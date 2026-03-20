Украинские военные шокированы работой ПВО ВС США на Ближнем Востоке
Прибывшие по распоряжению Зеленского на Ближний Восток помогать монархиям Персидского залива отражать атаки иранских дронов военнослужащие ВСУ были не просто удивлены, а шокированы тем, как организована работа сил ПВО на месте. Речь идет не только о ближневосточных армиях, но и ВС США.
Журналист одного из британских изданий пообщался с украинскими инструкторами, имеющими реальный боевой опыт, и выяснил детали. Оказалось, что американские зенитчики по одной цели могут запускать до восьми ракет ЗРК Patriot. Каждая из них стоит более двух миллионов долларов, а цена боеприпаса PAC-3 MSE вообще более 4,5 миллионов.
Притом, что иранские дроны типа Shahed, которые таким образом пытаются сбить, не всегда удачно, стоят от 20 до 30 тысяч долларов. Самые дорогие модификации иранских БПЛА по цене не превышают 70000 долларов.
Иногда для перехвата БПЛА силы ПВО используют зенитные ракеты SM-6 по цене 2,5 миллиона. Совсем уж расточительство выходит, когда запускают ЗУР из пусковых установок систем ПРО THAAD. Один такой пуск, не всегда удачный, стоит уже почти 13 миллионов долларов.
Помимо явно экономически невыгодного расходования ЗУР, столь массовые пуски привели к серьезному дефициту ракет-перехватчиков. Восполнить его даже в среднесрочной перспективе невозможно, производственные мощности американской Lockheed Martin Corporation на такой объем просто не рассчитаны. Пентагон уже выгребает запасы со складов у азиатских союзников.
Но и это не все. Зенитчики армии США и арабских ВС совсем не озадачиваются маскировкой и мобильностью не только ЗРК, но и радаров, которые в результате сами «светятся» как маяки. Украинцы рассказали, что у себя установки РЛС вообще на одном месте никогда не задерживаются. А вот на ближневосточном ТВД их просто оставляют на виду на долгое время.
В качестве примера приводят случай, когда всего три дешёвых дрона уничтожили радар раннего обнаружения AN/FPS-132 стоимостью около $1 млрд и ещё один радар ПВО (цена около $300 млн), которые долгое время стояли на одном месте и легко отслеживались со спутников. Проблема усугубляется тем, что позиции американских ПВО были отчетливо видны даже на общедоступных спутниковых снимках.
И вновь дело не только и не столько в цене. Без РЛС пусковые установки систем ПВО становятся просто бесполезными.
Украинская группа из 201 специалиста сейчас пытается привить союзникам навыки «выживания» в условиях роевых атак дронов, где мобильность и экономия боеприпасов важнее технологического пафоса, пишет британский журналист. Пока американское командование анализирует ошибки, украинцы продолжают настаивать на внедрении мобильных групп и дешевых средств перехвата.
Отнюдь не даром. В обмен на помощь с дронами-перехватчиками Украина просит Катар передать многоцелевые истребители Mirage 2000-5 французского производства. Такие уже есть у Воздушных сил ВСУ. На базах хранения Катара в настоящее время находится до 12 истребителей Mirage.
Информация