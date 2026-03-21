Ветераны в США хотят от Пентагона денег на производство перехватчика «Шахедов»

1 542 12
Американская компания представила вариант перехватчика дронов Guardian-1. Речь идёт о детище фирмы Powerus, которую основали ветераны американской армии.

Утверждается, что новейший перехватчик обеспечивает «высокоскоростной перехват при значительно меньших затратах в сравнении с противоракетами».



Дрон-перехватчик, как заявлено, отличается повышенными скоростными характеристиками – быстрее, чем у дронов иранского типа Shahed.

Теперь Powerus решает задачу, которая связана с тем, как получить от Пентагона финансирование для «масштабирования производства представленной техники». То есть, ветераны просят денег.

Из релиза:

Новый перехватчик недавно завершил лётные испытания в ходе военно-тактических учений в Национальном учебном центре, где продемонстрировал свои возможности в условиях высокой интенсивности боевых действий. Максимальная скорость, которой достиг дрон, составила порядка 211 миль в час (примерно 340 км/ч).

То есть, для обычного варианта «Шахеда» или «Герани» скорость перехватчика выше, но не для их реактивных вариантов, которые всё чаще применяются в последнее время.

О том, в какую сумму будет обходиться армии США Guardian-1, американская компания пока не сообщает.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -2
    Сегодня, 11:41
    Да, именно так, дроны ФПВ-ПВО должны сбивать ударные дроны!!!

    Эффективно и ДЁШЕВО!!!

    Ростех и генштаб проснётесь!!! Противник по 300 штук только ударных дронов шлёт в наш тыл, а его крыльев в небе ничесть и достать их нечем нам!!!

    НАМ НУЖНЫ ТЫСЯЧИ В ДЕНЬ ТАКИХ ЖЕ ДРОНОВ-ПЕРЕХВАТЧИКОВ!!!
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      -2
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Причём перехватчики должны быть многоразовыми.
      Например, вооружённые дробовиками.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 12:14
        Лучше пусть имеют пару манипуляторов. Взлетел, догнал, схватил, постучал по булыжнику... wassat
        Дрон-перехватчик та-же зенитная ракета. Дробовик тут не работает, а вот удар, таран - да.
      2. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        +1
        Сегодня, 13:17
        Нет.
  2. gridasov Звание
    gridasov
    -2
    Сегодня, 11:48
    технология обеспечения опорного потока требует комплек
    сных знаний и не только в теории движения гидрогазодинамичемких потоков. Поэтому одним из методов являеться устройство турбины с симметричный вектором потока спереди и с задней завихренной части. Это целостная система организации потоков сплошных сред имеющей алгоритмы в зависимости от скорости и ёмкости потока. И часто видно что за созданными новыми моделями ЛА нет абсолютно ничего инновационного, зато всегда и скорости выше и полезная нагрузка выше и другие базовые параметры лучше. Каждый кому не лень без углубленных знаний пытается создать новое, но по сути все и всегда топчатся на месте.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 11:48
    Характеристики данного «чёрного ящика» ещё подтвердить надобно (думаю увидим их в шумерии) а пока всё про рекламу и про деньги (бюджет Пентагона сам себя не потратит)
    Соревнование «снаряда и брони» продолжается ждём рождения дешевых средств противодействия дронам таковы реалии текущих войн
    1. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      -1
      Сегодня, 13:21
      Проснётесь, дроны-перехватчики уже серийно производятся и применяются против наших Гераний. У нас есть Елка, но её ничтожно мало на фронте.
  4. rytik32 Звание
    rytik32
    +1
    Сегодня, 12:01
    Такие дроны эффективны только против медленных и низколетящих целей. Поэтому не стоит ждать от них радикального решения вопроса.
    1. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      0
      Сегодня, 13:23
      Так в этом и смысл!!!

      Нужно сбить ударный или разведывательный дрон противника и лучше всего и эффективнее это делать дешёвым дроном-перехватчиком!!!
  5. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 12:06
    в США хотят от Пентагона денег

    Доня на днях запросил у конгресса на продолжение войны на БВ охулиард денег, теперь ещё и эти... Представляю, как бесится Зефюрер. Его совсем от амерзкого корыта отодвинуть хотят! am
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:06
    Перехватчики... дело понятное, но есть куча нюансов, которые приводят к тому, что дело это отнюдь не дешёвое, а уж организация процесса эффективной работы подобных систем удорожают "затею" многократно!
    Т. е. делать все придётся по взрослому, дорого, что б получилось сердито!
    Хотя, делать, по видимому, придётся, потому как проще, дешевле, уже не получится, потому как сами ударные системы становятся опаснее, эффективнее, с каждым днем. Промедление в решении проблемы противодействия такой угроз будет обходится все дороже! soldier
  7. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 12:47
    Если что, дрон подобной конструкции попал в книгу рекордов Гинесса, развив скорость в 661 км/ч. Даже если загрузить взрывчатое вещество, перехватчик догонит любой другой беспилотник. wink