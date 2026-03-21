Президент РФ пожелал Ирану преодолеть испытания и подтвердил дружбу с Москвой

2 679 20
Президент РФ пожелал Ирану преодолеть испытания и подтвердил дружбу с Москвой

Сегодня президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в которых отмечается праздник весны и начала нового года по солнечному календарю Навруз. Название в переводе с персидского означает «новый день».

Навруз ежегодно отмечают в день весеннего равноденствия. В 2026 году дата приходится на 20 марта. Однако во многих странах праздник традиционно отмечают 21 марта. В ряде государств Центральной Азии и других стран СНГ эта дата закреплена как официальный праздничный день.

Текст поздравления президента России и поименный список лидеров государств, которым он направлен, опубликован на официальном сайте Кремля. В поздравлении отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ и выражена уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи с ними будут и впредь успешно развиваться.

Отдельная часть поздравления с весенним праздником Навруз адресована руководящему составу Исламской Республики Иран, которая борется с вооруженной агрессией Израиля и США, а фактически, за суверенитет своего государства и будущее всего многонационального иранского народа.

Поздравления президента России Владимира Путина по случаю Навруза направлены персонально иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту республики Масуду Пезешкиану.

Российский лидер пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был подписан президентами двух стран чуть более года назад, 17 января 2025-го, в ходе официального визита Пезешкиана в Москву. Соглашение о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана охватывает различные сферы: военно-политическое, экономическое, культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество. Документ вступил в силу 2 октября 2025 года после ратификации парламентами РФ и ИРИ.

Ранее, 20 марта, президент РФ поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей
    -1
    Сегодня, 12:22
    Вы там держитесь, хорошего настроения...Лавров кстати осудил удары Ирана по странам Залива, понимает на уровне подсознания, что такой Иран некорректно оттеняет величие и могучесть нашей ядерной страны...
    Скобаристан
      Скобаристан
      +6
      Сегодня, 12:32
      А Иран просто может быть помощи у РФ официально ? Или может быть сказал что РФ его переделала ? Нет ? Тогда к чему ваша первая реплика ? Вторая тоже любопытная. Общий посыл понятен. Но первое предложение вызывает конкретные вопросы. Есть у вас ответы ?
    Уарабей
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 12:35
      "Лавров кстати осудил удары Ирана по странам Залива"
      Источник можете привести, где подобное утверждается?
      Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска
        +5
        Сегодня, 12:40
        Поискал сам. Пока нашел вот такое https://tass.ru/politika/26659777
        "Мы против того, чтобы страдали страны [Персидского] залива, от имени которых вы выступаете. Мы считаем, что это не дает нашим иранским коллегам никаких военных преимуществ. Политически это весьма сомнительно, что Иран что-то выигрывает от этого. Скорее наоборот. Но мы также не можем принять логику, что действия Ирана неприемлемы, а все, что делают США и Израиль - не подлежит обсуждению. Мы выступаем за то, чтобы немедленно прекратить агрессию"

        Однако вроде как было какое-то еще осуждение, которое Лавров высказал в разговоре с главой МИД Саудовской Аравии, вот его найти не могу
        Уарабей
          Уарабей
          +7
          Сегодня, 12:46
          Не было никакого осуждения от Лаврова. Эту ересь ципсари пытаются разогнать. Кадыров вот тот да, что-то такое заявлял.
        Скобаристан
          Скобаристан
          +1
          Сегодня, 12:51
          А у меня вот такое есть : https://iz.ru/1765284/kseniia-loginova/persidskii-kod-prezident-irana-sdelal-neozhidannoe-zaiavlenie-po-ukraine?ysclid=mn05d2znbu828212254. Внезапно политика это политика .
          Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска
            +1
            Сегодня, 13:05
            Цитата: Скобаристан
            Внезапно политика это политика

            Само собой, но это - 24 год. И нам бы сейчас не уподобляться.
            Скобаристан
              Скобаристан
              +1
              Сегодня, 13:13
              Но это 24? А что это меняет. ?
    Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 12:36
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Лавров кстати осудил удары Ирана по странам Залива

      Как-то совсем печально.
    Denissdaf
      Denissdaf
      +3
      Сегодня, 12:45
      Сейчас кто, что сказал или осудил уже давно не имеет никакого значения. Простая формальность.
  silberwolf88
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 12:23
    Политик всегда над схваткой … принцип ничего личного …
    Но стало прям интересно а нас с Пасхой поздравят?))) … чисто вопрос
  Scientist_
    Scientist_
    +12
    Сегодня, 12:24
    Президент РФ подтвердил дружбу с Москвой laughing . Что за корявый заголовок? request
    Уарабей
      Уарабей
      +7
      Сегодня, 12:32
      А тут так частенько бывает. Иногда полное впечатление что для некоторых "писателей", русский язык не родной и полностью они его не знают laughing
    Jovanni
      Jovanni
      +1
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Scientist_
      Президент РФ подтвердил дружбу с Москвой . Что за корявый заголовок?

      А чё не так? Москва - лучший друг президента! Ну, и наоборот...Они там в Москве коров не разводят...
  Висенте
    Висенте
    +3
    Сегодня, 12:24
    Поставщики топлива для американских и европейских авиакомпаний, предупредили контрагентов о значительном подорожании. Так цена авиационного топлива будет рассчитываться исходя из стоимости нефти в 175$ за баррель, вплоть до 2028 года.
  Irokez
    Irokez
    +1
    Сегодня, 12:25
    Перед общей опасностью нейтральные и даже соперничающие страны объединяются для противостояния. Жаль, что только в трудные времена.
  bubalik
    bubalik
    +3
    Сегодня, 12:42
    поименный список лидеров государств, к

    Владимир Путин по случаю весеннего праздника Навруз направил поздравления президентам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также председателю Туркменистана
  Гардамир
    Гардамир
    0
    Сегодня, 13:28
    Кстати тут вчера вспоминали евроакушерку. Так вот Пезешкян кардиохирург.
  Paul Zewike
    Paul Zewike
    0
    Сегодня, 13:29
    Путин дружит с Москвой! Это прекрасная во всех отношениях новость:)))
  seregatara1969
    seregatara1969
    0
    Сегодня, 13:32
    Путин подтвердил дружбу с Москвой? Это как?