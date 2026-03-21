Снижение динамики в зоне СВО связывается с погодными условиями

В зоне специальной военной операции продолжает фиксироваться снижение динамики. Сами военные связывают это с погодными условиями – снег по большей части сошёл, реки вскрылись или вскрываются ото льда, на полях – непроходимые вязкие чернозёмы на большей части линии боевого соприкосновения.

В таких условиях «садится» даже мощная гусеничная техника, забивая траки центнерами липкой грязи.



Соответственно, продвижение даже на несколько сотен метров вперёд в сравнении с зимним периодом даётся с большим трудом. И в такой ситуации преимущество, скорее, у обороняющейся стороны.

В то же время украинское командование утверждает, что теперь российская армия готовит весенне-летнее наступление, которое «начнётся, когда подсохнет почва». По версии противника, основное направления наступления ВС РФ будет связано со Славянско-Краматорской агломерацией, а также с городом Орехов в Запорожской области, который ВСУ превратили в один из крупных укреплённых районов на южном направлении.

Ситуация в Купянске по-прежнему представляет собой тактические качели, когда успех чередуется. Причём каких-либо крупных территориальных приобретений на Купянском направлении примерно с середины февраля нет ни у ВС РФ, ни у ВСУ. Противник, бросавший всё это время в бой новые и новые резервы, уже не способен «прибавить», или же сознательно взял паузу, пытаясь удержать то, что смог взять территориально.

Продвижение ВС РФ фиксируется в направлении Дружковки от ранее освобождённой Павловки. Кроме того, армия России выбила противника из очередного квартала на севере ДНР – в Красном Лимане.
  avia12005
    +6
    Сегодня, 09:04
    Начиная со времен изобретение лука и катапульты, одним из главных, если не главным, условий победы являлось и является огневое превосходство над противником. Почему на 5 год СВО у ВС РФ его нет? Да кто ж его знает.
    Nemo70
      -3
      Сегодня, 09:37
      Солдат берегем ..Скоро военные комендатуры по всей окраине будут !! А пока Герани Ланцеты (уже глубоко летают ) работают и ФАБ-ми ..Зеленский вон истерит жутко ))) И ТЦК уже в Киеве начали активно работать ..И на западе окраины
      P.S. Я вот думаю в Генштабе и ГРУ размышляют ,может как США с Израилем бабахнуть ? Чтобы ошметки бандеровские и прочих наркоманов над Киевом и Львовом взлетели ..? Народ злой в России стал ..
      свой1970
        +2
        Сегодня, 09:48
        Виталик???????!!!!!!!!
        Nemo70
          -3
          Сегодня, 10:15
          НЭТ
    poquello
      -1
      Сегодня, 10:14
      что это за огневое превосходство, может расскажите поподробней?
  Висенте
    -3
    Сегодня, 09:05
    Украина не сделала ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана, а слова Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром — Трамп.По ходу Дональд намекает что за это придётся ответить как раньше он сообщил лидерам ЕС за их неучастие….
  ROSS 42
    +6
    Сегодня, 09:10
    Россия могла бы усилить и ужесточить улары дронами по Западной Украине...
    stop А где это массовое применение «Ёлочки»?
    Есть над чем работать...
  Cartalon
    +6
    Сегодня, 09:10
    Про больницу в Купянске решили скромно умолчать.
    Ivan№One
      0
      Сегодня, 09:56
      Про этот населённый пункт теперь видимо или хорошо или никак/общие фразы
    poquello
      0
      Сегодня, 10:19
      память героям, позор генералам
      Аркадий007
        0
        Сегодня, 10:31
        Это уж точно. Других слов нет.
  Алексей Зоммер
    +4
    Сегодня, 09:15
    На днях слушал Сивкова, одну мысль отметил.
    Во время Первой мировой войны, которая считалась позиционной, среднесуточное продвижение было 85 метров, в СВО среднесуточное продвижение 15 метров.
    Надежды на изменение на фронте, какие то стратегические прорывы у меня лично нет.
    Вся надежда на нашего батеньку Дональда Альфредовича Трампа. Самое лучшее, что он мог для нас сделать, он уже совершил. Напал на Иран. Теперь будем с надеждой смотреть, как США садится на шпагат.
    Правда с ЕС все равно, надо что то делать.
    Упрямые и сильные они. Надо смотреть правде в глаза. От 500 миллионов населения и технологий ЕС, просто так не отмахнешься.
    Nemo70
      -11
      Сегодня, 09:46
      Вы прдлагаете рвануть колоннами на Киев ? Была попытка ,но дроны и целеуказания просто раздолбали наши колонны в начале СВО ..Вот если бы верхушку ликвидировали и жестко пшли ..Тогда был бы эффект ..
      P.S. А пока на истощение война идет ..Боезапас у хунты истощен и главное людские ресурсы ..И 90 лярдов ЕС просто разворуют при бегстве ,эта схема уже известна ..
      Рыжий злой очень И думаю скоро отключит украину от системы натовской целеуказания и разведданных Телегу тоже грохнет !!! И ВСЕ ТИШИНА на позициях Одна волна только работает "Волга" И Гимн России во всех рациях хоохлов Все война закончилась !!!
    Винни76
      -2
      Сегодня, 10:00
      Общая численность населения стран Нато 960 млн. Военный бюджет на 22 год 1,3 трлн. И вся эта Ната ничего не может сделать с Ормузсским проливом.
      С Европой та же история. Арифметическое суммирование потенциалов разных стран не равно совокупному потенциалу. Европа потеряв доступ к рынкам, дешевым ресурсам и собственную промышленность, постепенно превращается в шайку голодранцев.
      Развалится эта Европа скорее всего. 500 млн одними высокими технологиями не накормишь.
  Jovanni
    +4
    Сегодня, 09:18
    Начальник знает...
    Nemo70
      -3
      Сегодня, 09:56
      Окраина это промежуток ..У России глобальные плапны геополитики ..Не надейтесь ,!!
  Гиперион
    +1
    Сегодня, 09:22
  sirGarry
    +8
    Сегодня, 09:25
    Ситуация в Купянске по-прежнему представляет собой тактические качели, когда успех чередуется

    Подоляка написал, что парни, окружённые и оборонявшиеся 100 дней в Купянске, все погибли. Их снабжали дронами, и по-другому помочь не смогли. Героя не тому дали!!!
  navigator777
    +4
    Сегодня, 09:25
    Причины ясны, единовременные выплаты для контрактников растут, все обвесили банерами, весь интернет пестрит этой рекламой, такое ощущение что у нас в стране единственная проблема, набрать побольше контрактников, поэтому причины снижения активности вполне очевидны, желающих активничать становится все меньше.
    ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 09:34
      Некоторые солдаты с момента заключения контракта успевают прослужить одну неделю. Поэтому реклама идет...
    Deadушка
      -2
      Сегодня, 09:35
      Нефть прибавила в цене - появятся ресурсы. Потом можно(нужно) набрать "контрактников" и не только в России(пример Северная Корея).
  gribanow.c
    +2
    Сегодня, 09:27
    Перемолка же идет, как говорили "эксперты", вот будем молоть, молоть, молоть, и всех перемолем, правда теперь в основном действуют дроны, так вот их и перемолем. Сколько их еще нужно перемолоть, чтобы они закончились, а новых больше не было? bully
    Minus
      0
      Сегодня, 10:20
      При такой перемоке, как бы самим не перемолоться. Второй ка52 в течении суток потерян.
  navigator777
    +4
    Сегодня, 09:32
    Ну и кто захочет воевать, если на пятый год войны по котлам сидим...
  Scientist_
    +6
    Сегодня, 09:44
    На фронте уже более трех лет позиционный тупик. По итогам 4+ лет не взято ни одного областного центра.
    Ponimatel
      +2
      Сегодня, 09:53
      По итогам 4+ лет не взято ни одного областного центра.

      И минимум один отдан.
  Антоний
    +4
    Сегодня, 09:49
    Хорошая статья, но не понятно как она соотносится с реальностью. Это Жуков, Василевский, Рокоссовский, Конев и другие наступали танковыми армиями на сотни километров вглубь и на сотни километров по фронту, а стратегический уровень сегодняшних полководцев (зато верные - не свергнут) это, как двойкой пройти 50 метров. Погода тут каким боком?
  Scientist_
    +3
    Сегодня, 09:51
    К 2022 году было произведено два десятка Армат и шесть сотен Аурусов. Приоритеты правящего класса очевидны.
  Ponimatel
    +3
    Сегодня, 09:52
    В статье конечно всё хорошо, всё правильно. Распутица... Только вот "обороняющиеся" наступают...
  никникник
    +3
    Сегодня, 09:58
    Ой внезапно неужто весна пришла? а такое бывает? Скоро зеленка пойдет, а там снова зима, морозы, гололед. Во всем природа виновата, а не наши "решалы" с верху и политиканы. Нашим бойцам и море по колено, только вот кому то и его окружению денежки нужны (будь они прокляты до 7 колена и начали бы лишаться самого ценного у них, что есть), все не нажрутся, да и трампушка все порешает, че париться то. Вдруг дальше полезешь, так Дональд обидется.
      lis-ik
      +3
      Сегодня, 10:06
      Как говорят, были времена тяжалее, но подлее — никогда.
  Ratmir_Ryazan
    +2
    Сегодня, 10:00
    В зоне специальной военной операции продолжает фиксироваться снижение динамики. Сами военные связывают это с погодными условиями – снег по большей части сошёл, реки вскрылись или вскрываются ото льда, на полях – непроходимые вязкие чернозёмы на большей части линии боевого соприкосновения.


    Это чушь собачья!!!

    Наоборот, все подсохло и нет дождей и тумана, дронов тучи и на радио и на оптике. У нас нет защиты от дронов, а их противник тратит уже десятки на одного бойца!!!

    Наши группы обречены на уничтожение, но их все-равно шлют вперёд. Потери огромные.
    1. navigator777 Звание
      -1
      Сегодня, 10:24
      Логично, 1 млн дронов противник производит, даже если десятая часть долетит до цели, то несложно подсчитать гаши потери, отсюда и бесконечная мобилизация контрактников по 400т в год, а толку нет.
  MetalDesign
    0
    Сегодня, 10:09
    По версии противника, основное направления наступления ВС РФ будет связано со Славянско-Краматорской агломерацией, а также с городом Орехов
    Не иначе как у скаклов завелся капитан очевидность.))
  Уарабей
    -1
    Сегодня, 10:10
    В прошлом Марте было примерно так же.
  Антоний
    +3
    Сегодня, 10:16
    Осень-зима-весна ничего нельзя - распутица и зеленки нет. Лето снова нельзя ибо зеленка мешает и дожди (распутица) мешают, день длинный, а ночь короткая снова нельзя.
  Monster_Fat
    +4
    Сегодня, 10:21
    "Снижение динамики"... " Падение обломков", "отрицательный рост", "возгорание", "контролируемое выгорание", "хлопок", "мягкая посадка экономики", "сдвиг вправо" и пр. ...
    Konnick
      0
      Сегодня, 10:27
      Недавно смотрел докладную на летчиков-истребителей октября 43-го. Там просто написано..."избегают боя, сачкуют"...
    Ivan№One
      0
      Сегодня, 10:28
      "Оптимизация" ещё, это вместо слова сокращение
  Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:33
    Парадного похода на Киев" не получилось. Будем надеяться на силу и стойкость нашего солдата, а не на рассказы из "Военной приемки" -"мы самые-самые" и танковый "биатлон".