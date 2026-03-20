Генерал: у врагов Ирана теперь не будет ни спокойных минут, ни спокойных мест

Представитель иранского высшего военного командования Аболфазл Шекарчи заявил о том, что теперь у врагов Ирана «не будет ни спокойных минут, ни спокойных мест». По словам иранского генерала, враги «должны повсюду ожидать возмездия, будь то базы, аэродромы или зоны отдыха».

Тем временем по Ирану во время празднования Новруза (Нового года) прошли многотысячные акции в поддержку действующих властей. Президент США Дональд Трамп, комментируя эти акции, заявил, что «все они фейковые и на самом деле сгенерированы искусственным интеллектом».



В Иране прокомментировали это заявление Трампа:

Это тебе Нетаньяху из ролика с шестью пальцами подсказал?

Президент Ирана Масуд Пезешкиан:

Нет ничего проще проверить, кто прав, а кто лжёт. Отправьте своих репортёров в Тегеран, и они своими глазами всё увидят.

Напомним, что Израиль начал бомбардировки Ирана 28 февраля. К нему подключились и Соединённые Штаты Америки.

Теперь в США говорят о том, что намерены снять санкции против иранской нефти, которая уже на танкерах в море, чтобы «стабилизировать рынок». А Биньямин Нетаньяху в очередной раз призывает иранский народ «к восстанию». Однако иранский народ, как бы того ни хотелось израильскому премьеру, не собирается восставать. А нефть, как бы того ни хотелось американскому Минфину, по-прежнему торгуется на отметках в районе 110 долларов за «бочку». Взаимные удары продолжаются, и конфликт не собирается выходить на деэскалационный маршрут.
  1. noWAR Звание
    noWAR
    +31
    Сегодня, 19:14
    К заслугам Ирана стоит сказать что в этом веке они первые и единственные кто даёт "по щам" америкосам. Пожелаю им удачи, что, впрочем, должен сделать каждый вменяемый антисионист и антианглосакс.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +9
      Сегодня, 19:22
      Присоединяюсь!
      Победы Ирану!

      А его противники пусть просто сдо хнут!
    2. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +3
      Сегодня, 19:25
      А куда Вы Вьетнам дели?
      пс В прочем Вы правы, в том веке да. Но за последние 100 лет. США отгребали.
      1. Висенте
        Висенте
        -5
        Сегодня, 19:37
        И не только Вьетнам...Корея, Афганистан, за последние 70 лет, товарищ явно с историей не очень...
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +2
          Сегодня, 20:27
          Жалко только, что не РФ.
          1. Висенте
            Висенте
            -2
            Сегодня, 20:31
            и не жаль что Украина, всё правильно андрей не из Челябинска
        2. ulfr Звание
          ulfr
          0
          Сегодня, 20:43
          Внимательно прочтите слова Аболфазла Шекарчи, и вы увидите, что это не просто пустые обещания; предпринимаются действия, и они будут продолжаться до тех пор, пока голос Америки и её союзников не будет заглушен. Никто прежде не говорил с гегемоном таким образом и не сдержал своего слова.
    3. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +9
      Сегодня, 19:26
      Соглсен ..После того как Англосаксы раздолбали Ирак ,потом Ливию ..Они начали готовится и Хамейни умный лидер все же был ,до последнего выворавчивались иготовились!!!!! ..И главное воено -политическую структуру власти так поставили ,что главного убьют на его место другой и т.д. Страна работает и сопротвляется и очень эффективно ..БЕЗ БОЛТАВНИ лишней !! Проосто мочат по болевым точкам запада во все стороны (мы окружены ! Значит будем наступать во все стороны !!1) ..И так может длится долго ,нарыли они там бункеров и тонелей за 3000 лет своей истории (КНДР им говорят помогало ) !! Храни их Аллах и за девочек убитых 170, ИИ сша будет месть ..
      Большинство Русских за Иран ..!!! Запад будет наказан..
      Как бы наша власть не сдала Иран за печеньки ,вот чего боюсь и все в России
      1. Bookinist69 Звание
        Bookinist69
        +4
        Сегодня, 19:35
        Полностью поддерживаю ваш комментарий камрад! Сил и терпения иранскому народу!
        1. Nemo70 Звание
          Nemo70
          +1
          Сегодня, 20:57
          Спасибо Артем ...Сопротивление Иранского народа у которых методически убивают лидеров,ученых ,политиков ,это знак всем странам !!
          И России тоже сиггнал....У нас тоже пока генералов убивают ,но может быть и круче ..Нужно быть готовым ко всему ! soldier
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 19:47
        Виталий, пока у персов слова с делом не расходились.
        1. Nemo70 Звание
          Nemo70
          +1
          Сегодня, 21:02
          Они молодцы ,не смотря ни на что, всех лидеров выбили у них Израиль ,система взаимозаменяемости работает все же И четко !!! ..
          Хамейни ,готовил страну к этому и до последнего выворачивался от прямого столккновения с западом(вооружение копил и несолдат ,а ракеты !) ..
          И вот началось !!
          Молодцы !!! Все четко срабаывает ,одного убили ,тут же замена и продолжение ударов и приказы исполняются .. четко .! Рыжий Трамп в истерике ))) Подставили его евреи в Конгрессе и Израиль ))
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:03
      hi Искренние соболезнования иранскому народу за людские потери.
      Смерть сионистам и агрессорам-террористам янки.
      Весь российский народ поддерживает вас в войне против зла мировых шайтанов.
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и полосатых агрессоров-террористов! am angry
  2. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +5
    Сегодня, 19:18
    Браво Ирану и народу!Отлупили всех и будут лупить без сантиментов и линий !
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 19:18
    ❝ Это тебе Нетаньяху из ролика с шестью пальцами подсказал? ❞ —

    — Наговариваете вы на Биньямина, вовсе не шесть пальцев там у него ...
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 19:34
      Шесть не пальцев у Бени? Я и думаю что Сара у него сияет как начищенный медный таз... feel
  4. WIS Звание
    WIS
    +4
    Сегодня, 19:19
    Одно жаль по фото, его недостаток - не в состоянии передать бурные аплодисменты и овации большей части жителей Мира.

    Слава Ирану! Да здравствует Иран!
  5. Roust Звание
    Roust
    +3
    Сегодня, 19:21
    Страшен гнев человеческий, жаждущий мщения за невинно убиенных. Иран и его народ достоин уважения.
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +3
    Сегодня, 19:23
    Бы руководство РФ поучилось у иранских коллег как надо воевать
  7. 5.11 Звание
    5.11
    +4
    Сегодня, 19:23
    Согласен полностью .
    Нам бы поучится многому у персов . А то жесты доброй воли и красные линии ,уже вызываю улыбку не только у врагов ,но и друзей тоже.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 19:29
      Тут пожалуй вы правы только уже не улыбаются а ржут от всей души.
  8. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 19:33
    Не обстреливая США ---- убивают врагов своих. Показывают наплевательство штатов на союзников
    ну это праздник какой-то!
  9. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 19:38
    Причем, призывает из бункера, в котором безвылазно сидит где то около 2 недель.
  10. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 20:15
    winked Мда:
    Представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини погиб в пятницу, 20 марта, в результате авиаударов США и Израиля. Об этом официально сообщила пресс-служба КСИР.
    «С глубокой скорбью и вместе с тем с чувством гордости сообщаем о мученической гибели подвижника на поприще культуры и медиа, генерал-майора КСИР Али Мохаммада Наини, заместителя по связям с общественностью и официального представителя Корпуса стражей исламской революции», — говорится в заявлении.
  11. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 20:49
    Иран устроил им настоящий апокалипсис: нефтяная отрасль Персидского Залива разрушена, Ормузский пролив закрыт, а сам Израиль под огнем!
  12. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:59
    И не уж то в мусульманской стране, кто то слушает еврея. Кто работал в мусульманских странах, те прекрасно знают отношение мусульман к евреям.
  13. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 21:06
    Фредович видимо наслушался детской песенки,но писал Пушкин: "Сказка ложь,да в ней намек....." ео видимо не всем Рыжим понятно..
    Арабская ночь.
    Волшебный восток.
    Здесь чары и месть,
    Отвага и честь.
    Дворцы и песок.
    О дивный восток!
    О сказочный край!
    Здесь яд и булат
    Погибель сулят,
    Смотри не зевай!