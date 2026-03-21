Появились кадры поиска цели и удара FPV-дрона по базе США в Ираке

В сети появилось видео, снятое на камеру FPV-дрона, который несколько дней назад поразил инфраструктуру американской военной базы «Виктория» в столице Ирака. Напомним, что минувшей ночью по той же базе был нанесён повторный, уже ракетно-дроновый, удар.

FPV-дрон, как можно видеть в ролике, беспрепятственно появляется над территорией крупнейшего американского военного объекта в Багдаде и начинает поиски «жирной» цели.



Коптер, двигаясь в среднем на высотах от 12 до 25 м, игнорирует относительно небольшие цели, включая автомобильную технику и топливозаправщики. Он нацелен на куда более значительное нанесение ущерба инфраструктуре американской базы. И в конечном итоге, покружив порядка двух минут над объектом и даже «заглянув» по ходу полёта в один из ангаров, он находит цель. Это командный пункт с системами управления военной логистикой и анализом данных от РЛС.



Тогда ответственность за прилёт FPV-дрона по базе взяло на себя иракское шиитское ополчение, пообещав продолжить атаки. И тогда же американские эксперты, обсуждая ситуацию, были вынуждены констатировать уязвимость даже крупных военных объектов США на Ближнем Востоке в плане отсутствия возможностей по перехвату небольших воздушных средств огневого поражения и разведки.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:59
    ❝ И в конечном итоге, покружив порядка двух минут над объектом и даже «заглянув» по ходу полёта в один из ангаров, он находит цель ❞ —

    — «Тот кто ищет – тот всегда найдёт!» ...
    (Ищите и обрящете)
  2. Комментарий был удален.