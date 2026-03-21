За поддержку Украины Европа платит крупнейшим за полвека энергокризисом

Рост цен на газ и электроэнергию серьезно ударил по европейской экономике, особенно по промышленно развитым странам, таким как Германия, Франция, Великобритания и Италия. Политика санкций против России и полное участие Европы в конфликте на Украине способствовали самому серьезному энергетическому кризису в Европе с 1970-х годов.

На этой неделе, 19 марта, в Брюсселе прошло очередное заседание Европейского совета (European Council). Это высший политический орган Европейского союза. Состоит из глав государств и правительств государств — членов ЕС. Членами совета также являются его председатель, избираемый на 2,5 года, и председатель Европейской комиссии.На повестке были наиболее важные для ЕС вопросы. Среди них разморозка перечисления Киеву кредитного транша в размере 90 млрд евро и утверждение 20-го пакета антироссийских санкций. Утверждение этих решений блокирует Венгрия, премьер Орбан увязывает свое вето с необходимостью возобновления перекачки нефти по магистрали «Дружба», идущей через Украину.Хотя из 12 часов, в течение которых длился саммит, порядка двух было потрачено на то, чтобы уговорить Орбана снять вето, премьер Венгрии остался непреклонен: вначале нефть, затем — финансовая помощь Украине и новые санкции против РФ. Выступление Зеленского по телемосту только разозлило главу венгерского кабмина. Журналисты сообщают, что непреклонность Орбана буквально привела к вспышке гнева и обвинениям в попытках развалить единство ЕС в адрес премьера Венгрии со стороны канцлера ФРГ Мерца.На саммите ЕС обсуждали еще более значимые темы, касающиеся ближневосточного кризиса и его последствий в сфере энергетики для стран Евросоюза, а в широком контексте — и всей Европы. И вновь ни о чем не договорились. Все свелось к поддержке самоубийственного курса в сфере развития «зеленой энергетики» и возобновляемых низкоуглеродных источников выработки электричества.По итогам саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эмбарго на импорт из РФ углеводородов будет введено в установленные сроки вне зависимости от того, как будет складываться ситуация в энергетической сфере в ЕС. Аналогично глава ЕК высказалась и о дальнейшей всеобъемлющей поддержке Украины в войне с Россией, пообещав решить вопрос с разморозкой кредита на 90 млрд евро.Фактически, еврочиновники и большинство лидеров стран Евросоюза подтвердили взятый в 2022 году политический курс, который можно обозначить тезисом: Европа готова и дальше платить своей экономической независимостью, развитием и благосостоянием граждан ради поддержки киевского режима и максимального противостояния с Россией.Уже сейчас Европа платит крупнейшим за полвека энергетическим кризисом за поддержку Украины, который вызван отказом от стабильных поставок в ЕС российских углеводородов по приемлемым ценам и резко обострился после начала войны с Ираном. Именно так ситуацию описывает автор статьи в норвежском онлайн-журнале Steigan.Хотя в публичном пространстве власти европейских стран стали чаще признавать экономические трудности, официально они по-прежнему пытаются представить это как неизбежную цену для «укрепления стратегической автономии», пишет норвежский обозреватель.Несмотря на экономические издержки, европейские власти продолжают рассматривать санкции против РФ и энергетическую политику как часть стратегической линии безопасности и поддержки Украины. Однако внутри ЕС усиливается критика, всё это усиливает дискуссию о том, что текущий курс всё больше приобретает идеологический характер и начинает подрывать экономическую устойчивость и единство союза, заключает автор статьи в норвежском издании.