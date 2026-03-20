В феврале большинство космических стартов были выполнены SpaceX

В феврале большинство космических стартов были выполнены SpaceX

Пока события на Земле в основном удручают, новости в части освоения космоса только положительные. Подведены итоги февраля, который стал очень успешным после нескольких неудач первого месяца этого года. В январе было в общей сложности 24 попытки орбитальных пусков, но три из них неудачные.

Всего в предыдущем месяце было выполнено 18 космических запусков, осуществленных тремя странами и международным Европейским космическим агентством (ЕКА), все удачные. Из них 12 выполнены калифорнийской компанией Илона Маска SpaceX. Была использована доказавшая высокую надежность ракета-носитель Falcon 9. Американская аэрокосмическая компания с начала года добавила сотни спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, их общее количество уже в этом месяце превысит 10 000.



Хотя количество пусков прошлого месяца в этом году немного ниже, чем в феврале 2024 года (19 успешных запусков) и в 2025 году (20 успешных), основная тенденция подтверждается: SpaceX остается мировым лидером в выводе полезной нагрузки на орбиту. В последние годы компания регулярно выполняет больше орбитальных стартов, чем весь остальной мир, и эта тенденция сохраняется и в 2026 году благодаря плотному графику миссий Starlink.

К этому следует добавить четвертый полет ракеты-носителя Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance, которая вывела на геостационарную орбиту два спутника наблюдения для Космических сил США и неопознанный полезный груз, несмотря на отказ одного из четырех двигателей.

Россия и Европа в феврале продолжили пуски, в то время как Китай был более сдержан, чем обычно, даже в период новогодних праздников. Вторая по величине космическая держава мира значительно отстала от своих обычных показателей прошлых лет. В феврале 2024 года Китай выполнил три успешные миссии, а в прошлом году — четыре. Однако следует выделить четвертый полет «загадочного» многоразового космического аппарата CSSHQ, запущенного на ракете-носителе Long March 2F с космодрома Цзюцюань.

Традиционно отсутствующая в январе Россия вернулась к активной работе, ГК «Роскосмос» успешно выполнил в феврале два пуска. Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк, чтобы вывести на полярную орбиту разведывательный спутник «Космос-2600» вместе с группой из восьми спутников, миссии которых засекречены.



Но главным событием месяца остается возвращение в строй ракеты-носителя «Протон-М» для вывода на геостационарную орбиту метеорологического спутника «Электро-Л» № 5 и иранской полезной нагрузки. В предыдущий раз российская ракета-носитель данного типа была задействована в марте 2023 года.

Европейское космическое агентство (European Space Agency) со штаб-квартирой в Париже подтвердило растущие возможности своей тяжелой ракеты-носителя Ariane 6, которая в своем шестом полете впервые была использована в конфигурации A64 с четырьмя ускорителями. Она успешно вывела на орбиту 32 спутника для группировки Amazon Leo, продемонстрировав способность Arianespace поддерживать крупные глобальные проекты в области связи.
  usr01
    usr01
    +1
    Вчера, 21:42
    метеорологического спутника «Электро-Л» № 5 и иранской полезной нагрузки

    Ну да.. на да. laughing и "мирный советский трактор" на прицепе good
    Развед
      Развед
      +1
      Вчера, 22:53
      Именно мирный. Военкой там не пахнет.
      slipped
        slipped
        0
        Вчера, 23:00
        Любой современный космический аппарат имеет возможность двойного назначения.
        Развед
          Развед
          0
          Вчера, 23:17
          В данном случае нет. Во всяком случае - не явно.
          Обе ПН ушли на ГСО. Протон-М туда забрасывает максимум 3,7 т. Вес Электро-Л» № 5 — 2,12 т. На иранскую попутку остается примерно 1,5. Вес Jam-e Jam-1 - 0,755 (без топлива, адаптеров и т.д.). И был он один. Все.
          Электро-Л» № 5 - метеоспутник (погода, солнце, океаны), если верить нашим СМИ (а как мы можем им не верить?).
          Jam-e Jam-1 - чисто телекоммуникационный спутник для общественного вещания для работы на профессиональные наземные станции, создаёт инфраструктуру для новых интерактивных сервисов иранского ТВ.
          Не оптическая разведка, не радар, не военная связь.
          Явная военная составляющая не просматривается. Просто контрактный пуск, под который был ранее зарезервирован один из Протонов.
          slipped
            slipped
            0
            Вчера, 23:34
            Цитата: Развед
            Протон-М туда забрасывает максимум 3,7 т.


            На самом деле мы научились хитрым способом выводить Протоном-М с РБ и 4400 кг на ГСО. Но не в этом конечно случае. laughing

            Цитата: Развед
            Электро-Л» № 5 - метеоспутник (погода, солнце, океаны), если верить нашим СМИ (а как мы можем им не верить?).


            Прогноз погоды требуется всем. Военные тоже его получают. laughing

            Цитата: Развед
            Просто контрактный пуск, под который был ранее зарезервирован один из Протонов.


            Не, не был. Протон-М был зарезервирован под Электро-Л laughing
  2. Комментарий был удален.
  Ivan№One
    Ivan№One
    0
    Вчера, 21:57
    12 из 18 маска?
    Привет рогозину - «Батут работает»
    alexoff
      alexoff
      0
      Вчера, 22:04
      Там давно уже Баканов рулит, а до него Борисов был. Что-то к ним вопросов нет ни у кого, Рогозин крайний, как Табуреткин прям
      сивый
        сивый
        0
        Вчера, 22:39
        Здравствуйте.Не надо было языком трепать про батуты,ракеты в хохлому и тд.Нужно было космос развивать,а не восточный пилить.
        slipped
          slipped
          0
          Вчера, 22:55
          Цитата: сивый
          Нужно было космос развивать,а не восточный пилить.


          Мы же, находясь под всеми возможными санкциями с 2009-го года и отрезанные сейчас от мировых производителей, отрабатываем свое серийное производство малых космических аппаратов. Как будет всё готово и наши аппараты низкоорбитальной связи пачками полетят увеличивая тем самым количество наших запусков. Первые ласточки уже в космосе, следующие на низком старте. laughing

          Кстати, с Восточного, который Рогозин вытянул лично, в этом году запуск очень нужных нашей стране аппаратов будет. laughing
          Neo-9947
            Neo-9947
            -1
            Вчера, 23:52
            Цитата: slipped
            наши аппараты низкоорбитальной связи пачками полетят

            За последние 35 лет, жизнь приучила к тому, что не надо обращать внимание, будущее время.
            А принимать только настоящее:
            -- Совершил полет.
            -- Введено в строй.

            У нас же не Советский Союз, правильно? Когда за не выполнение плана можно было и Партбилет на стол положить.
            slipped
              slipped
              0
              Вчера, 23:59
              Цитата: Neo-9947
              А принимать только настоящее:
              -- Совершил полет.


              Тебе же выше написали - первые испытательные аппараты серии "Рассвет" низкоорбитального широкополосного интернета уже в космосе. Прошли большой цикл испытаний. В том числе и по работе с новыми наземными терминалами.

              Цитата: Neo-9947
              -- Введено в строй.


              Сеть низкоорбитального ШПД будет введена в строй через два года. как будет развёрнуто необходимое число космических аппаратов.
      михаилл
        михаилл
        0
        Вчера, 22:42
        Цитата: alexoff
        Рогозин крайний, как Табуреткин прям

        Рогозин основоположник, поэтому ему все почести.
        slipped
          slipped
          -1
          Вчера, 23:01
          Цитата: михаилл
          Цитата: alexoff
          Рогозин крайний, как Табуреткин прям

          Рогозин основоположник, поэтому ему все почести.


          153 безаварийных космических пуска подряд. Наследие Рогозина. laughing
          Развед
            Развед
            -1
            Вчера, 23:19
            Цитата: slipped
            153 безаварийных космических пуска подряд. Наследие Рогозина.


            Это наследие СССР. Не стоит его принижать фамилией Рогозина.
            slipped
              slipped
              0
              Вчера, 23:39
              Цитата: Развед
              Это наследие СССР. Не стоит его принижать фамилией Рогозина.


              Ой не гони уже. Именно Рогозин организовал всё так, что мы взлетаем безаварийно сейчас. Но конечно, это техника и никто от неожиданностей не застрахован. Рогозин максимально минимизировал риски после аварии Союза МС-10.
              Развед
                Развед
                -1
                Вчера, 23:58
                Цитата: slipped
                Ой не гони уже


                А вы, собственно, кто такой, мил человек? С таким панибратством? Я вроде диалог с вами не открывал, в собеседники первый не набивался. Желаете подискутировать - ведите себя прилично. Нет даже элементарных понятий о культуре - зачем открываете диалог? В такой хамской манере прошу со мной больше не общаться.
                slipped
                  slipped
                  0
                  Сегодня, 00:03
                  Цитата: Развед
                  В такой хамской манере прошу со мной больше не общаться.


                  Когда тебе нечего сказать в ответ, оно всегда так. laughing Факты - очень занятная штука. Главное знать их. laughing

                  Плохой из тебя Развед, если элементарного не знаешь.
        alexoff
          alexoff
          0
          Вчера, 23:13
          Основоположник развала? А до него как-то иначе было? Он много трепался и мало делал. А сменщики просто молча ничего не делают
          slipped
            slipped
            -1
            Вчера, 23:18
            Цитата: alexoff
            Он много трепался и мало делал.


            Мало? При нём вывели новые модули МКС, которые сейчас используются и в хвост и в гриву. При нём запустили мощный и лучший в мире космический рентгеновский телескоп, который работает за орбитой Луны в точке Лагранжа Л2, причём работает отлично, сделал множество научных открытий.

            Судя по всему память у тебя как у рыбки. laughing

            При нём наконец-то нормально заработал космодром Восточный. И т.д и т.п.
            alexoff
              alexoff
              0
              Сегодня, 00:04
              Цитата: slipped
              При нём вывели новые модули МКС, которые сейчас используются и в хвост и в гриву.

              это какие?
              Цитата: slipped
              При нём запустили мощный и лучший в мире космический рентгеновский телескоп

              ну давайте вы расскажете чей там рентгеновский телескоп наш, а чей германский, желательно на картинке
              Цитата: slipped
              При нём наконец-то нормально заработал космодром Восточный.

              целый один стартовый стол заработал?
              slipped
                slipped
                0
                Сегодня, 00:12
                Цитата: alexoff
                это какие?


                МЛМ-У "Наука" - проводятся множественные космические эксперименты, как научного, так и прикладного значения, в том числе по опытно-промышленному производству полупроводников.

                УМ "Причал" - используется сейчас как порт для космических кораблей и размещения различной аппаратуры.

                Цитата: alexoff
                ну давайте вы расскажете чей там рентгеновский телескоп наш, а чей германский, желательно на картинке


                Зачем? В сети есть подробнейшие многочасовые видео с прошлогодней конференции "Астрофизика высоких энергий". Советую к просмотру, для расширения кругозора. https://vkvideo.ru/playlist/-227162886_12

                Цитата: slipped
                целый один стартовый стол заработал?


                Там сейчас ДВА стартовых стола, при Рогозине заработал первый - в космическое пространство выведено множество различных космических аппаратов. Второй построен уже после Рогозина, но именно с его подачи. С него выполнен первый испытательный пуск. Сейчас готовится к приёму своей ракеты - Ангара-А5М, несколько таких носителей сейчас в производстве.
          slipped
            slipped
            0
            Вчера, 23:22
            Цитата: alexoff
            А сменщики просто молча ничего не делают


            ШТА?! laughing А то, что в прошлом году наши почти сотню космических аппаратов запустили, не считается? laughing Учитывая то, что практически ВСЯ космическая электроника ранее закупалась за рубежом.

            22 -го марта очередной космический грузовик с солнечным телескопом новым улетит.
            alexoff
              alexoff
              -1
              Сегодня, 00:05
              Цитата: slipped
              А то, что в прошлом году наши почти сотню космических аппаратов запустили, не считается?

              это крайне оригинально во времена кубсатов мериться количеством аппаратов, которые на западе на сдачу запускают охапками и не считают
              slipped
                slipped
                0
                Сегодня, 00:20
                Цитата: alexoff
                это крайне оригинально во времена кубсатов мериться количеством аппаратов, которые на западе на сдачу запускают охапками и не считают


                Мы их тоже уже "запускаем охапками" - развёрнуты уже большие группировки даже, например такая группировка как Sitro-AIS. А достаточно скоро будем "запускать охапками" и аппараты побольше размерами. laughing В принципе уже начали. laughing

                На самом деле в некоторых случаях размер не имеет значения для требуемых задач. Например такие кубсаты как Зоркий-2М прекрасно справляются с ситуативной съемкой по заказу.

    slipped
      slipped
      0
      Вчера, 22:47
      Цитата: Ivan№One
      12 из 18 маска?Привет рогозину - «Батут работает»


      Когда работал Рогозин - батут у американцев был нормальный. laughing В тот момент летали как на наших двигателях, так и своих астронавтов 9 лет доставляли на станцию нашими кораблями.

      Это потом, когда их стали отрезать от всего этого и продавать им всё за нормальную цену, стали шевелится и разрабатывать что-то своё. Сейчас благодаря своему военному баблу, мозгам, освободившимся после шаттлов и доступу к ЭКБ с Тайваня, вот сделали Фалькон 9 и большое серийное производство малых спутников связи, чем и пользуются.
  Nemo70
    Nemo70
    -2
    Вчера, 23:01
    Пока мы там херачим друг дргуга славяне в крававой схватке ..Там космос наш захватывают и т.д.
    Мы ведь первые были в космосе и на украине твм много чего было постороено для космической отрасли ..Где ВСЕ ? Войнушка идет и Маск хохочет над нами первооткрывателями Космоса и т.д. Как нас обманули то жутко ..На Венеру ,еще никто спутник не сажал и фото не делал !!!!
    slipped
      slipped
      +1
      Вчера, 23:11
      Цитата: Nemo70
      Там космос наш захватывают


      Космос достаточно большой. Связные частоты - это да - их ограниченное количество. Но время и возможности ещё имеются.

      Цитата: Nemo70
      На Венеру ,еще никто спутник не сажал и фото не делал !!!!


      СССР сажал и фото делал. Вот фото.
  Сергей1984
    Сергей1984
    +2
    Вчера, 23:02
    Любые успехи такой агрессивной страны как США в космосе это потенциальная угроза для России других суверенных стран мира. Так что радоваться особо нечему.
  Scientist_
    Scientist_
    0
    Вчера, 23:17
    Американская аэрокосмическая компания с начала года добавила сотни спутников Starlink на низкую околоземную орбиту

    разведывательный спутник «Космос-2600» вместе с группой из восьми спутников

    slipped
      slipped
      0
      Вчера, 23:45
      Цитата: Scientist_
      Американская аэрокосмическая компания с начала года добавила сотни спутников Starlink на низкую околоземную орбиту


      Могут. Производство большой серии спутников связи у них отлажено давно. Проблем с деньгами и комплектующими нет.

      Цитата: Scientist_
      разведывательный спутник «Космос-2600» вместе с группой из восьми спутников


      Сколько сейчас можем сделать, столько и выводим. И это очень неплохие спутники. laughing
  tralflot1832
    tralflot1832
    -1
    Вчера, 23:19
    А сколько NASA без Маска сделало пусков ? Маск в курсе что такое откат ,ой лобирование - он самый богатый человек в мире .Даже Трампа продвинул в президенты США ,бабло не жалел .Нюх у него на доллары ещё тот . wassat Рисковый парень - не отнять это у него .