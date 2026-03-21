Это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо – интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что когда американская сторона предлагает Москве помочь с урегулированием украинского кризиса, Вашингтон предлагает пойти на определенные уступки, при этом обещая, что после этого откроются значительные экономические перспективы. Однако, несмотря на достигнутые в результате встречи глав государств на Аляске договоренности, США по-прежнему стремятся вытеснить Россию со всех мировых энергетических рынков.Лавров констатирует, что при этом американцы пытаются в рамках потенциальных совместных проектов расширить свое влияние в том числе на российскую территорию, предлагая расширить сотрудничество между странами. Однако в настоящее время Москва не видит стремления США уважать интересы России и осуществлять взаимовыгодные проекты.Лавров:Ранее Лавров подчеркивал, что, вопреки пресловутому «духу Анкориджа», США не смогли принудить Киев к конструктивным переговорам, и Россия будет достигать цели СВО военным путем. Глава МИД РФ напомнил, что европейцы безусловно рассчитывают сохранить нацистский режим в Киеве, чтобы продолжить враждебную России деятельность, какая бы территория в итоге ни осталась у Украины.