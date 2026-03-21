Директор ФБР обвинил «российских хакеров» в атаках на американских чиновников

1 122 11
Директор ФБР Кэш Патель обвинил хакеров, якобы связанных с российскими спецслужбами, во взломе аккаунтов американских чиновников, военных и журналистов в мессенджере Signal. Патель утверждает, что взлом тысяч аккаунтов якобы позволил злоумышленникам читать переписку, красть контакты и рассылать фишинговые письма от имени жертв.

По словам Пателя, атаки проходят через фишинговые сообщения, замаскированные под уведомления служб поддержки. Обманным путем пользователей вынуждают передать PIN-коды, после чего злоумышленники получают полный доступ ко всем контактам и перепискам и могут отправлять от имени жертвы сообщения. При этом особое внимание уделяется мессенджеру Signal, но подобные схемы применимы и к другим интернет-сервисам. Директор ФБР ожидаемо не раскрыл ни конкретных имен, ни названий якобы причастных к этим взломам группировок, а также не представил никаких доказательств, подтверждающих его обвинения.

Ранее сообщалось, что, по информации издания Wall Street Journal, связанные с Ираном хакеры атаковали серверы компании по производству медицинского оборудования Stryker. В результате вмешательства в работу компании у больниц начались проблемы в работе из-за задержек при передаче медицинских данных. Западные эксперты подозревают группу Handala, взявшую на себя ответственность за атаку, в работе на иранскую разведку. Отмечается, что эта атака фактически перенесла конфликт, который до сих пор в основном ограничивался Персидским заливом, на территорию США.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    Висенте
    +1
    Сегодня, 12:39
    Война на БВ уже обошлась 20 крупнейшим публичным авиаперевозчикам примерно в 53 миллиарда долларов рыночной стоимости, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты. Речь пока идёт в основном о маршрутах связанных с Заливом но в случае продолжительного конфликта это затронет весь мир…
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:39
    Необращаем внимание ,Патель получил люлей от Трампа за присутствие на финальном матче на олимпиаде в рабочее время и за счёт бюджета .Носом роет ,чтобы не повторить судьбу Кристи Ноэм." Патель ты уволен."
    silberwolf88
    +4
    Сегодня, 12:42
    Да и ладно на все их заявления … то мы в выборы вмешиваемся … то ещё где-то русский след замечен … просто есть на кого свалить ииии собственно все
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:42
    ❝ Директор ФБР ожидаемо не раскрыл ни конкретных имён, ни названий якобы причастных к этим взломам группировок, а также не представил никаких доказательств, подтверждающих его обвинения ❞ —

    — У них по отношению к России доказательства предъявлять не принято, достаточно сказать: «Нighly likely» ...
    Mouse
    +3
    Сегодня, 12:42
    Давненько про наших хакеров слышно не было..... Соскучились?
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 12:43
    Отмечается, что эта атака фактически перенесла конфликт, который до сих пор в основном ограничивался Персидским заливом, на территорию США.

    Да? Кто бы мог подумать, кто бы мог представить...
    faterdom
    +3
    Сегодня, 12:48
    А этот Кэ Шпатель точно не понимает, из какой страны хакеры любят пин-коды обманом выведывать?
    И если они по-русски говорят, то это не означает, что они российские. А вот "связанные со спецслужбами" - это в точку. С британскими и американскими.
    Пленник
    +1
    Сегодня, 12:50
    laughing Вспомнили лишенцы наших хакеров. Видать крепко им хвосты щемят.
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 12:56
    Хорошо коли так. Горжусь нашими хакерами
    alexbor
    0
    Сегодня, 12:58
    а также не представил никаких доказательств, подтверждающих его обвинения

    а зачем какие-то доказательства? "джентельмену" должны верить на слово
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:00
    Российским хакерам нужно было российских чиновников атаковать?