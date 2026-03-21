Мы могли бы прекратить войну хоть сейчас и уйти. Они уже разгромлены. Им потребовалось бы лет десять на восстановление. Но это неприемлемая ситуация, поэтому мы будем продолжать.

Если под народом Ирана вы понимаете предателя, который называет себя «наследником шахской династии», то не забывайте, какое у него сегодня гражданство. И заодно поинтересуйтесь мнением иранцев относительно того, сколько человек здесь его поддерживают.

Когда у президента США поинтересовались, не готов ли он объявить о перемирии в войне с Ираном, Дональд Трамп заявил, что «победители о перемирии не объявляют».По словам американского президента, нет никакого смысла объявлять о перемирии, когда США «фактически уже победили» и когда Иран «практически полностью разгромлен».Дональд Трамп:Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Запад ведёт против Исламской Республики войну, которую не одобряют их собственные граждане. Арагчи таким образом прокомментировал данные из Британии, где, по одним данным, 40%, а по другим – более 60% граждан выступают против участия в войне и против оказания помощи США и Израилю.В МИД Ирана призвали западные страны, наконец, прислушаться к мнению собственного народа, а не лгать о том, что своей войной они «защищают народ Ирана».Из комментариев иранцев: