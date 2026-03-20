Медиа Ирака: ССО США - в Багдаде, идёт изъятие мобильников у иракских военных

Передислокация американского спецназа в международный аэропорт Багдада началась после того, как вчера американские войска совершили рейд на штаб-квартиру Пятой бригады быстрого реагирования, расположенную на территории аэропорта, и конфисковали мобильные телефоны личного состава этого подразделения.

Иракские источники пишут о том, что США перебрасывают силы специальных операций в международный аэропорт Багдада. Туда слетаются военные транспортники под прикрытием истребителей ВВС США.Это может свидетельствовать о подготовке американцев к сухопутному вторжению в Иран и реализации следующего этапа замысла после бомбардировок ключевых военных объектов в Исламской Республики.По сути, речь может идти о так называемом «плане Б», механизм которого США и Израиль вынуждены включать в связи с тем, что спустя три недели после начала бомбардировок иранцы не устроили госпереворот, на который указанные государства так рассчитывали.Соответственно, теперь в дело может вступить американский спецназ и, вполне возможно, агентура Моссада. Дело в том, что на днях появились сообщения о том, что Израиль, в принципе, готов поддержать сухопутную операцию США в Иране.Курдские информационные ресурсы Ирака:Американцы, судя по всему, опасаются «слива» какой-то конкретики о вероятной спецоперации, подозревая иракских военных в заинтересованности в таком сливе.В такой ситуации можно предположить, что ССО США могут осуществить вертолётный рейд под прикрытием других сил – в Тегеран. От ирано-иранской границы до столицы Ирана порядка 530 км, то есть порядка 2,5 часов лёту. При этом американский спецназ может высадиться и в других городах Ирана, включая те, что находятся в районе Ормузского пролива, с целью попытаться рассеять внимание иранских войск и скомкать их возможность противостоять одному фронту, равно как и возможность координации при нанесении ракетно-дроновых ударов по базам в странах-соседях.Если сведения о росте концентрации сил спецназа США в аэропорту Багдада подтвердятся, то для Ирана этот объект может превратиться в первоочередную цель на ближайшие даже не дни, а часы.