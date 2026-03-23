Китайские добровольцы идут в бой



Китайские народные добровольцы



Оружие — солянка сборная, но «Брен» в наличии...



Рацион и имущество китайского народного добровольца. Не густо...

У нас была поговорка: две ноги красноармейца лучше, чем четыре колеса гоминьдана,



Тёплый ватник — залог победы!



Линь Бяо. Вмешиваться в войну не спешил...



Мрашал Пэн Дэхуай в годы Корейской войны

Если тигр захочет съесть человека, то время, когда он захочет это сделать, будет зависеть только от его аппетита. Нельзя идти на уступки!

То, что вы говорите, — резонно, однако когда другая нация находится в кризисной ситуации, мы почувствуем тяжесть на сердце, если будем только стоять рядом и наблюдать,



Какой партизан не смыслит в маскировке? Мёртвый...



Нет артиллерии? Но гранаты-то есть!

Мы в то время применяли тактику умышленной демонстрации своей слабости, потакали противнику, намеренно раздувая его высокомерие в отношении нас, заманивали противника в глубину нашей территории.



Макартур любил полетать на самолёте. С Филиппин на нём и свалил...

Следует форсировать подготовку и пробиться к реке Ялу, чтобы к Рождественским праздникам вернуться домой.



Американские пленные в Корее. Поначалу их даже брали в плен...

В Освободительной войне у нас мог уходить не один день на то, чтобы окружить гоминьдановскую дивизию, а потом постепенно сжимать кольцо. Американцы, если не уложишься в несколько часов, успеют подтянуть подкрепление, авиацию, артиллерию.

Мы были уверены в своих силах, ведь мы только что разбили Гоминьдан, хоть его и поддерживали американцы. И точно так же мы рассчитывали справиться с людьми Ли Сын Мана. Мы не слишком ошиблись. По сравнению с японцами это был не противник, а так, недоразумение.

Этот американский парень повалился на колени и запросил пощады. Мы его пожалели. Он явно не рвался в бой.



День Благодарения в полевых условиях



Горнист, труби атаку!



Турки в Корее

Мы не отступали, а просто наступали в противоположном направлении!

Поначалу они действовали как будто понарошку, смотрели, как мы отреагируем. А потом поняли, какой у нас тонкий фронт и как легко ломаются южнокорейцы. Увидели, что нас пальцем ткни — и мы рассыплемся, даже другой берег Ялу бомбить не станем. Вот тогда они как с цепи сорвались — осатанели, обнаглели и дальше уже лютовали до самого конца,



Британцы в Корее



«Голова индейца» — шеврон 2-й пехотной дивизии

Чтобы решить дело быстро, мы должны атаковать врага на марше, а не на позициях.



Какой шотландский полк без волынщика!

В данных обстоятельствах стоять и сражаться было бессмысленно. Нас почти наверняка разгромили бы,