Китай создал стронциевые часы с ошибкой в 1 секунду за два возраста Вселенной

Китайские учёные сделали важный шаг в отрасли, которая ранее не была «сильной» стороной КНР. Речь идёт об узком клубе стран, которые производят собственный хронометраж на основе современных технологий определения единицы времени с точностью до 18-19 разрядов после запятой.

Научно-техническая группа под руководством Пань Цзяньвэя из университета Хэфэй создала стронциевые часы (часы оптического диапазона). Утверждается, что это одни из самых точных часов не только в Китае, но и в мире.

Из сообщения китайских СМИ:

Заявленная точность часов такова, что они могут «спешить» или «отставать» менее чем на 1 секунду за 30 млрд лет.

Это примерно вдвое превышает оценочный возраст Вселенной.
Точность уровня 10 в минус 19 степени для часов была достигнута к настоящему моменту лишь в двух лабораториях: в американском Национальном институте стандартов и технологий, а также в Национальной лаборатории стандартов в Германии.

Китайский телеканал CCTV со ссылкой на членов научной группы:

Эта работа открыла для Китая практический путь к разработке более стабильных и портативных оптических часов, а также их космических версий. Она закладывает прочную основу для использования оптических часов для проверки фундаментальных физических принципов, улучшения спутниковой навигации следующего поколения и создания единого сверхточного глобального стандарта времени.

Принцип действия оптических часов основан на лазерной технологии захвата атомов стронция или (и) рубидия при крайне низких температурах. Измерение времени идёт посредством фиксации частоты колебаний на наноуровне.

В Китае заявляют, что отправят вариант стронциевых часов на свою орбитальную станцию для подтверждения основных параметров точности времени и определения координат.

Отличительной особенностью китайских оптических часов NIM-Sr1 является то, что они в разы меньше немецких и американских при той же или большей точности. Эксперты считают, что это позволит Китаю создавать ещё и современные вариант сверхточного оружия.
  Victor19
    Victor19
    Сегодня, 14:21
    Вот, что можно сделать, когда есть план и цель. Когда коррупционеров ставят к стенке, и они не пишут стихи дома.
    Алексей Лантух
      Алексей Лантух
      Сегодня, 15:20
      Россия, кстати очень много работала в области точного времени, так как это имеет важнейшее значение для точного определения координат с помощью спутников. Похоже проблему точного времени удалось решить и наши ракеты более точно стали попадать в цель.
  Lako
    Lako
    Сегодня, 14:21
    Китай поднялся до уровня технического развития, когда уже может себе позволить, вкладывать немалые средства в фундаментальные исследования. Это ещё одна заявка на мировое лидерство.
  андрей мартов
    андрей мартов
    Сегодня, 14:21
    Часы это вещь! У меня есть часы с кукушкой. А вот китайцы создали часы с ошибкой в 1секунду. Кому такие бракованные часы нужны то с ошибкой. . . request
    Kotofeich
      Kotofeich
      Сегодня, 14:29
      Цитата: андрей мартов
      Часы это вещь! У меня есть часы с кукушкой.

      У китайцев кукушка умнее
      Vinnibuh
        Vinnibuh
        Сегодня, 14:33
        Все это круто,все это здорово,но вопрос,как узнали что именно на 1с ? Ну и 2й вопрос,накукунделя? laughing
        Володин
          Володин
          Сегодня, 14:56
          Цитата: Vinnibuh
          Все это круто,все это здорово,но вопрос,как узнали что именно на 1с ?

          Они не узнали, они рассчитали - на основании погрешности определения частоты атомных колебаний.
          Shurik70
            Shurik70
            Сегодня, 15:29
            Цитата: андрей мартов
            Кому такие бракованные часы нужны то с ошибкой. . .

            good
            Вспомнилась история про Берию, Лаврентий Палыча.
            Не знаю, байка или нет.
            Проходили испытания новой системы наведения ракеты. Ну, ему и докладывают,
            - Ракета пролетела 600 километров, ошибка наведения не более пяти метров!
            А Лаврентий Палыч им,
            - Советские ракеты ошибаться не должны. Замените в отсчёте слово "ошибка не более пяти метров" на "с точностью до пяти метров"
          Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска
            Сегодня, 16:17
            А через 30 млрд лет выяснится, что отстали на полторы секунды laughing Но ни ишака, ни шаха к тому времени явно уже не будет
        БойКот
          БойКот
          Сегодня, 15:16
          Накукунделя? Во-первых, фундаментальну. науку вообше редко понимают, во-вторых
          Эксперты считают, что это позволит Китаю создавать ещё и современные вариант сверхточного оружия.
          Как в том анекдоте, что бы ученые не выдумали, получается оружие.
        sdivt
          sdivt
          Сегодня, 15:21
          Цитата: Vinnibuh
          Все это круто,все это здорово,но вопрос,как узнали что именно на 1с ? Ну и 2й вопрос,накукунделя?

          когда-то зачитывался Стругацкими)
          напомнило (Сказка о тройке):
          Амфибрахий — это я понимаю. Амфибрахий там… то, се… Я хочу уяснить, за что ему жалованье плотят, зарплату?!


          а для чего именно, в практике, нужна такая точность... да хотя бы для навигации - определить местоположение до миллиметра
    ARIONkrsk
      ARIONkrsk
      Сегодня, 15:29
      Цитата: андрей мартов
      Часы это вещь! У меня есть часы с кукушкой. А вот китайцы создали часы с ошибкой в 1секунду. Кому такие бракованные часы нужны то с ошибкой. . . request

      Ошибка в 1 секунду за 13,5 млрд. лет.
    uralex
      uralex
      Сегодня, 15:47
      Часы это вещь!
      Это - да, но нет) Вот дрель - это вещь!)
  Уарабей
    Уарабей
    Сегодня, 14:29
    Смотря на Китай так и уверишься что коммунистическая партия все-таки предпочтительнее всех остальных. Какая-нибудь другая страна развивалась такими темпами за всю историю человечества? Молодцы китайцы. Интересно, это - их, система образования такая хорошая, или они на западе обучаются?
    ROSS 42
      ROSS 42
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Уарабей
      Какая-нибудь другая страна развивалась такими темпами за всю историю человечества?

      СССР при Сталине...Но пришли более «прогрессивные» лидеры и Россия продолжает делать часы с кукушкой, а Китай...
      Кулл90
        Кулл90
        Сегодня, 15:36
        статья от 2016 года
        В Москве состоялся запуск самых точных атомных часов в мире. В этом мероприятии участвовало множество ученых, которые заявили, что российским специалистам удалось первым «укротить» уникальный атом Тулия.
        По предварительным подсчетам погрешность часов составляет одну секунду в 300 миллионов лет, а срок службы вовсе не уточняется.
    Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Уарабей
      Интересно, это - их, система образования такая хорошая, или они на западе обучаются?

      И так и эдак. У них очевидно хорошее школьное образование, и техническое - тоже хорошее превесьма. Но вот с фундаментальными науками сложнее, поэтому на западе и в США уйма китайских студентов. У нас вроде тоже имеются
  Сергей3
    Сергей3
    Сегодня, 14:37
    И зачем? Время зависит от массы объекта, рядом с которым производится замер. Этот эффект называется "гравитационное замедление времени". Например каждый спутник ГЛОНАСС на орбите имеет собственный коэффициент погрешности времени, в зависимости от того, где спутник находится. Или другой пример: время у подножия горы и на вершине будет течь по разному, разница конечно крошечная, но замерить её можно.
    Дырокол
      Дырокол
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Сергей3
      И зачем?

      Может как эталон используется?
      Shurik70
        Shurik70
        Сегодня, 15:24
        Например, для спутникового позиционирования.
        Сейчас по GPS в горной местности до +(-) 3-20 м точность, а будут в навигаторе часы с точностью до 4,0Е-12 то точность будет до миллиметра. Такой точности в дешёвом переносном устройстве можно добиться синхронизацией с опорным сигналом, а вот для него уже и нужны такие атомные часы.
  skept
    skept
    Сегодня, 15:06
    Китайцы научились использовать достижения всей мировой науки несмотря на санкции,какими путями,неважно,мы-же купаемся только в своем пруду
  Shumi2010
    Shumi2010
    Сегодня, 15:23
    Вроде СССР такие часы делал.
    щас мы в этом сильны?
    Кулл90
      Кулл90
      Сегодня, 16:19
  MCmaximus
    MCmaximus
    Сегодня, 15:25
    Круто, конечно. Но как проверишь-то?
  navigator777
    navigator777
    Сегодня, 15:42
    Это чисто теоретически, непроверяемо и недоказуемо, ну как они подттвердят что их часы настоько точны? С чем сравнивать будут? Ага скажут что раз наши часы с вашими расходятся, значит ваши брешут, ну -ну laughing