США не обращались за помощью к Эстонии. Но если такое предложение поступит, то Таллин его обязательно обсудит.

Эстония уже четыре раза напоминала США, что готова помочь американцам в Ормузском проливе, но Вашингтон до сих пор так и не обратился к Таллину за помощью. Об этом заявил глава эстонского МИДа Маргус Цахкна.Эстонский министр снова, уже в четвертый раз, выступил с заявлением, что Эстония готова оказать помощь США в разблокировке Ормузского пролива, но американцам нужно эстонцев об этом попросить. Однако администрация Трампа игнорирует инициативу Эстонии и до сих пор не направила запрос на оказание помощи.Как отмечают эксперты, Эстония демонстрирует постоянную готовность к участию в международных миссиях, поскольку желает укрепить свои позиции в рамках НАТО и показать себя как «надежного союзника». Даже несмотря на свои скромные военные возможности. Однако США игнорируют готовность Эстонии к участию в операции по разблокировке Ормуза, видимо рассчитывая на других союзников по альянсу.Стоит отметить, что Эстония оказалась единственной страной НАТО, выразившей готовность отправить своих военных и корабли на Ближний Восток прямо сейчас. Тогда как все остальные союзники США предпочли дождаться завершения конфликта.