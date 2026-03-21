США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана
Армии США и Израиля атаковали расположенный в иранском городе Натанзе комплекс по обогащению урана «Шахид Ахмади Рошун». При этом, как сообщают в организации по атомной энергии Ирана, утечек радиоактивных материалов зафиксировано не было и опасность для жителей прилегающих районов отсутствует.
Иранские власти подчеркивают, что эта атака является грубейшим нарушением международного права и международных обязательств, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Атакованный США и Израилем ядерный комплекс находится в провинции Исфахан на расстоянии около 250 километров к югу от Тегерана. В этом комплексе занимаются обогащением урана методом газового центрифугирования, здесь производился уран с уровнем обогащения до 60%. Основная часть комплекса расположена под землей и защищена от авиаударов.
По оценкам американцев, в Иране есть несколько ключевых ядерных объектов, самым важным из которых является центр в Исфахане, который становился целью ударов и в 2025 году, и в ходе последних атак ВВС США. Также предполагается, что обогащенный уран может быть в Натанзе и Фордо – это заводы по обогащению урана, которые также подвергались ударам американской авиации. Кроме того, есть исследовательский центр в Тегеране и комплекс «Хондаб» неподалеку от границы с Ираком.
Как предполагает западная пресса, в настоящее время официальные лица США и Израиля согласовывают технические детали возможной наземной операции, одной из целей которой является захват имеющихся у Ирана запасов обогащенного урана и его последующий вывоз в США.
