Правительство Венгрии: атака Киева на «Турецкий поток» будет нападением на НАТО

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш предупредил, что любая попытка Украины атаковать газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ поставляется в Европу, будет расценена как нападение на страну НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями.

Отвечая на вопросы участников международной Конференции консервативных политических действий (CPAC), Гуйяш отметил, что, учитывая стремление Киева нанести ущерб энергобезопасности Венгрии и Словакии, от украинской стороны можно ожидать чего угодно, даже самых необдуманных действий.



При этом глава канцелярии Орбана подчеркнул, что не следует питать иллюзий относительно Украины — режим Зеленского готов в любой момент применить военные или террористические средства, чтобы поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы, нанеся при этом ущерб России.

Ранее Орбан заявил, что он намеревается обратиться к международному сообществу и обратить внимание на то, что стремление Украины каким-либо образом нарушить работу «Турецкого потока» является самым настоящим государственным терроризмом. Орбан напомнил, что Украина является государством, неоднократно использовавшим террористические методы, и к этому следует относиться крайне серьезно. Кроме того, в отличие от некоторых других членов Евросоюза, Венгрия считает взрыв «Северного потока» террористическим актом, совершенным при участии Украины.
  1. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 17:25
    Если Киев управляется из Лондона то это будет не нападением на Нато Украины , а очевидно тех кто ей управляет.С этими европейцами не соскучишься
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Висенте
      это будет не нападением на Нато Украины

      Естественно, невозможно представить ситуацию - НАТО против Украины. Желание венгров унять беспредельщика Зе понятно, однако, кроме как погрозить хулигану пальчиком, ничего конкретного со стороны НАТО предпринято не будет.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        -2
        Сегодня, 17:59
        Венгрии стоит подумать о выходе из ЕС, они идеологически этим вассалам не подходят
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 18:17
          Цитата: Висенте
          Венгрии стоит подумать о выходе из ЕС, они идеологически этим вассалам не подходят

          Подумать можно, а как осуществить? Слишком сильно Венгрия экономически связана с соседями, а они все в ЕС, кроме Сербии, да и та кандидат на очереди.
          1. Висенте Звание
            Висенте
            0
            Сегодня, 18:26
            да, 404-я ведь не сама по себе перекрыла им Дружбу, они явно выполняют заказ своих содержателей с целью устранить связи Венгрия, Словакия-Россия, но Турецкий поток пока работает
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 17:29
  3. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +1
    Сегодня, 17:29
    … любая попытка Украины атаковать газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ поставляется в Европу, будет расценена как нападение на страну НАТО…
    Попытка и успешный подрыв газопроводов «Северный поток» нападением не является? Так же и с «Турецким потоком» будет: никакое не нападение - так, вынужденная мера, Путин заставил…
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 17:54
      Подрыв "Северных потоков" Германия не осудила,стал-быть не было нападения на страну НАТО. Почувствуйте разницу!
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 17:41
    Не сомневаюсь, что венгры очень не хотят жить в условиях дефицита топлива и энергии. Но толку от их заявлений маловато. Если венгры и словаки по настоящему возмущены действиями клоуна, им следует просто объявить украине войну. А так - болтают много, а толку нет.
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Дед-дилетант
      сли венгры и словаки по настоящему возмущены действиями клоуна, им следует просто объявить украине войну.

      Ну зачем сразу войну, хотя бы санкции какие то ввести.
      1. Карельский Звание
        Карельский
        0
        Сегодня, 17:55
        Ну ,как бы,анонсировали,прекращение подачи электроэнергии,с мая.
      2. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 18:03
        Ну зачем сразу войну, хотя бы санкции какие то ввести.

        От санкций толку не много. Клоун напрямую вредит и венграм, и словакам. И никакие переговоры не помогают. Значит - надо давить. Как давить, если ЕС за нацистов? Только начав боевые действия.
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 18:24
      Цитата: Дед-дилетант
      Но толку от их заявлений маловато.

      Вообще-то они блокировали кредит на 90 млрд. Так что я бы не сказал, что мало толку
      Цитата: Дед-дилетант
      Если венгры и словаки по настоящему возмущены действиями клоуна, им следует просто объявить украине войну.

      Целью любой войны является мир, который будет лучше довоенного для страны, начавшей войну. Как Вы это себе представляете по отношению к Венгрии?
  5. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +1
    Сегодня, 17:45
    любая попытка Украины атаковать газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ поставляется в Европу, будет расценена как нападение на страну НАТО
    Пока ЕС руководят люди для которых интересы стран ЕС малоинтересны и которые из конъюнктурных соображений проводят политику,прежде всего, ослабления РФ, да и собственно большинством стран ЕС руководят такие же, подобные заявления мало отличаются от пустых угроз.
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 18:24
    Всё пустое. Нападение на Северный поток страны НАТО проглотили.
    1. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 18:53
      Главарь НАТО напал на "Северный поток" и повредил его. Кто ж его осудит? request
  7. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 18:39
    Не будет, теракт на северном потоке никого в НАТО не взволновал.
  8. Комментарий был удален.