Медиа Ирака: ССО США - в Багдаде, идёт изъятие мобильников у иракских военных

Иракские источники пишут о том, что США перебрасывают силы специальных операций в международный аэропорт Багдада. Туда слетаются военные транспортники под прикрытием истребителей ВВС США.

Это может свидетельствовать о подготовке американцев к сухопутному вторжению в Иран и реализации следующего этапа замысла после бомбардировок ключевых военных объектов в Исламской Республики.



По сути, речь может идти о так называемом «плане Б», механизм которого США и Израиль вынуждены включать в связи с тем, что спустя три недели после начала бомбардировок иранцы не устроили госпереворот, на который указанные государства так рассчитывали.

Соответственно, теперь в дело может вступить американский спецназ и, вполне возможно, агентура Моссада. Дело в том, что на днях появились сообщения о том, что Израиль, в принципе, готов поддержать сухопутную операцию США в Иране.

Курдские информационные ресурсы Ирака:

Передислокация американского спецназа в международный аэропорт Багдада началась после того, как вчера американские войска совершили рейд на штаб-квартиру Пятой бригады быстрого реагирования, расположенную на территории аэропорта, и конфисковали мобильные телефоны личного состава этого подразделения.

Американцы, судя по всему, опасаются «слива» какой-то конкретики о вероятной спецоперации, подозревая иракских военных в заинтересованности в таком сливе.

В такой ситуации можно предположить, что ССО США могут осуществить вертолётный рейд под прикрытием других сил – в Тегеран. От ирано-иранской границы до столицы Ирана порядка 530 км, то есть порядка 2,5 часов лёту. При этом американский спецназ может высадиться и в других городах Ирана, включая те, что находятся в районе Ормузского пролива, с целью попытаться рассеять внимание иранских войск и скомкать их возможность противостоять одному фронту, равно как и возможность координации при нанесении ракетно-дроновых ударов по базам в странах-соседях.

Если сведения о росте концентрации сил спецназа США в аэропорту Багдада подтвердятся, то для Ирана этот объект может превратиться в первоочередную цель на ближайшие даже не дни, а часы.

  1. алек Звание
    +1
    Сегодня, 21:08
    Это может свидетельствовать о подготовке американцев к сухопутному вторжению в Иран


    А может хотят шиитскую милицию пощипать?
    1. Nemo70 Звание
      0
      Сегодня, 21:33
      Кровью захлебнутся ..Война сейчас другая началась ! 1000 дронов вылятят(из тунелей ) и начнется знатная охота за амерсами по всему БВ ..Акила промахнулся !
  2. Монтесума Звание
    +3
    Сегодня, 21:10
    После этой конфискации иракские военные явно не станут более лояльными америкосам, а вот мотивации для "слива информации" добавится.

    После этой конфискации иракские военные явно не станут более лояльными америкосам, а вот мотивации для "слива информации" добавится.
  3. Панадол Звание
    +1
    Сегодня, 21:14
    У них же Телеграмм. Самая защищеная шняга ! Как рни смеют забирать ? laughing
  4. Дес Звание
    +2
    Сегодня, 21:16
    Да уж. Так сложно, почти невозможно)), добыть телефон взамен конфискованного.
  5. Eugene Zaboy Звание
    0
    Сегодня, 21:27
    Недостаточно эффективно работает иранская разведка, если Иран не способен нанести удар по прибывающим войскам противника в зоне досягаемости его ракетного вооружения. Получается, ракеты имеются, а координат для нанесения оперативных, своевременных ударов нет. Так и дождутся ввода американских войск на территорию Ирана.
  6. Служу_отечеству Звание
    0
    Сегодня, 21:39
    Поверили в себя пацанчики, вспоминается фильм падение черного ястреба... laughing
  7. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 21:40
    Американские военные. Иракские военные. Изъятия личных мобильных телефонов.
    В Ираке американцы вместо полиции?
    Иракских женщин американцы за мягкие места ещё не проверяют?