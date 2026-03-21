Иранские удары вынуждают ЦАХАЛ отказываться от переброски войск самолётами
Израильские военные предпринимают беспрецедентные меры по защите своей территории для защиты от внешних атак. Несмотря на это, Вооруженные силы Ирана и подразделения КСИР успешно атакуют военные и другие объекты на территории Израиля и оккупированных им землях.
Так сказано в очередном заявлении пресс-службы иранской армии.
В релизе говорится:
Сегодня на рассвете беспилотники, принадлежащие армии Исламской Республики Иран, нанесли удары по военной инфраструктуре сионистского режима на оккупированных территориях, топливным бакам и местам заправки самолетов для вражеских истребителей в аэропорту Бен-Гурион.
Армия Ирана отмечает, что все эти атаки привели к проблемам в заправке израильской авиации, в функционировании аэродромов, авиадоставке военных грузов. Зачастую иранские удары вынуждают ЦАХАЛ отказываться от переброски войск и техники самолетами. Израильской армии приходится все чаще пользоваться для этих целей железнодорожным транспортом, тем самым подвергая опасности гражданское население своей страны.
Сегодня утром поступали сообщения о ракетных обстрелах центральных районов Израиля со стороны Ирана. В ряде городов, включая Тель-Авив, объявлялась воздушная тревога и звучали сирены.
Сейчас иранские военные регулярно атакуют Израиль и ряд других ближневосточных государств. За это их подвергают острой критике, особенно со стороны арабских стран Персидского залива.
