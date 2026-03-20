Россия предлагала США сделку по взаимному отказу от передачи разведданных

Москва предлагала Вашингтону сделку, в рамках которой Россия прекращала обмен разведданными с Ираном в обмен на отказ США предоставлять разведданные Украине. Однако Трамп отказался, утверждает Politico.

По данным издания, на прошлой неделе спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев в Майами сделал предложение спецпосланникам Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Суть его заключалась в том, что Москва перестает делиться разведданными с Ираном в обмен на отказ США передавать разведданные Украине. Однако США предложение не приняли.



Москва предложила администрации Трампа сделку, согласно которой Россия прекратит обмен разведданными с Ираном, включая точные координаты американских военных объектов, если Вашингтон прекратит предоставлять Украине разведданные о России.

Ранее Трамп заявил, что его не волнует передача Россией разведданных Ирану, в том числе спутниковых снимков американских баз и т. д., потому что США «уже выиграли войну». При этом эксперты подтверждают, что в этом году удары иранских ракет и беспилотников стали намного точнее.

Как пишет Politico, Россия расширила сотрудничество с Ираном в самом начале войны, предоставив Тегерану разведданные, а также технологии ударных беспилотников. Не стоит забывать и про Китай, который также является союзником Ирана и делится с ним необходимой информацией. Не просто так же китайские танкеры спокойно ходят по Ормузскому проливу.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:11
    утверждает Politico.
    Серьезно fool им прям из белого дома позвонили и доложили... tongue
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +3
      Сегодня, 20:13
      Инсайдеры, не просто так свой хлеб едят, утечки есть всегда и отовсюду.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:17
        Ну так и дезу во все стороны пихают...
        СМИ это тоже элемент борьбы, воздействия на противника...
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 20:39
        А частенько специально утечки организуют
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:17
      rocket757
      Сегодня, 20:11

      hi Там было столько до сих пор ещё неозвученных предложений на русской Аляске в прошлом году, что российская делегация отказалась от Протокольного ужина за неимением времени и свинтила домой, а информация будет вбрасываться эфир порционно, в том числе, с участием спецпреда Дмитриева.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:30
        "инсайдеры" что б подчернуть/подтвердить свою важность/ценность, будут продавать всякую чушь...
        Судить можно по делам, а то в самых "правдивый" сведения со всех сторон, можно потонут, не добравшись до истины.
        1. Мини Мокик Звание
          Мини Мокик
          0
          Сегодня, 20:44
          Там все просто, Россия делится с Китаем, Китай с Ираном. И усё. Россия не при делах. Работает в обе стороны.
    3. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 21:10
      Цитата: rocket757
      утверждает Politico.
      Серьезно fool им прям из белого дома позвонили и доложили... tongue

      Да фейк Виктор ..Сейчас таких волна пойдет ))) США с Израилем усрались на БВ . Россию начнут привлекать ,спасите наши души и имидж ))) ВСЕ санкции снимем .Зелю повесим и ЕС разгоним ....Только помирите нас с Персами !!!
      P.S. На Кубу идут танкеры и сухогрузы под охраной ..!!! Кубинский кризис ?
  2. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 20:12
    Дух Анкориджа начинает плохо пахнуть.
    1. Висенте
      Висенте
      -9
      Сегодня, 20:14
      тут тополь прав на все 100...очень плохо запахло для Украины, ну тебе ведь видней,браво
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 20:47
      Это фейк.
      ..........................
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        0
        Сегодня, 21:07
        Цитата: Уарабей
        Это фейк.

        100% !!! Попытка поднять бучу внутри России на фоне замедления телеги ..)) Знакомо все Александр !
  3. Комментарий был удален.
  4. Слово Звание
    Слово
    -7
    Сегодня, 20:16
    Статья плохо пахнет. Россия не может предложить то чего у неё нет, Китай обладает этой сферой имея спутники и технологию.
  5. monetam Звание
    monetam
    -7
    Сегодня, 20:16
    на самом деле, если бы такое предложение " прокатило", то было бы куда как легче воевать с ВСУ. Вся эффективность украинского ПВО - так только и исключительно на спутниковом слежении Штатов.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +11
      Сегодня, 20:20
      Вообще-то Иран нам помог в начале СВО своими беспилотниками.
      Так что это "предложение" очень плохо воняет....
      А то что мы так "тяжело воюем" с ВСУ, здесь "заслуга" далеко не Украины и евролюдей.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 21:30
        Так что это "предложение" очень плохо воняет....

        А было ли оно? Дмитриев написал, что это фейк.
    2. Гocть Звание
      Гocть
      0
      Сегодня, 20:56
      хорошо, что американцы сами отказались - мы бы соблюдали бы все договоренности с "партнерами". а соблюдение с их стороны никак не проверить, только верить на слово. скорее всего так бы и продолжали передавать информацию. в очередной раз только потом бы услышали "нас обманули" .пусть на своей шкуре прочувствуют, какого это воевать и нести потери, когда твой противник получает разведданые
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 21:32
        хорошо, что американцы сами отказались

        Отказаться от того, чего не было, ещё надо постараться. Как легко народу скормить непотребное, однако.
  6. Висенте
    Висенте
    -6
    Сегодня, 20:16
    Правильно Дональд какое значение имеет то что персы сейчас на БВ всё ваше и ваших союзников разносят в хлам благодаря российским разведданым, ведь эту войну Донни ты уже выиграл, все в курсе...А каково сейчас захисникам в 404-й, ты о них разве не подумал?
  7. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    +3
    Сегодня, 20:19
    Если это правда,то грош цена нашему впр.
  8. 5.11 Звание
    5.11
    +10
    Сегодня, 20:20
    Аха ха ха .
    А можно переговоры за нас , будут вести Персы , а не это сборище куколдов .
    Я просто вангую ,что будет потом .... Нас обманули (с)
  9. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +5
    Сегодня, 20:24
    Как там говорят? Кто выбирает позор вместо войны, получает и войну, и позор.. Хотели отказать в помощи тем, кто первыми предложил помощь когда-то (ещё до Северной Кореи) в самые трудные для них часы. Какая же мерзость, однако...
  10. Mitka Звание
    Mitka
    +7
    Сегодня, 20:27
    Америкосы украм не только разведданные передавали. России нужно то-же передать Ирану "не только разведданные".
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:28
    Что то брешут западные СМИ, не стоит обсуждения .Что такое " Дух Анкориджа " знают ограниченное число с обоих сторон .А может его и не было..По любому у нас Европа разменная монета с США .Европа с постоянством дебила наступает на грабли . wassat
  12. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    -1
    Сегодня, 20:37
    Обыкновенная провокация от Политико в надежде рассорить Россию и Иран. Всегда найдутся люди, которые с удовольствием верили и верят "свободной заокеанской осведомленной прессе". И ничему их история не учит.
  13. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 20:39
    Россия предлагала США сделку по взаимному отказу от передачи разведданных

    И совершенно было бы глупо.
    Кроме пин дос ни, там ещё куча стран помогает, да и через "другие" руки могли бы передавать, а мы, если есть такая помощь от нас Ирану, уже ничем не могли бы ему помочь. Стало быть "игра пошла бы в одни ворота". А когда тогда импереалисты страдать будут и от кого?
  14. Ua3qhp Звание
    Ua3qhp
    0
    Сегодня, 20:47
    А контролировать как? Или мы джентльмены на слово верим?
  15. Z-7478 Звание
    Z-7478
    +1
    Сегодня, 20:47
    Никто ничего не предлагал! Фейкомёты ... )
  16. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:02
    ВВ такого бы не предложил.
    Да и Трамп за мир во всем мире, кроме территории бывшего СССР.