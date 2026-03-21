Трамп: Кому Ормузский пролив нужен, те пусть его и разблокируют

Президент США заявил о том, что США не собираются разблокировать Ормузский пролив. Таким образом, либо это отказ от десантной операции на одном из островов в этой водной артерии, либо дезинформация от Трампа.

Дональд Трамп:



Мы не собираемся его (пролив) разблокировать. Он США не нужен. Кому он нужен, так это Европе, Корее, Японии, Китаю, многим другим. Нам он не нужен. Вот им и придётся решать этот вопрос.

Далее Трамп заявил что «в какой-то момент Ормуз откроется сам».

Президент США:

Знаете, когда я начинал это, я ожидал чего-то намного худшего, чем сегодня. Я действительно думал, что цены на нефть вырастут очень сильно.

Из этого заявления можно сделать вывод о том, что цены на нефть в 110 долларов за баррель Дональд Трамп считает не таким уж и высокими. Это притом, что, по данным британской прессы, реальные цены под выгрузку нефти в Юго-Восточной Азии составляют порядка 170 долларов за баррель. Но Юго-Восточная Азия Трампа мало волнует, что он и подтвердил своими словами о том, что, кому нужно, тот пусть пролив и «разблокирует».

Напомним, что Ормузский пролив остаётся фактически перекрыт для танкеров, которые связаны с бизнесом США, Израиля и ряда западных стран. При этом через Ормуз проходят танкеры с нефтью, например, для Индии и Китая.

Йеменские хуситы, угрожая перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив (вход в Красное море), подчёркивают, что для российских и китайских танкеров морская артерия блокироваться не будет.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +14
    Сегодня, 08:23
    Начались у Донни стадии принятия неизбежного.
    1. Ольгович Звание
      Ольгович
      +3
      Сегодня, 08:28
      Цитата: Livonetc
      Начались у Донни стадии принятия неизбежного

      тут он прав...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 08:33
      Livonetc
      Сегодня, 08:23
      Начались у Донни стадии принятия неизбежного.

      hi Слушать рыжего педофила из коалиции Эпштейна - себя не уважать.
      Не исключаю одни из подлых ходов сионистов и янки с целью поджечь весь БВ, чтобы отрезать нефть и газ Пекину и ЮВА вплоть до нанесения ударов по ядрёным объектам, что уже и происходит с атакой на АЭС Бушер.
      Лидеры ИРИ предупредили сионистов об ответных ударах по Димоне, что может стать началом конца незаконно оккупированной территории Палестины по ошибочному решению 1947 г. ГА ООН.
      angry am
    3. Наводлом Звание
      Наводлом
      +6
      Сегодня, 08:34
      Цитата: Livonetc
      Начались у Донни стадии принятия неизбежного.

      Он очень непостоянен.
      К вечеру от Трампа можно ожидать противоположное сказанному утром.
      Стадия принятия - не про этого человека.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 09:54
        Черт возьми! Т. Е. Страной с самым мощным флотом и ядерным оружием управляет, по большому счету, неадекват? Срочно импичмент! ( лапуа магнум)
    4. Jovanni Звание
      Jovanni
      +3
      Сегодня, 08:54
      Цитата: Livonetc
      Начались у Донни стадии принятия неизбежного.

      Да может просто брешет опять. Этот "партнер" за базар не отвечает. Никому...
    5. Last centurion Звание
      Last centurion
      +3
      Сегодня, 08:58
      Так, там рядышком новость, что операция США продлится 4-6 недель. Как там со стратегическим запасом нефти у Европы :) ? А газика?

      зы: Операция операцией, а ремонт?
      ззы:кстати обратили внимание что все негативные новости США публикует по субботам когда биржа не работает, чтоб переспали с мыслью что нефть надо по 150, а не 200 сразу
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +3
        Сегодня, 09:36
        Цитата: Last centurion
        Как там со стратегическим запасом нефти у Европы :) ? А газика?

        Россия и престарелые комсомольцы не дадут остаться европейским партнёрам без нефти и газика. Нам еще с ними воевать в 2027 году...

        Гитлер успокоил своих генералов:

        — Нам нечего бояться британской блокады. Восток поставит нам зерно, скот, уголь, свинец, цинк.

        Фюрер оказался прав. Спасение пришло из Москвы. Германия в больших количествах получала из Советского Союза нефть, стратегически важное сырье и продовольствие. В середине ноября 1939 года на переговорах в Берлине глава большой советской экономической делегации нарком судостроительной промышленности Иван Тевосян со значением заметил:

        — Советское правительство не любой стране согласилось бы отпускать в таких больших количествах и такие виды сырья, которые оно будет поставлять Германии».
  2. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +1
    Сегодня, 08:28
    Вот почему нельзя преступников выбирать в президенты.
    У них психология авантюриста. Море по колено.
    Трампа суд освободил от наказание за доказанные преступления просто, потому что он кандидат.
    И что он начал делать после того, как стал президентом? Он стал совершать преступления.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 08:30
    Трампа трудно расшифровать.Нефть это ничто ,СПГ это американское всё.Не знаю как там с Ормузом ,но я пошёл пить " Херши".Короче разгребайте .Такой подляны Европа с Англией не ожидала. Счас КНР обратит внимание на Австралийский СПГ и уголь.Ни молекулы углеводородов в Европу .
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +5
      Сегодня, 09:18
      Ну так обиделся.... Просил же придите, подмогните... Отвернулись в другую сторону- разгребайте сами....
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 09:58
        С одной стороны, да, обиделся, было на что. Но! Никто из европейцев не звал его на Иран, а еврейцы звали. Кто нагадил - тот и убирает, по всем понятиям так!
        Сэр Бэйзил! hi
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 10:00
          Так пусть стрелки на еврейцев и переведет... wink
          Назвиздели, обманули.... winked
        2. хрыч Звание
          хрыч
          0
          Сегодня, 10:27
          Цитата: роман66
          Никто из европейцев не звал его на Иран

          Зато звали строить Хазарию ... другие еврейцы и их британские хозяева wassat Короче, Трамп - наш Президент! wassat Не та ньяха - лучший, со своим великоизраильским сионизмом ослабил хазарский фронт. wassat
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +7
    Сегодня, 08:31
    "Нам он не нужен." Сразу вспомнилась басня
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 08:34
    это отказ от десантной операции на одном из островов в этой водной артерии, либо дезинформация от Трампа.

    Скорее всего, это обычная дезинформация - метод успокоения противника: то он ведёт переговоры, то делает громкие заявления, что не собирается воевать.
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 08:38
    Президент США заявил о том, что США не собираются разблокировать Ормузский пролив.

    А ведь Дони прав, США даже выгодно перекрытие пролива.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 08:39
    ❝ Далее Трамп заявил что «в какой-то момент Ормуз откроется сам» ❞ —

    « ̶С̶е̶з̶а̶м̶ Ормуз, откройся!» – нет, так не получится ...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:01
      Ну, может " крекс пекс фекс" попробовать lol
  8. Висенте Звание
    Висенте
    +4
    Сегодня, 08:39
    По сути сейчас на БВ происходит передел мирового влияния в части нетегазодобычи и логистики её поставок.До начала заварушки США имели большое влияние на арабские монархии Залива, на этих рекордсменов на нефтегазовом мировом рынке. Дорогущие и великолепные, лучшие в мире средства ПВО, многочисленные радары, военные корабли и АУГ флота США были тому порукой в глазах не только арабов. Однако оказалось вдруг что все эти дорогостоящие военные средства Америки для реальных боевых действий с армией страны находящейся 47 лет под американскими санкциями, не могут ничего обеспечить должным образом…Разблокируйте пролив сами если вам нужно, а нам-то это зачем…А думаете с Украиной будет что-то другого?
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 08:49
      Как раз сейчас Дони может получить полный контроль над монархиями Залива, слишком они стали "самостоятельными". "Пересадит" их на верблюдов.
      И получит дополнительные рычаги давления на Европу, Японию, Южную Корею...
      1. Висенте Звание
        Висенте
        0
        Сегодня, 08:52
        А каким образом Дональд получит больший контроль когда арабы видят-США не в силах их защитить, мало того они себя-то не в силах....Нормальная работа нефтегазовой отрасли всего Залива сейчас не в компетенци США...В Вашингтоне сказали прямо: Кому шибко надо вы и разблокируйте пролив...
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 09:05
          Так Дони и добивается, что бы не было "нормальной работы нефтегазовой отрасли всего Залива".
          1. Висенте Звание
            Висенте
            +1
            Сегодня, 09:08
            и это устраивает заливные монархии?это соответсвует их мечтам о будущем своих стран?
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              +2
              Сегодня, 09:20
              А кого интересуют "мечты монархий". Дони или тот кто за ним стоит решили, что пришло время им пересаживаться на верблюдов.
              1. Висенте Звание
                Висенте
                +2
                Сегодня, 09:24
                но не логичным-ли будет со стороны этих монархий найти себе других покровителей, которые действительно смогут их защитить и не будут препятствовать исполнению их мечты? это может быть не один субьект а несколько
                1. Егоза Звание
                  Егоза
                  +3
                  Сегодня, 09:43
                  Цитата: Висенте
                  но не логичным-ли будет со стороны этих монархий найти себе других покровителей, которые действительно смогут их защитить и не будут препятствовать исполнению их мечты?

                  Вообще, один высокий представитель ОАЭ сказал: "Мы дали много денег ЗЯТЮ Трампа и США, но нас все равно бомбят". Так что дествительно им всем пора задуматься, а не пора ли сменить покровителя.
                  1. Mouse Звание
                    Mouse
                    +2
                    Сегодня, 09:50
                    Так Трамп мошенник... wassat
                    Деньги взял и обязательства снял с себя... wink
                    ..
                    1. роман66 Звание
                      роман66
                      +1
                      Сегодня, 10:05
                      Это не по бизнесменски! " Единожды солгавши - кто тебе поверит? " К. Прутков. ( а я знаю, кто поверит, но не скажу! lol )
                      1. Mouse Звание
                        Mouse
                        +1
                        Сегодня, 10:11
                        А что ему ещё верят? belay походу с трудом.... wink
                        Ромарио, hi
                  роман
                    роман66
                    +1
                    Сегодня, 10:03
                    На кого, например? Так-то Китай только, но они вообще не хотят впрягаться за кого-нибудь. А разблокировать проще простого - свалить оттуда
                2. Владимир М Звание
                  Владимир М
                  +1
                  Сегодня, 09:43
                  И кто же в современном мире может претендовать на роль "защитников монархий"? Нет таких сейчас...
                  1. Висенте Звание
                    Висенте
                    +1
                    Сегодня, 09:47
                    так в мире нет вообще ничего идеального...точно одно-мужиков в сандалиях ждут перемены, в любом случае, и это уже изменить нельзя, сейчас они стоят у развилки...
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 10:17
        Или его пересадят из орального кабинета
  9. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 08:40
    Зря не дали Трампу Нобелевскую премию....дали бы, он и успокоился
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +1
      Сегодня, 10:01
      Цитата: Konnick
      Зря не дали Трампу Нобелевскую премию....дали бы, он и успокоился

      И Нетаньяхе тоже Нобелевку тогда !!! А что мелочится ? Всем подряд и Урсуле и Каллас и Навальному для порядку ))))) Нобель в могиле уже давно вертится ..И орет я не хотел ..
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:18
      Вопрос спорный, его могло на радостях так пенести
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:46
    Катар с своим СПГ - зубы на полку .Теперь у Трампа попроще с его мегапроектом СПГ на Аляске с инвестициями в 18 млрд $ ,в очередь - нечего дурака валять .Особенно это относится к Японии ,ЮК и европейскому Чубайсу в юбке .Кто больше денег даст того и тапки ( танкер с СПГ).И я подозреваю кто будет перекупать - страны ЮВА .
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +2
      Сегодня, 10:06
      Да Андерей ,что не говори ,а США даже если сбегут из БВ ,но останутся в плюсе .. 40 трл долга они уменьшат в разы свои !!! Теперь у них газ и нефть все будут покупать ..А Россия ,ну что дадим им Донбасс ,но с условием по хуже санкций ..К этому все идет
      ВВП молчит ,условия ему поставлены ..
  11. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +5
    Сегодня, 08:48
    Что бы ни говорил Трамп, главное, чтобы Ормузский пролив оставался закрытым как можно дольше.
    Для Зеленского и его «партнеров» по ​​ЕС продолжение войны против России станет более сложным.
    Нет газа из России, нет газа из Катара; танкеры для перевозки СПГ предпочитают плыть в Азию. Достаточно взглянуть на хранилища газа и нефти в ЕС!

    Нет газа — нет электричества.

    Нет электричества — нет производства, например, военной продукции.
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +2
      Сегодня, 09:13
      А еще нет азотных удобрений, а это значит бедный урожай с последующим повышением цен на продукты и голод в третьих странах.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 10:19
      Цитата: LeutnantTom
      Нет газа — нет электричества.
      Нет электричества — нет производства, например, военной продукции.

      "- Мама, если водка подорожает, значит папа будет меньше пить?
      - Нет, сынок. Это значит ты будешь меньше есть."©
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:51
    Европе Грета Тунберг ещё аукнется с " зелёной энергетикой ".
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:07
      Да и " голубые" тоже под гадят, при случае
  13. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:53
    Странно,что Дональд просто так отдаёт Ормузский пролив кому попало(приходите кто хочет и освобождайте Ормуз,то есть владейте),нет чтоб в своей манере провести блестящую красивую комбинацию по продаже Ормузского пролива(хотя бы тому же Китаю за триллион долларов). . . winked
  14. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +5
    Сегодня, 08:53
    Трамп понял, что заигрался в гегемона,
    " - И осталось лицо,
    - И побои на нем,
    - Ну куда теперь выйдешь с побоями?"
    В. С. Высотский.
  15. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 08:58
    Такой балабол. И всё- то он знает, и всё-то он умеет, и всех-то он запугал. sad Больной какой-то.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:09
    А вот и посмотрим что будет на следующей неделе - Израиль полезет воевать в одну свою наглую харю ,если Трамп перейдёт к вялотекущим действиям .
    1. Грац Звание
      Грац
      +2
      Сегодня, 09:45
      аналитики уже разбирали ситуацию израиль никогда долго не воевал максимум 32 дня и тогда под конец первого месяца войны у них в обществе всё было плохо, у евреев нет позиционной глубины даже для войны сильно средней по времени
    2. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 10:34
      Не факт, что в одну харю. Не понятно как крепко держат рыжего за причиндалы пресловутое еврейское лобби амЭрики. Да и самому Трампу валить из региона без более менее очевидной перемоги - смерти подобно. Сожрут его дерЬмократы и свои ястребы.
  17. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 09:22
    Так Ормуз в общем то и не заминирован. Чего он визжит то? Сам Иран об этом неоднократно заявлял. Да в минах и нужды нет, при наличии средств поражения с берега.
  18. кукс Звание
    кукс
    +1
    Сегодня, 09:34
    Осталось еще сказать :"А я сразу предупреждал что будет плохо и очень плохо" laughing
  19. 5.11 Звание
    5.11
    0
    Сегодня, 09:38
    Он пугающи смешной.
    Есть в нем что-то ржачное, но с бесовскими чертами.
  20. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 09:43
    собственно сам и признался, что напал специально чтоб нагадить европе и китаю
  21. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 09:51
    Трамп: Кому Ормузский пролив нужен, те пусть его и разблокируют

    Типа: я нас рал, кому воняет - убирайте! wassat
  22. Nemo70 Звание
    Nemo70
    +1
    Сегодня, 09:58
    Трамп: Кому Ормузский пролив нужен, те пусть его и разблокируют

    Рыжие всегда были хитры и наглы ..)))) Красиво ответил !!!!
  23. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:11
    Гениально разворошил осинник и свалил
  24. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:14
    Дональд Трамп:
    Мы не собираемся его (пролив) разблокировать. Он США не нужен. Кому он нужен, так это Европе, Корее, Японии, Китаю, многим другим. Нам он не нужен. Вот им и придётся решать этот вопрос.

    Лиса и виноград.©
  25. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 10:22
    А-ха-ха. Клоун, рыжий клоун. Вспомнился отлет пин до сов из Баграма. Когда союзнички проснулись утром, а крайний борт с пин до сами уже улетел. Не скучайте без нас тут, ребята! :)
  26. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:28
    Попробую прочитать мысли Трампа .Ну что демократы ,проиграют Республиканцы выборы в конгресс А что дальше ? Импичмент?Какая неожиданность .Прошу любить и жаловать вашего нового Президента США - Вэнса .А я мухожук ,я ухожу .УПС.Демократам будет не до войны в Европе .