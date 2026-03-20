Один из трёх минных тральщиков ВМС Эстонии неожиданно столкнулся со льдиной

Эстония пока что единственная из стран НАТО, которая не только готова, но даже напрашивается помочь армии США разобраться с Ираном в войне на Ближнем Востоке. Могут и солдат направить, и корабли, чтобы Ормузский пролив разблокировать.Только вот Трамп в упор не замечает настойчивости Таллина, который уже четыре раза выступал с предложениями помочь в снятии блокады в Ормузе. Тут еще и беда пришла, откуда не ждали в самый неподходящий момент.Военно-морские силы Эстонской Республики понесли воистину невосполнимую потерю, лишившись минного тральщика ELM Admiral Cowan эскадры противоминной обороны ВМС. Гостелерадио прибалтийской республики сообщает, что судно было повреждено в результате столкновения со льдиной.По информации из открытых источников, личный состав ВМС Эстонии насчитывает примерно 300 человек. Корабельный состав включает в себя три минных тральщика типа Sandown, приобретенных в Британии 26 лет назад. Еще есть один корабль управления и шесть патрульных катеров. Таким образом, ВМС Эстонии враз лишились 10% от всего количества кораблей.По какому такому случаю минный тральщик занесло во льды, не сообщается, как и степень его повреждений. Сейчас ELM Admiral Cowan отправлен на ремонт и не сможет отправиться на помощь ВМС США, если даже Трамп услышит предложения эстонцев о помощи в Ормузском проливе.Кстати, не исключено, что бравые эстонские военные моряки испугались, что их действительно могут перебросить на Ближний Восток, где очень опасно. Да и направили судно на льдины, дабы спокойно отсиживаться на берегу.Хотя, чего напраслину возводить. Даже если в США вдруг обнаружат, что в НАТО есть такое государство, как Эстония, да согласятся принять военную помощь, морякам особо беспокоиться не стоит. На отправку минных тральщиков в Ормузский пролив из Балтийского моря уйдет два-три года. И это минимум, заявил гостелерадио бывший командующий ВМС прибалтийской республики Юри Саска.Остальные эстонские боевые корабли нуждаются в большой модернизации. Инвестиции для этого ожидаются только к 2040 году. Вообще, такой дальний морской поход, особенно патрульных катеров, случись он, точно войдет в Книгу рекордов Гиннесса.