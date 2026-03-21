Снижение динамики в зоне СВО связывается с погодными условиями
В зоне специальной военной операции продолжает фиксироваться снижение динамики. Сами военные связывают это с погодными условиями – снег по большей части сошёл, реки вскрылись или вскрываются ото льда, на полях – непроходимые вязкие чернозёмы на большей части линии боевого соприкосновения.
В таких условиях «садится» даже мощная гусеничная техника, забивая траки центнерами липкой грязи.
Соответственно, продвижение даже на несколько сотен метров вперёд в сравнении с зимним периодом даётся с большим трудом. И в такой ситуации преимущество, скорее, у обороняющейся стороны.
В то же время украинское командование утверждает, что теперь российская армия готовит весенне-летнее наступление, которое «начнётся, когда подсохнет почва». По версии противника, основное направления наступления ВС РФ будет связано со Славянско-Краматорской агломерацией, а также с городом Орехов в Запорожской области, который ВСУ превратили в один из крупных укреплённых районов на южном направлении.
Ситуация в Купянске по-прежнему представляет собой тактические качели, когда успех чередуется. Причём каких-либо крупных территориальных приобретений на Купянском направлении примерно с середины февраля нет ни у ВС РФ, ни у ВСУ. Противник, бросавший всё это время в бой новые и новые резервы, уже не способен «прибавить», или же сознательно взял паузу, пытаясь удержать то, что смог взять территориально.
Продвижение ВС РФ фиксируется в направлении Дружковки от ранее освобождённой Павловки. Кроме того, армия России выбила противника из очередного квартала на севере ДНР – в Красном Лимане.
