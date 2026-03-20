Зеленский пообещал внедрить украинскую пропаганду в мессенджер «МАХ»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор/РКН) с прошлого года усиливает ограничительные меры в отношении мессенджера «Телеграм». Пока этот очень популярный облачный мессенджер, а по факту еще и соцсеть, еще доступен россиянам, но со множеством проблем. Хотя официально это не заявлено, но Telegram, вероятнее всего, будет залочен для обычного доступа в рунете с 1 апреля.

Одной из причин войны с Telegram заявлено то, что этим ресурсом активно пользуются западные и украинские спецслужбы. Кроме того, он используется для вербовки россиян с целью совершения противоправных действий, а также как инструмент для антироссийской пропаганды.

В качестве альтернативы российским пользователям предлагается пользоваться мессенджером отечественной разработки «МАХ». Заявлено, что он максимально надежен в части предотвращения мошеннических схем, кражи аккаунтов, ну и вражеской пропаганды, само собой.

Вроде защита от вражеского вмешательства и воздействия на пользователей российского мессенджера предусмотрена уже на уровне регистрации аккаунта. Как на деле. По данным на март 2026 года, регистрация в «MAX» доступна жителям 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом зарегистрироваться можно лишь с SIM-картой местного оператора. Для начала общения с пользователями из других стран требуется добавление их номеров в контакты, что является частью мер безопасности.

Может это остановить регистрацию нежелательных пользователей? Отнюдь. Смотрим список стран, где сервис обмена сообщениями из РФ разрешен для регистрации. Среди них, например: почти все бывшие советские республики, включая отнюдь недружественную Молдову. В списке даже Афганистан, Республика Конго, Гамбия, Колумбия и много еще кто.

Это означает, что создать аккаунт в МАХ не составляет труда практически ни для одной страны, которой нет в списке разрешенных. Конечно, модерация будет очень жесткой, полностью подконтрольной российским властям и соответствующим структурам. Однако это не сильно пугает наших врагов.

Вот уже и Зеленский со свойственным ему пафосом пригрозил, что Киев наладит работу своей сети пропаганды внутри новой российской коммуникационной платформы «МАХ». Он дал понять, что после замедления Telegram на территории России украинские спецслужбы рассматривают новую сеть как приоритетную площадку для информационной экспансии.

Я говорю откровенно: мы работаем через Telegram в России. Сейчас, с ограничением Telegram, сигналы передавать их обществу будет сложнее, но, тем не менее, у меня был доклад относительно их новой сети «МАХ». Ну, мы до «МАХ» также доберемся.

Насколько эти обещания киевского клоуна будут реализуемыми на практике, покажет время. В плане противодействия распространению нежелательного контента, начиная с его оперативного обнаружения и заканчивая быстрой блокировкой аккаунтов и удалением переписки, «МАХ» не идет ни в какое сравнение с абсолютно бесконтрольным в РФ Telegram. Так что заявления киевского клоуна более из той самой пропаганды.



Но то, что попытки использования национального мессенджера в противоправных целях, в том числе Киевом, будут предприниматься, сомнений нет. Пока что сообщений о таких случаях не зафиксировано, хотя в «МАХ» уже зарегистрировано более 100 млн пользователей. Примечательно и то, что Зеленский явно расстроен тем, что украинские ЦИПсО могут потерять «Телеграм» как площадку пропаганды в России.
  1. Ганкутсу_ Звание
    -1
    Сегодня, 19:47
    Сдали телеграмм украинцам и западу. Сладут и Мах.

    Правительство может заниматься только запретительством. На больше не способны.
    1. al3x Звание
      +7
      Сегодня, 20:01
      Любое распространённое ПО или веб-ресурс, где есть непосредственная функция общения между пользователями, можно использовать, как инструмент соц инженерии, чтобы всякую чернь творить. Даже если нам глобально весь интернет отрубить, то всё то же самое будет происходить здесь внутри. Средства и способы будут просто раз от раза всё изобретательнее. Да, будут ловить и сожать, но когда это кого останавливало?
      1. WIS Звание
        -1
        Сегодня, 21:19
        Любое распространённое ПО или веб-ресурс, где есть непосредственная функция общения между пользователями, можно использовать, как инструмент соц инженерии, чтобы всякую чернь творить

        ...
        МногА буков.
        Есть полным полно вариантов, дозволяющих «тет-а-тет» беседы ЧИНИТЬ!
        1000 и + один
        ...
        Власть имущие другой проблемой озабочены - изолировать общество "по-штучно", чтоб не воняло.
        Из Искры возгорится пламя!

        На центральных ТВ каналах ОТР в ж...
        На фиг никому не нужно знать ни мнение народа, ни его насущные проблемы
    2. частное лицо Звание
      +2
      Сегодня, 20:06
      Сладут и Мах.

      А что его сдавать ? Его уже ломают нараз два, лично в этом убедился даже пришлось удалить с телефона этот Мах. Если бы не чат на работе он бы этот Мах мне и на.... не нужен был вполне устраивал Ватсап.
      1. al3x Звание
        +3
        Сегодня, 20:12
        Это потому что хорошее ПО уровня, подобного телеги, невозможно создать за полгода-год, ещё и используя для кодинга вражеский ИИ. С моей колокольни весь проект мах изначально создавался примерно так: чатгпт, создай мне мессенджер подобный телеграм, но чтобы работал на российских серверах, которые я тебе укажу. Ну и там правки небольшие по ходу дела...
      2. Мини Мокик Звание
        +3
        Сегодня, 20:43
        Ломают людей, а не программу. Если человек дeбил, это навсегда.
        1. частное лицо Звание
          -2
          Сегодня, 20:58
          Ломают людей, а не программу.

          Лови Бан умник. Иди чини свой мокик. А ну да в программу запускают вредоносное ПО так тебя устроит ?
  2. ZovSailor Звание
    +1
    Сегодня, 19:50
    Провести срочные прямые переговоры Киндерсюрприза с просроченным жыдонаркофюрером.
    Переговоры можно провести по маху, чтобы не жать нерукопожатную руку.
    Результаты огласить в телеге и махе 50х50.
    1. Адрей Звание
      +3
      Сегодня, 19:58
      Провести срочные прямые переговоры Киндерсюрприза с просроченным жыдонаркофюрером.

      Или его сынка, под которым МАХ?
      1. Aken Звание
        +4
        Сегодня, 20:35
        Для его сынка у Дурова раньше отжали ВК.
  3. Vulpes Звание
    +9
    Сегодня, 19:53
    Ну он уже откровенно глумится. В комментариях выше правильно заметили, что деятели РФ, которые и так никогда не могли в информационное противоборство с Западом, все сами добровольно сдают.
  4. paul3390 Звание
    +8
    Сегодня, 19:58
    Насильственное внедрение маха и уничтожение альтернатив - похоже не имеет никакого отношения к типа безопасности. И дай Бог, чтобы это были всего лишь чьи-то коммерческие интересы...
    1. Адрей Звание
      +5
      Сегодня, 20:10
      И дай Бог, чтобы это были всего лишь чьи-то коммерческие интересы...

      Да даже к этому не стоит так отстраненно относится. Где там Конституция и ее гарант?
      1. paul3390 Звание
        0
        Сегодня, 20:14
        Просто это не до такой степени страшно, как иные варианты.
        1. Адрей Звание
          0
          Сегодня, 20:30
          Просто это не до такой степени страшно, как иные варианты.

          Иные варианты просто придут следом и не заставят себя долго ждать...
    2. Лена Петрова Звание
      +1
      Сегодня, 20:16
      Насильственное внедрение маха и уничтожение альтернатив - похоже не имеет никакого отношения к типа безопасности.

      Наверно поэтому в Китае всё это заблокировано полностью.
      1. paul3390 Звание
        0
        Сегодня, 20:35
        Это просто инструмент, и результаты его использования сильно зависят от того, кто и зачем его использует. Молотком тоже можно и гвоздь забить и соседа по черепушке отоварить... Вот в Китае - им таки забивают гвозди..
  5. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 20:01
    Свинья грязи найдет в любом случае, даже там, где ёё быть не может.

    Есть хорошее стихотворение "Каждый выбирает по себе" поэта Юрия Левитанского:

    Каждый выбирает для себя
    женщину, религию, дорогу.
    Дьяволу служить или пророку —
    каждый выбирает для себя.

    Каждый выбирает по себе
    слово для любви и для молитвы.
    Шпагу для дуэли, меч для битвы
    каждый выбирает по себе.

    Каждый выбирает по себе.
    Щит и латы. Посох и заплаты.
    Мера окончательной расплаты.
    Каждый выбирает по себе.
  6. Слово Звание
    +2
    Сегодня, 20:03
    Это еврейский тип кроме отвращения и рвотной реакции не вызывает положительных эмоций.
  7. 5.11 Звание
    +3
    Сегодня, 20:03
    Я говорю откровенно: мы работаем через Telegram в России

    Как-то подозрительно выглядит его заявление о телеге . Мне кажется он доволен ,той тупостью ,которую делают наши балбесы "запретители" .
    А с МАXом ему и работать не надо ,он дрявый , как жопа Ермака .
    1. SSR Звание
      +1
      Сегодня, 21:04
      А с МАXом ему и работать не надо ,он дрявый , как жопа Ермака .

      Которая завистливо смотрит на нос Зе, долбящий это дупло.
  8. Сергей3 Звание
    +3
    Сегодня, 20:05
    Все мошенники уже перебрались в МАХ и очень, очень вольготно себя в нём чувствуют. Уже звонили и писали много раз, при этом у меня включены настройки, что посторонние не могут мне звонить в МАХ, а мошенники дозваниваются!!!
  9. Туре Хунд Собака Звание
    +2
    Сегодня, 20:09
    То-то эмблема МАХа весьма напоминает еврейскую букву "самех" , а как известно криворожский недоносок из богоизбранного народца у которого принято помогать своим.
    1. Туре Хунд Собака Звание
      +1
      Сегодня, 21:01
      Совпадение ? Не думаю ! 😅
  10. Артур Грудинин Звание
    -1
    Сегодня, 20:13
    Хорошо, что я Телеграммом и МАХ не пользуюсь. Мне одного ВК вполне хватает.
  11. tralflot1832 Звание
    +1
    Сегодня, 20:14
    Я не знаю кто взломал жене смартфон позавчера укры или россияне ,но её достали в МАХе - посмотрите виды Сочи .Посмотрела одно фото и понеслось .Что то надо делать МАХсу .Женщина она и в Африке женщина .
  12. Неизбежно Звание
    0
    Сегодня, 20:18
    По теме сообщают:
    Крупнейшие ТГ-каналы один за другим пишут, что Роскомнадзор якобы не справляется с блокировкой всех запрещенных им ресурсов одновременно. Дескать, пропускной способности ТСПУ - технических средств противодействия угрозам - не хватает. Поэтому иногда можно в щёлочку что-то запретное посмотреть и чем-то полезным попользоваться без спецсредств.
    Народ, как водится, по этому поводу страшно ликует. А поводов для этого реально нет никаких. Фарш невозможно провернуть назад. И никакие решения по блокировкам отменены не будут. Ибо всё разумное, в том числе признание собственных ошибок, выглядят во властных очах признаком слабости.
    Соответственно в сложившейся ситуации у властей есть два пути. Отрубить интернет вообще, ввести белые списки и их периодически расширять по мере поступления от сайтов различных доказательств лояльности. Или срочно заняться закупками нового оборудования для ТСПУ, чтобы расширить возможности блокировок. Который из них покажется начальству более привлекательным, остаётся только гадать.

  13. zloybond Звание
    0
    Сегодня, 20:20
    Наблюдаемая возня вокруг месседжеров напомнила как несколько лет назад радостные вопли властей, репортеров и СМИ с упоением рассказывали трагедию вокруг давешнего разоблачения Сноудена, который рассказал всему миру как поганая АНБ прослушивает и сует свой нос в жизнь бедолаг американцев. Как же это было незаконно и противно вещали пропагандисты.... А теперь про это тихо умалчивают. Это и называется двойные стандарты. Слово против навязанного всем телефонам и почтовым сервисам хорошего Макса - это непатриотично хрюкнуть ...
  14. VicVic Звание
    +5
    Сегодня, 20:28
    Телеграм ... А посмотреть комментарии на "Фонтанке", там наверное, процентов 10-20 комментариев и лайков от ципсошников и вырусей. Позиция редакции такова, что если по форме нарушений нет, то, что написано по сути уже не важно. Тоже и с лайками, как новость о проблемах у России или смерти/гибели заслуженного человека - лайки с большим пальцем вверх ...
    А в ответ напишешь "бандеровец", комментарий удаляют ...
    1. carpenter Звание
      0
      Сегодня, 20:55
      лайки с большим пальцем вверх

      Я никогда не обращаю внимание на лайки и не пойму, зачем их ставят. Ну ладно дети, а то взрослые ставят.
  15. Юрий_Я Звание
    0
    Сегодня, 20:35
    мессенджер «МАХ»

    Кстати , а когда его переименуют по русски, в соответствии с законодательством?
  16. goga13 Звание
    +2
    Сегодня, 20:47
    У молодёжи телега как работала так и работает.
    Для кого всё это?
  17. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 21:05
    Наш МАХ хорошо защищен.
    И никакие мошенники и укромонгеры не смогут!
  18. AlexGa Звание
    0
    Сегодня, 21:06
    Одной из причин войны с Telegram заявлено то, что этим ресурсом активно пользуются западные и украинские спецслужбы.

    Можно подумать, что здесь с ципсошниками идет борьба.
  19. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 21:13
    мессенджер «МАХ»

    Кстати , а когда его переименуют по русски, в соответствии с законодательством?


    В каком смысле переименуют?!
    МАХ. Махание. Взмахнуть.
    Махни мне фотку. Отчет отмахан. Таблицу в махе посмотри... После обеда в Махе тикеты будут.
    Это реальные фразы итэшников в небольшой организации.
  20. newtc7 Звание
    0
    Сегодня, 21:35
    Ахахахха, только с кем они будут так общаться то?))) уровень посещаемости телеграмма внутри страны не упал с момента блокировки. Что четким образом заявило что вертел наш народ все эти тупые государственные запреты на всех необходимых местах. Так что зеля может в максе с песковым попереписыватьсч или с кириенко если желание есть
  21. WIS Звание
    0
    Сегодня, 21:39
    Насколько эти обещания киевского клоуна...

    По сути, Фантасмагория, с этим чёртом ниже, по всем полосам СМИ приелась до страсти! am
    На хрен это надо?!!