География конфликта расширяется: США атаковали базу сил шиитской милиции в Ираке

Американские ВВС нанесли удар по базе Сил народной мобилизации (аль-Хашд аш-Шааби) к югу от Киркука. Эти формирования также известны как шиитская милиция. Вероятнее всего, главными целями ударов были баллистические ракеты малой дальности, в том числе иранские комплексы «Фатех-110».

Можно отметить, что на территории Ирака в настоящее время сформировался самый настоящий вторичный фронт конфликта, одной из сторон которого является коалиция США и Израиля, а другой — Иран и его многочисленные прокси в Ближневосточном регионе. В Ираке удары наносятся как по американским объектам, так и по позициям «Аль-Хашд аш-Шааби». География столкновений охватывает Эрбиль, Сулейманию, Киркук и Мосул.

Кроме того, под предлогом защиты друзов ЦАХАЛ наносит удары по сирийским объектам в Деръа. При этом израильская армия продолжает контролировать буферную зону и свободно действует в сирийском воздушном пространстве, где ПВО фактически не функционирует.

Между тем продолжают нарастать экономические последствия развязанного США и Израилем конфликта на Ближнем Востоке. Из-за блокады Ормузского пролива стремительно растут цены на нефть и газ. Однако, несмотря на очевидные риски для мировой экономики, Трамп наотрез отказывается завершать боевые действия и, по некоторым данным, требует от стран Персидского залива выплатить США 5 триллионов долларов за продолжение войны против Ирана или же 2,5 триллиона за ее прекращение.

  Висенте
    Сегодня, 14:30
    Возможно американцам удастся прервать логистику снабжения иракских шиитов на какое-то время.Но их группы малочисленны и мобильны, собираются вместе только для проведения акции, а потом растворяются в селениях Ирака на их счету уже много обьектов США в Ираке включая посольства, агенства, базы...
    Shurik70
      Сегодня, 15:32
      Сирийцы сами свергли Асада.
      Это их выбор, что другие армии на их территории делают что хотят
      А Ираку просто не повезло. Зря Саддам с Ираном рассорился.
  bbb
    Сегодня, 14:34
    Губа у Трампушки не дура. Иран тоже с них может потребовать компенсацию за разрушения.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 14:39
    ❝ Трамп наотрез отказывается завершать боевые действия и, по некоторым данным, требует от стран Персидского залива выплатить США 5 триллионов долларов за продолжение войны против Ирана или же 2,5 триллиона за её прекращение ❞ —

    — Пусть сначала выплатят 5 триллионов долларов за продолжение, а потом 2,5 триллиона за прекращение ...
    ваш вср 66-67
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      требует от стран Персидского залива выплатить США 5 триллионов долларов за продолжение войны против Ирана или же 2,5 триллио

      Бизнесмен! laughing
  rocket757
    Сегодня, 14:42
    Бензинчика в костёр конфликта будут подливать, регулярно.
    В общем, "избранные и исключительные" отмороженные на всю голову.
  Scientist_
    Сегодня, 14:49
    требует от стран Персидского залива выплатить США 5 триллионов долларов

    Шейхам нефтедоллары дали только подержать. Пора уже вернуть. А самим вернуться пасти верблюдов.
  Виктор Чужой
    Сегодня, 14:53
    Гребаная загадка века. Все всем должны несчетное количество денег. Вопрос а куда делись деньги ?! Сколько раз надо было на врать с капитализацией бизнеса каждого в отдельности что бы поверить что все это стоит именно столько денег сколько они за него хотят получить ?! ФРС как организацией владеют те же банки из Европы которые там же берут доллары на которые печатаю евро - кто там и кому должен по итогу ?! Деньги арабов за нефть в Европе - а у европейцев снова денег нет туда послать войска. То что трусят свои трупы потом забирать с Ближнего Востока - это просто дополнение. Да и компенсации семьям погибших ведь тоже прилично пришлось бы выплачивать... Китай на деньги полученные от экспорта в США частично снова покупал американские же облигации - и кто там кому теперь снова должен ?! Где деньги Зин ?!
    cpls22
      Сегодня, 15:31
      Цитата: Виктор Чужой
      Где деньги Зин ?!

      Взаимные денежные обязательства - цемент капитализма.
  Хамзат-41
    Сегодня, 15:43
    В одном только Ираке действует до 200-тысяч проиранских партизан! США и Израиль столкнулись с гигантским фронтом: От Ливана до Южного Пакистана и теперь просто не понимают что делать дальше! Всех ведь не разбомбить...
  D O
    Сегодня, 15:45
    Трамп наотрез отказывается завершать боевые действия и, по некоторым данным, требует от стран Персидского залива выплатить США 5 триллионов долларов за продолжение войны против Ирана или же 2,5 триллиона за ее прекращение.

    Однако если странам Персидского залива ничего не платить Трампу, будет достигнут ровно тот же результат - война либо продолжится, либо прекратится :)))