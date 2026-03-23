Армия США познакомилась с чешской САУ Morana
Американская делегация на заводе Excalibur Army — на фоне САУ Morana
Недавно группа специалистов армии США посетила несколько предприятий военной промышленности Чехии. Иностранных делегатов познакомили с современной чешской продукцией, а также пригласили на показательные стрельбы с участием самых современных образцов. Есть основания полагать, что представители Пентагона не просто осматривали иностранные разработки, а искали новую технику для последующей закупки.
С официальным визитом
Офицеры и гражданские специалисты армии США прибыли в Чехию в середине марта. В течение нескольких дней они посетили предприятия из состава группы компаний Czechoslovak Group (CSG), занимающиеся разработкой и выпуском различных видов вооружения и техники. Везде гостям показывали современные образцы тех или иных классов.
В ходе такой программы американцы побывали на предприятии Excalibur Army — одном из ведущих производителей оружия в Чехии. Главным экспонатом на выставке от этой компании стала современная самоходная артиллерийская установка Morana с 155-мм орудием. Гостям показали опытный образец этого изделия и рассказали о его преимуществах. Кроме того, провели показательные стрельбы в условиях полигона.
Morana на выставке Eurosatory 2022
18 марта компания «Экскалибур Арми» раскрыла некоторые подробности визита. Его целью, как сообщается, было налаживание неких связей в области наземных систем и артиллерийских боеприпасов. Также упомянули знакомство иностранных специалистов с «Мораной» и демонстрацию этой САУ на огневой позиции.
В свою очередь, армия США пока не раскрывает никаких подробностей недавней поездки специалистов. Что именно хотели узнать американские военные, и какую информацию им предоставили, неизвестно. Можно предположить, что чешская сторона дала все необходимые сведения, и сейчас в Пентагоне анализируют их. В ближайшее время ведомство сделает те или иные выводы и, возможно, раскроет некоторые подробности.
Направления сотрудничества
Из заявления компании Excalibur Army следует, что представители США прибыли в Чехию с целью запуска некоего сотрудничества. Раскрыты примерные его области: наземные системы и боеприпасы для артиллерии. Иные подробности сотрудничества, если и определены к настоящему времени, пока не подлежат разглашению.
Впрочем, можно представить, какие цели могут быть у американо-чешского сотрудничества. Страны могут извлечь взаимную выгоду, как минимум, в области артиллерийских вооружений. Именно с этим связана недавняя демонстрация техники. При этом в будущем возможно расширение сотрудничества тем или иным образом.
В сообщении от чешской компании упоминаются некие совместные планы в сфере артиллерийских выстрелов. Возможно, Пентагон хочет заказать у Excalibur Army боеприпасы для своих орудий. В последние годы армия США истратила значительную часть своих запасов на поддержку Украины, и теперь вновь нужно заполнить склады. Чтобы ускорить этот процесс, снаряды могут закупать как у собственных компаний, так и за рубежом — например, в Чехии.
США могут интересоваться и чешскими артиллерийскими системами, такими как показанная «Морана». Это современный образец самоходной артиллерийской установки с достаточно высокими тактико-техническими характеристиками и всеми необходимыми режимами огня. CSG активно продвигает такую САУ на международном рынке и рассчитывает на получение выгодных контрактов.
Планы развития
В течение нескольких последних лет сухопутные войска США составляют планы развития ствольной артиллерии и даже разрабатывают соответствующие программы. Например, велась программа ERCA, целью которой являлось создание нового длинноствольного 155-мм орудия с повышенной дальностью стрельбы. Однако, несмотря на весь прогресс, от этого проекта отказались.
Тем не менее, общие планы обновления парка орудий остаются в силе. Известно, что Пентагон рассматривает возможность сокращения количества и доли буксируемых систем в пользу самоходных. При этом перевооружение будет осуществляться не только за счёт очередной модификации САУ M109.
Армия США может начать закупку совершенно новых самоходок с желаемым уровнем тактико-технических, боевых и эксплуатационных характеристик. Это может быть уже существующий образец или некая САУ, которую разработают в ближайшем будущем на основе своего и иностранного опыта.
Возможно, недавний визит на завод и полигон «Экскалибур Арми» был связан именно с такими планами. Представители Пентагона изучили новейшую чешскую самоходку и идеи, лежащие в её основе. Также они могут ознакомиться с другими аналогичными разработками из дружественных стран.
Собрав всю необходимую информацию, армия США должна будет определить свои дальнейшие действия. В зависимости от сделанных выводов, она запустит разработку новой САУ или предпочтёт закупить доступный на рынке образец.
Конкурентные преимущества
Перспективная колёсная САУ Morana разрабатывалась компаниями из состава группы CSG на рубеже последних десятилетий. В проекте использовался накопленный опыт в сфере самоходной артиллерии, а также современные компоненты и наработки. Готовый прототип самоходки впервые показали на одной из европейских выставок в 2022 г.
По своей архитектуре и конструкции «Морана» похожа на ряд других современных САУ, в т.ч. чешской разработки. Она построена на серийном колёсном автошасси, имеет бронированную кабину экипажа и оснащена специально разработанным боевым отделением с 155-мм орудием. При этом орудийная башня выполнена в виде максимально автоматизированного модуля, который может быть перенесён на другую базу. Стрельба ведётся только с места после вывешивания на домкратах.
Опытная САУ построена на шасси Tatra Force (815-7). Это грузовая машина бескапотной компоновки с крупной грузовой площадкой и высокой грузоподъёмностью. Производитель предлагает несколько вариантов двигательной установки мощностью до 400 л.с. Во всех случаях используется трансмиссия с раздачей мощности на все восемь колёс.
Рабочее место водителя
Машина имеет двухрядную кабину экипажа. Бронирование соответствует 2 уровню стандарта STANAG 4569 — защита от 7,62-мм автоматных пуль или подрыва 6 кг тротила. Внутри кабины имеются рабочие места водителя, командира и наводчика-оператора. Все операции по подготовке и стрельбе осуществляются дистанционно, без выхода из кабины. Непосредственно за кабиной находится бронированный аппаратный отсек.
Боевое отделение «Мораны» выполнено как полноценная защищённая башня с полным набором необходимого оснащения. В лобовой части башни находится качающаяся установка с орудием, остальные объёмы отданы под автомат заряжания, механизированные укладки и иные устройства. Приводы башни обеспечивают горизонтальную наводку в пределах 60° вправо и влево от нейтрального положения. Углы возвышения — от -3° до +70°.
САУ получила 155-мм орудие с нарезным стволом длиной 52 калибра. Используются высокоэффективный дульный тормоз и гидропневматические противооткатные устройства. Пушка может использовать выстрелы раздельного картузного / модульного заряжания стандартов НАТО.
Укладки автомата заряжания вмещают 40 выстрелов. Также имеются дополнительные места на 5 снарядов и зарядов, однако в автомат они перегружаются вручную. По команде оператора автомат отправляет в камору снаряд и необходимое количество модулей-картузов. В режиме краткого залпа скорострельность достигает 6 выстр./мин. Длительная стрельба идёт с темпом 5 выстр./мин.
Пульт оператора-наводчика
Орудие может использовать 155-мм снаряды разных типов, в т.ч. оснащённые газогенератором или полноценные активно-реактивные боеприпасы. Максимальная дальность стрельбы — 40-41,5 км.
На башне имеется дистанционно управляемый боевой модуль для самообороны. Он имеет дневную и ночную оптику и несёт пулемёт. Показанный прототип САУ имел 12,7-мм пулемёт, а также сообщалось о возможности установки 14,5-мм.
Morana имеет цифровую систему управления огнём на основе полноценного компьютера. С ней соединены приборы навигации и связи. Сообщается о максимальном ускорении всех основных процессов работы. Так, от остановки на позиции до первого выстрела должно уходить не более 20-30 сек. САУ может работать самостоятельно или в составе подразделений. Данные для стрельбы она получает от командира батареи или от других источников.
Интерес и реклама
Все цели недавнего визита американских военных на чешские заводы, по понятным причинам, неизвестны. Можно выдвигать разные версии, однако пока они не получат подтверждения или опровержения. Возможно, ситуация прояснится в ближайшем будущем, когда появятся первые официальные заявления.
При этом нетрудно заметить, что недавние визиты и знакомство с современными САУ уже сейчас приносит выгоду обеим сторонам. Так, армия США получает доступ к передовым иностранным разработкам, а чешская CSG может использовать интерес Пентагона в своей рекламе. Удастся ли двум странам развить такое сотрудничество и получить все желаемые результаты, пока неизвестно.
