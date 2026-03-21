Ветераны в США хотят от Пентагона денег на производство перехватчика «Шахедов»
Американская компания представила вариант перехватчика дронов Guardian-1. Речь идёт о детище фирмы Powerus, которую основали ветераны американской армии.
Утверждается, что новейший перехватчик обеспечивает «высокоскоростной перехват при значительно меньших затратах в сравнении с противоракетами».
Дрон-перехватчик, как заявлено, отличается повышенными скоростными характеристиками – быстрее, чем у дронов иранского типа Shahed.
Теперь Powerus решает задачу, которая связана с тем, как получить от Пентагона финансирование для «масштабирования производства представленной техники». То есть, ветераны просят денег.
Из релиза:
То есть, для обычного варианта «Шахеда» или «Герани» скорость перехватчика выше, но не для их реактивных вариантов, которые всё чаще применяются в последнее время.
О том, в какую сумму будет обходиться армии США Guardian-1, американская компания пока не сообщает.
