО «бумажным тигром», пообещав запомнить трусость союзников

Трамп назвал НАТО «бумажным тигром», пообещав запомнить трусость союзников

Трамп обвинил страны НАТО в трусости и пообещал запомнить их отказ от помощи США в разблокировке Ормузского пролива. Соответствующую запись он сделал в своей соцсети Truth Social.

Трамп снова раскритиковал европейских и не только союзников США по НАТО, заявив, что по сути Североатлантический альянс без США является «бумажным тигром». По словам американского лидера, союзники по НАТО струсили и не явились на помощь США с Ормузом. А теперь они еще жалуются на высокие цены на нефть. В общем, сами виноваты. А Трамп обещает запомнить их трусость и сделать выводы.



Без США НАТО — бумажный тигр! Они не хотели присоединяться к борьбе, чтобы остановить ядерный Иран. Теперь, когда эта борьба военным путём выиграна, и для них почти нет риска, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив. (...). Трусы, и мы это запомним!

В Европе, в свою очередь, заявляют, что готовы помочь США сопровождением танкеров с нефтью через Ормуз, но только после окончания боевых действий. Вступать в конфликт с Ираном европейцы не хотят. Даже в случае энергетического кризиса, который ударит по Европе сильней всего. В Брюсселе призывают ждать, когда США сами разберутся с Ираном.

Ранее Трамп призвал своих союзников присоединиться к США и всем вместе разблокировать Ормузский пролив. Однако на призыв никто не откликнулся, после чего президент США реально разозлился. Как предполагают некоторые эксперты, США могут выйти из НАТО, после чего альянс развалится, ведь и держится он только за счет американцев.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    Сегодня, 18:03
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром», пообещав запомнить трусость союзников

    Себя рыжий Сатана из Фашингтона мнит не иначе, как тигр от коалиции Эпштейна вместе с союзниками биби от сионистов.
    Только три недели войны с иранским народом доказали, кто на самом деле Тигр.
    Как при 100% уничтоженных вооружений иранцы оставшимися 0% замочили и отогнали два АВИКа и опустили несколько Фу-35
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      Сегодня, 18:13
      Без энергетики Иран тоже не сможет жить долго, если только не запас топлива и генераторов на 10 лет вперёд под землёй...
  2. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    Сегодня, 18:11
    Клоун этот Трамп
    Короткий комментарий
  3. faterdom Звание
    faterdom
    Сегодня, 18:12
    А чего запомнить? Предлагал же по Германии ударить? И Японии вон за Перл-Харбор припомнил.
    И Гренландию не отдают...
    Да и вообще, нужны победы, а союзников плющить куда легче, чем противников...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    Сегодня, 18:19
    Что сказать, что сказать... а НИЧЕГО!
    Их дела, посмотреть, но издали.