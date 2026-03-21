Две ракеты Ирана были направлены на базу Диего-Гарсия, до которой почти 4000 км
Сразу несколько западных и израильских изданий пишут о том, что Иран минувшей ночью выпустил две баллистические ракеты в направлении базы Диего-Гарсия. База эксплуатируется Британией и США. Недавно из-за статуса атолла возникли трения между Вашингтоном и Лондоном. Кроме того, изначально премьер Британии Кир Стармер заявил, что не будет предоставлять американским кораблям и авиации возможность использовать военную базу на архипелаге Чагос в Индийском океане для войны против Ирана. Потом, вроде как, свои слова взял обратно, но от Трампа всё равно «получил».
По информации американских СМИ, Иран пытался ударить по стратегическим бомбардировщикам, которые были размещены на базе Диего-Гарсия, однако одна из ракет «не долетела, упав море», а вторую сбили средствами ПРО одного из американских боевых кораблей.
По данным WSJ, для перехвата использовались ракеты SM-3,
При учёте того, что от Ирана до указанной военной базы не менее 3800 км, можно говорить о том, что ракетные возможности Ирана не ограничиваются средствами огневого поражения с заявленной дальностью в 2500 км.
А если у Ирана действительно в арсенале имеются ракетные вооружения, способные дотянуться до Диего-Гарсия, получается, что достать ими он может и до ряда военных баз на территории стран НАТО, включая любую из баз в Германии, Италии, а также базы во Франции и даже в Британии. Не говоря уже о базах ПРО в Румынии и Польше.
Обращает на себя внимание то, что Иран подтвердил атаку на Диего-Гарсия.
Соответственно, для НАТО это крайне неприятный сюрприз.
