Один из трёх минных тральщиков ВМС Эстонии неожиданно столкнулся со льдиной

3 368 27
Эстония пока что единственная из стран НАТО, которая не только готова, но даже напрашивается помочь армии США разобраться с Ираном в войне на Ближнем Востоке. Могут и солдат направить, и корабли, чтобы Ормузский пролив разблокировать.

Только вот Трамп в упор не замечает настойчивости Таллина, который уже четыре раза выступал с предложениями помочь в снятии блокады в Ормузе. Тут еще и беда пришла, откуда не ждали в самый неподходящий момент.

Военно-морские силы Эстонской Республики понесли воистину невосполнимую потерю, лишившись минного тральщика ELM Admiral Cowan эскадры противоминной обороны ВМС. Гостелерадио прибалтийской республики сообщает, что судно было повреждено в результате столкновения со льдиной.

По информации из открытых источников, личный состав ВМС Эстонии насчитывает примерно 300 человек. Корабельный состав включает в себя три минных тральщика типа Sandown, приобретенных в Британии 26 лет назад. Еще есть один корабль управления и шесть патрульных катеров. Таким образом, ВМС Эстонии враз лишились 10% от всего количества кораблей.



По какому такому случаю минный тральщик занесло во льды, не сообщается, как и степень его повреждений. Сейчас ELM Admiral Cowan отправлен на ремонт и не сможет отправиться на помощь ВМС США, если даже Трамп услышит предложения эстонцев о помощи в Ормузском проливе.

Кстати, не исключено, что бравые эстонские военные моряки испугались, что их действительно могут перебросить на Ближний Восток, где очень опасно. Да и направили судно на льдины, дабы спокойно отсиживаться на берегу.

Хотя, чего напраслину возводить. Даже если в США вдруг обнаружат, что в НАТО есть такое государство, как Эстония, да согласятся принять военную помощь, морякам особо беспокоиться не стоит. На отправку минных тральщиков в Ормузский пролив из Балтийского моря уйдет два-три года. И это минимум, заявил гостелерадио бывший командующий ВМС прибалтийской республики Юри Саска.

Остальные эстонские боевые корабли нуждаются в большой модернизации. Инвестиции для этого ожидаются только к 2040 году. Вообще, такой дальний морской поход, особенно патрульных катеров, случись он, точно войдет в Книгу рекордов Гиннесса.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Aken
    0
    Сегодня, 20:40
    Оказывается, Путин любит зимнюю рыбалку. Кто бы мог подумать?
    Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 20:48
      88 года посудина. Эстонцы там вряд ли что то чинили и обслуживали. Эта хрень и так держалась на соплях 😑
      хрыч
        +2
        Сегодня, 20:51
        Титаник на минималках wassat
        SAG
          +1
          Сегодня, 21:29
          НАТО уже задействовало 5ю статью о коллективной обороне, в связи с агрессией льдов? Трамп недалеко от Ксеркса ушёл... Может и море выпороть и в кандалы запивать!
          ssz
            0
            Сегодня, 21:34
            Трамп же уже завершил эту войну со льдами троебалтии. По одному алкашу от каждой страны наты посылать не надо.
        Last centurion
          0
          Сегодня, 21:40
          да это льдина просто коричневого цвета была :)
    ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:50
      hi Какие изобретательные горячие триболтские салаки, уже готовятся к походам в Арктику, а на деле саботаж, как на АВИКе Форд, где двое суток горела прачечная, а в добавок от засора фекалки памперсами понадобился срочный ремонт на Крите.
      Так держать, лимитрофы и верные псы НАТО не надо.
      am
      Аркадий007
        +1
        Сегодня, 21:20
        Лихо кураты сошли на повороте отправки в Иран.
        Согласны воевать в первых рядах, да вот опять незадача случилась, нечем.
  ian
    +6
    Сегодня, 20:44
    Россия вывела из строя 10℅ эстонского флота, подослав на путь идущей на помощь Трампу флотилии стремительно мчащийся айсберг.
    Товарищ Айсберг представлен к награде и внеочередному званию. soldier
  tralflot1832
    +4
    Сегодня, 20:44
    Ледокол ' Сибирь " форсировал Датские проливы Интересно где эстонцы нашли льды ,у них чистая вода до Таллллина
    Reptiloid
      0
      Сегодня, 20:53
      неожиданно столкнулся .....

      Хорошо подготовленная случайность, лишь бы в пролив не идти wassat
    ian
      0
      Сегодня, 20:55
      Спустили на воду из морозильной камеры. Очень уж не хотелось мчаться флот сша выручать... request
    Кузнец 55
      0
      Сегодня, 21:10
      Льдину сотворили из куска пенопласта .
      Коммент короткий .
    михаилл
      0
      Сегодня, 21:16
      Скорее всего, они нашли "синий лед".
  Alexej
    +4
    Сегодня, 20:44
    Так эта коварная льдина мчалась небось с бешенной скоростью, эстонские моряки и глазом моргнуть не успели.
    Alex F._2
      +2
      Сегодня, 20:56
      Ледяная ракета-торпеда "Айсбрег" мчалась на скорости дрейфа, коварно догнала эстонскую флотилию, обогнала её и бросилась прямо под киль флагманского корабля...
  Владислав_2
    +1
    Сегодня, 20:45
    дык шпротландия вызвалась на днях принять участие в разгроме ирана laughing ...и тут на ровном месте споткнулись bully ...ну-ну трепещи РФ мы идём на войну....сразу вспоминается мульт "а мы уйдём на север"
  Earl
    +1
    Сегодня, 20:46
    Один из трёх минных тральщиков ВМС Эстонии неожиданно столкнулся со льдиной
    Страшно представить, что было бы, неожиданно столкнись он с миной.
  Pavel57
    0
    Сегодня, 20:48
    Надо тральщик переименовать в Титаник.
    хрыч
      +1
      Сегодня, 20:53
      Лучше в Эстоник
  Reptiloid
    +1
    Сегодня, 20:49
    Трамп в упор не замечает .....

    wassat А чего удивительного? Китайцы давно сказали ----страны козявки lol
  Висенте
    0
    Сегодня, 20:55
    Ну надо же, половины флота Эстонии больше нет, что эти льдины себе позволяют слушай...
  faterdom
    0
    Сегодня, 21:03
    Вот лишь бы не в Пролив, помогать Союзнику...
  5.11
    +1
    Сегодня, 21:03
    Сейчас ещё и "гвардейский" получат на тральщик , за боевое применение и героизм в борьбе с русским льдом )
  Обычный
    +1
    Сегодня, 21:27
    Умеет наш брат конечно шутить. Чувство юмора просто на высоком уровне. Спасибо мужики, давно так не смеялся пока комментарии читал))))))
  commbatant
    0
    Сегодня, 21:37
    Тральщики данного типа в годы ХВ составляли основу МТС Королевских ВМС Великобритании, очень удачная модель для того периода, "младонатовцам" в свое время много чего нахаляву досталось от "старших товарищей" по НАТу...
  isv000
    0
    Сегодня, 21:39
    На отправку минных тральщиков в Ормузский пролив из Балтийского моря уйдет два-три года. И это минимум, заявил гостелерадио бывший командующий ВМС прибалтийской республики Юри Саска.

    Вот на этой минорной новости ржала даже моя супруга! belay 2 годика до Ормуза... wassat В Средневековье кругосветку, поди, быстрей делали...