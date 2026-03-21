Всему миру рекомендовано перейти на «удалёнку» из-за войны на Ближнем Востоке
Всему мировому сообществу вновь предложено перейти на дистанционные формы обучения и работы. Такое уже было в период пандемии КОВИД. Тогда на международном уровне с рекомендациями перейти на «удаленку» выступала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
На этот раз со своими предложениями правительствам всех государств выступило Международное энергетическое агентство (МЭС), соответствующий доклад опубликован на сайте этой организации. Причины такого призыва заключаются в последствиях войны на Ближнем Востоке, которая уже привела к энергетическому кризису с неопределенной перспективой его усиления.
Агентство рекомендует населению планеты ездить на работу на общественном транспорте, а в идеале и вовсе, чтобы большая часть людей во всех странах перешла на удаленную работу и обучение. Большинство из 10 мер направлены на сокращение потребления топлива для автомобильного транспорта, учитывая его высокий расход легковыми и грузовыми автомобилями, хотя меры касаются и авиаперевозок, и даже способов приготовления пищи.
Предлагается снизить скорость на автомагистралях и поощрять совместные поездки. Кроме того, МЭА посоветовало странам ограничить доступ автомобилей в определенные зоны в крупных городах. В частности, предлагается сделать въезд в эти зоны регулируемым по дням недели в зависимости от четной или нечетной последней цифры автомобильного номера. Рекомендовано по возможности избегать авиаперелетов.
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что в отсутствие быстрого урегулирования иранского конфликта «воздействие на энергетические рынки и экономику будет становиться все более ощутимым». По словам Бирола, предложенные меры представляют собой «перечень незамедлительных и конкретных шагов, которые могут предпринять правительства, компании и домохозяйства, чтобы защитить потребителей от последствий этого кризиса».
На прошлой неделе МЭА распорядилось о крупнейшем в своей истории высвобождении государственных нефтяных резервов (400 млн баррелей), чтобы смягчить последствия резкого скачка цен на нефть. Оно также рассмотрит возможность дальнейших распоряжений о высвобождении резервов после предупреждения о том, что рынкам потребуется время, чтобы восстановиться после продолжающегося кризиса в Ормузском проливе.
Однако меры, направленные на увеличение предложения, сами по себе не могут полностью компенсировать масштабы кризиса. Снижение спроса — важнейший и безотлагательный шаг, который поможет снизить давление на потребителей за счет повышения доступности энергоресурсов и обеспечения энергетической безопасности, подчеркивается в докладе МЭА.
По состоянию на февраль 2026 года Международное энергетическое агентство со штаб квартирой в Париже включает 33 страны-члена и 14 ассоциированных государств. Россия не является членом МЭА, у организации давние разногласия с ОПЕК+, куда входит и РФ.
