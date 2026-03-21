В результате атак дронов ВС РФ весь Чернигов и часть области остались без света
Фронт в последнее время пребывает почти в статичном состоянии, связано это с весенней распутицей. Хотя главком ВСУ Сырский, посетивший южное направление, сообщает о значительной активизации и массовом прощупывании обороны нашими войсками. Как это часто бывает на войне, затишье может установиться перед «бурей».
Не прекращаются взаимные атаки с применением средств дальнего поражения. Сегодня ночью силы ПВО ВС РФ сбили 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 15 регионами России. Были попытки атаковать Московскую область. Массированный налет был на Ростовскую область, где наши зенитчики за ночь сбили около 90 вражеских БПЛА.
Что касается встречных атак нашей беспилотной авиации, то в сегодняшнем отчете Воздушных сил Украины поставлен своего рода рекорд по перехвату БПЛА. Возглавляемая Юрием Игнатом пресс-служба ВС ВСУ утверждает, что сбито и подавлено 148 беспилотников из 154 БПЛА. Получается, около 96% средств поражения ВС РФ не достигли цели.
Однако данные не только российских, но и украинских пабликов как-то расходятся с феноменальным успехом ПВО противника, заявленным в отчете ВС ВСУ.
В частности, в результате недавних атак беспилотников ВС РФ полностью остался без света город Чернигов и большое количество потребителей в области. Об этом сообщает пресс-служба городского совета областного центра, соответствующее подтверждение и от «Черниговоблэнерго».
В свою очередь, «Украинские железные дороги» уведомляют, что из-за проблем с электропитанием отменены, задерживаются и изменены маршруты десяти пассажирских железнодорожных рейсов, проходящих через Черниговскую область. Значит, грузовые составы тоже испытывают проблемы с передвижением.
По данным российских источников, подтверждено поражение узла распределения 110 кВ на территории ТЭЦ в оккупированном Краматорске в ДНР. Несмотря на попытки информационного отрицания факта удара и распространение версии о «техническом инциденте при демонтаже оборудования», практически доказано, что Краматорская ТЭЦ серьезно разрушена в результате удара БПЛА вчера вечером.
В широком контексте, повреждение этого энергообъекта существенно повлияло на энергосистемы в узле Краматорск — Дружковка — Славянск. Подобные объекты традиционно используются не только для гражданского энергоснабжения, но и для обеспечения функционирования ремонтных баз, узлов связи, железнодорожной логистики и объектов военного назначения, размещенных в городской и промышленной застройке. Польза для наших бойцов в грядущем освобождении данных населенных пунктов.
Коротко по другим прилетом на вражеской территории шести из прорвавшихся сквозь заслон сил ПВО ВСУ российских ударных дронов, как утверждает ведомство Игната.
Васильевка Днепропетровской области. Беспилотники успешно поразили место временного хранения имущества группы связи штаба и взвода связи подразделения 122 БТрО противника. Объект представлял собой развернутый узел связи и хранения оборудования управления. В результате прилетов узел связи временно выведен из эксплуатации, что влияет на координацию подразделений.
В Нежине Черниговской области уже под утро дроны-камикадзе ударили по территории подстанции 330/110/35/10 кВ «Нежинская» — ключевого элемента магистральной энергосистемы региона. О результатах этой атаки написано выше. Даже без разрушения силовых автотрансформаторов, воздействие на уровень 330 кВ создаёт долгосрочные риски нестабильности энергоснабжения в регионе.
Сумская область, район города Тростянец. В начале суток чудесным образом «клонировавшиеся» из числа не сбитых БПЛА нанесли удары по территории тепловозного депо станции «Тростянец-Смородино», являющегося ключевым элементом обслуживания тягового подвижного состава, задействованного в военных перевозках. В результате взрывов и пожара поврежден цех технического обслуживания № 2 с находящимся в нем оборудованием. Повреждена железнодорожная колея на территории депо, что ограничило маневровые операции.
В самих Сумах сообщается о взрывах со стороны завода «Сумыхимпром», предварительно, на заводе производились взрывчатые вещества для снарядов и кассетной начинки ракет. Но детонации не было. В южном пригороде после прилетов к месту выехало несколько скорых. Предварительно, удары нанесены по тренировочной базе в Нижней Сыроватке, на пейнтбольном полигоне.
Николаевская область — прилетало около Очакова и около Снигиревки, подробностей нет. В Николаевском районе прилет по подстанции в районе Лупарево, в районе света нет. В Белгород-Днестровском районе Одесской области атаковано, предположительно, место дислокации румынских инструкторов или неких рабочих. Было много карет скорой помощи.
Это не все о результатах атак ВС РФ за минувшие сутки. Но уже как-то намного больше, чем шесть уцелевших беспилотников, даже с обломками, как заявлено в отчете ВС ВСУ.
И в завершение, любопытное видео, как раз об украинских зенитчиках. Показаны кадры ночной атаки «Герани», которая успешно поразила мобильную огневую группу (МОГ) в районе н.п. Апостолово Днепропетровской области. В задачи МОГ как раз входит перехват малоразмерных и низкоскоростных воздушных целей, то бишь беспилотников. Без комментариев, специально для Юрия Игната.
Намедни он высказался за отправку на Ближний Восток украинских инструкторов, которые быстро научат арабских и американских зенитчиков эффективно сбивать иранские дроны, в том числе с использованием МОГ. В отчетах — научат, безусловно, будет и более 100%.
Информация