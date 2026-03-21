Журналист: Трамп требует деньги со стран Персидского залива за войну с Ираном
Масштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке в очередной раз доказывает давно известный тезис, что быть врагом США опасно, но вот числиться «другом» Америки — это уже может быть смертельно. Так и происходит.
В результате ответных действий Ирана на американо-израильскую агрессию более всего достается странам Персидского залива, которые в свое время поддались увещеваниям Вашингтона о защите и позволили развернуть на своих территориях военные базы, а сейчас уже не в силах сопротивляться тому, что ВС США используют их для атак по ИРИ. Обеспечить ту самую обещанную защиту Штаты не могут, да и не стремятся к этому.
Но этим коварство американцев не заканчивается. Похоже, 47-й президент США со свойственной ему бизнес-хваткой решил еще и подзаработать на проблемах своих ближневосточных вроде как союзников. Администрация Трампа оказывает беспрецедентное давление на Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом в эфире арабского филиала британской телекомпании рассказал оманский журналист Салем бен Хамад аль-Джахури, добавив, что Белый дом ставит ультиматумы ближневосточным лидерам.
По словам арабского журналиста, президент США выставил своего рода прайс-лист странам ССАГПЗ на предмет того, чего они больше всего хотят от Вашингтона — быстрейшего завершения войны или ее продолжения до полной победы над Исламской Республикой. Дороже всего обойдется продолжение военных действий. Такое развитие событий якобы оценивается Белым домом в пять триллионов долларов.
В том случае, если Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива решит, что продолжать войну с Ираном не стоит, то заплатить за выход США из конфликта и вывод американских войск из региона требуется в два раза меньше. По словам оманского журналиста, в этом случае государства, входящие в ССАГПЗ, должны будут скинуться и заплатить Штатам «всего» 2,5 триллиона долларов. Это финансовое давление не имеет аналогов в истории отношений США с арабским миром, подчеркнул аль-Джахури.
Информация о существовании такого ультиматума от администрации Трампа официально не подтверждена ни Вашингтоном, ни представителями ССАГПЗ. Однако, зная страсть американского президента ко всякого рода сделкам и стремлению заработать вообще на всем, не исключено, что такие условия, действительно, Белым домом были выдвинуты.
Если все это правда, то арабским монархам явно выгоднее заплатить за деэскалацию. Иран им не угрожает, даже наоборот. В этом плане Израиль — главная дестабилизирующая сила в регионе. Будет разблокирован Ормузский пролив, можно заняться восстановлением разрушенного, снова зарабатывать на экспорте и туризме. Кроме того, выплата 5 трлн долларов не гарантирует поражения ИРИ. Да и Трамп в любой момент, получив деньги, может развести руками и заявить, что всё, мы уходим, дальше вы сами, как получится.
В состав ССАГПЗ входят шесть государств: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Не является членом ССАГПЗ Ирак. Также к участию в организации приглашены Иордания и Марокко. У ССАГПЗ есть свои объединенные вооруженные силы со штаб-квартирой в Эр-Рияде.
