Трамп: Кому Ормузский пролив нужен, те пусть его и разблокируют

Мы не собираемся его (пролив) разблокировать. Он США не нужен. Кому он нужен, так это Европе, Корее, Японии, Китаю, многим другим. Нам он не нужен. Вот им и придётся решать этот вопрос.

Знаете, когда я начинал это, я ожидал чего-то намного худшего, чем сегодня. Я действительно думал, что цены на нефть вырастут очень сильно.

Президент США заявил о том, что США не собираются разблокировать Ормузский пролив. Таким образом, либо это отказ от десантной операции на одном из островов в этой водной артерии, либо дезинформация от Трампа.Дональд Трамп:Далее Трамп заявил что «в какой-то момент Ормуз откроется сам».Президент США:Из этого заявления можно сделать вывод о том, что цены на нефть в 110 долларов за баррель Дональд Трамп считает не таким уж и высокими. Это притом, что, по данным британской прессы, реальные цены под выгрузку нефти в Юго-Восточной Азии составляют порядка 170 долларов за баррель. Но Юго-Восточная Азия Трампа мало волнует, что он и подтвердил своими словами о том, что, кому нужно, тот пусть пролив и «разблокирует».Напомним, что Ормузский пролив остаётся фактически перекрыт для танкеров, которые связаны с бизнесом США, Израиля и ряда западных стран. При этом через Ормуз проходят танкеры с нефтью, например, для Индии и Китая.Йеменские хуситы, угрожая перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив (вход в Красное море), подчёркивают, что для российских и китайских танкеров морская артерия блокироваться не будет.