Россия предлагала США сделку по взаимному отказу от передачи разведданных
Москва предлагала Вашингтону сделку, в рамках которой Россия прекращала обмен разведданными с Ираном в обмен на отказ США предоставлять разведданные Украине. Однако Трамп отказался, утверждает Politico.
По данным издания, на прошлой неделе спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев в Майами сделал предложение спецпосланникам Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Суть его заключалась в том, что Москва перестает делиться разведданными с Ираном в обмен на отказ США передавать разведданные Украине. Однако США предложение не приняли.
Москва предложила администрации Трампа сделку, согласно которой Россия прекратит обмен разведданными с Ираном, включая точные координаты американских военных объектов, если Вашингтон прекратит предоставлять Украине разведданные о России.
Ранее Трамп заявил, что его не волнует передача Россией разведданных Ирану, в том числе спутниковых снимков американских баз и т. д., потому что США «уже выиграли войну». При этом эксперты подтверждают, что в этом году удары иранских ракет и беспилотников стали намного точнее.
Как пишет Politico, Россия расширила сотрудничество с Ираном в самом начале войны, предоставив Тегерану разведданные, а также технологии ударных беспилотников. Не стоит забывать и про Китай, который также является союзником Ирана и делится с ним необходимой информацией. Не просто так же китайские танкеры спокойно ходят по Ормузскому проливу.
