Пресса Британии: В этом году Украина проводить президентские выборы не будет

Пресса Британии: В этом году Украина проводить президентские выборы не будет

По информации британской газеты The Times, Украина в 2026 году президентские выборы проводить не будет. Издание ссылается на официальную позицию Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая прямо заявила: начало предвыборного периода возможно не ранее чем через полгода после принятия всех необходимых законов и установления устойчивого режима прекращения огня.

В ЦИК Украины британскому изданию пояснили, что это полностью исключает проведение голосования в текущем году.



Замглавы комиссии Сергей Дубовик подчеркнул:

Голосование может состояться только через шесть месяцев после прекращения огня.

Кроме того, в комиссии отметили острую необходимость решить вопросы обеспечения честности выборов и безопасности избирателей — проведение кампании во время действия военного положения (продлённого уже в 18-й раз до мая 2026 года) конституционно запрещено.

Это главная, простите за жаргонизм, «отмазка» киевского режима, когда речь заходит о выборах.

При этом ситуация развивается на фоне мощного давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, который настаивает на скорейших выборах как условии дальнейшей поддержки. Однако Киев гнёт свою линию: сначала прекращение огня и безопасность, потом политика.

Зеленский в ходе активных международных контактов неоднократно повторял эту позицию. Так, в феврале 2026 года прошли трёхсторонние переговоры в Женеве с участием представителей США, Украины и России. Зеленский, вроде как, подтвердил готовность организовать выборный процесс, но только при условии двухмесячного прекращения огня и гарантий безопасности.

Из его интервью итальянской Corriere della Sera:

Мы проведём выборы после окончания конфликта, а не во время временного перемирия.

Аналогичную позицию Зеленский озвучил на встрече в Париже в январе, где обсуждались гарантии безопасности для Киева после возможного перемирия. В последние недели Зеленский провёл серию телефонных разговоров с европейскими лидерами (Эмманюэлем Макроном, Дональдом Туском, Фридрихом Мерцем) и представителями американской администрации. Главная тема — не дата выборов, а, как заявлено, механизмы прекращения огня и международные гарантии.

Офис на Банковой опроверг публикации Financial Times о якобы планируемом объявлении выборов уже в мае 2026 года.

Известно, что рабочая группа Верховной Рады по подготовке избирательного законодательства продолжает работу, но вся эта работа пока выглядит в большей степени как попытка продемонстрировать Трампу бурную деятельность на фоне тезиса: к выборам-то мы готовы, но Россия должна выполнить все наши условия...
  silberwolf88
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 11:53
    Прикольно прям …а кто-либо кроме «британских учёных» думал иначе … надеялся на легитимизацию???
    Там вообще неизвестна конфигурация будущей территории … форма власти … и вот только потом встанет вопрос о выборных органах … думаю военная администрация это их ближайшее будущее
    Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 11:58
      Цитата: silberwolf88
      думаю военная администрация это их ближайшее будущее

      Шел пятый год СВО, а люди продолжали писать странное
  Висенте
    Висенте
    +1
    Сегодня, 11:53
    Судя по тону это в Лондоне решают будут в 404-й выборы или нет.Развитая демократия по ходу...
    Уарабей
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 11:59
      Ну а кому это еще решать, щирым "нерабам" что ли?)) Конечно британский барен там наруливает. Этот-же британский барен и погнал свиней на убой.
      Висенте
        Висенте
        +2
        Сегодня, 12:03
        припоминается что как раз после визита Бориски Джонсона Киев отказался ратифицировать то что подписал в Стамбуле-мир взамен сдачи территорий...но Донбасс им придётся сдать по любому, и не только Донбасс, с Англией или нет уже без разницы по ходу
      Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Уарабей
        Ну а кому это еще решать, щирым "нерабам" что ли?)

        Как ни странно - им. Ну, не гражданам Украины, конечно, этих никто не спрашивает, а руководству Украины. Другой вопрос, что Англии, конечно, нужен Зеленский у власти, поэтому они его старательно поддерживают, наставляют, укрепляют...
        Егоза
          Егоза
          0
          Сегодня, 12:41
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Другой вопрос, что Англии, конечно, нужен Зеленский у власти, поэтому они его старательно поддерживают, наставляют, укрепляют...

          Скорее в Англии решают, убрать ли зелю сейчас или еще погодить. А тут еще Трамп мешается с его хотелками.
          Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 12:57
            Цитата: Егоза
            Скорее в Англии решают, убрать ли зелю сейчас или еще погодить.

            Сильно сомневаюсь, что у них есть рычаги для этого. А убирать Зе им сейчас и вовсе ни к чему - Европа хочет, чтобы шоу маст гоу он, а Зе - это президент войны, так что их хотелки совпадают.
  noWAR
    noWAR
    +1
    Сегодня, 11:57
    Который год Украина без выбора... Как бы печально это не звучало, всё это следствие 2014 г.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 12:10
      Цитата: noWAR
      Как бы печально это не звучало, всё это следствие 2014 г.

      как бы печально это не звучало, но это следствие "спасения" страны от гражданской войны в 1991 году
      глубже в "глубь веков" заглядывать не будем
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:59
    Устойчивое прекращение огня - что это такое ,ЦИК Украины не расшифровал - капитуляуия России? wassat
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 12:10
      Цитата: tralflot1832
      Устойчивое прекращение огня - что это такое
      прекращение существования "государства" у...раина
    Васян1971
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 12:37
      Цитата: tralflot1832
      Устойчивое прекращение огня - что это такое ,ЦИК Украины не расшифровал - капитуляуия России? wassat

      Разумеется! Причём - безоговорочная.
      на фоне тезиса: к выборам-то мы готовы, но Россия должна выполнить все наши условия...
  Обычный
    Обычный
    +3
    Сегодня, 12:17
    Хочется надеяться что выборы не будут проведены из-за отсутствия самого субъекта, то есть 404. Тогда и правда выборы не понадобятся.
  Фразах
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:54
    Хозяева через одну из своих помоек объявили, что в чубатой колонии выборов нынче не будет. Как не было до этого и не будет в будущем. Баловство это всё.
  alexbor
    alexbor
    0
    Сегодня, 13:00
    наркоту выборы не нужны