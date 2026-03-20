Генерал: у врагов Ирана теперь не будет ни спокойных минут, ни спокойных мест

Представитель иранского высшего военного командования Аболфазл Шекарчи заявил о том, что теперь у врагов Ирана «не будет ни спокойных минут, ни спокойных мест». По словам иранского генерала, враги «должны повсюду ожидать возмездия, будь то базы, аэродромы или зоны отдыха».Тем временем по Ирану во время празднования Новруза (Нового года) прошли многотысячные акции в поддержку действующих властей. Президент США Дональд Трамп, комментируя эти акции, заявил, что «все они фейковые и на самом деле сгенерированы искусственным интеллектом».В Иране прокомментировали это заявление Трампа:Президент Ирана Масуд Пезешкиан:Напомним, что Израиль начал бомбардировки Ирана 28 февраля. К нему подключились и Соединённые Штаты Америки.Теперь в США говорят о том, что намерены снять санкции против иранской нефти, которая уже на танкерах в море, чтобы «стабилизировать рынок». А Биньямин Нетаньяху в очередной раз призывает иранский народ «к восстанию». Однако иранский народ, как бы того ни хотелось израильскому премьеру, не собирается восставать. А нефть, как бы того ни хотелось американскому Минфину, по-прежнему торгуется на отметках в районе 110 долларов за «бочку». Взаимные удары продолжаются, и конфликт не собирается выходить на деэскалационный маршрут.