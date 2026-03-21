Всему миру рекомендовано перейти на «удалёнку» из-за войны на Ближнем Востоке

Всему мировому сообществу вновь предложено перейти на дистанционные формы обучения и работы. Такое уже было в период пандемии КОВИД. Тогда на международном уровне с рекомендациями перейти на «удаленку» выступала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На этот раз со своими предложениями правительствам всех государств выступило Международное энергетическое агентство (МЭС), соответствующий доклад опубликован на сайте этой организации. Причины такого призыва заключаются в последствиях войны на Ближнем Востоке, которая уже привела к энергетическому кризису с неопределенной перспективой его усиления.

Агентство рекомендует населению планеты ездить на работу на общественном транспорте, а в идеале и вовсе, чтобы большая часть людей во всех странах перешла на удаленную работу и обучение. Большинство из 10 мер направлены на сокращение потребления топлива для автомобильного транспорта, учитывая его высокий расход легковыми и грузовыми автомобилями, хотя меры касаются и авиаперевозок, и даже способов приготовления пищи.

Предлагается снизить скорость на автомагистралях и поощрять совместные поездки. Кроме того, МЭА посоветовало странам ограничить доступ автомобилей в определенные зоны в крупных городах. В частности, предлагается сделать въезд в эти зоны регулируемым по дням недели в зависимости от четной или нечетной последней цифры автомобильного номера. Рекомендовано по возможности избегать авиаперелетов.

Поощряйте использование электрических плит и других вариантов, чтобы снизить зависимость от сжиженного газа. Помогите промышленным предприятиям перейти с одного вида нефтехимического сырья на другой, чтобы высвободить сжиженный газ.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что в отсутствие быстрого урегулирования иранского конфликта «воздействие на энергетические рынки и экономику будет становиться все более ощутимым». По словам Бирола, предложенные меры представляют собой «перечень незамедлительных и конкретных шагов, которые могут предпринять правительства, компании и домохозяйства, чтобы защитить потребителей от последствий этого кризиса».

На прошлой неделе МЭА распорядилось о крупнейшем в своей истории высвобождении государственных нефтяных резервов (400 млн баррелей), чтобы смягчить последствия резкого скачка цен на нефть. Оно также рассмотрит возможность дальнейших распоряжений о высвобождении резервов после предупреждения о том, что рынкам потребуется время, чтобы восстановиться после продолжающегося кризиса в Ормузском проливе.

Однако меры, направленные на увеличение предложения, сами по себе не могут полностью компенсировать масштабы кризиса. Снижение спроса — важнейший и безотлагательный шаг, который поможет снизить давление на потребителей за счет повышения доступности энергоресурсов и обеспечения энергетической безопасности, подчеркивается в докладе МЭА.

По состоянию на февраль 2026 года Международное энергетическое агентство со штаб квартирой в Париже включает 33 страны-члена и 14 ассоциированных государств. Россия не является членом МЭА, у организации давние разногласия с ОПЕК+, куда входит и РФ.
  1. Висенте
    Сегодня, 11:38
    Иран нанёс удар баллистическими ракетами по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Wall Street Journal. Если данная информация правдива, то на данный момент это самая дальняя цель Ирана. Расстояние около 4000 км.
    1. Shurik70
      Сегодня, 12:03
      Поощряйте использование электрических плит

      Как только стоимость обеда, приготовленного на электроплите, станет дешевле, чем на газе, весь мир сам перейдёт на электричество. Но не раньше. Для обычного человека свой семейный бюджет куда дороже забот чиновников.
      Поправка: не на электрической дешевле, а на газовой дороже. Электричество дешеветь не будет, а вот газ, да, реально может подорожать. Когда Иран начнёт топить танкеры не только в своём проливе, так и будет.
      1. Pharmacist
        Сегодня, 12:49
        Да тут комментировать - только портить. Призыв в духе "Граждане северных стран, переезжайте все на юг, чтоб не потребовалось отопление!"
  2. dnestr74
    Сегодня, 11:39
    Мировой концлагерь все ближе, особенно в Африке и в Азии все как перейдут на удалённую охоту за едой.
  3. Сидор Ковпак
    Сегодня, 11:41
    Пока Иран кабеля не порежет. Потом и удаленка дорого обойдется
  4. tralflot1832
    Сегодня, 11:41
    Полный бак бензина под горловину - это саботаж или непозволительная роскошь .Дожилась Европа.
  5. Фразах
    Сегодня, 11:44
    На рекомендации всем плевать. Первый эксперимент с ковидом ещё раз доказал, что человек не блоха и всё стерпит.
  6. Уарабей
    Сегодня, 11:45
    Водителям, грузчикам, слесарям, сборщикам, электрикам и еще сотням или тысячам профессий тоже на удаленку перейти? Иногда складывается впечатление, что в современном мире работа представляется только сидением за компьютером.
  7. silberwolf88
    Сегодня, 11:55
    Прикольные ребята из международного пула разных организаций … со своими советами … этим энергетикам нужно было рекомендовать мировому сообществу закрытие ЦОДов ибо жрут энергию как не в себя
  8. gridasov
    Сегодня, 11:56
    Со всей очевидность видно насколько беспомощна цивилизация и насколько призрачный её стабильность и развитие. При этом совершенно не рассматриваться весьма рациональные идеи многих изобретателей одиночек. И все от того, что нет здравомыслящих экспертов учёных обесновывающих тупиковости не продуманный идей и наоборот.
  9. Scientist_
    Сегодня, 11:58
    Цитата: Уарабей
    Водителям, грузчикам, слесарям, сборщикам, электрикам... тоже на удаленку перейти?

    Не, лучше сантехникам laughing
  10. tralflot1832
    Сегодня, 12:23
    Грета всегда говорила ДВС это зло.И добро когда её эти ДВС лично везут.Да здравствует в Европе " зелёная энергетика " и педальный привод .Дурдом .
  11. Старина Хэнк
    Сегодня, 12:33
    США – согласно заявлениям американских СМИ, США хотят покупать иранскую нефть, с которой ночью сняли санкции. Заявляется, что Иран заработает на этом более 14 млрд. долл. Подается это под соусом меньшего зла - мол, ну и пусть заработает, зато мы возможно снизим панику на рынке нефти.
    А вот Иран – МИД Ирана заявил, что излишков нефти на продажу у Ирана нет.
    Вот нету. Так-то идите… лесом, в смысле, в пустыню.
  12. Васян1971
    Сегодня, 12:33
    На заглавной фотке бородатый чел должен сидеть в трусах...

    На заглавной фотке бородатый чел должен сидеть в трусах...
  13. Виктор Сергеев
    Сегодня, 12:41
    Я не понял, а зачем? У кого то проблемы?
  14. puskarinkis
    Сегодня, 12:52
    А эта "международная" организация по названию, по интересам, по подчинению? Может ли такая "международная" контора повлиять на агрессора, чтобы прекратить кризис или может только раздавать "рекомендации", которые не актуальны для большинства стран, конечно "варварски не цивилизованных". Лучше бы рекомендовали убрать прокладки между добытчиками/переработчиками нефти-газа и потребителями, чтобы снизить цены до реальных, а не спекулятивных. Финансово-экономическая система обслуживающая интересы США и Израиля должна уйти!