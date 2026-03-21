Президент РФ пожелал Ирану преодолеть испытания и подтвердил дружбу с Москвой

Сегодня президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в которых отмечается праздник весны и начала нового года по солнечному календарю Навруз. Название в переводе с персидского означает «новый день».Навруз ежегодно отмечают в день весеннего равноденствия. В 2026 году дата приходится на 20 марта. Однако во многих странах праздник традиционно отмечают 21 марта. В ряде государств Центральной Азии и других стран СНГ эта дата закреплена как официальный праздничный день.Текст поздравления президента России и поименный список лидеров государств, которым он направлен, опубликован на официальном сайте Кремля. В поздравлении отмечен высокий уровень двусторонних отношений с указанными государствами СНГ и выражена уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи с ними будут и впредь успешно развиваться.Отдельная часть поздравления с весенним праздником Навруз адресована руководящему составу Исламской Республики Иран, которая борется с вооруженной агрессией Израиля и США, а фактически, за суверенитет своего государства и будущее всего многонационального иранского народа.Поздравления президента России Владимира Путина по случаю Навруза направлены персонально иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту республики Масуду Пезешкиану.Российский лидер пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был подписан президентами двух стран чуть более года назад, 17 января 2025-го, в ходе официального визита Пезешкиана в Москву. Соглашение о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана охватывает различные сферы: военно-политическое, экономическое, культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество. Документ вступил в силу 2 октября 2025 года после ратификации парламентами РФ и ИРИ.Ранее, 20 марта, президент РФ поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

