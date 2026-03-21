Иранские удары вынуждают ЦАХАЛ отказываться от переброски войск самолётами

Израильские военные предпринимают беспрецедентные меры по защите своей территории для защиты от внешних атак. Несмотря на это, Вооруженные силы Ирана и подразделения КСИР успешно атакуют военные и другие объекты на территории Израиля и оккупированных им землях.



Так сказано в очередном заявлении пресс-службы иранской армии.

В релизе говорится:

Сегодня на рассвете беспилотники, принадлежащие армии Исламской Республики Иран, нанесли удары по военной инфраструктуре сионистского режима на оккупированных территориях, топливным бакам и местам заправки самолетов для вражеских истребителей в аэропорту Бен-Гурион.

Армия Ирана отмечает, что все эти атаки привели к проблемам в заправке израильской авиации, в функционировании аэродромов, авиадоставке военных грузов. Зачастую иранские удары вынуждают ЦАХАЛ отказываться от переброски войск и техники самолетами. Израильской армии приходится все чаще пользоваться для этих целей железнодорожным транспортом, тем самым подвергая опасности гражданское население своей страны.

Сегодня утром поступали сообщения о ракетных обстрелах центральных районов Израиля со стороны Ирана. В ряде городов, включая Тель-Авив, объявлялась воздушная тревога и звучали сирены.

Сейчас иранские военные регулярно атакуют Израиль и ряд других ближневосточных государств. За это их подвергают острой критике, особенно со стороны арабских стран Персидского залива.
  1. Висенте Звание
    Сегодня, 15:07
    ВМС Ирана сопроводили индийский танкер с СПГ через Ормузский пролив по заранее согласованному маршруту.Тегеран пытается установить систему контроля за движением судов через пролив, обеспечивая безопасный проход для дружественных судов, в то время как другие будут опасаться нападения.Bloomberg
    1. Shurik70 Звание
      Сегодня, 15:36
      Будет забавно, если этот танкер задержат американцы
      1. topol717 Звание
        Сегодня, 16:00
        Тоже заходят мзду взять за проход? Индия уже оплачивает проход Ирану, платить матрасам они будут тарифами за импорт.
  2. 78bor1973 Звание
    Сегодня, 15:08
    Да пешком оно теперь завсегда лучше . laughing
    1. Mouse Звание
      Сегодня, 15:50
      По дну..... wink .................
  3. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 15:11
    Каков наглец. laughing

    Президент США Дональд Трамп обратился к странам Персидского залива с двойным предложением. Они могут заплатить триллионы долларов за продолжение конфликта с Ираном или его прекращение, приводит его слова издание Nabd со ссылкой на журналиста Салема Аль-Джахури.

    Если арабские страны хотят, чтобы война продолжалась, им нужно выплатить Соединенным Штатам пять триллионов долларов, указал Трамп. За окончание конфликта он предложил более низкую цену — 2,5 триллиона долларов.

    https://nabd.com/s/169840758-de4265/صحفي-عماني-ترامب-طلب-من-دول-الخليج-5-تريليونات-دولار-لاستمرار-الحرب-على-إيران-أو-2.5-تريليون-لإي
    1. ROSS 42 Звание
      Сегодня, 15:20
      Цитата: alexboguslavski
      Если арабские страны хотят, чтобы война продолжалась, им нужно выплатить Соединенным Штатам пять триллионов долларов, указал Трамп. За окончание конфликта он предложил более низкую цену — 2,5 триллиона долларов.

      Предполагаю, что за 5 трлн. долларов Иран начистит рыло и США и Израилю...
      1. topol717 Звание
        Сегодня, 16:03
        Цитата: ROSS 42
        Предполагаю, что за 5 трлн. долларов Иран начистит рыло и США и Израилю...
        И только Российский Президент не считает деньги, подумаешь 300 ярдов Евро в Бельгии, 100 в США. Мелочь какая.
  4. Livonetc Звание
    Сегодня, 15:12
    "особенно со стороны арабских стран ".
    Им поделом и в хвост и в гриву и за воротник.
    Проституция вещь такая.
  5. Сергей Викторович Королев Звание
    Сегодня, 15:26
    Сорок лет ходили и дальше по пустыни .пешком и с воплями!
  6. 5.11 Звание
    Сегодня, 16:02
    Да ладно . Пятница же вчера была. Если правда - то надо в гранит laughing
  7. кокосов тима Звание
    Сегодня, 16:05
    Системы ПВО иранского Корпуса стражей исламской революции сбили израильский военный самолет F-16 в небе над центральным Ираном, следует из заявления пресс-службы КСИР.
  8. 5.11 Звание
    Сегодня, 16:10
    За 5кккк зелёных , туда ещё подтянется старший брат боксёр с севера .
    А ,а если такие деньги предложить сионистом , то они запросто сами похоронят Израиль как государство .