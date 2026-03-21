География конфликта расширяется: США атаковали базу сил шиитской милиции в Ираке
3 42311
Американские ВВС нанесли удар по базе Сил народной мобилизации (аль-Хашд аш-Шааби) к югу от Киркука. Эти формирования также известны как шиитская милиция. Вероятнее всего, главными целями ударов были баллистические ракеты малой дальности, в том числе иранские комплексы «Фатех-110».
Можно отметить, что на территории Ирака в настоящее время сформировался самый настоящий вторичный фронт конфликта, одной из сторон которого является коалиция США и Израиля, а другой — Иран и его многочисленные прокси в Ближневосточном регионе. В Ираке удары наносятся как по американским объектам, так и по позициям «Аль-Хашд аш-Шааби». География столкновений охватывает Эрбиль, Сулейманию, Киркук и Мосул.
Кроме того, под предлогом защиты друзов ЦАХАЛ наносит удары по сирийским объектам в Деръа. При этом израильская армия продолжает контролировать буферную зону и свободно действует в сирийском воздушном пространстве, где ПВО фактически не функционирует.
Между тем продолжают нарастать экономические последствия развязанного США и Израилем конфликта на Ближнем Востоке. Из-за блокады Ормузского пролива стремительно растут цены на нефть и газ. Однако, несмотря на очевидные риски для мировой экономики, Трамп наотрез отказывается завершать боевые действия и, по некоторым данным, требует от стран Персидского залива выплатить США 5 триллионов долларов за продолжение войны против Ирана или же 2,5 триллиона за ее прекращение.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация