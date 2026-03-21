США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана

1 153 5
Армии США и Израиля атаковали расположенный в иранском городе Натанзе комплекс по обогащению урана «Шахид Ахмади Рошун». При этом, как сообщают в организации по атомной энергии Ирана, утечек радиоактивных материалов зафиксировано не было и опасность для жителей прилегающих районов отсутствует.

Иранские власти подчеркивают, что эта атака является грубейшим нарушением международного права и международных обязательств, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Атакованный США и Израилем ядерный комплекс находится в провинции Исфахан на расстоянии около 250 километров к югу от Тегерана. В этом комплексе занимаются обогащением урана методом газового центрифугирования, здесь производился уран с уровнем обогащения до 60%. Основная часть комплекса расположена под землей и защищена от авиаударов.

По оценкам американцев, в Иране есть несколько ключевых ядерных объектов, самым важным из которых является центр в Исфахане, который становился целью ударов и в 2025 году, и в ходе последних атак ВВС США. Также предполагается, что обогащенный уран может быть в Натанзе и Фордо – это заводы по обогащению урана, которые также подвергались ударам американской авиации. Кроме того, есть исследовательский центр в Тегеране и комплекс «Хондаб» неподалеку от границы с Ираком.

Как предполагает западная пресса, в настоящее время официальные лица США и Израиля согласовывают технические детали возможной наземной операции, одной из целей которой является захват имеющихся у Ирана запасов обогащенного урана и его последующий вывоз в США.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:15
    ❝ Иранские власти подчеркивают, что эта атака является грубейшим нарушением международного права ❞ —

    — Растоптали давно уже американцы с подельниками «международное право» ...
  ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 13:25
    На лицо явный ядерный терроризм - совершение враждебных действий на объектах ядерной инфраструктуры с целью нанесения больших людских потерь, значительного экологического ущерба.
  МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 13:34
    Вот бы жахнуть из С-400 по гусям. recourse
  noWAR
    0
    Сегодня, 13:34
    А Иран не может достать ядерные объекты Израиля? Жаль, если так. Я не от кровожадности это пишу, просто действие рождает противодействие. И от того какое противодействие зависит дольнейшее головоболение начавших безумные шаги дол..бов известной национальности и захватчиков земель индейцев! Скажу даже в чём-то наивную фразу - "При СССР могучем такого бы не было!"
  Пленник
    0
    Сегодня, 13:37
    "При этом, как сообщают в организации по атомной энергии Ирана, утечек радиоактивных материалов зафиксировано не было..."(с) Персы не дураки, а еврейцы и матрасы таки да. Наверняка иранцы оттуда все что надо уже вывезли.