Две ракеты Ирана были направлены на базу Диего-Гарсия, до которой почти 4000 км

7 901 34
Сразу несколько западных и израильских изданий пишут о том, что Иран минувшей ночью выпустил две баллистические ракеты в направлении базы Диего-Гарсия. База эксплуатируется Британией и США. Недавно из-за статуса атолла возникли трения между Вашингтоном и Лондоном. Кроме того, изначально премьер Британии Кир Стармер заявил, что не будет предоставлять американским кораблям и авиации возможность использовать военную базу на архипелаге Чагос в Индийском океане для войны против Ирана. Потом, вроде как, свои слова взял обратно, но от Трампа всё равно «получил».

По информации американских СМИ, Иран пытался ударить по стратегическим бомбардировщикам, которые были размещены на базе Диего-Гарсия, однако одна из ракет «не долетела, упав море», а вторую сбили средствами ПРО одного из американских боевых кораблей.



По данным WSJ, для перехвата использовались ракеты SM-3,

При учёте того, что от Ирана до указанной военной базы не менее 3800 км, можно говорить о том, что ракетные возможности Ирана не ограничиваются средствами огневого поражения с заявленной дальностью в 2500 км.



А если у Ирана действительно в арсенале имеются ракетные вооружения, способные дотянуться до Диего-Гарсия, получается, что достать ими он может и до ряда военных баз на территории стран НАТО, включая любую из баз в Германии, Италии, а также базы во Франции и даже в Британии. Не говоря уже о базах ПРО в Румынии и Польше.

Обращает на себя внимание то, что Иран подтвердил атаку на Диего-Гарсия.

Соответственно, для НАТО это крайне неприятный сюрприз.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  андрей мартов
    андрей мартов
    +18
    Сегодня, 14:46
    Ага, ага.Теперича только успевай давать целеуказания -Жешуа,Рамштайн. . .и прочая и прочая цели стран НАТО. . . winked
    pudelartemon
      pudelartemon
      +16
      Сегодня, 15:04
      Голосую за Жешув! Его на первое место в списке целей
      commbatant
        commbatant
        0
        Сегодня, 15:25
        Как бы Тернопольская АЭС в этот список не попала бы или Суэц...
    ALCA056000
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 16:01
      Про клоуна не забывайте, он персам не нужен, могут и шугануть laughing У них на этот счёт руки теперь развязаны. Прилетит ему или нет, но тихариться теперь будет старательней
  Jovanni
    Jovanni
    -8
    Сегодня, 14:49
    Это всё теоретически... Могут - не могут... Вот если бы долетела хоть одна ракетка реально... До Диеги...

    Это всё теоретически... Могут - не могут... Вот если бы долетела хоть одна ракетка реально... До Диеги...
    Dart2027
      Dart2027
      +10
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Jovanni
      Вот если бы долетела хоть одна ракетка реально... До Диеги...

      Вообще-то долетела.
      а вторую сбили средствами ПРО одного из американских боевых кораблей
      Azim77
        Azim77
        0
        Сегодня, 15:48
        Цитата: Dart2027
        Вообще-то долетела.

        Ну что ж, если раньше НАТО расширялось и ставило пртиворакеты в Европе, ссылаясь на чисто гипотетические угрозы со стороны Ирана, то теперь все превратилось в реальность. И такое подозрение, что НАТО не так уж и готово к этой реальности. Как говорится не надо будить лихо, пока оно тихо.
        ugol2
          ugol2
          0
          Сегодня, 15:58
          Раз сбили, значит готовы.
          И это в 4000 км от конфликта. Своевременно обнаружили и поразили цель. Значит не на пляжах загорают, а службу бдят.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:48
      Цитата: Jovanni
      Это всё теоретически... Могут - не могут... Вот если бы долетела хоть одна ракетка реально... До Диеги...

      две ракеты это не удар, или пристрелка или предупреждение
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 14:53
    ❝ Иран минувшей ночью выпустил две баллистические ракеты в направлении базы Диего-Гарсия ❞ —
    ❝ Недавно из-за статуса атолла возникли трения между Вашингтоном и Лондоном ❞ —

    — «Так не доставайся ж ты никому!» ...
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +15
    Сегодня, 14:54
    От Тегерана до Киева всего ничего. 2350 км.
  Дво
    Дво
    +4
    Сегодня, 14:55
    Не хочу создавать новость но почему на Военном обозрение тишь да гладь ,а в реале у нас не очень хорошо .С 10 утра сообщают, что был сбит еще Ка-52 ВКС России. Судя по всему один Ка-52 был сбит позавчера и вчера противник опубликовал видео атаки. Еще один Ка-52 сбит вчера днем или сегодня рано утром. У второго выжил один из членов экипажа, но пока без подтверждений.
    Таким образом ВКС потеряли примерно за одни сутки два Ка-52 и самое ценное — три члена экипажа. Цена одного Ка-52М по данным на 2021 год - 1 млрд, 187 млн. рублей. Комплексов РЭБ от дронов на вертушках никакого не стоит, хотя можно было бы поставить системы автоматической подмены аналогового видео на FPV дронах.

    Военкор Филатов публикует точку в которой ПВО-расчет противника поджидал наши вертушки: 48.152799, 36.990654. Сидели в засаде. Это то же самое место, где был подбит наш Ми-8 около Неждинки, рядом Котляровка, Новоелизаветовка. Судя по всему действует один и тот же расчет FPV дронов противника.
    Взято в военхроники за сегодня 21.03 2026. Жалко мужиков царствие им небесное.
    Монтесума
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Дво
      Не хочу создавать новость

      Уже создали.
      Цитата: Дво
      С 10 утра сообщают, что был сбит еще Ка-52 ВКС России.

      Да, проверенные каналы подтверждают потерю двух вертолётов. И да, это конфликт с достаточно грамотным и хорошо вооружённым противником (коллективное НАТО), который набирается опыта, делает выводы и осваивает новые методы противодействия. Событие печальное, но не исключительное в период активных боевых действий. А вообще, здесь обсуждается тема применения Ираном новых дальнобойных ракет, и зачем сюда втискивать сообщение совершенно другого направления, абсолютно непонятно.
    Роман 11
      Роман 11
      0
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Дво
      Жалко мужиков царствие им небесное

      Скорблю...
      позавчера похоронка на соседа
  Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер
    +7
    Сегодня, 14:57
    Ну что. С почином.
    Ну что. С почином.
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    +5
    Сегодня, 15:05
    Ээх.... Жаль не долетели

    Ээх.... Жаль не долетели
    Миха1981
      Миха1981
      0
      Сегодня, 15:20
      А может и долетели, будут спутниковые снимки базы, тогда можно сказать точно.
  carpenter
    carpenter
    +5
    Сегодня, 15:05
    Не говоря уже о базах ПРО в Румынии и Польше.

    Значит и по Киеву могут шарахнуть, по заявлению украинского клоуна 210 нациков воюют против Ирана.
    Роман 11
      Роман 11
      0
      Сегодня, 15:39
      Цитата: carpenter
      210 нациков воюют против Ирана


      а вдруг 21!
      carpenter
        carpenter
        0
        Сегодня, 15:46
        Цитата: Роман 11
        а вдруг 21!

        Зелю никто за язык не тянул.
  9PA
    9PA
    +3
    Сегодня, 15:20
    По Куеву ударьте иранцы😂😂😂💣💣💣
    Карельский
      Карельский
      0
      Сегодня, 16:04
      У нас дух,и слово По этому не можем
  Bookinist69
    Bookinist69
    +2
    Сегодня, 15:21
    Этой новости-сказки цель только одна! Европейские союзники должны присоединиться к войне, а не то Иран таки начнет стрелять по Европе. (Не сомневайтесь США и Лондон помогут Ирану в "попаданиях" по целям в Европе)
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 15:22
    это приятный сюрприз , надеюсь не последний
  Shumi2010
    Shumi2010
    -1
    Сегодня, 15:24
    а нашим слабо по Жешуву грохнуть уже 4 года...
  Роман 11
    Роман 11
    0
    Сегодня, 15:37
    4000 км - это уже средняя дальность? Если иран способен создавать такие ракеты, то и Перл-Харбор со временем и территория сша окажутся в пределах досягаемости
  Андрей Храмов
    Андрей Храмов
    -1
    Сегодня, 15:48
    С кем воюют персы понятно - с мировым окаянством.
    С кем ведёт СВО руководство России - с "режимом зеленского"?
    Как говорится, почувствуйте разницу и её послевкусие...

    Персам - воли, сплочённости и победы в боях!
  Из_дикого_леса_дикая_тварь
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 15:55
    …для НАТО это крайне неприятный сюрприз…
    Что для них неприятного (не говоря о том, что и сюрприз-то это вряд ли, возможности иранских ракет наверняка натовцам хорошо известны, как маршруты и местонахождение ключевых фигур)? Одна ракета успешно сбита, вторая упала сама - и не факт, что её не «вели» и точно так же не сбили бы. До баз НАТО в Европе долететь у иранских ракет шанс мизерный, при таких дистанциях и при наличии у НАТО средств обнаружения в изрядном количестве и должного качества.
    …ракетные вооружения, способные дотянуться до Диего-Гарсия…
    Лучше б они утопили корыто с морпехами, идущее в Ирану: это важней. Сколько там километров до него сейчас?
  5.11
    5.11
    -1
    Сегодня, 15:57
    У нас номенклатура ракет поболя , да и ТТХ лучше , но только с целеуказанием в Кремле пока не очень .
  al3x
    al3x
    -1
    Сегодня, 15:59
    Думаю, за Ираном не заржавеет. Он и по центрам принятия решений может жахнуть.
  pexotinec
    pexotinec
    0
    Сегодня, 16:12
    Походу Иран прощупывает зону для качественного удара
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:15
    Из Тегеране до двери с номером 10 в Лондоне 4 400 км . laughing Сюрприз.
  AC130 Ganship
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 16:16
    Цитата: Dart2027
    Цитата: Jovanni
    Вот если бы долетела хоть одна ракетка реально... До Диеги...

    Вообще-то долетела.
    а вторую сбили средствами ПРО одного из американских боевых кораблей

    Куда долетела? До корабля, который непонятно где находится?
    В Иране очень хорошо работает информационная пропаганда
  AC130 Ganship
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 16:19
    Война уже идет больше 3х недель. Единственное, что может сейчас остановить Трампа - это закон, по которому продолжение любой войны больше 2х месяцев должно быть одобрено конгрессом.
    А Ирану пока что остается то "почти утопил авианосец", то "2 ракеты почти долетели", то "F35 почти сбит"