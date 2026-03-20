Украинские военные шокированы работой ПВО ВС США на Ближнем Востоке

12 365 50
Прибывшие по распоряжению Зеленского на Ближний Восток помогать монархиям Персидского залива отражать атаки иранских дронов военнослужащие ВСУ были не просто удивлены, а шокированы тем, как организована работа сил ПВО на месте. Речь идет не только о ближневосточных армиях, но и ВС США.

Журналист одного из британских изданий пообщался с украинскими инструкторами, имеющими реальный боевой опыт, и выяснил детали. Оказалось, что американские зенитчики по одной цели могут запускать до восьми ракет ЗРК Patriot. Каждая из них стоит более двух миллионов долларов, а цена боеприпаса PAC-3 MSE вообще более 4,5 миллионов.



Притом, что иранские дроны типа Shahed, которые таким образом пытаются сбить, не всегда удачно, стоят от 20 до 30 тысяч долларов. Самые дорогие модификации иранских БПЛА по цене не превышают 70000 долларов.

Иногда для перехвата БПЛА силы ПВО используют зенитные ракеты SM-6 по цене 2,5 миллиона. Совсем уж расточительство выходит, когда запускают ЗУР из пусковых установок систем ПРО THAAD. Один такой пуск, не всегда удачный, стоит уже почти 13 миллионов долларов.



Помимо явно экономически невыгодного расходования ЗУР, столь массовые пуски привели к серьезному дефициту ракет-перехватчиков. Восполнить его даже в среднесрочной перспективе невозможно, производственные мощности американской Lockheed Martin Corporation на такой объем просто не рассчитаны. Пентагон уже выгребает запасы со складов у азиатских союзников.

Но и это не все. Зенитчики армии США и арабских ВС совсем не озадачиваются маскировкой и мобильностью не только ЗРК, но и радаров, которые в результате сами «светятся» как маяки. Украинцы рассказали, что у себя установки РЛС вообще на одном месте никогда не задерживаются. А вот на ближневосточном ТВД их просто оставляют на виду на долгое время.

В качестве примера приводят случай, когда всего три дешёвых дрона уничтожили радар раннего обнаружения AN/FPS-132 стоимостью около $1 млрд и ещё один радар ПВО (цена около $300 млн), которые долгое время стояли на одном месте и легко отслеживались со спутников. Проблема усугубляется тем, что позиции американских ПВО были отчетливо видны даже на общедоступных спутниковых снимках.

Два месяца они стояли точно на том же месте, а потом прилетели «Шахеды». Три «Шахеда» стоимостью около 70 000 долларов каждый. И всё.

И вновь дело не только и не столько в цене. Без РЛС пусковые установки систем ПВО становятся просто бесполезными.

Украинская группа из 201 специалиста сейчас пытается привить союзникам навыки «выживания» в условиях роевых атак дронов, где мобильность и экономия боеприпасов важнее технологического пафоса, пишет британский журналист. Пока американское командование анализирует ошибки, украинцы продолжают настаивать на внедрении мобильных групп и дешевых средств перехвата.

Отнюдь не даром. В обмен на помощь с дронами-перехватчиками Украина просит Катар передать многоцелевые истребители Mirage 2000-5 французского производства. Такие уже есть у Воздушных сил ВСУ. На базах хранения Катара в настоящее время находится до 12 истребителей Mirage.
50 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. майор Юрик Звание
    +5
    Сегодня, 18:30
    Хутору главное посчитать чужие деньги, а то, что шахед летит к объекту стоящему многие миллионы, а не ангар с селюковскими снарядами в крыжополе это хрень.... За все заплачено, а не выклянчено как у них! laughing
    1. Розмари Звание
      0
      Сегодня, 18:57
      Деньги есть - ума не надо wink
    2. lubesky Звание
      +5
      Сегодня, 19:33
      А разве не укропы ранее работали очередями из патриотов, пока ракеты у них БЫЛИ??? wassat
      1. Розмари Звание
        -4
        Сегодня, 20:05
        Очередями, говорите? Всего Украина за все время получила от союзников около 600 ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. А США и их союзники за первые 11 дней войны с Ираном использовали более 1000 ракет-перехватчиков PAC-3.
    3. Nemo70 Звание
      +1
      Сегодня, 19:39
      Цитата: майор Юрик
      Хутору главное посчитать чужие деньги, а то, что шахед летит к объекту стоящему многие миллионы, а не ангар с селюковскими снарядами в крыжополе это хрень.... За все заплачено, а не выклянчено как у них! laughing

      С языка сняли Юрий ...Хохляцкая зависть и схемы ,сколько бы мы на этом заработали жидобандеровщина ))) Тут менталитет чистой воды ..Укры сами со страху пулели как из пулемета "Пэтриотами" помнится ))) Истощили все запасы ЕС и во всем уже
      P.S. Русские эффективно истощают матчасть и советского производства ,а в последние годы и натовского ..)) И мы и продвигаемся к цели ..Да медленно ,но..Мало никому не покажется ,когда дойдем !
    4. Андрей Николаевич Звание
      +1
      Сегодня, 19:39
      Да хохлонье всегда задаёт пераый вопрос:" сколько ты зарабляешь " Потом,следует " калькуляция"- секундная пауза,при пересчёте на доллары... И после этого- тихая ненависть,сменяется непреодолимым скрытым желанием- нагадить ,собеседнику, имеющему хорошую зарплату. Это у них- в крови!
    5. Юрий_Я Звание
      0
      Сегодня, 20:28
      главное посчитать чужие деньги,

      и затребовать себе
  2. Андрей из Челябинска Звание
    +9
    Сегодня, 18:31
    Как бы логично. Не эксперт, но думаю что тут всу-шники вполне себе правы
    1. bayard Звание
      +3
      Сегодня, 18:59
      Конечно правы , с их то опытом и смотреть на такую расточительность . Поэтому сразу запросили за услуги организации ПВО старые 12 "Миражей-2000" . И от БПЛА они действительно помочь могут . Время понадобится некоторое , но смогут .
      Но и персы в этом случае будут проявлять всё большую изобретательность .
    2. Висенте
      0
      Сегодня, 19:17
      Андрей как бы из Челябинска...Сколько украинских этажек и польских тракторов сбили мужественные зенитчики из 404-й ?.Ну ты-ж за Украину всё-всё знаешь, кому как не тебе...Что там написано в методичке?
      1. Андрей из Челябинска Звание
        +1
        Сегодня, 20:00
        Цитата: Висенте
        Сколько украинских этажек и польских тракторов сбили мужественные зенитчики из 404-й ?

        Малыш, ты сперва в прибыли Газпрома разберись, куда тебе о ПВО судить?:)))))
        1. Висенте
          0
          Сегодня, 20:03
          за то андрей как бы из Челябинска на другой ветке ответ найти пробует а здесь тебе другой ответ искать надоть-на вопрос что повыше, старайся, вроде несложно, мы понаблюдаем...а чистосердечное признание что не из Челябинска тут зачёт...я за тебя кулачки держу, постарайся дальше и больше
    3. Дес Звание
      +2
      Сегодня, 20:29
      ВСУушники правы по организации ПВО и перерасходу б\п., но не во всём.
      Из статьи (авторской)): "В качестве примера приводят случай, когда всего три дешёвых дрона уничтожили радар раннего обнаружения AN/FPS-132 стоимостью около $1 млрд и ещё один радар ПВО (цена около $300 млн), которые долгое время стояли на одном месте и легко отслеживались со спутников."
      AN/FPS-132 угу, долго стоял на одном месте)))! Ужас).
      Далее: "Два месяца они стояли точно на том же месте, а потом прилетели «Шахеды». Три «Шахеда» стоимостью около 70 000 долларов каждый. И всё."
      С THAAD да, возможно и получилось бы с манёвром, а вот с AN/FPS-132 - нет)).
      Вот и получилось, что "всушник" сказал, а автор повторил)), увы.
  3. gridasov Звание
    0
    Сегодня, 18:31
    Эти помощники становятся сами светящийся целью как застоявшиеся радары. Поэтому вопрос в интеллектуальной игре где их поймать. При этом не стоит никогда думать и допускать что противник совершить ошибки и он не защищаться. Как говориться лучше перебздеть чем недобздеть.
  4. Гео73 Звание
    +4
    Сегодня, 18:31
    Конечно, у них все хорошо, а там все плохо. Лишь бы пыль в глаза пустить. И, опять же, англичанка гадит
  5. Светлан Звание
    +5
    Сегодня, 18:34
    Нормальная история, ибо какой-нибудь нефтяной объект региона, стоит гораздо больше этих десяти патриотов. В независимости от того, сколько стоит боеприпас, по которому работает ПВО
    1. Розмари Звание
      0
      Сегодня, 19:04
      А чем оборонять этот дорогущий нефтяной объект региона, когда дорогущие ракеты-перехватчики закончатся?
      Сказано же:
      производственные мощности американской Lockheed Martin Corporation на такой объем просто не рассчитаны
      1. частное лицо Звание
        0
        Сегодня, 19:21
        А чем оборонять этот дорогущий нефтяной объект региона, когда дорогущие ракеты-перехватчики закончатся?

        Ну если всему верить что пишут так у всук уже в 2023 году должно было некому воевать. Ан нет они ещё умудрились засветится в Африке и вот теперь на Ближним Востоке. А может у них этих ракет ЗРК в запасе много? Да и старые нужно утилизировать они тоже не вечны.
      2. Светлан Звание
        +1
        Сегодня, 19:40
        Чем оборонять, не наше дело. А Локхид Мартин должен работать над качеством, а не над количеством.
  6. 123_123 Звание
    +2
    Сегодня, 18:34
    Создают видимость своей полезности. Ракеты таад не могут перехватывать такие низколетящие объекты, что за сказки, пустая болтовня, хотя чего еще ждать от них, ловят своими электроподстанциями дроны и типа могут чему-то научить.
  7. carpenter Звание
    +4
    Сегодня, 18:36
    Украинская группа из 201 специалиста сейчас пытается привить союзникам навыки «выживания» в условиях роевых атак дронов
    И почему до сих пор Иран не нанёс по Киеву ракетный удар. Украина принимает участие в войне против Ирана, на стороне Израиля и США.
    1. Розмари Звание
      0
      Сегодня, 19:25
      Кратчайшее расстояние между Ираном и Украиной (по воздуху через Россию) больше 2 тыс. км. А если иранские ракеты не долетят и на наши головы упадут?
      1. хрыч Звание
        +2
        Сегодня, 20:07
        Нет конечно. Вот наглядная карта.
        1. Розмари Звание
          -1
          Сегодня, 20:11
          Думаете турецкое ПВО будет молча наблюдать как иранские ракеты летят на Украину над их турецкими головами?
          1. хрыч Звание
            +2
            Сегодня, 20:26
            Конечно. У них нет средств поражения заатмосферных целей.
    2. alexoff Звание
      -4
      Сегодня, 19:26
      Наверно наши не разрешают, у нас резко меньше гераней стало летать по Украине после того, как Трамп попросил
  8. lukash66 Звание
    +5
    Сегодня, 18:50
    Уж чья бы корова мычала. Уж у них то стрельба очередями из поцриота в порядке вещей. Мастера, блин.😀
  9. sagitovich Звание
    +4
    Сегодня, 18:55
    Что греха таить.
    Приехали реальные, обученные войной, точнее Российской СВО, специалисты... практики.
    Неплохо они научены, блин.
  10. Десница ока Звание
    +3
    Сегодня, 18:57
    Украинская группа из 201 специалиста сейчас пытается привить союзникам навыки «выживания» в условиях роевых атак дронов, где мобильность и экономия боеприпасов важнее технологического пафоса, пишет британский журналист. Пока американское командование анализирует ошибки, украинцы продолжают настаивать на внедрении мобильных групп и дешевых средств перехвата

    На самом деле, плохо это.... Укры, что ни говори, но воевать, притом против Беспилотников ( главного атакующего средства Ирана) таки научились и, наверное сейчас, кроме нас и их - лучших спецов в этом искусстве в мире не найти... В общем, они реально помогут сионосаксонской группировке правильно воевать с Ираном.., что не в нашу пользу совсем...
    Другое дело, и это вопрос риторический понятно, почему мы не можем позволить себе ( если даже укры могут), отправить таких же спецов в Иран и помочь им с постижением нужной стратегии отражения ударов и военного дела, в иных, там где они на высоте сферах?
    1. частное лицо Звание
      +3
      Сегодня, 19:25
      Другое дело, и это вопрос риторический понятно, почему мы не можем позволить себе ( если даже укры могут), отправить таких же спецов в Иран

      Вы в этом уверены на 100% ? Может просто такое не афишируется, мы же не какелы и нам хвастаться не надо.
  11. 5.11 Звание
    +1
    Сегодня, 19:03
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Как бы логично. Не эксперт, но думаю что тут всу-шники вполне себе правы

    А был ли мальчик?(с)
    Снова ,какие-то британские журношлюхи , берут интервью у каких то там украинцев.
    Смущает одно . А кто этих гениев ПВО учил работать на пэтриотах . А допустили ли их вообще к пэтритоам на Украине ?. Есть мнение ,что сидят там (на Украине) отпусники из НАТО.
    Так что , лучше такое не читать ,да и писать не нужно . Я про вбросы британских журналистов.
    1. Розмари Звание
      +1
      Сегодня, 19:14
      Цитата: 5.11
      А кто этих гениев ПВО учил работать на пэтриотах . А допустили ли их вообще к пэтритоам на Украине ?. Есть мнение ,что сидят там (на Украине) отпусники из НАТО.

      Ну да, всем ведь известно, что xоxлы тупые, воевать не умеют, а наши войска еще не в Киеве только потому что "сидят там (на Украине) отпусники из НАТО"
      1. 5.11 Звание
        +1
        Сегодня, 19:18
        А кто сказал ,что они тупые . Или вы хотите сказать ,что они обучались работать с Пэтриотами в военных училищах ?
        Мой посыл , что какие-то журношлюхи из британии сделали вброс , возможно оплаченный Зелей.
        Или вы забыли как он бегал и предлагал свою помощь ,но только Трам лично послал его куда надо .
        1. Розмари Звание
          +3
          Сегодня, 19:31
          Цитата: 5.11
          Или вы хотите сказать ,что они обучались работать с Пэтриотами в военных училищах ?

          В военных училищах обучают 4 года, а эта война пятый год идет. А на войне обучение происходит быстро
        2. carpenter Звание
          +1
          Сегодня, 21:05
          Цитата: 5.11
          Или вы забыли как он бегал и предлагал свою помощь ,но только Трам лично послал его куда надо .

          Укры работают на Израиль.
          1. 5.11 Звание
            +2
            Сегодня, 21:09
            Так то и Трамп работает на Израиль . Да и пол мира на них работает.
            Кстати да , считай сионисты ,сделали из укров своеобразное ЧВК .
            1. carpenter Звание
              0
              Сегодня, 21:19
              Цитата: 5.11
              сделали из укров своеобразное ЧВК .

              Что поделать - "Новая Хазария" началась строиться ещё с горбачёвской перестройки.
  12. sdivt Звание
    0
    Сегодня, 19:07
    Украинская группа из 201 специалиста сейчас пытается ...

    да вот, честно - абсолютно всё равно, что они там пытаются
    просто воспринимаю, как факт - группа украинцев, в количестве 201 человека, прибыла в зону конфликта, помогать врагам Ирана
    так?
    вроде, так
    ну и когда ждать обещанное?
    в Тегеране заявили, что выступление Киева на стороне Израиля и США делает Украину участником конфликта, а значит вся украинская территория становится законной целью для иранских ракет

    да и ждать ли вообще?
  13. chingachguc Звание
    +1
    Сегодня, 19:13
    Меня мучают смутные сомнения... Что там вообще есть какие то специалисты из Украины. Пропагандисты есть.
  14. Комментарий был удален.
  15. Incvizitor Звание
    0
    Сегодня, 19:16
    Надо сбивать электростанциями как на руине.
  16. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 19:18
    За такую экспертизу ВСУ ,наврядли арабы и тем более США заплатят деньги Зеленскому .Скорее они их сделают " евнухами" .Будут пасти верблюдиц..Зато живые .
  17. Серик Бур Звание
    +1
    Сегодня, 19:19
    Цитата: 5.11
    А кто этих гениев ПВО учил работать на пэтриотах . А допустили ли их вообще к пэтритоам на Украине ?. Есть мнение ,что сидят там (на Украине) отпусники из НАТО.

    Согласен с Вами полностью , обучению на "пэтриот" это не банка с огурцами . hi
  18. Висенте
    -2
    Сегодня, 19:20
    Да, ПВОшники из 404-й лучшие в мире.По сбиванию своих этажек и польских тракторов.У них богатый опыт коим обязательно надо поделиться с врагами наших друзей
  19. tralflot1832 Звание
    +1
    Сегодня, 19:24
    Цитата: bayard
    Конечно правы , с их то опытом и смотреть на такую расточительность . Поэтому сразу запросили за услуги организации ПВО старые 12 "Миражей-2000" . И от БПЛА они действительно помочь могут . Время понадобится некоторое , но смогут .
    Но и персы в этом случае будут проявлять всё большую изобретательность .

    Как доставить эти Миражи на Украину ?Своим ходом ??? ИЛИ когда Ормуз разблокируют .По моему это " утка" ,кря - кря - кря .
  20. 5.11 Звание
    0
    Сегодня, 19:35
    Цитата: Розмари
    Цитата: 5.11
    Или вы хотите сказать ,что они обучались работать с Пэтриотами в военных училищах ?

    В военных училищах обучают 4 года, а эта война пятый год идет. А на войне обучение происходит быстро

    За четыре года вы не сделаете специалиста , который будут тыкать пальцем и учить своих учителей как жить надо .
    Ещё раз . Их туда не звали . Американцы отказались от их помощи . Зачем верить каким то вбросам .
  21. navigator777 Звание
    0
    Сегодня, 19:56
    Они шокированы потому, что им ниxрена ракет не останется laughing Ххлам по сути уже нечего защищать кроме тоансформаторов 750кв, а амеры трясутся за свои самолеты каждый из которых стоит десятки миллионов, пропустив один дрон уеной 30000 дол., можно лишиться десятков миллионов. Ххлы об этом почему то не думают, да и не хотят, им все бесплатно дается, они вообще не считают.
  22. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 20:04
    Дорого богато... но не бесконечно!
    Уроки войны во Вьетнаме забыты, напрочь... вопрос в том, а собирается, способен ли кто то из них, вспомнить те уроки вообще?
  23. Митрич73 Звание
    +1
    Сегодня, 20:15
    Не совсем понятно как можно переместить и спрятать радар СПРН, он же стационарный. Может укропы обладают тайным знанием по перемещению Египетских пирамид?
  24. alexboguslavski Звание
    0
    Сегодня, 20:28
    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал заявления Киева о поддержке американской армии в ходе конфликта с Ираном. По словам главы Белого дома, Украина не оказала никакой реальной помощи, а отчеты о переброске специалистов являются лишь попыткой набрать политические очки.

    Прошла любовь, завяли помидоры. Украина больше не любимая жена. laughing
  25. gmss Звание
    0
    Сегодня, 21:33
    любит украинец считать чужие гроши, а сам забыл как пулял из установки патриотами залпом по не известно чему ? laughing
    обычное кастрюлеголовое набивание цены lol
    где то писали что один 404спец отправленный на ближний восток встал на лыжи ))) это сущность каклоида hi