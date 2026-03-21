Пресса Британии: В этом году Украина проводить президентские выборы не будет
По информации британской газеты The Times, Украина в 2026 году президентские выборы проводить не будет. Издание ссылается на официальную позицию Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая прямо заявила: начало предвыборного периода возможно не ранее чем через полгода после принятия всех необходимых законов и установления устойчивого режима прекращения огня.
В ЦИК Украины британскому изданию пояснили, что это полностью исключает проведение голосования в текущем году.
Замглавы комиссии Сергей Дубовик подчеркнул:
Кроме того, в комиссии отметили острую необходимость решить вопросы обеспечения честности выборов и безопасности избирателей — проведение кампании во время действия военного положения (продлённого уже в 18-й раз до мая 2026 года) конституционно запрещено.
Это главная, простите за жаргонизм, «отмазка» киевского режима, когда речь заходит о выборах.
При этом ситуация развивается на фоне мощного давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, который настаивает на скорейших выборах как условии дальнейшей поддержки. Однако Киев гнёт свою линию: сначала прекращение огня и безопасность, потом политика.
Зеленский в ходе активных международных контактов неоднократно повторял эту позицию. Так, в феврале 2026 года прошли трёхсторонние переговоры в Женеве с участием представителей США, Украины и России. Зеленский, вроде как, подтвердил готовность организовать выборный процесс, но только при условии двухмесячного прекращения огня и гарантий безопасности.
Из его интервью итальянской Corriere della Sera:
Аналогичную позицию Зеленский озвучил на встрече в Париже в январе, где обсуждались гарантии безопасности для Киева после возможного перемирия. В последние недели Зеленский провёл серию телефонных разговоров с европейскими лидерами (Эмманюэлем Макроном, Дональдом Туском, Фридрихом Мерцем) и представителями американской администрации. Главная тема — не дата выборов, а, как заявлено, механизмы прекращения огня и международные гарантии.
Офис на Банковой опроверг публикации Financial Times о якобы планируемом объявлении выборов уже в мае 2026 года.
Известно, что рабочая группа Верховной Рады по подготовке избирательного законодательства продолжает работу, но вся эта работа пока выглядит в большей степени как попытка продемонстрировать Трампу бурную деятельность на фоне тезиса: к выборам-то мы готовы, но Россия должна выполнить все наши условия...
