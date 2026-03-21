Трамп: Победители о перемирии не объявляют

Когда у президента США поинтересовались, не готов ли он объявить о перемирии в войне с Ираном, Дональд Трамп заявил, что «победители о перемирии не объявляют».

По словам американского президента, нет никакого смысла объявлять о перемирии, когда США «фактически уже победили» и когда Иран «практически полностью разгромлен».

Дональд Трамп:

Мы могли бы прекратить войну хоть сейчас и уйти. Они уже разгромлены. Им потребовалось бы лет десять на восстановление. Но это неприемлемая ситуация, поэтому мы будем продолжать.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Запад ведёт против Исламской Республики войну, которую не одобряют их собственные граждане. Арагчи таким образом прокомментировал данные из Британии, где, по одним данным, 40%, а по другим – более 60% граждан выступают против участия в войне и против оказания помощи США и Израилю.

В МИД Ирана призвали западные страны, наконец, прислушаться к мнению собственного народа, а не лгать о том, что своей войной они «защищают народ Ирана».

Из комментариев иранцев:

Если под народом Ирана вы понимаете предателя, который называет себя «наследником шахской династии», то не забывайте, какое у него сегодня гражданство. И заодно поинтересуйтесь мнением иранцев относительно того, сколько человек здесь его поддерживают.
  Пленник — Сегодня, 06:39
    Сегодня, 06:39
    Тогда Иран победил. Ведь Иран послал амеров лесом, когда они начали прощуповать почву относительно переговоров.
  Висенте — Сегодня, 06:39
    Сегодня, 06:39
    США выдали лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта.Глава Минфина Скотт Бессент утверждает, что это позволит оперативно вывести на мировые рынки примерно 140 миллионов баррелей топлива.
    ARIONkrsk — Сегодня, 07:03
      Сегодня, 07:03
      На что Иран им сказал, что у них нет лишней нефти.
      Висенте — Сегодня, 07:07
        Сегодня, 07:07
        то есть в вежливой форме намекнули что не нуждаются в необходимости отгрузки нефти союзникам США....на самом деле сейчас любой выброс чёрного золота на мировой рынок будет содействовать возможности снижения цен на заправках Америки..уверен наши это тоже прекрасно видят
  Тот же ЛЕХА — Сегодня, 06:40
    Сегодня, 06:40
    Мы могли бы прекратить войну хоть сейчас и уйти. Они уже разгромлены.

    Ну и кто тут агрессор?
    Все международные организации молчат в тряпочку и сопят в трубочку...лицемеры.
    Даже МОК и ВАДА помалкивают...о спорт ты мир.
    Как все это мерзко и отвратительно.
  tralflot1832 — Сегодня, 06:40
    Сегодня, 06:40
    В оккупированных мигрантами городах Англии ,местным аборигенам не до Ирана .Это точно.Даже американцы над этим смеются .
  Владимир Владимирович Воронцов — Сегодня, 06:44
    Сегодня, 06:44
    ❝ Трамп заявил, что «победители о перемирии не объявляют» ❞ —

    — Чтобы быть «победителем», надо победить ...
  tralflot1832 — Сегодня, 06:53
    Сегодня, 06:53
    Или обратиться в WADA ,чтобы назначили победителем. hi
  ROSS 42 — Сегодня, 06:57
    Сегодня, 06:57
    Трамп: Победители о перемирии не объявляют

    Какой-то новый «трампизм». Насколько помнится было «победителей не судят». Но в целом наглость и цинизм Трампа просто опостылел. Почему никто из политиков не решается назвать его полоумным авантюристом?