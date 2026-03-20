Зеленский пообещал внедрить украинскую пропаганду в мессенджер «МАХ»

Я говорю откровенно: мы работаем через Telegram в России. Сейчас, с ограничением Telegram, сигналы передавать их обществу будет сложнее, но, тем не менее, у меня был доклад относительно их новой сети «МАХ». Ну, мы до «МАХ» также доберемся.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор/РКН) с прошлого года усиливает ограничительные меры в отношении мессенджера «Телеграм». Пока этот очень популярный облачный мессенджер, а по факту еще и соцсеть, еще доступен россиянам, но со множеством проблем. Хотя официально это не заявлено, но Telegram, вероятнее всего, будет залочен для обычного доступа в рунете с 1 апреля.Одной из причин войны с Telegram заявлено то, что этим ресурсом активно пользуются западные и украинские спецслужбы. Кроме того, он используется для вербовки россиян с целью совершения противоправных действий, а также как инструмент для антироссийской пропаганды.В качестве альтернативы российским пользователям предлагается пользоваться мессенджером отечественной разработки «МАХ». Заявлено, что он максимально надежен в части предотвращения мошеннических схем, кражи аккаунтов, ну и вражеской пропаганды, само собой.Вроде защита от вражеского вмешательства и воздействия на пользователей российского мессенджера предусмотрена уже на уровне регистрации аккаунта. Как на деле. По данным на март 2026 года, регистрация в «MAX» доступна жителям 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом зарегистрироваться можно лишь с SIM-картой местного оператора. Для начала общения с пользователями из других стран требуется добавление их номеров в контакты, что является частью мер безопасности.Может это остановить регистрацию нежелательных пользователей? Отнюдь. Смотрим список стран, где сервис обмена сообщениями из РФ разрешен для регистрации. Среди них, например: почти все бывшие советские республики, включая отнюдь недружественную Молдову. В списке даже Афганистан, Республика Конго, Гамбия, Колумбия и много еще кто.Это означает, что создать аккаунт в МАХ не составляет труда практически ни для одной страны, которой нет в списке разрешенных. Конечно, модерация будет очень жесткой, полностью подконтрольной российским властям и соответствующим структурам. Однако это не сильно пугает наших врагов.Вот уже и Зеленский со свойственным ему пафосом пригрозил, что Киев наладит работу своей сети пропаганды внутри новой российской коммуникационной платформы «МАХ». Он дал понять, что после замедления Telegram на территории России украинские спецслужбы рассматривают новую сеть как приоритетную площадку для информационной экспансии.Насколько эти обещания киевского клоуна будут реализуемыми на практике, покажет время. В плане противодействия распространению нежелательного контента, начиная с его оперативного обнаружения и заканчивая быстрой блокировкой аккаунтов и удалением переписки, «МАХ» не идет ни в какое сравнение с абсолютно бесконтрольным в РФ Telegram. Так что заявления киевского клоуна более из той самой пропаганды.Но то, что попытки использования национального мессенджера в противоправных целях, в том числе Киевом, будут предприниматься, сомнений нет. Пока что сообщений о таких случаях не зафиксировано, хотя в «МАХ» уже зарегистрировано более 100 млн пользователей. Примечательно и то, что Зеленский явно расстроен тем, что украинские ЦИПсО могут потерять «Телеграм» как площадку пропаганды в России.