КСИР: ПВО Ирана сбила над страной уже третий истребитель противника
ПВО Ирана сбила над страной уже третий истребитель противника. Это произошло в центральной части Исламской Республики.
Такое сообщение сделала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В нем сказано:
К настоящему моменту силы ПВО Ирана перехватили и уничтожили примерно 200 воздушных целей противника. Среди них – дроны, крылатые ракеты, самолеты-заправщики и истребители. Тот факт, что этого удалось добиться лишь за первые три недели боевых действий, говорит о совершенствовании и усилении иранских противовоздушных возможностей, а также об укреплении обороноспособности Ирана в целом.
Двумя днями ранее сообщалось о поражении расчетом иранской ПВО американского истребителя F-35. Самолет не уничтожили, но, согласно данным КСИР, он был очень серьезно поврежден. А неделю назад иранцы сбили воздушный танкер КС-135, принадлежавший Военно-воздушным силам Соединенных Штатов. Он разбился, никто из членов экипажа не выжил.
В самые первые дни с начала конфликта ПВО Иран сбили истребитель F-15. Пилот успел катапультироваться и упал на иранской территории. Его поймали местные жители, перед которыми американский летчик встал на колени.
А президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает скорое прекращение военной операции против Ирана.
