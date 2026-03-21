Вучич отметил способность Ирана противостоять сразу двум ядерным державам

Президент Сербии прокомментировал происходящее в мире события, заявив о том, что, по большому счёту, мировая война уже началась. По словам Александра Вучича, идёт серьёзная борьба за ресурсы и противники не стесняются ни средств, ни методов.

Это самый настоящий глобальный конфликт. Противостояние вокруг Украины и на Ближнем Востоке формирует новые геополитические объединения, блоки.

По словам главы Сербии, эскалации так велика, что дело может дойти и до применения ядерного оружия.

И даже при наличии военных потерь у таких стран, как Россия, остаётся огромный потенциал. Они малоуязвимы из-за наличия ядерного оружия.

Президент Сербии отметил и способность неядерного Ирана сопротивляться двум ядерным державам – США и Израилю. По словам Вучича, Иран демонстрирует другим странам мира, что противостоять более сильным странам сегодня вполне возможно.

Сербский президент добавил, что все мировые процессы сопровождаются пересмотром роли и значения глобальных институтов. В пример он привёл явное ослабление влияния ООН, избирательный подход стран Запада к понятию «международное право».

Предотвратить скатывание в глобальный кризис с самыми негативными последствиями может только формирование новой архитектуры безопасности.

При этом пока Вучич в данном контексте не особенно настроен на позитив, отмечая, что деэскалацией, к сожалению, и «не пахнет».
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 07:45
    ❝ Вучич отметил способность Ирана противостоять сразу двум ядерным державам ❞ —

    — Кто-то способен противостоять сразу двум ядерным державам, а кто-то сидеть на двух стульях ...
    ЦШВС
      Сегодня, 08:08
      А что ему еще делать остается?
    ZovSailor
      Сегодня, 09:44
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 07:45
      Кто-то способен противостоять сразу двум ядерным державам, а кто-то сидеть на двух стульях

      hi Чего ещё можно ожидать от этой глубоконеуважаемой подстилки лженедоЗапада?
      Главное чтобы костюмчик сидел.
      Nemo70
        Сегодня, 10:13
        Цитата: ZovSailor
        Чего ещё можно ожидать от этой глубоконеуважаемой подстилки лженедоЗапада?

        Да губошлеп что то еще рассуждает и одновременно заводы военные работают на украину поставляя снаряды для убийств русских ..Нормально "братушки" ..)))
        Болгары тоже не отстают ..Хотя экономика в дыре ..
        Самое страшное ,когда Россия это все сметет ,они сразу нам братьяи станут и начнут доить Россию А мы опять в нищите будем.Как и в 1947-ом Бртьям нужна помощь !! А вы русские потерпите ...
        Так обидно все это ..
  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 07:45
    деэскалацией, к сожалению, и «не пахнет».

    Какая к черту деэскалация.
    США намерены взять под контроль энергоресурсы во всем мире.
    ЕС намерена тараном Украины развалить Россию.
    Израиль хочет уничтожить Иран и захватить как можно больше земли у соседних государств.
    Китай правда забился на дерево повыше и ждёт кто проплывет мимо него первым.
    ваш вср 66-67
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Китай правда забился на дерево повыше и ждёт кто проплывет мимо него первым

      Хочется и рыбку съесть, и на кол сесть! laughing
      30 вис
        Сегодня, 10:15
        Цитата: ваш вср 66-67
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Китай правда забился на дерево повыше и ждёт кто проплывет мимо него первым

        Хочется и рыбку съесть, и на кол сесть! laughing

        Китай не только на кол посадят , но и обезьянью шкурку сдерут , и пошьют жилетик . С Китаем всегда так . Сдёргивают за хвост с дерева и мордой об камень шмяк .
  ROSS 42
    Сегодня, 07:55
    Главное, что делает богатыря богатырем — способность одолеть сильнейших врагов, которые не по силам обычным воинам. Именно поэтому стойкость Ирана вызывает уважение.
  alexboguslavski
    Сегодня, 08:01
    Президент Сербии прокомментировал происходящее в мире события, заявив о том, что, по большому счёту, мировая война уже началась.


    В этом Вучич прав. Третья мировая уже идет.

    Правительство США опубликовало ежегодный доклад разведывательного сообщества США об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026).

    Согласно нему, основными государственными угрозами являются Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан.


    Причем Россия первая в списке. Как насчет "духа Анкориджа"? По моему уже он вонять начал.
    Uncle Lee
      Сегодня, 08:37
      Цитата: alexboguslavski
      . Как насчет "духа Анкориджа"?
  Xenon
    Сегодня, 08:01
    В пример он привёл явное ослабление влияния ООН
    ООН сейчас вообще не при делах. Чего он вообще решает?
  B-777
    Сегодня, 08:09
    Держава - независимое гос-во, ведущее самостоятельную политику. (Большой толковый словарь).

    В связке США-Израиль кто-то явно не самостоятелен / ведомый и не является державой …
  Schneeberg
    Сегодня, 08:13
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Кто-то способен противостоять сразу двум ядерным державам, а кто-то сидеть на двух стульях ...
    А кто-то и вовсе, выражать озабоченность wink
  Наган
    Сегодня, 08:20
    До тех пор, пока ядерное оружие не применено, ядерный статус отношения к идущим боевым действиям не имеет. А пока что не то что применения, даже угрозы применить не было.
  К_4
    Сегодня, 08:34
    А у нас...а у нас....у нас "дедушка" в бункере, "усы", "дух забугорный" и по 10 миллиардов у рядовых чинушь изымают. Вот...даже не знаю чем гордиться.
  SEVERIN
    Сегодня, 08:43
    А кто такой Вучич? - лидер ничего не значащей страны?.. - давайте говорить о более интересных вещах.
    Висенте
      Сегодня, 08:47
      Сербия ничего не значащая страна для северина?
      А северин этот в какой стране живёт?
      SEVERIN
        Сегодня, 08:59
        Северин живёт в России, там родился, вырос и продолжаю в России жить.
        - а чтобы Сербия стала значащим государством нужно, чтобы сербы задвинули своего вучича куда по дальше - для становления и возрождения страны нужен сильный лидер, а Вучич останется вучичем.
        Висенте
          Сегодня, 09:02
          Вучич конечно Вучичем но лидер ничего не значащей страны это другое и это прозвучало от северина, по его утверждению живущего в России.В виде ликбеза: Сербия ключевой стратегический партнёр РФ на Балканах была, есть и будет...
          SEVERIN
            Сегодня, 09:07
            Давайте продолжим об этом разговор тогда, когда сербский лидер останется сидеть только на одном стуле, до этого момента наш разговор не считаю продуктивным.
            Висенте
              Сегодня, 09:10
              оскорбление по сути Сербии, её народа, стратегического партнёра России на русскоязычном сайте и на российской территории под юрисдикцией РФ северин считает продуктивным ?
              SEVERIN
                Сегодня, 09:26
                Вы знаете, в феврале 2023 года я онлайн общался с одним сербом, он тоже меня укорял, что я с пренебрежением отношусь к Сербии, а надо сказать, что в декабре 2022 года Россия отправила Сербии партию танков Т-72, так вот когда наши танки прибыли в Сербию - войска сербов занимались совместными маневрами с НАТО, что ещё я мог сказать этому сербу? - всё это грустно и неприятно.
                Висенте
                  Сегодня, 09:31
                  чтобы понять причину такого поведения страны достаточно просто посмотреть на географическую карту, кто яляется соседями Сербии, что они из себя представляют и где находятся Россия, Белоруссия братские сербскому народу...вместо этого северин бодро заявляет о ничего не значащей стране.....скажи жителю любой страны вот так как северин очевидно что народ не только подумает а сделает...
                  SEVERIN
                    Сегодня, 09:36
                    То есть вы упрекаете меня в том, что сербы полюбили свою Югославию? - вот когда сербы будут более ответственно относиться к своему отечеству, к своей нации - тогда я, может быть, изменю своё мнение.
                    Висенте
                      Сегодня, 09:38
                      нет, даже не думаю упрекать...мне просто интересно что из себя представляет северин как это сказать ментально, уровень интеллекта, логики, способность воспринимать прочитанное... ведь на сайте люди общаются буквами которые вызывают чувства, эмоции..а упрекать обвинять это область других инстанций
                      SEVERIN
                        Сегодня, 09:53
                        - сербы это одно, а Сербия во главе со своим лидером - это другое, пусть сербы сами определятся в своих отношениях к своему лидеру и правительству.
                      Висенте
                        Сегодня, 09:58
                        ну то есть выходит северин руководствуется принципом Каждый народ заслуживает того правителя которого имеет...однако идеальных точных фразеологий способных всё обьять и всё обьяснить не бывает, ну просто потому что человек не Бог
                      SEVERIN
                        Сегодня, 10:02
                        - ну таки вы начинаете что-то понимать.
                    Наводлом
                      Сегодня, 09:45
                      Цитата: SEVERIN
                      То есть вы упрекаете меня в том, что сербы полюбили свою Югославию? - вот когда сербы будут более ответственно относиться к своему отечеству, к своей нации - тогда я, может быть, изменю своё мнение.

                      Разве русские не пролюбили СССР?
                      Странный укор сербам.
                      SEVERIN
                        Сегодня, 09:48
                        - то есть вы и в этом меня упрекаете? - а я считаю, что в этом виновна верхушка во главе с горбачевым.
                      Наводлом
                        Сегодня, 09:53
                        Странно, что вы не поняли такую простую мысль
                        Нельзя попрекать другого в том, в чём грешен сам.
                        Это двойные стандарты, так любимые Западом.
                        Ах, ну конечно. У нас же виноват Горбачёв.
                        А у них - все сербы.
                      SEVERIN
                        Сегодня, 09:55
                        Только не надо передёргивать - я сказал то, что сказал.
                      Наводлом
                        Сегодня, 09:56
                        Я прочитал то, что прочитал.
                        Это называется в своём глазу бревна не видеть.
                        Сербы по крайней мере ща свою Югославию воевали.
                        А мы сами отдали величайшую державу на поругание врагам.
                      SEVERIN
                        Сегодня, 10:09
                        Во времена ВОВ мы воевали не только за свою страну, но и за Сербию, между прочим, а то что сербы свою страну не уберегли, то в том их вина, а Россия стоит и крепнет, а что в России власть гнилая, так это дело поправимое, но дела такие одним днём не правятся.
    Наводлом
      Сегодня, 09:42
      Лидер страны, с которой у России созранились наиболее тёплые отношения в сравнении с остальными европейскими государствами.
      Граждане которой в большинстве своём с любовью и уважением относятся к русским.
      Это значит очень много.
      SEVERIN
        Сегодня, 09:45
        - думаю тут всё ясно и четко изложено.
        Наводлом
          Сегодня, 09:50
          Там изложено с полным непониманием балканской ситуации.
          Человеком, считающим величие собственной страны чем-то самим собой разумеющимся, не понимающим и не желающим понимать реалий, в которых существуют маленькие государства, окруженные недружелюбными соседями.
          Даже огромный Китай салился на два стула, когда это было ему необходимо. Разве китайский капитализм и китайский коммунизм - это не два стула под одним задом?
          SEVERIN
            Сегодня, 09:58
            не понимающим и не желающим понимать реалий, в которых существуют маленькие государства, окруженные недружелюбными соседями.
            - а кто, я что-ли за сербов думать буду? - не говорите ерунды.
            Наводлом
              Сегодня, 10:01
              Начинать надо с малого.
              Думать о том, что мы говорим и пишем.
              Вы в своих комментариях продемонстрировали непонимание сербских реалий.
              Ничего страшного в этом нет.
              Но прежде чем спешить обвинять кого-то, извольте ознакомиться в обстоятельствами, в которых этот кто-то пребывает.
              Иначе будете попросту не объективны.
              SEVERIN
                Сегодня, 10:04
                Ну знаете ли, думается в сербских реалиях я понимаю побольше вас, просто в силу того, что буду постарше вас (видимо).
                Наводлом
                  Сегодня, 10:07
                  Видите, как аы торопитесь с выводами.
                  Я , например, не аозмусь судить о вашем возрасте.
                  Да и не так он важен, когда речь заходит о эрудиции и логике.
                  Разумеется, 35+ желательно.
                  Лучше 40+.
                  SEVERIN
                    Сегодня, 10:16
                    Ну когда идёт разговор об эрудиции и логике в 60+, то думаю, что это важно.
                    Наводлом
                      Сегодня, 10:24
                      Есть возраст, за которым приходит зрелость ума.
                      Если человек до того был расположен к интеллектуальным упражнениям.
                      С большой долей вероятности можно утверждать, что конкретный индивид к сорока годам более зрел умом нежели годами ранее.
                      О пороге в шестидесят лет утверждать аналогичное было бы неверно.
                      В силу известных физиологических процессов, неизбежно сказывающихся на когнитивных функциях.
                      За редким исключением.
        Висенте
          Сегодня, 09:50
          понять то что изложено не сложно, другое дело что это означает применительно к северину, это более занимательно-мотивы, причины, психологическое состояние...что в принципе тоже не слишком сложно
          SEVERIN
            Сегодня, 09:56
            Ну конечно - вы в чате мне ещё диагноз поставьте.
  Висенте
    Сегодня, 08:45
    Поджог израильского завода оружейной компании Elbit Systems в чешском городе Пардубице могут расценивать как теракт. Об этом 20 марта сообщил глава МВД страны Любомир Метнар.
    alexboguslavski
      Сегодня, 09:43
      Как это было:

      https://ok.ru/video/12892766997120
  vet
    Сегодня, 08:47
    Это называется "выдавать желаемое за действительное". Иран на грани истощения, города горят, высшее руководство страны и армии уничтожено, кто управляет - неизвестно, поскольку проходят сведения, что новый Хаменеи сейчас в тяжелом состоянии в больнице в Москве. Уже начинаются трудности с продовольствием и медикаментами. Многие заводы в руинах, в то время, как на территории США не упала ни одна ракета. Соседи уже люто ненавидят Иран и никогда не простят ему ударов по своей территории. Нам, конечно, очень выгодно, чтобы Иран сопротивлялся и блокировал Ормузский пролив как можно дольше, отвлекая внимание мира от Украины. Но Трамп добьет Иран - у него нет выхода: он или великий президент, расправившийся с Венесуэлой Ираном, Кубой и присоединивший Гренландию - или неудачник, которого посадят до конца в жизни в тюрьму пришедшие к власти демократы.
    Самый вежливый
      Сегодня, 09:30
      Иран демонстрирует чудеса стойкости , после столь разрушительных бомбардировок.Думаю после окончания войны , после заявлений Дони ,что он якобы победил то расклад сил будет совершенно другой.Мусульмане между собой смогут договориться но вот Израиль уже объявлен главным виновником и зачинщиком этой бойни.
      alexboguslavski
        Сегодня, 09:50
        У них было время со времен основания государства Израиль (14 мая 1948 года), однако не договорились. Так что не стоит быть уверенным, что договорятся сейчас.