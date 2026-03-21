КСИР: ПВО Ирана сбила над страной уже третий истребитель противника

ПВО Ирана сбила над страной уже третий истребитель противника. Это произошло в центральной части Исламской Республики.



Такое сообщение сделала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В нем сказано:

Третий истребитель вражеского сионистского режима типа F-16 был поражен в 3.45 утра в центральной части системами современной противовоздушной обороны Космических сил Корпуса стражей исламской революции.

К настоящему моменту силы ПВО Ирана перехватили и уничтожили примерно 200 воздушных целей противника. Среди них – дроны, крылатые ракеты, самолеты-заправщики и истребители. Тот факт, что этого удалось добиться лишь за первые три недели боевых действий, говорит о совершенствовании и усилении иранских противовоздушных возможностей, а также об укреплении обороноспособности Ирана в целом.

Двумя днями ранее сообщалось о поражении расчетом иранской ПВО американского истребителя F-35. Самолет не уничтожили, но, согласно данным КСИР, он был очень серьезно поврежден. А неделю назад иранцы сбили воздушный танкер КС-135, принадлежавший Военно-воздушным силам Соединенных Штатов. Он разбился, никто из членов экипажа не выжил.

В самые первые дни с начала конфликта ПВО Иран сбили истребитель F-15. Пилот успел катапультироваться и упал на иранской территории. Его поймали местные жители, перед которыми американский летчик встал на колени.

А президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает скорое прекращение военной операции против Ирана.
  1. Висенте Звание
    Висенте
    +11
    Сегодня, 17:41
    Airgas, крупнейший дистрибьютор чистых гелиевых продуктов в США (22% доли рынка), объявил форс-мажор и прекращает поставки клиентам из-за разрушений в Катаре. Стоимость поврежденных объектов по сжижению газа составляет примерно 26 млрд долл.
    Нет возможности "вернуть все в прежнее состояние" — поставки будут значительно сокращены "на многие годы", сообщает GasWorld
    1. eon eon Звание
      eon eon
      +10
      Сегодня, 17:44
      черпайте полной ложкой, людоеды!
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +2
        Сегодня, 17:45
        они скоро перейдут уже на вёдра, и это правильно
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +4
      Сегодня, 17:50
      Любая война рушит связи и поставки которые не сразу, а со временем могут вылиться в большие последствия и довольно трудно предугадать (логически вычислит) как всё повернётся. Кризис нарастает, цены вырастают и начнётся новый мировой хаос (НМХ) постепенно переходящий в новый мировой порядок (НМП).
      1. Serg Koma Звание
        Serg Koma
        0
        Сегодня, 18:55
        Цитата: Irokez
        цены вырастают

        Лично меня больше волнует:
        Об ускорении цен на бензин на АЗС Москвы на прошлой неделе говорят опубликованные 16 марта данные Московской топливной ассоциации. По информации МТА, за неделю стоимость литра автомобильного топлива повысилась на 21 копейку. Средневзвешенная цена Аи-92 достигла 63,37 рубля, Аи-95 — 69,88. Повышение произошло в сетях АЗС всех представленных в столичном регионе крупных нефтяных компаний.

        «Догоним и перегоним США» wassat
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 17:47
    Кто там из операторов ПВО у Иранцев сидит. Уж не славяне ли с азиатами?
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 18:14
      Кто в Иране не знаю, но у арабов немцы 🤣
    2. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 18:14
      Персы сами народ дюже грамотный и талантливый.
    3. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      -1
      Сегодня, 18:22
      Ну азиаты точно отпадают. Они только торговать и ждать умеют. Северокорейцы не в счет.
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 17:47
    Молодчики, так держать. Фы 16 чей был, амеров или еврейцев? Я из статьи недопонял.
    1. Висенте Звание
      Висенте
      0
      Сегодня, 17:53
      КСИР сообщил что израильский
  4. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +1
    Сегодня, 17:56
    Третий истребитель вражеского сионистского режима типа F-16 был поражен в 3.45 утра в центральной части
    А пилот где?
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      -1
      Сегодня, 18:04
      Цитата: Алексей Зоммер
      Третий истребитель вражеского сионистского режима типа F-16 был поражен в 3.45 утра в центральной части
      А пилот где?

      Иранцы сообщили, что самолёт поражён. Это не означает что был уничтожен, однако и не означает что вернулся на аэродром базирования. Вполне могли его повредить и он ушёл в сторону израилевки, а вот долетел или нет- иранцы не сообщали. Может быть ещё сами выясняют обстоятельства. Видимо надо ещё подождать, а то может и пилота покажут позже
    2. Пленник Звание
      Пленник
      -1
      Сегодня, 18:14
      Рифма таки просится, но неЗ-я-я-я-я-я. winked
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 18:11
    К настоящему моменту силы ПВО Ирана перехватили и уничтожили примерно 200 воздушных целей противника. Среди них – дроны, крылатые ракеты, самолеты-заправщики и истребители. Тот факт, что этого удалось добиться лишь за первые три недели боевых действий

    Говорит о полном провале ПВО Ирана. Но мы продолжаем желать им успехов, и радуемся их боевым победам
    1. hohol95 Звание
      hohol95
      +1
      Сегодня, 18:32
      ПВО Ирана не такая уж и сверхсильная структура.
      Была, есть и будет.
      Мы не знаем всей структуры, наличных сил и техники.
      А главное возможностей боевых расчётов и самой техники.
      Наша собственная ПВО та ещё "тёмная лошадка"... "с тачанками и пулемётами"...
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 18:46
        Цитата: hohol95
        Наша собственная ПВО та ещё "тёмная лошадка"... "с тачанками и пулемётами"...

        Ну вот не соглашуся - наша-то вполне хорошо себя проявляет, за что ей спасибо огромное. Да, кое-что пропускает, ну так не боги же они, право слово.
    2. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 18:38
      Цитата: Андрей из Челябинска
      К настоящему моменту силы ПВО Ирана перехватили и уничтожили примерно 200 воздушных целей противника. Среди них – дроны, крылатые ракеты, самолеты-заправщики и истребители. Тот факт, что этого удалось добиться лишь за первые три недели боевых действий

      Говорит о полном провале ПВО Ирана. Но мы продолжаем желать им успехов, и радуемся их боевым победам

      Ну, где то так. На самом деле, нормальной эшелонированной системы ПВО у них создано небыло- это большая работа,которая может и была начата, но не завершена. Хотя и данных о уничтожении комплексов ПВО ничтожно мало. Возможно это сообщение лишь первая ласточка- ПВО Ирана особо себя не проявляла пока евреи с пиндocами наносили удары из зон вне досягаемости ПВО, но это дорогие и штучные ракеты, они имеют свойство заканчиваться и авиация перейдёт на работу чугунием( что скорее всего и было в случае с этим фу16), и вот тут засадная тактика ПВО начнёт работать.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:20
    Американцы гордятся своими достижениями в сфере ВВС и это понятно... техника у них, дорого и весьма эффективно, возможностей побольше чем у большинства остальных...
    Но не все коту масленица, найдётся эффективное противодействие и против этого.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:28
      Дополнительно... все знали, понимали, что полосатики изначально сильнее, техника новее, более продвинутая, но... лёгкой прогулки у них не получилось, а дальше... посмотрим, чем замута закончится. soldier
  7. Ivan F Звание
    Ivan F
    +1
    Сегодня, 18:25
    "истребитель противника" " в центральной части Исламской Республики." - это всё, что нужно знать о состоянии ПВО Ирана. Кстати хорошее подтверждение того, что "шапками и чепчиками" как ты их не швыряй, объекты не прикрыть.
  8. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    0
    Сегодня, 18:28
    Трамп, мы выиграли, флота у них нет, авиации нет, ПВО нет. И тут на тебе по наглой рыжей морде.))