Китай создал стронциевые часы с ошибкой в 1 секунду за два возраста Вселенной

Заявленная точность часов такова, что они могут «спешить» или «отставать» менее чем на 1 секунду за 30 млрд лет.

Эта работа открыла для Китая практический путь к разработке более стабильных и портативных оптических часов, а также их космических версий. Она закладывает прочную основу для использования оптических часов для проверки фундаментальных физических принципов, улучшения спутниковой навигации следующего поколения и создания единого сверхточного глобального стандарта времени.