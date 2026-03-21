Премьер Словакии о нефтепроводе «Дружба»: Киев играет с Европой в «кошки-мышки»
Киев играет с Европой в «кошки-мышки». Он отказывается предоставлять ее инспекторам доступ к трубопроводу «Дружба».
Такое заявление о переговорах по данному вопросу между киевским режимом и Еврокомиссией сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции в Брюсселе, где проходил саммит ЕС.
Он пояснил, что его информировали, что Европейская комиссия просит Киев допустить своих представителей для инспекции трубопровода.
Премьер Словакии, говоря о нефтепроводе «Дружба», заявил следующее:
Фицо отметил, что тем самым Киев наносит серьезный ущерб Словакии и Венгрии, не уступая европейцам «ни сантиметра».
Он сказал:
Перекачка нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» через украинскую территорию была прекращена в конце января. Это было сделано по инициативе Киева, представители которого заявили о повреждении магистрали. В ответ венгерские власти остановили поставки дизтоплива Украине, а также заблокировали предоставление киевскому режиму кредита ЕС и введение нового пакета антироссийских санкций.
Словацкое руководство уверено, что нефтепровод находится в работоспособном состоянии. А решение о его остановке Киев принял, чтобы шантажировать европейских лидеров.
Информация