Банисадр и Ахмадинежад — единство непохожих, или Размышления о будущем Ирана



А. Банисадр и аятолла Р. Хомейни

Человек не на своем месте

Большой интерес у всех находившихся в Иране во времена революции вызвало появление в окружении Хомейни молодого, небольшого роста человека со смешно закрученными кверху усиками, придававшими лицу комическое выражение; лицо казалось всегда улыбающимся, каким-то несерьезным.



М. Бехешти

Двое пернатых в одной берлоге не живут.



А. Хашеми Рафсанджани был проводником либерального курса и одним из богатейших людей Ирана

Он выступал, по словам экс-посла в Иране А. Г. Марьясова, против господства в стране какой бы то ни было доминирующей идеологии, которую власти могли бы использовать как карающую дубину.



Тегеран 1979 г.: демонстранты с портретами Хомейни и Бехешти

настаивал, — пишет А. Г. Марьясов, — на назначении министрами квалифицированных технократов, получивших образование в западных университетах.

Нам нужны «духовно чистые люди», а не специалисты. Специалист, не проповедующий ислам, как говорил пророк Мухаммед, — «осел, нагруженный книгами».

Появился было президент Банисадр и уверенно, как казалось западным посольствам, пошел к вершинам власти. Бедный вечный студент Сорбонны Банисадр, бедные незадачливые аналитики! Подул колючий ветер, вышли на улицы и площади бородачи с автоматами, загремели выстрелы, захрустели кости под сапогами и прикладами. Сбрил президент роскошные усы, переоделся в женский хиджаб, спрятался в туалете самолета и так спас свою жизнь.

Сын кузнеца, спецназовец, президент и хомейнист больше, чем сам Хомейни

Ахмадинежад родился в 1956 году в деревне Арадан рядом с городом Гармсар. Через год отец Ахмадинежада, кузнец по профессии, перевез семью в Тегеран. В 1975 году Ахмадинежад поступил на инженерный факультет Тегеранского университета науки и технологий. В 1986 году он поступил в аспирантуру, в 1989 году вошел в преподавательский совет инженерного факультета Тегеранского университета, а в 1997 году получил докторскую степень. Во время обучения Ахмадинежад специализировался на дорожном транспорте. В годы ирано-иракской войны Ахмадинежад входил в состав спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), участвовал в разведоперациях на территории Ирака в иракском Курдистане. После войны занимал различные государственные посты в иранских провинциях Курдистан и Азербайджан, был губернатором провинции Ардебиль, а с 2003 года — мэром Тегерана.



Ахмадинежад активно эксплуатировал образ народного президента

Будучи выходцем из бедной семьи, Ахмадинежад строил свою избирательную кампанию во время президентских выборов 2005 года на популизме и обращении к самым необеспеченным слоям населения. В то же время он известен не только как защитник бедных, но и как исламский ультраконсерватор. Можно сказать, что Ахмадинежад больше хомейнист, чем сам аятолла Хомейни.

прочно встал, — пишет В. И. Сажин, — на путь, предначертанный имамом Хомейни. Естественно, что возвращение в политико-идеологическое лоно хомейнизма невозможно без ликвидации любых ростков либерализма, особенно в сфере идеологии. Следуя заветам имама, он уже запретил в стране западную музыку. Вместе с музыкой и песнями запретил и фильмы, в которых пропагандируются немусульманские ценности. Запрету также подверглись фильмы, в которых изображаются «заносчивые державы», — понятен намек на США. Возобновились гонения на нарушителей исламских правил ношения одежды.

Народу Ирана не нравится политика Ахмадинежада и что он хочет перемен.

Самая главная обязанность тех, кто ждет прихода мессии, бороться с ересью и глобальным высокомерием.

Кто сеет ветер, пожинает бурю.



Без одобрения рахбара в современном Иране никто не может стать президентом