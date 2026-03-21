Заявления Трампа о «прогрессе» не означают скорого завершения войны с Ираном

Американская пресса отмечает, что недавние оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа о возможном сворачивании боевых действий на Ближнем Востоке не означают скорого завершения конфликта с Ираном.Как сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме, американские чиновники убеждены, что заявления Трампа остаются не более чем словами. Тем временем американские военные практически непрерывно продолжают наносить удары по объектам в Иране. В Пентагоне рассчитывают, что ближневосточный кризис продлится еще не менее нескольких недель. Таким образом, вероятнее всего, своими бравурными заявлениями Трамп лишь хотел подчеркнуть, что операция на Ближнем Востоке якобы идет полностью по плану, а не сигнализировать о ее скором завершении.Учитывая, что кризис вокруг Ормузского пролива усложняет ситуацию, Трамп не может завершить войну на своих условиях, пока Иран сохраняет контроль над нефтяными потоками в Персидском заливе. При этом возможные попытки силовым путем разблокировать пролив могут привести к эскалации и поставить под еще больший удар американские силы в регионе.По данным источников, в настоящее время Трамп испытывает двойственные чувства: с одной стороны, он разочарован тем, что пролив остается закрытым, с другой — в немалой степени доволен результатами ударов по Ирану. При этом, по словам советников, несмотря на откровенную непопулярность конфликта в целом, президент США по-прежнему в немалой степени рассчитывает не утратить поддержку среди своих сторонников.

