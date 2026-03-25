Ядерный арсенал США, 2026 год
В журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в колонке «Ядерный блокнот» вышел очередной ежегодный доклад о состоянии ядерных сил США, подготовленный группой авторов, возглавляемой Хансом Кристенсеном, заместителем директора Мэттом Кордой и старшими научными сотрудниками Элианой Джонс и Маккензи Найт-Бойл. (Hans M. Kristensen, Matt Korda, Eliana Johns and Mackenzie Knight-Boyle, 2026, "United States Nuclear Weapons, 2026", Bulletin of the Atomic Scientists 82 (2): 119-150)
Соединенные Штаты приступили к масштабной программе модернизации ядерного оружия, в рамках которой в ближайшие десятилетия все системы доставки ядерного оружия будут заменены на более современные.
По оценкам, по состоянию на февраль 2026 года Министерство обороны США располагает запасом примерно в 3700 ядерных боеголовок для доставки баллистическими ракетами и самолетами. Большая часть боеголовок в этом запасе не развернута, а хранится для возможной установки на ракеты и самолеты по мере необходимости. По оценкам экспертов FAS, в настоящее время развернуто около 1770 боеголовок, из которых примерно 1370 стратегических боеголовок размещены на баллистических ракетах, а еще 300 — на стратегических бомбардировочных базах в Соединенных Штатах. Еще 100 тактических авиабомб размещены на авиабазах в Европе. Остальные боеголовки — примерно 1930 — находятся на хранении в качестве так называемой «страховки» от технических или геополитических неожиданностей. Несколько сотен из этих боеголовок планируется вывести из эксплуатации до 2030 года.
Хотя большая часть боеголовок Соединенных Штатов составляет военный запас Министерства обороны, списанные боеголовки, находящиеся на хранении в Министерстве энергетики и ожидающие демонтажа, составляют «значительную долю» от общего запаса боеголовок Соединенных Штатов (Министерство энергетики США, 2024, F-6). Операции по демонтажу включают разборку списанного оружия на составные части, которые затем используются повторно, хранятся, находятся под наблюдением или подвергаются дополнительной разборке и последующей утилизации (Министерство энергетики США, 2023).
Темпы демонтажа боеголовок значительно замедлились в последние годы: если в 1990-е годы Соединенные Штаты демонтировали в среднем более 1000 боеголовок в год, то в 2023 году — всего 69, что является самым низким показателем с 1990-х годов (Национальное управление ядерной безопасности, 2024).
По данным Министерства энергетики, «на темпы демонтажа влияют многие факторы, включая сложность системы вооружения, наличие квалифицированного персонала, оборудования, объектов, логистики, политики и директив, а также законодательных требований» (Министерство энергетики США, 2024).
В апреле 2023 года Министерство энергетики США заявило, что «планирует завершить демонтаж всех боеголовок, снятых с вооружения до 2009 финансового года [сентябрь 2008 г.], к концу 2022 финансового года [август 2022 г.]», но пандемия COVID-19 «задержала демонтаж небольшого количества этих снятых с вооружения боеголовок до конца 2022 финансового года [август 2022 г.]» (Министерство энергетики США, 2023).
В Плане управления и хранения запасов на 2025 финансовый год сообщается, что завод Pantex, где осуществляется вся деятельность по сборке и разборке боеголовок, превзошел свои цели по демонтажу на 2023 финансовый год и увеличил штат сотрудников для выполнения обязательств на 2024 финансовый год. Также сообщается, что была завершена утилизация всех оставшихся боеголовок W84, которые ранее находились в очереди — процесс, который занял приблизительно 15 лет от начала до конца для всего запаса из 400 боеголовок (Кристенсен 2010; Министерство энергетики США 2024).
Демонтаж и утилизация боеголовок являются важным процессом для Национального управления ядерной безопасности (NNSA), поскольку новые боеголовки, которые строят Соединенные Штаты, используют критически важные компоненты от боеголовок, которые в настоящее время ожидают вывода из эксплуатации и окончательного демонтажа. Например, в новых гравитационных бомбах B61-12 и B61-13 используются модифицированные версии физических систем, применяемых в современных гравитационных бомбах B61-4 и B61-7 соответственно.
Исходя из этих хронологических данных и темпов демонтажа, эксперты оценивают, что Соединенные Штаты располагают приблизительно 1342 списанными, но все еще неповрежденными боеголовками, ожидающими демонтажа, что дает общую оценку запасов боеголовок в США примерно в 5042 единицы.
Считается, что ядерное оружие США хранится примерно в 24 географических местах в 11 штатах США и пяти-шести европейских странах (Кристенсен и Корда, 2019, 124). В течение следующего десятилетия количество таких мест увеличится по мере расширения мощностей по хранению ядерного оружия на трех авиабазах в США — Эллсворт, Дайесс и Барксдейл — и двух в Великобритании — RAF Лейкенхит и RAF Мархам.
Наибольшее количество ядерного оружия находится в крупном подземном комплексе хранения боеприпасов и технического обслуживания Киртланд к югу от Альбукерке, штат Нью-Мексико. Большая часть оружия в этом комплексе — это списанное оружие, ожидающее демонтажа на заводе Pantex в Техасе. Вторым по величине запасом является штат Вашингтон, где расположены Тихоокеанский стратегический центр вооружений и подводные лодки с баллистическими ракетами на военно-морской базе подводных лодок Китсап. Подводные лодки, базирующиеся на этой базе, несут больше развернутого ядерного оружия, чем любая другая база в США.
Соединенные Штаты приступили к реализации амбициозного плана по модернизации своего ядерного арсенала и систем управления и контроля в течение следующих трех десятилетий, хотя усилия по модернизации столкнулись со значительными политическими, финансовыми и логистическими трудностями. Согласно оценке Бюджетного управления Конгресса (2017 г.), модернизация — вместе с затратами на развертывание и эксплуатацию существующих систем — должна была обойтись в 1,2 триллиона долларов в течение следующих 29 лет (Бюджетное управление Конгресса, 2017 г.).
В своей последней оценке Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что эти затраты достигнут 946 миллиардов долларов только за период с 2025 по 2034 год (Бюджетное управление Конгресса, 2025). Исторические тенденции и хронические задержки в программе модернизации указывают на то, что стоимость, вероятно, будет продолжать расти с течением времени.
В дополнение к текущим программам модернизации боеголовок, Соединенные Штаты также начинают рассматривать вопрос о том, как последующие программы по разработке боеголовок в конечном итоге повлияют на структуру американских вооруженных сил. Разрабатывается новая ядерная крылатая ракета морского базирования, которая должна поступить на вооружение в начале 2030-х годов. Более того, в 2024 году Совет по ядерному оружию одобрил два исследования небаллистических возвращаемых аппаратов и твердых и глубоко залегающих целей (Министерство энергетики США, 2024).
В обосновании Конгресса на 2026 финансовый год запрашивалось увеличение бюджета для полного финансирования этапа концепции и оценки двух потенциальных новых боеголовок: одной из программы Next Generation Reentry Capabilities (NGRC) (предварительно названной WXX), а также «различных мер по поражению твердых и глубоко залегающих целей (HDBT)» (Министерство энергетики США, 2025).
Одна из них, по всей видимости, представляет собой «прототип системы доставки ядерного оружия с воздуха… для устранения пробела в возможностях Стратегического командования США… для устранения этого пробела в ближайшей перспективе». Разработка прототипа с использованием самолетов F-15E и B-2 начнется в 2026 году, будут рассмотрены несколько вариантов ядерных боеголовок, а завершение проекта запланировано на 2029 год (Министерство обороны США, 2025). Формулировка предполагает, что прототип может быть оснащен двигателем.
В 2023 году несколько правительственных консультативных комиссий опубликовали доклады, призванные повлиять на ядерную политику США. В докладе Международного консультативного совета по безопасности Государственного департамента США «Сдерживание в мире ядерной многополярности» Соединенным Штатам рекомендовалось развивать конкуренцию с Россией и Китаем «без ускорения нестабильности гонки вооружений или риска неконтролируемой конкуренции» (Государственный департамент США, 2023).
В отличие от этого, в докладе «Стратегическая позиция Америки», подготовленном по поручению Конгресса и опубликованном в октябре 2023 года, содержался широкий спектр рекомендаций для Соединенных Штатов по подготовке к увеличению числа развернутых боеголовок, а также к наращиванию производственных мощностей по выпуску бомбардировщиков, крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракетных подводных лодок, нестратегических ядерных сил и боеголовок (Комиссия по стратегической позиции США, 2023). В нем также содержался призыв к Соединенным Штатам развернуть несколько боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования и рассмотреть возможность добавления в свой арсенал мобильных МБР.
Хотя ни один из докладов не отражает официальную политику правительства США, статус доклада Комиссии по стратегической позиции как двухпартийного документа оказался особенно полезным для сторонников ядерного оружия, которые стремятся к созданию дополнительных ядерных вооружений (The Heritage Foundation 2023; Hudson Institute 2023; Thropp 2023).
Вторая администрация Трампа уже попыталась принять некоторые из более жестких мер, включенных в доклад Комиссии по стратегической позиции и другие неправительственные консультативные документы по ядерной тематике. Например, некоторые выступают за то, чтобы Соединенные Штаты подготовились к возобновлению ядерных испытаний — чего не делала ни одна страна, кроме Северной Кореи, с 1990-х годов — в первую очередь в качестве демонстрации решимости (Peters 2025).
В октябре 2025 года Дональд Трамп сделал несколько заявлений, указывающих на желание возобновить ядерные испытания, за которыми последовало подтверждение от министра обороны Пита Хегсета (Price and Ceneta, 2025). В ходе слушаний по утверждению его кандидатуры кандидат администрации Трампа на пост командующего стратегической радиотехнической комиссией США (STRATCOM), вице-адмирал Ричард Коррелл, предупредил, что Трамп, вероятно, не имел в виду ядерные испытания с применением взрывчатки (Хитченс, 2025), хотя президент это не подтвердил. После путаницы, вызванной заявлением Трампа, Государственный департамент США опубликовал данные американской разведки о том, что Китай проводил очень небольшие испытания с применением взрывчатки с развязкой для снижения сейсмических сигналов (Динанно, 2026).
Методология исследования
Анализы и оценки, представленные в «Ядерном блокноте», получены на основе комбинации открытых источников:
1. данных государственного происхождения (например, правительственных заявлений, рассекреченных документов, бюджетной информации, военных парадов и данных о раскрытии договоров);
2. данных негосударственного происхождения (например, сообщений СМИ, аналитических обзоров и публикаций промышленности);
3. коммерческих спутниковых снимков. Поскольку каждый из этих источников предоставляет различную и ограниченную информацию, подверженную различной степени неопределенности, мы перепроверяем каждую точку данных, используя несколько источников и дополняя их, по возможности, частными беседами с официальными лицами.
Сбор и анализ точной информации о ядерных силах США значительно менее сложен, чем для большинства других стран, поскольку Соединенные Штаты являются наиболее прозрачным государством, обладающим ядерным оружием. В связи с этим, мы считаем, что оценки, включенные в этот «Ядерный блокнот», обладают относительно высокой степенью достоверности.
Соединенные Штаты — одна из немногих стран, опубликовавших данные о точном размере своего ядерного арсенала. Хотя эти данные не публикуются ежегодно и в значительной степени зависят от прихотей правящей администрации, в 2024 году правительство США положительно отреагировало на запрос о рассекречивании, поданный Федерацией американских ученых, и раскрыло размер арсенала и количество ежегодно демонтируемых боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 года (Национальное управление ядерной безопасности, 2024).
Раскрытие информации показало, что по состоянию на сентябрь 2023 года ядерный арсенал США включал 3748 боеголовок — всего на 40 больше, чем наша предыдущая оценка в 3708 (Кристенсен и др., 2024; Национальное управление ядерной безопасности, 2024). Мы предполагаем, что в течение следующего десятилетия арсенал будет незначительно сокращаться по мере того, как программы модернизации будут консолидировать оставшиеся боеголовки.
Кроме того, Соединенные Штаты также публикуют подробные оценки и отчеты, касающиеся их ядерных сил, включая План управления ядерным арсеналом Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), документы, обосновывающие бюджет, и отчеты об оценке воздействия на окружающую среду, среди прочего. Правительственные чиновники также юридически обязаны соблюдать систему сдержек и противовесов, особенно Конгресс, который регулярно запрашивает обновления программ и бюджета по программам ядерного оружия. Эти сдержки поддерживаются влиятельными надзорными органами, организациями гражданского общества и средствами массовой информации, включая финансируемые государством агентства, такие как Управление по подотчетности правительства (GAO) и Бюджетное управление Конгресса, журналистов-расследователей и неправительственные организации, которые сообщают о государственных программах и планах и критикуют их.
Как правило, для анализа ядерного арсенала США эксперты полагаются на официальные источники и опубликованные изображения, а также на коммерчески доступные или свободно распространяемые спутниковые снимки, и, по возможности, пытаются подтвердить достоверность любых неофициальных заявлений с помощью нескольких источников. Спутниковые снимки могут быть особенно полезны для мониторинга строительства на военных объектах, а также для определения типов ракет, кораблей или самолетов, находящихся на базах. В некоторых случаях полезные изображения ядерных систем можно также получить из сообщений в социальных сетях — как от военных, так и от гражданских пользователей — и использовать в сочетании со спутниковыми снимками для более конкретного анализа.
Наконец, Соединенные Штаты являются стороной двустороннего договора о контроле над вооружениями с Россией — Договора о сокращении стратегических вооружений (Новый СНВ-3), который до недавнего времени предоставлял раз в два года данные о развернутых стратегических ядерных силах. Россия приостановила свое участие в Новом СНВ-3 в феврале 2023 года, и в ответ Соединенные Штаты не публиковали никаких сводных данных с мая 2023 года, когда они заявили, что по состоянию на 1 марта 2023 года у них было 1419 боеголовок, приписываемых 662 развернутым баллистическим ракетам и тяжелым бомбардировщикам (Государственный департамент США, 2023).
В обзоре ядерной доктрины 2022 года говорится, что «Соединенные Штаты будут развертывать и поддерживать стратегические системы доставки ядерного оружия и развернутые вооружения в соответствии с центральными ограничениями Договора о Новом СНВ-3 до тех пор, пока Договор остается в силе» (Министерство обороны США, 2022), и вторая администрация Трампа до сих пор придерживается этого плана.
Данные о количестве боеголовок по договору СНВ-3, опубликованные Госдепартаментом США, отличаются от оценок, представленных в этом «Ядерном блокноте», по нескольким причинам. Правила подсчета по договору СНВ-3 искусственно приписывают одну боеголовку каждому развернутому бомбардировщику, хотя американские бомбардировщики в обычных условиях не несут ядерного оружия. Более того, в «Ядерном блокноте» в качестве развернутого учитываются все виды оружия, хранящиеся на бомбардировочных авиабазах и подлежащие быстрой погрузке на самолеты, а также нестратегическое ядерное оружие на авиабазах в Европе. Это дает более реалистичную картину состояния развернутых ядерных сил США, чем искусственные правила подсчета, предусмотренные договором.
Договор СНВ-3 до сих пор оказался полезным в сдерживании развернутых стратегических сил обеих стран. Поскольку срок действия договора истек в феврале без заключения нового соглашения, как США, так и Россия потенциально могут увеличить свои развернутые ядерные арсеналы, разместив на своих пусковых установках несколько сотен резервных боеголовок. Кроме того, если механизмы проверки и обмена данными, предусмотренные договором, не будут заменены, обе страны потеряют важную информацию о ядерных силах друг друга. До так называемой «приостановки» действия договора США и Россия провели в общей сложности 328 инспекций на местах и обменялись 25 017 уведомлениями (Государственный департамент США, 2022).
Планирование ядерных работ и ядерные учения
Начиная с 1994 года каждая президентская администрация проводила обзор ядерной политики США, в котором описывались руководящие принципы администрации в отношении ядерной политики и стратегии США. Три последних обзора ядерной политики (NPR), опубликованные в 2010, 2018 и 2022 годах, оставались относительно последовательными.
Как и в предыдущих обзорах NPR, в последнем обзоре говорилось, что Соединенные Штаты оставляют за собой право использовать ядерное оружие в «экстремальных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов или их союзников и партнеров» и отвергали политику ядерного «неприменения первым» или «исключительной цели» (Министерство обороны США, 2022). Тем не менее в обзоре NPR 2022 года отмечалось, что Соединенные Штаты «сохраняют цель продвижения к заявлению об исключительной цели и будут работать со своими союзниками и партнерами над определением конкретных шагов, которые позволили бы им это сделать». (Подробный анализ обзора NPR 2022 года см. в Kristensen and Korda, 2022)
Наиболее существенным изменением в Национальной стратегии обороны Байдена 2022 года стал отказ от двух обязательств, взятых во времена Трампа. В частности, Байден попытался отменить предложенную ядерную крылатую ракету морского базирования (SLCM-N) и продолжил вывод из эксплуатации гравитационной авиабомбы B83-1. По состоянию на февраль 2026 года оставалось неясным, намерена ли администрация Трампа проводить обзор ядерной стратегии; в Стратегии национальной безопасности на 2025 год и Национальной военной стратегии на 2026 год ядерные силы и стратегия США упоминаются лишь вскользь.
Помимо политики, ядерный арсенал и его роль формируются планами и учениями, в ходе которых разрабатываются планы нанесения ударов и отрабатываются методы их выполнения.
Текущий стратегический план ядерной войны — ОППЛАН 8010-12 — представляет собой «семейство планов», направленных против четырех определенных противников: России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Известный как «Стратегическое сдерживание и применение силы», ОППЛАН 8010-12 впервые вступил в силу в июле 2012 года в ответ на оперативный приказ «Глобальная цитадель». План разработан таким образом, чтобы быть достаточно гибким для адаптации к обычным изменениям в стратегии по мере их возникновения, включая изменения, вытекающие из Национального плана действий в области ядерной войны.
С 2012 года было внесено несколько обновлений, но более существенные обновления потребуют публикации того, что официально считается «изменением». Изменение, внесенное в апреле 2019 года, переориентировало план на «соперничество великих держав», включило новый киберплан и, как сообщается, размыло грань между ядерными и обычными атаками, «полностью включив неядерное оружие в качестве равноправного игрока» (Аркин и Амбиндер, 2022). Как сообщается, при президенте Трампе в перечень военных вариантов действий Ирана теперь входит возобновленный акцент на ядерном оружии (Клиппенштейн, 2025).
В плане оперативного реагирования 8010-12 также «подчеркивается необходимость контроля над эскалацией, направленного на прекращение боевых действий и разрешение конфликта на самом низком практически возможном уровне» путем разработки «легко реализуемых и адаптивно спланированных вариантов реагирования для деэскалации, защиты или отражения действий враждебных противников» (Стратегическое командование США, 2012). Хотя эти положения не являются новыми, они примечательны, не в последнюю очередь потому, что в докладе администрации Трампа о ядерном регулировании Россия критиковалась за предполагаемую готовность к применению ядерного оружия аналогичным образом в рамках так называемой стратегии «эскалации для деэскалации».
ОППЛАН 8010-12 — это общеправительственный план, охватывающий весь спектр национальных возможностей для воздействия на потенциальных противников. Интеграция ядерных и обычных кинетических и некинетических стратегических возможностей в единый общий план представляет собой существенное отличие от стратегического плана войны времен холодной войны, который был почти полностью ядерным, чрезвычайно масштабным и «массово разрушительным» (Хайтен, 2017). Обзор ядерной доктрины Министерства обороны США 2022 года и Стратегия противодействия оружию массового уничтожения 2023 года подтверждают важность гибкости, интеграции и индивидуально разработанных планов (Министерство обороны США, 2022, 2023).
В опубликованной администрацией Трампа в 2020 году Стратегии применения ядерного оружия была подтверждена эта цель:
Эта цель направлена не только на ядерные атаки, поскольку в 2018 году в рамках Программы реагирования на ядерные угрозы (NPR) содержался призыв к «расширению» ядерных возможностей США против «неядерных стратегических атак».
В марте 2024 года администрация Байдена выпустила новые рекомендации по применению ядерного оружия, заменившие рекомендации предыдущей администрации. В прессе сообщалось, что новые рекомендации сместили акцент на Китай (Сэнгер, 2024); однако несекретная версия рекомендаций, опубликованная в ноябре, показывает, что Россия остается «острой угрозой» (Министерство обороны США, 2024).
В рекомендациях действительно говорится, что «Соединенные Штаты должны быть способны одновременно сдерживать Россию, КНР и КНДР в мирное время, в условиях кризиса и конфликта» (2). Но на протяжении многих лет план заключался в одновременном сдерживании этих стран, хотя рекомендации не требуют одновременного достижения всех военных целей против России и Китая.
Для отработки и совершенствования планов ударов, разработанных на основе руководящих указаний, вооруженные силы регулярно проводят ряд учений, связанных с ядерным оружием. Каждый апрель Командование глобальных ударов ВВС проводит учения Prairie Vigilance на авиабазе Минот в Северной Дакоте для отработки стратегической готовности бомбардировщиков B-52 и операций по созданию ядерного оружия (Стратегическое командование США, 2025). Учения Vigilance обычно предшествуют ежегодным недельным крупномасштабным учениям Global Thunder, проводимым Стратегическим командованием в конце года, которые «предоставляют возможности для обучения, отрабатывая все направления миссии Стратегического командования США, с особым акцентом на ядерную готовность» (Стратегическое командование США, 2021). Последние учения Global Thunder начались 21 октября 2025 года (Стратегическое командование США, 2025).
На эти изменения повлияли СВО России на Украине в 2022–26 годах. Одним из примеров является расширение операций бомбардировщиков и обновление планов нанесения ударов. Стратегическое командование США (US STRATCOM) в последние годы увеличило роль ядерных бомбардировщиков в поддержке Европейского командования США (Breedlove 2015), которое в 2016 году впервые со времен холодной войны ввело в действие новый план ведения войны (Scapparotti 2017).
До 2018 года бомбардировочные операции назывались миссиями «Бомбардировочное обеспечение и сдерживание», но были переформатированы в миссии «Бомбардировочные оперативные группы», чтобы усилить наступательные возможности передовых баз и повысить эффективность их развертывания. Если миссия «Бомбардировочное обеспечение и сдерживание» заключалась в проведении тренировок с союзниками и обеспечении видимого присутствия для сдерживания России, то миссия «Бомбардировочной оперативной группы» состоит в переброске полностью боеспособных бомбардировочных сил на европейский театр военных действий (Райтсман, 2019).
Эти изменения очевидны в увеличении числа — и более провокационном характере — бомбардировочных операций над Европой, в некоторых случаях очень близко к российской границе (Кристенсен, 2022). Например, в марте 2024 года бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, — входящий в состав группы, действовавшей над Восточной Европой, — пролетел над Финским заливом в направлении Санкт-Петербурга, достигнув российского воздушного пространства, прежде чем резко повернуть на юг над странами Балтии (Кристенсен, 2024).
Два месяца спустя два бомбардировщика B-52 из состава бомбардировочной оперативной группы, дислоцированной на авиабазе RAF Fairford в Великобритании, пролетели над Прибалтикой и в какой-то момент находились в пределах десятка километров от Калининграда (Гордон, 2024).
Кроме того, в июле 2024 года два B-52 впервые пролетели через воздушное пространство Финляндии, прежде чем приземлиться в Румынии, начав первое развертывание B-52 в этой стране (ВВС США в Европе – ВВС Африки, 2024). Хотя эти два конкретных самолета не были несущими ядерное оружие, другой несущий ядерное оружие B-52 пролетел к востоку от острова Шпицберген, на юг в сторону российской базы ракетных подводных лодок на Кольском полуострове, а затем над северо-восточной Норвегией и Финляндией в ноябре 2024 года по пути в Европу (Кристенсен, 2024).
Стратегические бомбардировщики США теперь регулярно действуют над территорией новых членов НАТО, Швеции и Финляндии. Аналогичные полеты продолжались в течение всего 2025 года.
Эти изменения являются важными показателями того, как стратегия США, включая ядерные операции, изменилась в ответ на ухудшение отношений между Востоком и Западом, а также на новую стратегию «соперничества великих держав» и «стратегического соперничества», продвигаемую администрациями Трампа и Байдена соответственно. В последние годы также увеличилось количество бомбардировщиков B-52 и B-2, размещенных в Австралии. Например, в августе 2024 года группа из трех бомбардировщиков B-2 была развернута на базе Королевских ВВС Австралии в Амберли, чтобы «продемонстрировать оперативную совместимость и укрепить нашу коллективную способность поддерживать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» (Пайк, 2024).
Кроме того, в ноябре 2024 года шесть бомбардировщиков B-52 были развернуты на авиабазе Аль-Удейд в Катаре (по меньшей мере пять из шести были способны нести ядерное оружие), вероятно, в качестве сигнала Ирану на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке (Кристенсен, 2024). Они также иллюстрируют растущую интеграцию ядерных и обычных возможностей, что отражено в новом стратегическом плане войны. В состав оперативной группы бомбардировщиков B-52 обычно входят как самолеты, способные нести ядерное оружие, так и самолеты, переоборудованные для выполнения задач исключительно с применением обычных вооружений.
Интеграция ядерных и обычных бомбардировщиков в одну оперативную группу потенциально может иметь последствия для стабильности в кризисных ситуациях, вызывать недопонимания и риск ядерной эскалации, поскольку это может привести к чрезмерной реакции и неправильному восприятию того, является ли сигнал обычным или ядерным.
Кроме того, с 2019 года американские бомбардировщики отрабатывают так называемую стратегию «гибкого боевого применения», в рамках которой все бомбардировщики «перебрасываются» на большее количество рассредоточенных небольших аэродромов, включая аэродромы в Канаде, в случае кризиса. В мае 2025 года бомбардировщики B-52 были развернуты на авиабазе Морон в Испании для выполнения задач гибкого боевого применения из «меньших, более гибких местах по всей Европе и Африке», согласно данным ВВС США (US Air Forces in Europe – Air Forces Africa 2025).
Эта стратегия призвана увеличить количество целей для потенциального противника, стремящегося уничтожить американские бомбардировочные силы, тем самым повышая ставки для противника, пытающегося нанести такой удар, и увеличивая живучесть сил в случае его совершения (Arkin and Ambinder 2022). Однако эта доктрина может быть оспорена, если у противника достаточно дальнобойного оружия для одновременного поражения нескольких целей, особенно тех, где находятся самолеты-заправщики, или если его способность обнаруживать и поражать цели быстрее, чем способность ВВС начать атаку (Блейзер 2024).
Баллистические ракеты наземного базирования
ВВС США эксплуатируют 400 шахтных межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и держат в резерве еще 50 шахт для загрузки ракет в случае необходимости, таким образом, общее количество шахт составляет 450. Наземные ракетные шахты разделены на три крыла: 90-е ракетное крыло на авиабазе Ф. Э. Уоррен в Колорадо, Небраске и Вайоминге; 91-е ракетное крыло на авиабазе Минот в Северной Дакоте; и 341-е ракетное крыло на авиабазе Мальмстром в Монтане. Каждое крыло имеет три эскадрильи, каждая из которых располагает 50 шахтами Minuteman III, управляемыми пятью центрами управления запуском. По оценкам экспертов FAS, в распоряжении МБР находится до 800 боеголовок, из которых около половины развернуты.
400 развернутых ракет Minuteman III несут по одной боевой части: либо 300-килотонную W87/Mk21, либо 335-килотонную W78/Mk12A. Однако МБР, оснащенные W78/Mk12A, теоретически могут быть оснащены двумя или тремя боевыми частями с независимым наведением, что в общей сложности составит 800 боевых частей, доступных для МБР. ВВС США периодически проводят испытательные запуски ракет Minuteman III с невооруженными многозарядными боеголовками (MIRV) для поддержания и демонстрации возможности переоснащения некоторых ракет Minuteman III дополнительными боеголовками, если это потребуется.
ВВС ежегодно проводят несколько испытательных полетов ракет Minuteman III. Эти испытания, называемые «Глори-поездками», планируются заранее, и ВВС постоянно заявляют, что они не назначаются в связи с какими-либо внешними событиями. В феврале и мае 2025 года ВВС провели два успешных испытательных запуска ракет Minuteman III с одним возвращаемым аппаратом (пресс-релиз Командования глобальных ударов ВВС на 2025 год; пресс-релиз 341-го ракетного крыла на 2025 год).
Хотя ракета Minuteman III была впервые принята на вооружение в 1970 году, она несколько раз модернизировалась, в том числе в 2015 году, когда завершилась многомиллиардная десятилетняя программа модернизации, направленная на продление срока службы до 2030 года. Модернизированные ракеты Minuteman III были названы военнослужащими ВВС «по сути, новыми ракетами, за исключением снаряда» (Pampe 2012).
Частью текущей программы модернизации МБР является обновление системы взведения, взрывателя и стрельбы боеголовок Mk21, общая стоимость закупок которых составляет почти 1 миллиард долларов (Министерство обороны США, 2023). Заявленная цель этой модернизации — продление срока службы боеголовок, но, по всей видимости, она также включает в себя добавление «компенсации высоты взрыва» для повышения эффективности наведения боеголовок (Постол, 2014).
Первый серийный образец был утвержден в марте 2024 года, и Национальная лаборатория Сандиа сообщила, что модернизированный взрыватель был успешно испытан впервые в рамках испытательного запуска МБР Minuteman III 4 июня 2024 года. Учитывая эти важные достижения, Сандиа сообщила, что все «показатели выглядят позитивно для перехода программы в стадию производства» (Дешлер, 2024; Национальные лаборатории Сандиа, 2024). Эти работы по модернизации дополняют аналогичную модернизацию взрывателя, которая в настоящее время проводится для боевой части ВМС США W76-1/Mk4A.
Начальные этапы закупок новой боеголовки МБР — Mk21A — начались в 2024 финансовом году (ВВС США, 2024a). Mk21A, разрабатываемая компанией Lockheed Martin, будет интегрирована в новую МБР Sentinel для расширения её полезной нагрузки и сможет нести новую боеголовку W87-1, находящуюся в настоящее время в разработке, а также будущие боеголовки (ВВС США, 2024, 569). Последнее испытание боеголовки Mk21A состоялось в июне 2024 года на борту ракеты-носителя Minotaur I (Центр по связям с общественностью по ядерному оружию ВВС США, 2024). ВВС планируют начать поставки новой боеголовки в 2032 финансовом году и оценивают её общую стоимость в 4,05 миллиарда долларов (ВВС США, 2024).
ВВС планируют закупить в общей сложности 659 ракет Sentinel — 400 из которых будут развернуты, а остальные будут использоваться для испытательных запусков и в качестве запасных (Capaccio 2020). Неправительственные эксперты, в том числе те, кто проводит исследования, спонсируемые Министерством обороны, поставили под сомнение процесс закупок Пентагона и отсутствие прозрачности в отношении его решения выбрать вариант с ракетами Sentinel вместо других потенциальных вариантов развертывания и базирования (Dalton et al. 2022).
Более того, неясно, почему Соединенным Штатам необходимо усиление возможностей МБР. Например, любые такие усиления не смягчат присущие им проблемы, связанные с запуском по предупреждению, рискованными территориальными облетами или уязвимостью шахт к экологическим катастрофам или обычным контрсиловым ударам (Korda 2021). Кроме того, даже если противоракетная оборона противника значительно улучшится, способность уклоняться от противоракетной обороны зависит от полезной нагрузки, а не от самой ракеты. К тому моменту, когда перехватчик противника сможет поразить американскую МБР на средней фазе полета, МБР уже сбросит свои ускорители, выпустит средства пробития и будет наводиться исключительно с помощью своего возвращаемого аппарата, который при необходимости может быть независимо модернизирован. По этой причине не совсем понятно, почему ВВС США требуют от своих МБР возможностей, превосходящих возможности нынешнего поколения ракет Minuteman III; ВВС пока публично не объяснили, почему.
В качестве публично заявленного обоснования программы Sentinel ВВС в первую очередь ссылаются на возраст ракеты Minuteman III, при этом многие высокопоставленные чиновники, включая бывшего командующего US STRATCOM и председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, категорически заявляли, что срок службы Minuteman III продлить невозможно (Эрвин 2021; Роджерс 2023). Эти утверждения впоследствии оказались неверными после того, как Управление программы Minuteman III пришло к выводу, что эксплуатация Minuteman III возможна до 2050 года и что «сама ракета демонстрирует хорошие характеристики» (Government Accountability Office 2025). Однако эти разоблачения стали достоянием общественности только после того, как стало ясно, что Sentinel не будет развернута в соответствии с первоначальными сроками.
Например, как ВВС, так и главный подрядчик, компания Northrop Grumman, не смогли предсказать реальные затраты и потребности программы. Первоначальные планы предусматривали повторное использование существующих медных кабелей управления и контроля Minuteman III для Sentinel, а также модернизацию всех 450 стартовых площадок (Losey 2024). Оба предположения оказались неверными; теперь потребуется заменить более 7500 миль кабелей на оптоволоконные, а стартовые площадки нужно будет перекопать и реконструировать, а не просто модернизировать.
По словам сенатора Кевина Крамера (республиканца из Северной Дакоты), ВВС планируют «в основном использовать те же места» для строительства новых стартовых площадок. Во время своего выступления на Саммите по ядерному сдерживанию 2026 года Крамер заявил: «Удивительно, сколько места есть по другую сторону этих [базовых] заборов» (Exchange Monitor 2026). Из его высказываний остается неясным, потребуется ли ВВС корректировать периметры безопасности стартовых комплексов или же существующих периметров будет достаточно для размещения как старых, так и новых стартовых площадок.
Неожиданная замена кабелей неизбежно потребует от ВВС дополнительных разрешений на использование близлежащих частных земель; местные землевладельцы в окрестностях базы ВВС Уоррен получили в мае 2025 года письма, в которых указывалось, что ВВС потребуется дополнительно 100 футов земли для этих новых инженерных коммуникаций (Sentinel Systems Program Office 2025). Задержки также возникли из-за нехватки персонала, процедур получения разрешений, проблем с ИТ-инфраструктурой и трудностей со связью и цепочками поставок со стороны Northrop Grumman (Gebara 2024; Government Accountability Office 2023; LaPlante 2024). Хотя внешние аналитики в то время предсказывали некоторые из этих проблем, процесс закупок был ускорен, и ключевые этапы были одобрены Министерством обороны еще до того, как программа достигла полной зрелости.
Спутниковые снимки показывают, как план пусковых сооружений Sentinel постепенно менялся по мере добавления новых требований. Например, строительство на испытательном полигоне на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии первоначально планировалось для создания дополнительной вспомогательной инфраструктуры для пусковой установки, при этом сама шахта Minuteman III оставалась нетронутой. Но снимки конца 2024 и начала 2025 года показали значительно большую площадь застройки, при этом сама шахта была перестроена в соответствии с новыми спецификациями.
Эти строительные работы соответствуют изменениям в визуализации новой пусковой установки, смоделированной компанией Northrop Grumman; примерно в феврале 2024 года Northrop Grumman заменила свою предыдущую визуализацию, в которой отмечалось восстановление шахты Minuteman III, на новую, в которой шахта теперь классифицировалась как «новый объект Sentinel» (Korda and Knight-Boyle 2025).
В январе 2026 года издание Exchange Monitor сообщило, что ВВС рассматривают возможность проектирования модульных шахт, которые можно будет изготавливать вне площадки из сборного железобетона, а затем устанавливать на место — аналогично тому, как Китай проектирует новые шахты для своих трех новых ракетных комплексов (Exchange Monitor, 2026). Предположительно, это позволит сократить затраты на строительство за счет упрочнения шахт.
Информация о бюджетных и программных перерасходах по программе Sentinel была обнародована только в 2024 году — более чем через три года после того, как Пентагон в сентябре 2020 года одобрил решение по этапу B программы Sentinel, разрешив переход к фазе инженерной и производственной разработки. В результате неудивительно, что бюджет Sentinel резко вырос по сравнению с первоначальным базовым планом программы, что привело к нарушению закона Нанна-МакКёрди в декабре 2023 года, требующему от министра обороны проведения анализа первопричин и повторной оценки стоимости программы (Knight 2024).
В июле 2024 года Министерство обороны объявило результаты проверки по закону Нанна-МакКёрди, выявив еще более высокую прогнозируемую стоимость программы Sentinel, чем сообщалось на момент нарушения, — 141 миллиард долларов, а также ожидаемую задержку на «несколько лет» (US Department of Defense 2024a; Congressional Budget Office 2025). Эти суммы не включают затраты на новую боеголовку Sentinel — W87-1, стоимость которой, по прогнозам, составит до 14,8 миллиардов долларов, а также на производство плутониевых сердечников, которое, по словам ВВС США и Стратегического командования США, необходимо для создания боеголовок (Управление правительственной подотчетности 2020).
В ходе пресс-конференции, посвященной объявлению результатов проверки Нанна-МакКёрди, заместитель министра обороны по вопросам закупок и обеспечения заявил, что «в сентябре 2020 года знания о наземном сегменте этой программы оказались недостаточными для того, чтобы задним числом составить качественную оценку стоимости» (Министерство обороны США, 2024). Это означает, что наиболее важный на сегодняшний день этап программы был утвержден без всестороннего понимания вероятного роста стоимости. Как отметил сенатор Крамер в своем программном выступлении на Саммите по ядерному сдерживанию в 2026 году, «меня несколько раздражало, что никто не разработал более качественную программу раньше» (Exchange Monitor, 2026).
Несмотря на эти трудности, Пентагон одобрил продолжение программы Sentinel (Министерство обороны США, 2024a). В соответствии с требованиями Закона Нанна-МакКёрди, разрешение на проведение этапа B программы было отозвано, и новое разрешение запланировано на 2027 год (Мэрроу, 2025).
Первоначально представители программы объявили, что первый прототип Sentinel совершит испытательный полет к концу 2023 года, но этот график был отложен, и теперь его планируется завершить до марта 2028 года (Бартоломеи 2021; Управление правительственной подотчетности 2025).
В период с 2023 по 2025 год ВВС и Northrop Grumman провели серию статических огневых испытаний для оценки отдельных ступеней трехступенчатой двигательной установки Sentinel (Центр ядерного оружия ВВС, отдел по связям с общественностью 2025). По данным Northrop Grumman, компания также провела серию «испытаний на отрыв обтекателя и модальных испытаний ракеты» в начале 2024 года для оценки передней (носовой) и задней (двигатели) секций Sentinel (Northrop Grumman 2024).
В октябре 2025 года компания Northrop Grumman и ВВС завершили критический анализ проекта системы поддержки запуска Sentinel — цифровой инфраструктуры управления и контроля для этой системы вооружения (Northrop Grumman, 2025).
Согласно отчету ВВС США о программе, опубликованному в 2020 году, для достижения начальной оперативной готовности (IOC), запланированной на 2029 финансовый год (Сирота, 2020), ВВС должны развернуть 20 новых ракет Sentinel с устаревшими боеголовками и боеголовками (входящими в атмосферу). Однако сообщаемая задержка на несколько лет указывает на то, что программа может не достичь начальной оперативной готовности до 2033 финансового года.
Интересно, что положение в версии законопроекта о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA), принятой Сенатом, которое устанавливало бы дату достижения начальной оперативной готовности для программы Sentinel — 30 сентября 2033 года, — не вошло в окончательный текст NDAA, что свидетельствует о недостатке уверенности в способности ВВС достичь этого рубежа (Конгресс США, 2025). Дата достижения начальной оперативной готовности в сентябре 2033 года совпала бы с объявлением Пентагона в 2024 году о задержке программы Sentinel как минимум на три года (Хэдли, 2024).
Это упущение может свидетельствовать о том, что Конгресс ожидает возможных дальнейших задержек в реализации программы Sentinel сверх последней оценки ВВС. Несмотря на неудачи и продолжающиеся препятствия в реализации программы, Конгресс выделил на Sentinel 3,8 миллиарда долларов — на 1,2 миллиарда долларов больше, чем запрашивалось — в своем Законе о национальной обороне на 2026 финансовый год.
В презентации 2020 года ВВС указали, что трехлетняя задержка может сократить количество МБР в состоянии боевой готовности примерно на 85 (Центр ядерного оружия ВВС, 2020). В результате министр обороны предоставил ВВС разрешение на сокращение количества испытаний Minuteman III в год с целью экономии планеров и комплектующих (Управление правительственной подотчетности, 2025). Также возможно, что Пентагон может принять решение о размещении дополнительных боеголовок на развернутых МБР, чтобы подготовиться к возможному сокращению общего числа МБР в состоянии боевой готовности ниже установленного Конгрессом требования в 400 развернутых МБР (Комиссия по стратегической позиции США, 2023).
По данным ВВС США, новая ракета Sentinel будет соответствовать существующим требованиям пользователей, но при этом будет обладать адаптивностью и гибкостью для модернизации на протяжении всего срока службы, а также будет иметь большую дальность действия, чем нынешняя Minuteman III (ВВС США, 2016). Тем не менее маловероятно, что Sentinel будет обладать достаточной дальностью для поражения таких стран, как Китай, Северная Корея и Иран, без необходимости пролетать над Россией.
Ракета Sentinel сможет нести несколько боеголовок, возможно, до двух на ракету. Первоначально ВВС планировали оснастить Sentinel версиями существующих боеголовок W78 (модифицированная версия которых была известна как Interoperable Warhead 1) и W87 с увеличенным сроком службы. Однако в 2018 году ВВС и NNSA отменили модернизацию и вместо этого предложили программу модификации, предусматривающую замену W78, а затем и W87 на новую боеголовку, известную как W87-1. Эта новая боеголовка будет использовать плутониевый сердечник, аналогичный W87, а также «хорошо проверенную конструкцию первичного модуля, нечувствительного к взрывчатым веществам», и будет интегрирована в новый корпус Mk21A (Министерство энергетики США, 2018).
В отчете о стоимости разработки оружия в рамках программы модернизации W87 указана общая оценочная стоимость в размере до 15,9 млн долларов, не включая затраты, связанные с производством новых плутониевых боеголовок (Национальное управление ядерной безопасности, 2023, 8–31).
В соответствии с Законом о национальной обороне на 2018 финансовый год, NNSA поставило перед собой амбициозную задачу — производить не менее 80 плутониевых сердечников в год к 2030 году для выполнения запланированного графика развертывания ракеты Sentinel. Однако из-за постоянной неспособности агентства соблюдать сроки выполнения проектов и отсутствия у него потенциала для крупномасштабного производства плутония, в 2021 году NNSA уведомило Конгресс о том, что независимые аналитики давно предсказывали — что агентство не сможет выполнить требование в 80 сердечников (Demarest 2021; Government Accountability Office 2020; Institute for Defense Analyses 2019).
Чтобы максимально приблизиться к ежегодному объему производства сердечников, Саваннский завод по переработке плутония получил задание произвести 50 плутониевых сердечников, а остальные 30 будут произведены в Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Перепрофилированный, так и не достроенный завод по производству смешанного оксидного топлива на площадке Саванна-Ривер первоначально планировалось ввести в эксплуатацию в 2030 году для достижения цели в 50 плутониевых сердечников в год, но срок завершения был перенесен на период с 2032 по 2035 год (Национальное управление ядерной безопасности, 2021).
NNSA, вероятно, столкнется с дополнительными препятствиями в реализации своей программы производства плутониевых сердечников, поскольку в сентябре 2024 года федеральный судья США постановил, что Министерство энергетики (DOE) и NNSA нарушили Закон о национальной экологической политике (NEPA), не проведя достаточной оценки воздействия на окружающую среду своего плана производства плутониевых сердечников на двух площадках (Гусман, 2024).
В мае 2025 года было объявлено о новом программном заявлении об оценке воздействия на окружающую среду для производства плутониевых сердечников, а завершение окончательного исследования запланировано примерно на май 2027 года (Национальное управление ядерной безопасности, 2025). Задержки в выполнении задачи по производству литников побудили исполняющего обязанности администратора Национального управления ядерной безопасности (NNSA) написать письмо, уполномочивающее Управление по оценке деятельности предприятий провести специальное исследование, посвященное руководству и управлению NNSA в рамках задачи по производству литников, в августе 2025 года (Роббинс, 2025).
Развертывание новой боеголовки для ракеты Sentinel — W87-1 — ожидается в начале 2030-х годов (Министерство энергетики США, 2024). В связи с ожидаемыми сроками развертывания W87-1, NNSA в 2023 году сообщило, что Sentinel первоначально будет принят на вооружение с модифицированной версией существующей W87, известной как W87-0 (Национальное управление ядерной безопасности, 2023). Несмотря на многолетнюю задержку в графике программы Sentinel, из-за которой ее развертывание совпало с развертыванием W87-1, в отчете Министерства энергетики и NNSA, представленном Конгрессу в сентябре 2024 года, подтверждается план первоначального развертывания ракет с W87-0 (Министерство энергетики США, 2024). В октябре 2024 года NNSA объявило о завершении в Лос-Аламосе производства первого образца плутониевой боеголовки для программы W87-1 (Национальное управление ядерной безопасности, 2024). ЯЗУ W87-1 мощнее W87-0 — 475 кт против 300 кт, но и тяжелее на 100 кг.
Военно-воздушные силы сталкиваются с жесткими сроками строительства для развертывания системы Sentinel. Ожидается, что модернизация каждой пусковой установки займет не менее 10 месяцев, а модернизация каждой станции оповещения о ракетном нападении — приблизительно 16 месяцев (ВВС США, 2023). Военно-воздушные силы планируют модернизировать все 450 пусковых установок, снести все 45 станций оповещения о ракетном нападении, реконструировать 24 из них и построить 45 зданий связи и 24 новых пусковых центра (ВВС США, 2023).
Поскольку в настоящее время каждая станция оповещения о ракетном нападении отвечает за группу из 10 пусковых установок, это может указывать на то, что после ввода системы Sentinel в эксплуатацию каждая станция оповещения о ракетном нападении в конечном итоге может отвечать за 18 или 19 пусковых установок (Корда, 2020).
Строительство в рамках программы Sentinel началось в 2023 году на авиабазе ВВС Уоррен, где будут осуществлены первые развертывания ракет Sentinel. ВВС объявили, что первая шахта для ракет Minuteman III — LF 5E10 на авиабазе Уоррен — была выведена из эксплуатации в 2025 году (Marrow 2025). Хотя служба не раскрыла точную дату этого события, спутниковые снимки указывают на значительные отклонения от нормальной работы, особенно с середины августа. Весьма вероятно, что на момент вывода из эксплуатации шахта уже была пустой и находилась в «теплом» состоянии.
После базы ВВС Уоррен строительство и развертывание системы Sentinel будут осуществляться на авиабазе Мальмстром, а затем на авиабазе Минот (Командование глобальных ударов ВВС США, 2024).
По мере развертывания ракет Sentinel, ракеты Minuteman III будут извлечены из шахт и временно размещены на соответствующих базах, прежде чем их перевезут на авиабазу Хилл, полигон для испытаний и тренировок в штате Юта или в лагерь Навахо в Аризоне. Ракетные двигатели в конечном итоге будут уничтожены на полигоне для испытаний и тренировок в штате Юта, а остальные компоненты будут выведены из эксплуатации на авиабазе Хилл. С этой целью на авиабазе Хилл и полигоне для испытаний и тренировок в штате Юта будут построены новые хранилища-иглу (ВВС США, 2020). Замена последней межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III запланирована на 2052 год (Хузер, 2024).
Три базы МБР также получат новые учебные, складские и ремонтные объекты, а также модернизированные зоны хранения оружия. Первой базой, получившей эту модернизацию, стала база ВВС Уоррен, где весной 2020 года началось масштабное строительство нового подземного хранилища и ремонтного комплекса для оружия (Кристенсен 2020), которое было завершено к апрелю 2025 года (Отдел по связям с общественностью Центра ядерного оружия ВВС 2025). Церемония закладки первого камня нового объекта по производству оружия на базе ВВС Мальмстром состоялась в марте 2024 года, и строительство видно на спутниковых снимках (Райнс 2024). На базе ВВС Уоррен также, по всей видимости, началось строительство нового объекта по обращению и хранению ракет и объекта по хранению транспортных средств.
Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами
ВМС США эксплуатируют флот из 14 баллистических ракетных подводных лодок класса «Огайо» (SSBN), восемь из которых базируются в Тихом океане, недалеко от Бангора, штат Вашингтон, а шесть — в Атлантическом океане, базируясь в Кингс-Бей, штат Джорджия. В течение многих лет подводный флот поочередно проходит длительный капитальный ремонт реакторов для продления срока службы каждой лодки. После завершения последнего ремонта в феврале 2023 года все 14 лодок потенциально могут быть развернуты до 2027 года, когда ожидается вывод из эксплуатации первой подводной лодки класса «Огайо» (PSNS и IMF Public Affairs 2023; ВМС США 2019). Но поскольку действующие подводные лодки время от времени проходят незначительный ремонт, фактическое количество лодок в море в любой момент времени обычно составляет около восьми или десяти. Считается, что четыре или пять из них находятся в состоянии повышенной боевой готовности в своих районах патрулирования, в то время как еще четыре или пять лодок могут быть приведены в состояние полной боевой готовности в течение нескольких часов или дней.
Проектирование подводных лодок следующего поколения с баллистическими ракетами, известных как подводные лодки класса «Колумбия», идет полным ходом. Двенадцать подводных лодок класса «Колумбия» будут на 2000 тонн тяжелее, чем подводные лодки класса «Огайо», но будут оснащены 16 ракетными пусковыми установками вместо 20 у предшественников. (Подводные лодки класса «Огайо» изначально имели 24 ракетные пусковые установки, количество которых было сокращено до 20 для соответствия ограничениям договора СНВ-3).
Программа строительства подводных лодок класса «Колумбия», на которую, как ожидается, будет приходиться почти пятая часть бюджета всей программы кораблестроения ВМС США с середины 2020-х до середины 2030-х годов, по прогнозам, обойдется почти в 130 миллиардов долларов (Министерство обороны США, 2024).
Стоимость головного катера нового класса, как правило, значительно выше, чем стоимость остальных катеров, поскольку ВМС США давно практикуют включение в стоимость головного катера всех проектных деталей флота и невозвратных инженерных затрат. В результате, по оценкам ВМС, стоимость закупки первого атомного подводного корабля класса «Колумбия» — USS District of Columbia (SSBN-826) — составляет приблизительно 16,1 миллиарда долларов, а второго — 9 миллиардов долларов (Congressional Research Service 2025a).
Строительство головного катера началось 1 октября 2020 года — в первый день 2021 финансового года, закладка киля состоялась в июне 2022 года, а завершение строительства на 50 процентов было пройдено в августе 2024 года (US Navy 2022; Parrella 2024). Полномасштабное строительство второй подводной лодки — USS Wisconsin (SSBN-827) — началось в октябре 2023 года, а закладка киля состоялась в августе 2025 года (ВМС США 2025; Паррелла 2024). Пентагон заключил с компанией General Dynamics Electric Boat контракт на сумму 2,28 миллиарда долларов на закупку и серийное производство следующих пяти подводных лодок с баллистическими ракетами, которые должны быть завершены в декабре 2031 года (Министерство обороны США 2025). Третья лодка получит название USS Groton (SSBN-828).
Первоначально некоторые этапы строительства были отложены из-за пандемии COVID-19, но после нескольких лет полномасштабного строительства ВМС продолжают сталкиваться с задержками из-за проблем с проектированием, стоимостью материалов, инфляцией и качеством работ над головной подводной лодкой (Экштейн 2020; Управление государственной отчетности 2023b, 2024, 2025). В ноябре 2024 года ВМС объявили о нарушении графика, что потребовало обновления базового плана программы SSBN-826 (Управление государственной отчетности 2025b).
Несмотря на то, что программа «Колумбия» является приоритетной для закупок ВМС, поставка головной подводной лодки класса «Колумбия» задерживается на 17 месяцев, что превышает предыдущие прогнозы (Исследовательская служба Конгресса 2025; ВМС США 2024). Это означает, что головная подводная лодка может быть поставлена не позднее марта 2029 года, если не будут ускорены работы по улучшению строительства. После поставки катера морские испытания, как ожидается, продлятся три года, после чего существующий график первого патрулирования в целях сдерживания, запланированный на 2031 год, может оказаться чрезмерно амбициозным. Первая атомная подводная лодка класса «Колумбия» будет базироваться в Кингс-Бей.
В отчете Управления правительственной подотчетности (GAO) от июня 2025 года периоды замедления строительства объяснялись «работами, выполненными не по порядку», которые «возникли из-за отсутствия инструкций в некоторых проектных документах, подробно описывающих строительство подводной лодки. Например, в некоторых областях подводной лодки отсутствовали электромонтажные работы и отверстия для прокладки труб» (Управление правительственной подотчетности, 2025). Программа была пересмотрена в попытке улучшить соблюдение графика, но возможности руководителей программы по дальнейшей оптимизации строительства ограничены.
Подводные лодки класса «Колумбия» будут значительно тише, чем нынешний флот подводных лодок класса «Огайо». Это связано с тем, что новая электрическая силовая установка будет вращать винт каждой лодки с помощью электродвигателя, а не более шумных механических шестерен. Кроме того, компоненты электрической силовой установки могут быть распределены по всей лодке, что повышает устойчивость системы и снижает вероятность того, что одно оружие сможет вывести из строя всю систему привода (Congressional Research Service 2000).
Военно-морской флот никогда ранее не строил атомные подводные лодки с электрической силовой установкой, что создало технические задержки для программы, которая и без того имеет очень сжатые сроки производства. В конструкции подводных лодок класса «Колумбия» также будут использованы другие новые элементы, в том числе Х-образный руль управления кормовой частью (в отличие от существующего «крестообразного» руля, используемого на подводных лодках классов «Огайо» и «Вирджиния»), новый отсек для ракет и новый реактор, который — в отличие от реакторов атомных подводных лодок класса «Огайо» — не потребует дозаправки в течение всего срока службы (Бюджетное управление Конгресса, 2023).
ВМС планируют начать вывод из эксплуатации старейших подводных лодок класса «Огайо» в 2027 финансовом году — начиная с USS Henry M. Jackson (SSBN-730) — примерно в то же время, когда первоначально ожидалась поставка первой подводной лодки класса «Колумбия» (Управление начальника штаба ВМС, 2024; Паррелла, 2024). Второй подводной лодкой класса «Огайо», подлежащей выводу из эксплуатации, должна стать USS Alabama (SSBN-731) в 2028 году (Управление начальника штаба ВМС, 2024). Однако из-за задержек в строительстве подводных лодок класса «Колумбия» ВМС инициировали процесс продления срока службы до пяти подводных лодок класса «Огайо» — начиная с USS Alaska (SSBN-732) — с запланированных 42 лет до 45–46 лет (Кац, 2023; Паррелла, 2024). На данный момент ВМС включили в свой долгосрочный план продление срока службы одной из этих подводных лодок (Бюджетное управление Конгресса, 2025b).
План судостроения предполагает, что общее количество действующих атомных подводных лодок с баллистическими ракетами будет колебаться от 14 до 12 единиц, пока будут выводиться из эксплуатации подводные лодки класса «Огайо» и вводиться в строй подводные лодки класса «Колумбия». Учитывая, что графики вывода из эксплуатации подводных лодок класса «Огайо» и производства подводных лодок класса «Колумбия» не полностью совпадают, это означает, что общее количество действующих атомных подводных лодок с баллистическими ракетами будет падать ниже полного состава в 12 единиц примерно на три года в процессе приобретения/списания, если будет продлен срок службы только одной подводной лодки класса «Огайо» (Исследовательская служба Конгресса, 2023).
По мере подготовки верфей Кингс-Бей и Китсап к размещению новых атомных подводных лодок класса «Колумбия», их инфраструктура претерпит значительные изменения. Это включает в себя системы безопасности, ремонтные боксы и объекты для модернизации подводных лодок класса «Трайдент». В бюджете ВМС США на 2026 финансовый год, касающемся военного строительства, были предусмотрены планы по строительству склада для модернизации подводных лодок класса «Трайдент» в Китсапе для приема, хранения и отгрузки материалов, необходимых для поддержки модернизации подводных лодок (Министерство ВМС США, 2025).
Объект для модернизации подводных лодок класса «Трайдент» в Кингс-Бей также будет расширен — проект, начатый в январе 2025 года, направленный на улучшение промышленной и логистической поддержки будущих потребностей в техническом обслуживании флота двух классов (Хэмлин, 2025a). В том же месяце в Кингс-Бей началось строительство нового объекта регионального управления по техническому обслуживанию ядерных силовых установок (NRMD). Этот объект будет служить централизованным центром для технического обслуживания и ремонта силовых установок как подводных лодок класса «Огайо», так и подводных лодок класса «Колумбия» (Хэмлин, 2025).
Ракеты
Каждая подводная лодка класса «Огайо» может нести до 20 баллистических ракет морского базирования Trident II D5, что меньше, чем 24, в соответствии с ограничениями, установленными договором СНВ-3. 14 подводных лодок класса «Огайо» с баллистическими ракетами могли бы нести до 280 таких ракет, но Соединенные Штаты заявили, что не будут развертывать более 240, а последние данные по договору СНВ-3 за 2023 год указывают на развертывание только 220 ракет. Военно-морской флот почти завершил замену оригинальных ракет Trident II D5 на модернизированную версию с увеличенным сроком службы, известную как Trident II D5LE (LE означает «увеличенный срок службы»). Замена последних D5 на D5LE была запланирована на конец 2025 года (Wolfe 2024). В течение четырех дней в сентябре 2025 года ВМС США провели летные испытания четырех невооруженных ракет Trident II D5LE с подводной лодки класса «Огайо» USS Wyoming у побережья Флориды (Crew-Kelly 2025).
Ракета D5LE, дальность действия которой превышает 12 000 километров, оснащена новой системой наведения Mk6, разработанной для «обеспечения гибкости в выполнении новых задач» и повышения точности ракеты, согласно данным ВМС и лаборатории Дрейпера (Draper Laboratory 2006; Naval Surface Warfare Center 2008). Согласно бюджетным документам, «ВМС США модернизировали ракеты TRIDENT II (D5) до версии D5LE, повысив живучесть подводных лодок за счет увеличения дальности, минимизировав затраты за счет увеличения полезной нагрузки и добавив возможность поражения целей для развертывания на подводных лодках классов OHIO и COLUMBIA» (US Department of Defense 2025).
Модернизация D5LE заменит существующие баллистические ракеты подводного базирования Trident на британских подводных лодках с баллистическими ракетами, а также первоначально вооружит новые британские подводные лодки с баллистическими ракетами класса Dreadnought и корпуса с 1 по 8 подводных лодок класса Columbia после их ввода в строй (Wolfe 2025).
Вместо создания совершенно новой баллистической ракеты, как это планирует сделать ВВС с МБР Sentinel, ВМС планируют существенно продлить срок службы ракеты Trident II D5LE, чтобы обеспечить ее эксплуатацию до 2084 года. Хотя ракета D5LE2, как она известна, представляет собой преемственность в том смысле, что она по-прежнему будет баллистической ракетой подводного базирования Trident, несколько старых компонентов, которые больше не входят в текущую цепочку поставок, будут перепроектированы (Министерство обороны США, 2024).
Обзор системных требований к D5LE2 запланирован на 2025 год, предварительный обзор проекта — на 2028 год, а критический обзор проекта — на 2032 год. Начальное мелкосерийное производство начнется в 2034 году, а первый летный испытательный полет ракеты с подводной лодки с баллистическими ракетами запланирован на 2036 год (ВМС США, 2024).
Планируется, что ракета D5LE2 поступит на вооружение девятой атомной подводной лодки класса «Колумбия» начиная с 2039 финансового года, после чего в течение следующего десятилетия она будет установлена на оставшихся восьми лодках по мере возвращения каждой из них в порт для планового технического обслуживания (Wolfe 2021; 2025). Последняя баллистическая ракета подводного базирования D5LE планируется вывести из эксплуатации в 2049 году, к этому моменту все атомные подводные лодки класса «Колумбия» в составе флота США должны быть оснащены ракетами подводного базирования D5LE2 (US Navy 2024).
Боеголовки
Каждая баллистическая ракета подводного базирования «Трайдент» может нести до восьми ядерных боеголовок, но обычно они несут в среднем четыре или пять боеголовок, что составляет в среднем около 90 боеголовок на подводную лодку. Считается, что полезная нагрузка различных ракет на подводной лодке значительно различается для обеспечения максимальной гибкости наведения, но предполагается, что все развернутые подводные лодки несут одинаковую комбинацию.
Обычно на действующих атомных подводных лодках с баллистическими ракетами (SSBN) развернуто около 950 боеголовок, хотя это число может быть меньше из-за технического обслуживания отдельных подводных лодок. В целом, на боеголовки, размещенные на SSBN, приходится приблизительно 70 процентов всех боеголовок, находящихся на вооружении стратегических пусковых установок США в рамках договора New START. Мы предполагаем, что на флоте подводных лодок SSBN может быть размещено до 1920 боеголовок, хотя это число может быть несколько меньше.
На американских баллистических ракетах подводного базирования используются три типа боеголовок: с ЯЗУ 90-килотонный усовершенствованный W76-1, 8-килотонный W76-2 и 455-килотонный W88. W76-1 — это модернизированная версия W76-0, которая снимается с вооружения, по-видимому, с несколько меньшей мощностью 90 кт вместо 100 кт у старой версии, но с улучшенными функциями безопасности. Боеголовка Mk4A, несущая заряд W76-1, оснащена новым блоком программируемого взрывателя, более совершенным, чем у старой системы Mk4/W76 (Kristensen, McKinzie, and Postol 2017).
ВМС США модернизируют корпус боеголовки с блоком автоматики Mk4A до более совершенного варианта Mk4B с аэродинамически устойчивым носовым наконечником, который предназначен для обеспечения более стабильных летных характеристик и повышения точности (Wolfe, 2024). NNSA планирует завершить производство первых серийных образцов модернизированных боеголовок W76-1/Mk4B и W76-2/Mk4B в 2026 финансовом году (по данным Министерства энергетики США, 2025 год).
Боеголовка W88 повышенной мощности в настоящее время проходит программу продления срока службы, которая включает модернизацию компонентов взведения, взрывателя и запуска, решение проблем ядерной безопасности путем замены обычных взрывчатых веществ на нечувствительные к взрыву взрывчатые вещества, а также в конечном итоге будет способствовать разработке будущих вариантов продления срока службы (Министерство энергетики США, 2024).
Первый серийный образец ЯЗУ W88 Alt 370 был завершен 1 июля 2021 года, половина была поставлена к первому кварталу 2023 года, и ожидается, что производство будет завершено в четвертом квартале 2025 финансового года, а переход программы к поддержанию запасов запланирован на 2026 финансовый год (Министерство энергетики США, 2024, 2025).
Боеголовка W76-2/Mk4A использует только первичный модуль от стандартного заряда для получения мощности около 8 килотонн. По оценкам американских экспертов, в конечном итоге было произведено не более 25 таких боеголовок, и что одна или две из 20 ракет на каждой подводной лодке с баллистическими ракетами вооружены одной или двумя боеголовками W76-2, в то время как остальные баллистические ракеты подводного базирования будут оснащены либо 90-килотонным зарядом W76-1, либо 455-килотонным зарядом W88 (Аркин и Кристенсен, 2020).
В докладе Байдена на NPR было отмечено, что «боеголовка W76-2 в настоящее время является важным средством сдерживания ограниченного применения ядерного оружия»; однако в обзоре была оставлена возможность снятия этого оружия с вооружения в будущем, отмечалось:
Этот отрывок предполагает, что боеголовка W76-2/Mk4A потенциально может быть снята с вооружения ближе к концу десятилетия.
Соединенные Штаты также планируют создать новую боеголовку для баллистических ракет подводного базирования — W93, которая будет размещена в предлагаемом ВМС корпусе Mk7 (возвращающемся в атмосферу корпусе). По данным Министерства энергетики, «ключевые ядерные компоненты будут основаны на уже развернутых и ранее испытанных ядерных конструкциях, а также на обширном опыте работы с компонентами и материалами из арсенала», и что «сертификация W93 не потребует дополнительных подземных ядерных взрывных испытаний» (Министерство энергетики США, 2024; Вулф, 2025).
Предполагается, что ЯЗУ W93 первоначально дополнит, а не заменит W76-1 и W88. Впоследствии планируется создание еще одной новой боеголовки, которая в конечном итоге заменит эти боеголовки. В марте 2025 года программа W93/Mk7 перешла в фазу 2A, посвященную определению конструкции и изучению стоимости (Вулф, 2025, 8). Предварительно завершение производства первого серийного образца W93 запланировано на 2034–2036 годы (Министерство энергетики США, 2022). В сентябре 2024 года NNSA спрогнозировала, что программа W93 обойдется в 27,6 миллиарда долларов (в ценах того времени) в течение следующих 25 лет, что на 4,7 миллиарда долларов больше, чем оценка стоимости, опубликованная NNSA в предыдущем году (Министерство энергетики США, 2024; 2023).
Сотрудничество США и Великобритании
Программа создания ядерного оружия на море, разработанная США, также поддерживает ядерное сдерживание Соединенного Королевства. Ракеты, несущиеся на баллистических подводных лодках Королевского флота, входят в тот же набор ракет, что и на американских подводных лодках с баллистическими ракетами. В боевой части используется корпус боеголовки Mk4A, который, как считается, является слегка модифицированной версией под заряд W76-1 (Кристенсен, 2011); правительство Великобритании называет его «Холбрук» (Министерство обороны Великобритании, 2015).
Королевский флот также планирует использовать новый корпус Mk7 в качестве заменяющей боевой части, которую он планирует развернуть на своих новых подводных лодках типа «Дредноут» в будущем. В обновленной информации, представленной парламенту в 2021 году, было подтверждено, что «британская боевая часть будет интегрирована с поставленным США боеголовкой Mark 7, чтобы обеспечить ее совместимость с ракетой Trident II D5, и будет поставлена параллельно с американской программой боевых частей W93/Mk7» (Правительство Соединенного Королевства, 2021).
В 2023 году директор программ стратегических систем ВМС США уточнил, что «разработка системы возвращения Mk7 для поддержки американской программы создания ЯЗУ W93 также имеет решающее значение для разработки ядерной боеголовки и системы возвращения следующего поколения для Великобритании. Обе страны работают над отдельными, но параллельными программами создания боеголовок, осуществляя сотрудничество между ними» (Вольф, 2023).
«Патрули сдерживания»
За последние 25 лет операции по патрулированию в целях сдерживания значительно изменились: их ежегодное количество сократилось более чем вдвое – с 64 патрулирований в 1999 году до 30-36 в последние годы. Большинство подводных лодок теперь проводят так называемые «модифицированные дежурства», которые сочетают патрулирование в целях сдерживания с учениями и периодическими заходами в порты (Кристенсен, 2018).
Хотя большинство патрулирований подводных лодок с баллистическими ракетами длятся в среднем 77 дней, они могут быть короче или, иногда, значительно дольше. Например, в октябре 2021 года подводная лодка USS Alabama (SSBN-731) завершила 132-дневное патрулирование, а в июне 2014 года подводная лодка USS Pennsylvania (SSBN-735) вернулась на свою военно-морскую базу подводных лодок Китсап в штате Вашингтон после 140-дневного патрулирования в целях сдерживания – самого длительного патрулирования за всю историю подводных лодок с баллистическими ракетами класса Ohio (Стратегическое командование США, 2021).
В годы холодной войны почти все патрулирования в рамках сдерживания проводились в Атлантическом океане. В отличие от этого, сегодня более 60 процентов патрулирований в рамках сдерживания обычно проводятся в Тихом океане, что отражает активизацию планирования ядерной войны против Китая и Северной Кореи (Кристенсен, 2018).
Подводные лодки с баллистическими ракетами обычно не заходят в иностранные порты во время патрулирования, но после начала СВО России на Украине в 2022 году ВМС США начали совершать несколько заходов в иностранные порты в год, чтобы послать политические сигналы и повысить заметность своих подводных лодок с баллистическими ракетами. Заходы американских подводных лодок в порты продолжались ежегодно с тех пор, за исключением 2020 года, в такие места, как Шотландия, Аляска, Гуам, Гибралтар и Южная Корея — это был первый случай, когда ядерное оружие посетило Южную Корею с момента вывода американского оружия с Корейского полуострова в 1991 году (Mongilio 2023).
ВМС США также все чаще публикуют изображения своих подводных лодок с баллистическими ракетами во время патрулирования в определенных районах, включая Аравийское море в октябре 2022 года, Норвежское море в июне 2024 года и Северную Атлантику в июле 2025 года (Центральное командование США 2022; Стратегическое командование США 2024; Чан 2025).
Стратегические бомбардировщики
В настоящее время ВВС США эксплуатируют 19 бомбардировщиков B-2A (все они способны нести ядерное оружие) и 76 бомбардировщиков B-52H (46 из которых также способны нести ядерное оружие). Из 21 первоначального самолета B-2 в эксплуатации находятся только 19. Один бомбардировщик был потерян в 2008 году, а другой разбился в 2022 году на авиабазе Уайтман. В 2024 году ВВС приняли решение о выводе разбившегося B-2 из эксплуатации, а не о его ремонте и возвращении в строй (Тирпак, 2024).
Различить обычную и ядерную версии B-52H можно только по наличию внешних видимых элементов, в частности небольших 30-сантиметровых стабилизаторов, прикрепленных к выступам по бокам самолета. Наблюдая за этими стабилизаторами и другими соответствующими источниками данных, можно составить исчерпывающий и высокодостоверный список самолетов B-52H с бортовыми номерами, способных нести ядерное оружие, и самолетов, способных нести только обычное оружие (Scappatura and Tanter 2024). (Третий стратегический бомбардировщик, B-1B, не способен нести ядерное оружие.)
Закон о национальной обороне на 2025 финансовый год уполномочил министра ВВС переоборудовать обычные бомбардировщики B-52 для перевозки ядерного оружия не позднее чем через 30 дней после истечения срока действия договора СНВ-3 (HR 5009). ВВС пока не подтвердили, прислушаются ли к рекомендации Конгресса, хотя в августе 2024 года представитель управления программы B-52 заявил, что ВВС готовы уложиться в сроки, установленные законом, и что переоборудование будет «относительно простым» (Albon 2024).
По оценкам экспертов FAS, из этих бомбардировщиков примерно 60 (18 B-2A и 42 B-52H) задействованы в ядерных операциях в рамках планов США по ведению ядерной войны, хотя количество полностью боеспособных бомбардировщиков в любой момент времени меньше. Например, данные по договору СНВ-3 от сентября 2022 года учитывали только 43 развернутых ядерных бомбардировщика (10 B-2A и 33 B-52H) (Государственный департамент США, 2023).
Бомбардировщики организованы в девять бомбардировочных эскадрилий в пяти бомбардировочных крыльях на трех базах: авиабаза Минот в Северной Дакоте, авиабаза Барксдейл в Луизиане и авиабаза Уайтмен в Миссури. Количество баз ядерных бомбардировщиков увеличится до пяти после того, как на вооружение ВВС поступит новый стратегический бомбардировщик — B-21 Raider (Кристенсен, 2017). Учитывая, что как минимум 100 бомбардировщиков B-21 заменят 19 бомбардировщиков B-2 и все неядерные бомбардировщики B-1, представляется вероятным, что количество бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, значительно увеличится.
Многие конструктивные детали B-21 остаются засекреченными; однако, с момента начала испытательных полетов в конце 2023 года, благодаря публикации официальных и неофициальных фотографий и видео, появились новые подробности. Эти изображения указывают на то, что B-21 имеет несколько общих элементов конструкции с B-2, но немного меньше по размерам и обладает меньшими возможностями вооружения (ВВС США, 2022; Фемат, 2024). Кроме того, B-21 имеет более узкое поле зрения вперед по сравнению с B-2, что, вероятно, связано с более совершенными датчиками самолета, позволяющими пилоту видеть пространство за пределами самолета без большого лобового стекла (Рогоуэй, 2024). B-2, напротив, имеет панорамное лобовое стекло с тонированным стеклом, которое устанавливается во время ядерных миссий для защиты глаз пилота от ядерного взрыва (Рогоуэй, 2017).
Ожидается, что ВВС закупят не менее 100 (возможно, до 145) бомбардировщиков B-21, при этом последние оценки стоимости эксплуатации за весь 30-летний период программы составляют приблизительно 203 миллиарда долларов, что составляет примерно 550 миллионов долларов за самолет в ценах 2010 года и превысит 800 миллионов долларов в ценах 2025 года (Northrop Grumman 2024).
Бюджет и многие конструктивные детали B-21 до сих пор держатся в секрете. ВВС держат в секрете дату начала оперативной готовности (IOC), но заявили, что бомбардировщик, как ожидается, поступит на вооружение в середине 2020-х годов (US Air Force 2024). По словам генерального директора Northrop Grumman, компания сотрудничает с ВВС, чтобы попытаться ускорить производство B-21. В июле 2025 года Конгресс принял законопроект о бюджетном урегулировании, который включает 4,5 миллиарда долларов на ускорение производства B-21 (Лози 2025).
Бомбардировщик B-21 сможет нести управляемые ядерные гравитационные бомбы B61-12 и B61-13, а также перспективную крылатую ракету воздушного базирования большой дальности AGM-181 (LRSO) и широкий спектр неядерного оружия, включая крылатую ракету класса «воздух-поверхность» JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff).
В марте 2022 года министр ВВС Фрэнк Кендалл обнародовал планы по разработке беспилотного бомбардировщика, который бы дополнял B-21, но, как сообщается, в июле 2022 года Кендалл заявил изданию Breaking Defense, что ВВС отказываются от этой идеи, поскольку она «оказывается нерентабельной» (Инсинна, 2022; Тирпак, 2022). Однако сам B-21, по данным ВВС, будет способен к беспилотным операциям (US Air Force, без даты).
В 2016 году тогдашний командующий Глобальным ударным командованием ВВС генерал Робин Рэнд выразил желание сохранить пилотируемые B-21 для ядерных операций. «Если бы меня пришлось заставить ответить прямо, мне очень нравится человек, который контролирует ситуацию; пилот, женщина, которая контролирует ситуацию, особенно когда мы выполняем задачи, сочетающие ядерное оружие и другие средства», — сообщил Робин Рэнд (Military.com, 2016).
Летные испытания B-21 на авиабазе Эдвардс начались в ноябре 2023 года (Marrow 2024). В сентябре 2025 года ВВС объявили о прибытии второго испытательного самолета B-21 на Эдвардс, заявив, что дополнительные самолеты позволят продвинуть испытания до критически важных систем и интеграции вооружения (Министерство обороны США 2025).
Бомбардировщики B-21 сначала будут развернуты на авиабазе Эллсуорт (Южная Дакота), затем на авиабазе Уайтман (Миссури) и авиабазе Дайесс (Техас) в указанном порядке (Hoffman 2024). Строительство на авиабазе Эллсуорт началось в 2022 году, а строительство нового объекта по созданию вооружений, который будет хранить и обслуживать ядерные бомбы и крылатые ракеты, началось в апреле 2024 года и, по оценкам, будет завершено к январю 2027 года (Kenney 2024; Министерство обороны США 2024).
В настоящее время ожидается, что на авиабазе Эллсуорт будут базироваться две эскадрильи B-21 (одна оперативная и одна учебная). Однако, по словам сенатора от Южной Дакоты Майка Раундса, в будущем на авиабазе Эллсуорт может быть размещена вторая оперативная эскадрилья (News Center 1, 2022).
Переоборудование неядерных баз, где базируются бомбардировщики B-1, для размещения ядерных бомбардировщиков B-21 увеличит общее число баз с хранилищами ядерного оружия с двух баз сегодня (базы ВВС Минот и Уайтмен) до пяти баз к 2030-м годам (Кристенсен 2020). На базе ВВС Барксдейл также строится новый объект по производству ядерного оружия, который после завершения строительства восстановит возможности базы по хранению ядерного оружия (Найт 2024). Недавние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что строительство объекта близится к завершению.
Кроме того, запланирована масштабная кампания по модернизации бомбардировщиков B-52H ВВС США. Военно-воздушные силы планируют заменить двигатели, системы электропитания, дисплеи кабины пилота и радиолокационные системы на всех самолетах B-52 — модернизация достаточно существенная, чтобы оправдать изменение обозначения с B-52H на B-52J и обеспечить эксплуатацию самолетов до 2050-х годов. Начальная оперативная готовность B-52J запланирована на февраль 2033 года (Government Accountability Office 2024). Сообщается, что ВВС сейчас пересматривают масштабы модернизации радиолокационных систем после того, как в начале 2025 года программа понесла предполагаемое увеличение стоимости на 17 процентов, что представляет собой существенное нарушение закона Нанна-МакКёрди (Tirpak 2025).
Ракеты
Для оснащения бомбардировщиков B-52H и готовящихся к выпуску B-21 ВВС разрабатывают новую ядерную крылатую ракету воздушного базирования (ALCM) под названием AGM-181 LRSO. Она заменит крылатую ракету воздушного базирования AGM-86B в 2030 году.
Ракета LRSO будет вооружать как 46 бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, так и новый B-21, что станет первым случаем, когда американский стелс-бомбардировщик будет нести ядерную крылатую ракету. ВВС США планируют закупить 1087 ракет; 67 из них будут предназначены для испытаний и доработок, и пока что количество ядерных боеголовок для ракет не планируется увеличивать (Government Accountability Office, 2025).
По оценкам GAO, стоимость разработки и производства ракеты составляет около 15,5 миллиардов долларов в ценах 2025 финансового года (приблизительно 14 миллионов долларов за ракету); в сочетании с последним прогнозом Министерства энергетики по стоимости программы боеголовок, общая оценочная стоимость LRSO достигает почти 28 миллиардов долларов (Government Accountability Office 2025b, 81; US Department of Energy 2024). Примечательно, что, по данным GAO, оценки стоимости производства ракет как со стороны аппарата министра обороны, так и со стороны ВВС различаются примерно на 1,9 миллиарда долларов, что указывает на то, что стоимость программы LRSO еще не стабилизировалась (Government Accountability Office 2024).
Испытания ракеты LRSO проводятся с 2022 года; высокопоставленный представитель ВВС сообщил в августе 2025 года, что с начала 2025 года ракета успешно совершила четыре испытательных полета (Ахлават 2025; Тирпак 2023). В июне 2025 года ВВС опубликовали первое художественное изображение LRSO, предполагая, что разработка ракеты достигла стадии, когда испытания станут более доступными для общественности (Тирпак 2025). Действительно, 29 октября 2025 года авиационный фотограф запечатлел то, что выглядело как испытательный полет LRSO; на фотографии изображен испытательный самолет B-52H, несущий две крылатые ракеты, которые очень похожи на изображение, опубликованное ВВС (Д'Урсо и Ченчиотти 2025). Ожидается, что сама ракета LRSO будет совершенно новой, со значительно улучшенными военными возможностями по сравнению с ALCM, включая большую дальность, более высокую точность и улучшенную малозаметность.
Боеголовки
Каждый B-2 может нести до 16 ядерных авиабомб (гравитационные бомбы B61-11 и B61-12, а также B61-7 до поступления на вооружение B61-13), а каждый B-52 H может нести до 20 крылатых ракет воздушного базирования (AGM-86B). Бомбардировщики B-52 H больше не оснащаются гравитационными бомбами (Кристенсен, 2017). По оценкам, на бомбардировщики приходится 805 ядерных боеголовок, включая около 500 крылатых ракет воздушного базирования, но считается, что на базах бомбардировщиков размещено только около 300 единиц (см. Таблицу 1). Остальные 505 единиц, предположительно, находятся на центральном хранении в крупном подземном комплексе по техническому обслуживанию и хранению боеприпасов Киртланд, расположенном недалеко от Альбукерке, штат Нью-Мексико. Количество боеприпасов, размещенных на базах бомбардировщиков, вероятно, увеличится в будущем с появлением B-21 и расширением возможностей хранения ядерного оружия на нескольких базах.
Министерство энергетики разрабатывает и производит модифицированные и новые боеголовки для доставки стратегическими системами доставки ВВС США. Одна из них — W80-4 — планируется как модифицированная версия W80-1, которая в настоящее время используется в существующих крылатых ракетах класса «воздух-воздух». W80-4, которая в конечном итоге будет нести ракета LRSO, является первой боеголовкой, разработанной для использования с новой ракетой за более чем три десятилетия. Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) санкционировало этап проектирования производства (этап 6.4) для W80-4 в марте 2023 года и сообщило в своем отчете о состоянии запасов за 2025 финансовый год, что боеголовка завершила совместные летные испытания с ракетой LRSO (Управление государственной подотчетности 2024, 82; Министерство энергетики США 2024).
Несмотря на задержки в проектировании и технической зрелости, представители Министерства энергетики сообщили GAO, что разработка первой серийной боеголовки идет по плану и планируется к выпуску в 2027 финансовом году (Управление государственной подотчетности, 2024, 2025). Поставка первого серийного образца W80-4 запланирована на сентябрь 2027 года (Министерство энергетики США, 2023), а производство боеголовок планируется завершить в 2031 финансовом году (Leone, 2022).
Помимо ЯЗУ W80-4, в настоящее время производится новая гравитационная бомба — B61-13, а производство еще одной — B61-12 — было завершено в декабре 2024 года (Национальное управление ядерной безопасности, 2025b). B61-12 — первая управляемая ядерная гравитационная бомба США, использующая модифицированную версию боеголовки, применяемой в гравитационной бомбе B61-4, максимальная мощность которой составляет приблизительно 50 килотонн, а также несколько вариантов меньшей мощности. Однако она оснащена управляемым хвостовым оперением для повышения точности и дальности поражения, что позволяет специалистам по планированию ударов выбирать меньшую мощность для существующих целей, чтобы уменьшить сопутствующий ущерб.
Авиабомба B61-12 поступила на вооружение бомбардировщиков B-2 в 2023 году (Национальное управление ядерной безопасности, 2023) и истребителей-бомбардировщиков в 2024 году (Национальное управление ядерной безопасности, 2024). B61-12 объединила три из пяти устаревших типов (B61-3, -4 и -7) в одну бомбу, в результате чего в арсенале США осталось три типа гравитационных бомб B61 (B61-11, -12 и -13 после их завершения). B61-12 также заменила все устаревшие бомбы B61, развернутые в Европе (см. раздел «Нестратегическое ядерное оружие»).
Первоначально предполагалось, что США произведут около 480 бомб B61-12. Однако в 2023 году Пентагон объявил, что небольшая часть этой первоначальной партии будет произведена в виде авиабомбы B61-13, гравитационной бомбы с гораздо большей мощностью (Министерство обороны США, 2023).
В B61-13 будет использоваться боевая часть от B61-7, но будут добавлены элементы безопасности и управления от B61-12, а также управляемый хвостовой стабилизатор для повышения точности. Таким образом, максимальная мощность B61-13 будет близка к 360 килотоннам B61-7, что значительно выше мощности B61-12, составляющей 50 килотонн. B61-13 будет разработана для будущего бомбардировщика B-21 и, возможно, для B-2 до вывода бомбардировщика из эксплуатации. Военное обоснование создания новой гравитационной бомбы B61-13 сложно установить по открытым источникам, хотя, судя по всему, бомба будет предназначена для поражения целей на больших площадях и, возможно, для создания угрозы для некоторых подземных объектов.
Разработка авиабомбы B61-13 также может быть связана с усилиями по выводу из эксплуатации B83-1 — самой мощной ядерной боеголовки США с мощностью взрыва до 1,2 мегатонны (Кристенсен и Корда, 2023). В обзоре ядерной доктрины 2022 года было предписано вывести из эксплуатации B83-1, которая давно рассматривалась как потенциальный объект для вывода из эксплуатации из-за своего возраста, высокой мощности и дублирования в арсенале США. Мы ожидали официального вывода B83-1 из эксплуатации в 2025 году, но в бюджетном запросе NNSA на 2026 финансовый год эта бомба указана как активная в ядерном арсенале США и запрашиваются средства на ее поддержание и обеспечение «до тех пор, пока все гравитационные бомбы B83 не будут выведены из эксплуатации и демонтированы» (Национальное управление ядерной безопасности, 2025c).
Это говорит о том, что небольшое количество B83-1 остается в арсенале по состоянию на начало 2026 года, хотя, учитывая их скорый вывод из эксплуатации, их развертывание маловероятно. Вероятно, Соединенные Штаты откладывают завершение вывода бомбы из эксплуатации до тех пор, пока на вооружение не поступит B61-13.
В мае 2025 года министр энергетики объявил, что NNSA завершила сборку первой авиабомбы B61-13 — почти на год раньше запланированного срока (Национальное управление ядерной безопасности, 2025d). NNSA прогнозировала завершение производства B61-13 в 2028 финансовом году, но оно может завершиться раньше, если производство продолжится с опережением графика (Национальное управление ядерной безопасности, 2024).
Нестратегическое ядерное оружие
В арсенале США имеется только один тип нестратегического ядерного оружия: гравитационная бомба B61-12, мощность которой достигает 50 килотонн. Недавно завершенное развертывание B61-12 заменило версии B61-3 и B61-4, мощность которых варьировалась от 0,3 килотонн до 170 и 50 килотонн соответственно. В настоящее время на складах находится около 200 бомб B61-12, предназначенных для доставки нестратегическими самолетами.
Около 100 из них размещены на шести базах в пяти европейских странах: Авиано и Геди в Италии; Бюхель в Германии; Инджирлик в Турции; Кляйне-Брогель в Бельгии; и Фолькель в Нидерландах. Это число сократилось с 2009 года, отчасти из-за уменьшения оперативной емкости хранилищ на базах Авиано и Инджирлик (Кристенсен, 2015). Седьмая страна — Греция — имеет резервную миссию по нанесению ядерного удара и соответствующую резервную эскадрилью, но на её территории нет американского ядерного оружия (Кристенсен, 2022b).
Возможно, бомбы B61-12 также были размещены на базе ВВС Великобритании Лейкенхит; уникальные данные о полёте указывают на вероятность поставки в 2025 году. Однако незавершённое строительство инфраструктуры, необходимой для ядерной миссии, вызывает вопросы о том, действительно ли на борту находился ядерный боезапас, как предполагалось в заголовках (Джонс, 2025). Тем не менее, если на момент публикации в марте 2026 года американское ядерное оружие ещё не хранилось на базе Лейкенхит, мы предполагаем, что после завершения необходимой инфраструктуры безопасности там будет храниться около 20 единиц оружия. Если оно уже размещено на базе Лейкенхит, это увеличит количество американского ядерного оружия в Европе примерно до 120 бомб (Кристенсен и др., 2025).
Остальные 80–100 бомб B61 хранятся в Соединенных Штатах в качестве резервных и потенциально используемых американскими истребителями-бомбардировщиками для поддержки союзников за пределами Европы, включая Северо-Восточную Азию. В число истребителей-бомбардировщиков входят F-15E из 391-й истребительной эскадрильи 366-го истребительного крыла, базировавшегося в Маунтин-Хоум, штат Айдахо (Carkhuff 2021).
Помимо интеграции на тяжелые бомбардировщики B-2 и будущий B-21, авиабомба B61-12 была установлена на самолеты двойного назначения (DCA), эксплуатируемые США и союзниками, включая F-15E, F-16C/D, F-16MLU, PA-200 Tornado и F-35A. В январе 2025 года тогдашний администратор NNSA Джилл Хруби впервые заявила о завершении развертывания B61-12 в Европе, сказав: «НАТО сильна. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты на передовых позициях» (Национальное управление ядерной безопасности, 2025).
Повышенная точность B61-12 обеспечит тактическим бомбам в Европе те же военные возможности, что и стратегическим бомбам, используемым бомбардировщиками в Соединенных Штатах. Хотя B61-12 не был разработан как специально предназначенный для проникновения в грунт, как B61-11, он, по-видимому, обладает некоторыми ограниченными возможностями проникновения в грунт, что повысит способность европейского арсенала удерживать подземные цели, представляющие опасность (Кристенсен и МакКинзи, 2016). В то время как старые истребители PA-200 Tornado и F-16MLU не смогут использовать повышенную точность, обеспечиваемую хвостовым оперением B61-12, F-15E и новый F-35A смогут.
Появление авиабомбы B61-12 в Европе является частью масштабного плана НАТО по модернизации ядерного оружия, который также включает модернизацию самолетов и системы хранения оружия (Кристенсен 2022b). Все союзники по НАТО, на территории которых размещено ядерное оружие США, за исключением Турции, приобретают истребители F-35A Lightning II для продолжения выполнения своих ядерных задач. До тех пор Бельгия и Италия будут продолжать использовать F-16, а Италия и Германия — PA-200. Авиабаза RAF Lakenheath в Соединенном Королевстве стала первой базой ВВС США в Европе, получившей способные нести ядерное оружие истребители-бомбардировщики F-35A, за ней последовала авиабаза Volkel в Нидерландах (Корда и Кристенсен 2023; Кристенсен 2024).
В настоящее время военно-воздушные силы Бельгии, Нидерландов, Германии и Италии выполняют активную роль по нанесению ядерного удара с использованием американского ядерного оружия. В обычных условиях ядерное оружие находится под контролем персонала ВВС США; его применение в войне должно быть санкционировано президентом США. В информационном бюллетене НАТО от 2022 года говорится, что «ядерная миссия может быть предпринята только после получения явного политического одобрения от Группы ядерного планирования НАТО и разрешения от президента США и премьер-министра Великобритании» (НАТО, 2022).
На авиабазе Инджирлик в Турции, по оценкам, размещено от 20 до 30 ядерных бомб B61, которые могут быть доставлены американскими самолетами или, в случае необходимости, турецкими истребителями F-16. В отличие от других партнеров по НАТО, Турция не разрешает США постоянно размещать свои самолеты на авиабазе Инджирлик; в случае кризиса американским самолетам придется прилететь на базу, чтобы забрать бомбы B61, или же бомбы придется отправить за границу для использования.
Несмотря на сообщения New York Times в 2019 году о том, что американские официальные лица рассмотрели планы экстренной эвакуации ядерного оружия из Инджирлика (Сэнгер, 2019), руководители подразделения A10 ВВС США в Европе посетили Инджирлик в июле 2023 года, чтобы обсудить «миссию обеспечения безопасности» и «роль, которую Инджирлик играет в стратегическом сдерживании», что указывает на то, что ядерная миссия в Инджирлике все еще действует (Майрикс, 2023). («Обеспечение безопасности» — это термин, обычно используемый Пентагоном и Министерством энергетики для обозначения способности обеспечивать безопасность, сохранность и полный контроль над ядерным оружием, тогда как «офис A10» — это офис ВВС по «стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции».) Это дополнительно подтверждается продолжающимися работами по созданию инфраструктуры на объектах хранения ядерного оружия в Турции (Министерство обороны США, 2022a).
Помимо возвращения ядерной миссии на базу ВВС Лейкенхит, в июне 2025 года Соединенное Королевство объявило о планах закупки истребителей F-35A у США и присоединения к миссии НАТО по совместному использованию ядерного оружия. С середины 2030-х годов эти самолеты будут базироваться на базе ВВС Мархам, предположительно, вместе с американскими бомбардировщиками B61-12 (Правительство Ее Величества, 2025).
Ядерная модернизация НАТО также включает в себя продление срока службы системы безопасности хранения оружия, в том числе модернизацию систем управления и контроля, а также безопасности на шести действующих базах (Авиано, Бюхель, Геди, Кляйне-Брогель, Инджирлик и Фолькель), одной дополнительной базе (RAF Лейкенхит) и одной учебной базе (Рамштайн). В частности, эти модернизации включают установку двойных ограждений по периметру безопасности, модернизацию систем хранения и безопасности оружия, а также систем сигнализации, связи и отображения, и эксплуатацию новых грузовиков для безопасной транспортировки и технического обслуживания (Кристенсен, 2021).
Модернизация систем безопасности, по-видимому, завершена на всех шести действующих базах. На базах Кляйне-Брогель, Бюхель, Геди и Фолькель также была добавлена погрузочная площадка, предназначенная для американских самолетов C-17, которые перевозят ядерное оружие и служебное оборудование (Кристенсен, 2024).
НАТО, похоже, также повышает значимость концепции использования самолетов двойного назначения. Например, НАТО теперь публично объявляет о своих ежегодных тактических учениях по ядерному оружию Steadfast Noon и выпускает официальные видеоролики, посвященные этим учениям. В октябре 2024 года в двухнедельных учениях приняли участие 13 стран и более 60 самолетов, включая истребители и американские бомбардировщики B-52 (NATO 2024).
Примечательно, что Финляндия, формально нейтральная страна, также участвовала в учениях всего через 18 месяцев после вступления в НАТО (Kristensen 2024). Учения Steadfast Noon 2025 года, по-видимому, стали самыми масштабными на сегодняшний день, в них приняли участие 71 самолет и 14 стран, включая все скандинавские страны (Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция) (NATO 2025; Cook 2025).
Наконец, в дополнение к этим возможностям доставки с воздуха, Соединенные Штаты также разрабатывают новую нестратегическую ядерную крылатую ракету морского базирования (SLCM-N), которая была предложена во время первой администрации Трампа (Министерство обороны США, 2018, 55). Администрация Байдена стремилась отменить SLCM-N, отмечая, что «дальнейшие инвестиции в разработку SLCM-N отвлекут ресурсы и внимание от более важных приоритетов модернизации ядерного предприятия и инфраструктуры США, которые уже работают на пределе своих возможностей после десятилетий отложенных инвестиций. Это также создаст оперативные проблемы для ВМС» (Управление по бюджету и управлению США, 2022).
Это связано с тем, что для размещения ядерного оружия на борту экипажам ВМС потребуется специальная подготовка и соблюдение строгих протоколов безопасности, которые могут создать оперативные трудности для этих многоцелевых судов (Вулф, 2022). Кроме того, развернутые ядерные крылатые ракеты морского базирования заменят более гибкие обычные боеприпасы для патрулирующих судов, что повлечет за собой существенные альтернативные издержки (Моултон, 2022).
Однако, несмотря на выводы администрации Байдена, Конгресс вынудил администрацию утвердить программу SLCM-N в качестве обязательной. Закон о национальной обороне на 2025 финансовый год (NDAA) выделил 252 миллиона долларов на исследования, разработку, испытания и оценку SLCM-N и 70 миллионов долларов на боеголовку. NDAA также ограничил финансирование поездок министра военно-морских сил до тех пор, пока не будет создан и укомплектован штатом офис программы SLCM-N. Кроме того, он потребовал создания отдельного специализированного программного подразделения для разработки SLCM-N, начиная с бюджетного запроса президента на 2026 финансовый год (HR 5009).
Конгресс и администрация Трампа сейчас работают над ускорением разработки SLCM-N. В необычном шаге в бюджете администрации на 2026 финансовый год средства на оборонные программы были запрошены через процедуру согласования, а не через обычный ежегодный процесс распределения средств по усмотрению. Впоследствии принятый Конгрессом в июле 2025 года закон о согласовании — получивший прозвище «Закон об одном большом прекрасном законопроекте» — включал 2 миллиарда долларов Министерству обороны и 400 миллионов долларов NNSA для «ускорения разработки, закупки и интеграции» ракеты и боевой части SLCM-N соответственно (Конгресс США, 2025).
Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA) выделил дополнительно 210 миллионов долларов Министерству обороны на разработку ракеты SLCM-N и 50 миллионов долларов Национальному управлению по ядерному регулированию (NNSA) на разработку боеголовки. Наиболее примечательно, что новый закон NDAA ускоряет сроки разработки SLCM-N на два года. Закон повторяет дату начала оперативной готовности (IOC) 30 сентября 2034 года, установленную законом NDAA на 2024 финансовый год, но также требует от Министерства обороны поставить определенное количество ракет SLCM-N — количество, которое будет определено Советом по ядерному оружию (межведомственным органом, контролирующим запасы ядерного оружия США) — к 30 сентября 2032 года для достижения «ограниченного оперативного развертывания» до начала оперативной готовности (S. 1071).
За последние два года планы по созданию боевой части для SLCM-N претерпели изменения. Первоначально предполагалось использовать боевую часть W80-4, разрабатываемую для LRSO (Министерство энергетики США, 2024); затем этот план был скорректирован в сторону разработки «W80-4 ALT» в рамках Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (HR 2670). В следующем году Закон о национальной обороне внес поправки в формулировки, разрешив NNSA разработать альтернативную боевую часть вместо W80-4 ALT в случае необходимости, обозначенную как «W80-X ALT» (HR 5009).
В январе 2026 года представители Национальных лабораторий Сандиа и Лоуренса Ливермора подтвердили, что боевая часть SLCM-N будет называться W80-5, и отметили, что «этот вопрос возник совсем недавно, и мы работаем над ним менее года» (Салем, 2026). Поскольку боеголовка W80-5 является модификацией боеголовки W80, а не её изменением — то есть, она фактически меняет оперативные возможности оружия, — неясно, будет ли количество закупаемых для LRSO боеголовок W80-4 соответственно уменьшено. Если нет, то после принятия на вооружение SLCM-N размер ядерного арсенала США увеличится.
В декабре 2025 года президент Трамп объявил о разработке нового класса линкоров для ВМС США, класса «Трамп», и подтвердил, что корабли будут вооружены крылатыми ракетами подводного базирования класса «Солнцезащита-Н» (Джонстон, 2025). Этот шаг вернет ядерное оружие на надводные корабли впервые с начала 1990-х годов.
