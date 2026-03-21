Дмитриев прокомментировал статью Politico о российских разведданных для Ирана

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал статью западного издания Politico о российских разведданных для Ирана. Согласно версии СМИ, Москва через него предложила США прекратить их предоставление в обмен на прекращении американской помощи Киеву.

Дмитриев опубликовал свой комментарий на странице в соцсети. Он опроверг информацию Politico, назвав ее фейком.

В статье говорилось, что свое предложение Дмитриев якобы сделал во время визита в Майами, где чиновник встретился со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Дескать, Москва прекратит передавать разведданные Ирану, а Вашингтон – Украине. Якобы речь идет, в числе прочего, и о передаче Исламской Республике координат военных объектов США в ближневосточном регионе. Согласно версии издания, предложение россиян было отвергнуто американской стороной.

Незадолго до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что Россия может предоставлять разведданные Тегерану. Он не видит в этом проблемы, так как подобной информацией американцы делятся с Киевом. А Стивен Уиткофф ранее утверждал, что попросил Москву прекратить поставлять разведывательную информацию иранцам.

Впрочем, российская сторона о предоставлении подобной помощи Ирану ничего не заявляла и не подтверждала, что оказывает ее. А по версии The Washington Post, информация о базах США на Ближнем Востоке стала поступать Тегерану от Москвы с первых дней американо-израильской операции.
    алек
    Сегодня, 10:37
    Якобы речь идет, в числе прочего, и о передаче Исламской Республике координат военных объектов США в ближневосточном регионе.

    А по мнению западников иранцы вообще слепые и ничего не знают?
      alex-defensor
      Сегодня, 10:49
      Ответ Дмитриева точно не будет популярным в российском обществе. Все эти "певцы Анкориджа" откровенно раздражают народ. negative
        Shurik70
        Сегодня, 11:31
        Ещё бы.
        В каком бы тоне не сказал, сам факт отрицания этой статьи - попытки оправдаться.
        Тогда как для международного уважения к России, самоуважению, ответке на помощь Украине и выполнению долга перед дружественной страной надо Ирану на самом деле помогать. Любой одной из этих причин достаточно.
      хрыч
      Сегодня, 10:59
      Эта наша, сопливая дипломатия. Хотя бы промолчал, нет, надо соплю пустить.
      У Ирана в работе два спутника Нур-2 и Нур-3. Однако, ходе запуска на орбиту 28 декабря 2025 года более 50 спутников российской ракетой «Союз-2.1б» в их числе отправились в космос 3 новых аппарата Исламской республики Иран. Это спутники «Ковсар-1.5» (или «Ковсар-2»), «Зафар-2» и «Пая» (или «Толу-3»). В частности, «Пая» - спутник может осуществлять съемку поверхности Земли двумя камерами – с разрешением 5 метров в черно-белом и 10 метров – в цветном формате.
      ZovSailor
      Сегодня, 10:59
      hi Статья - вброс ни о чём, как и постоянные дезы в сми.
      Спецпред Дмитриев, как всех официально уведомляли от Кремля, уполномочен вести переговоры по двусторонним экономическим отношениям, поэтому зубом клянётся говорить одну правду, а Усы Кремля в таком случае посылают за ответом в компетентные органы, т.е. МО, ФСБ и т.д.
      А все остальные домыслы по переговорам с хитро опыми иврэйцами зятькоффым ( Кушнером) - витькоффым, как выясняется, сионистского толка после развязанной войны на БВ, играют роль продвигать свои корыстные интересы, что и происходит в многолетней политике общения с наглосаксами и сионистами.
      Надеюсь, Кремль понимает подковёрную суть ведения переговоров с иврэйцами из Фашингтона, чтобы в дальнейшем нанести стратегическое поражение РФ, как это до сих пор обозначено в доктрине НАТО не надо на сходке в ЮК июне 2023г.
        Фразах
        Сегодня, 11:20
        Понимает, но по традиции - ничего об этом не слышал и знать не знает.
      ser-pov
      Сегодня, 12:19
      Этот пенёк откуда знает, передаёт Россия или нет разведданные Ирану? Попиариться решил? Все его переговоры с америкосами только злят. Тем более выкормыш американских учебных заведений.
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 10:39
    ❝ Российская сторона о предоставлении подобной помощи Ирану ничего не заявляла и не подтверждала, что оказывает её ❞ —

    — Это касается исключительно российско-иранских отношений, посторонним об этом знать не надо ...
      Mouse
      Сегодня, 10:57
      Мы шепотом.... И то подслушивают бяки... winked
      Не хотят крепче спать.....
    Игорь Белобров
    Сегодня, 10:39
    Журналист и пиздобол суть синонимы
    Роман_Васильевич
    Сегодня, 10:40
    Он мог в частной беседе, в кулуарах встречи, сказать, типа "вы прекратите передавать Украине, и мы перестанем..". А осведомители СМИ это растиражировали, как официальную позицию Кремля.
    А вообще, так делать не стоит, обманут ведь...
    Dead Мороз
    Сегодня, 10:40
    Слишком много стало господина Дмитриева в информационном пространстве в последнее время.
      next322
      Сегодня, 11:35
      Очень,очень мутный дядька(неизвестный никому)вылезший, как черт из табакерки.....настораживает его любовь к еврейским родственникам и друзьям Трампа
    tralflot1832
    Сегодня, 10:40
    А что дальше ? Тухляк. bully Сейчас коалиции желающих не до Зеленского .Как бы самим удержаться.Трамп устроил управляемый хаос в нефтегазе.А в хаосе он чувствует себя как рыба в воде.
    убей фашиста
    Сегодня, 10:41
    Я очень, очень надеюсь, что это правда и мы помогаем персам не только разведданными.
    drags33
    Сегодня, 10:44
    Передача разведанных между странами - это такая тонкая и деликатная тема, которую никто и никогда не будет выносить в публичное пространство. Поэтому все эти разговоры ни о чем... Пустое...
    Висенте
    Сегодня, 10:45
    Вообще-то у Ирана больше 10 спутников на орбите, чай это не 404-я. Некоторые запущены с помощью России.Сколько из них работают на разведку, эту информацию не разглашают.То что Вашингтон занимается созданием фейков при любом президенте это факт
    Schneeberg
    Сегодня, 10:47
    Вот и я тоже так думаю. Не готовят ли его в преемники?
      убей фашиста
      Сегодня, 11:22
      Не готовят, слаб на передок Дмитриев. Это, конечно, лучше чем слаб на задок, но тем не менее для первого лица весомый недостаток.
    андрей мартов
    Сегодня, 10:49
    Зять американского президента Трампа то- тут,то- там,то- тут,то-там . . .прям Фигаро ля,Фигаро па, Фигаро ля,Фигаро па. . . hi
    rocket757
    Сегодня, 10:52
    Такое коментируй/не комментируй, овергай, опровергай и т. д..... количество вранья и провокаций тем больше, чем хуже у агрессор дела пойдут.
    Так всегда было, есть и будет. soldier
    Роман_Васильевич
    Сегодня, 11:02
    Слишком часто и подолгу он проводит на вражьей территории.
    А ну как завербуют...
    Такой нам не нужен!
      Reklastik
      Сегодня, 13:07
      Такой нам не нужен!
      - на всякий товар найдётся свой покупатель.
    noWAR
    Сегодня, 11:07
    Не может таки "коалиция Эпштейна", во всяком случае пока, поставить на колени Иран ! Сил персам прошлого в противостоянии самым кровожадным образованиям современности!
    tralflot1832
    Сегодня, 11:12
    Иранские хакеры подключились к дорожным камерам в Израиле ,у арабов у американских баз ,в отелях на ресепшине .Как то так . bully
    ZnachWest
    Сегодня, 11:26
    Политика Кремля - выглядеть терпилами.
    МЮД
    Сегодня, 11:34
    Куда не кинь, везде этот Дмитриев, то он что то комментирует, где то договаривается, ведет переговоры, торгует Россией. Такое ощущение, не двигают ли его в приемники,
    Отставной старлей
    Сегодня, 11:37
    Думаю, что Ирану уже переданы разведданные о целях в США для "шахедов" контейнерного размещения, перевозимых по всему миру на контейнеровозах тех же Maersk. Какой там гарантийный срок доставки из той же Индии до США? Месяц? Так что закупаемся пивом для качественного восприятия захватывающего зрелища - шахеды в Вашингтоне...
    avdkrd
    Сегодня, 11:44
    Politico пуха накидывают, в лучших традициях фейковой дипломатии. Чего стесняться то, если президент откровенно лжет , практически в каждом публичном выступлении? Это превратилось в норму и не только в самих штатах.
    Абсурдность идеи такого предложения, заключается в понимании полной недоговороспособности США. Для необремененного интеллектом пила, версия про предложение от России, выглядит круто, а по факту это кирпичик в информационной кампании, где все якобы предлагают свои инициативы "сильной Америке".
    Так Трамп, делает заявления, то про уже победу, то обижается на то, что Иран про эту победу ничего не знает. Сами распространяют фейки о якобы запросах на перемирие и т д. Видимо подача материала, про пытающуюся договориться Москву, укладывается в этот новый канон - типо сильные не договариваются. Раз Кремль предлагал сделку, значит он слаб.
    Ещё в этом инфопотоке , интересны вбросы про "жёсткие" требования , не помогать Ирану, от различных чиновников США. Требования Карл!!!!
    Резюмируя, можно сказать, что госдепу не нужна реальная подоплека для формирования публичной политической картины. Точка зрения формируется фейковыми новостями и фейковой аналитикой и уровень задействованных СМИ уже не играет роли. Все массмедиа, за редкими исключениями, просто обслуживают "департамент правды" и министерство войны. Переименование министерства обороны в штатах, вообще меня в вбило в когнитивный диссонанс. Это же Орруэл и Стругатские, в одном флаконе, в таком ключе , тенденция очень нехорошая. Рассчитывать на возвращение здравого смысла, вообще не приходится, по крайней мере, до полного обнуления текущей мировой финансовой модели. Даже повторение Карибского кризиса, уже не поможет, появились игроки желающие посмотреть, что там дальше?
    Аль Манах
    Сегодня, 12:30
    Т.е. подтвердил, что мы ведём себя с союзниками как говнюки.
    Дмитрий Ригов
    Сегодня, 13:17
    Почему спецпредставитель президента может пользоваться западными соцсетями, а простые россияне нет? Вдруг там его мошенники разведут, или переписку взломают, по-моему ФСБ должны уже защитить его персональные данные и заблокировать ему доступ в X.