Лавров: В Москве пока не видят стремления США уважать интересы России

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что когда американская сторона предлагает Москве помочь с урегулированием украинского кризиса, Вашингтон предлагает пойти на определенные уступки, при этом обещая, что после этого откроются значительные экономические перспективы. Однако, несмотря на достигнутые в результате встречи глав государств на Аляске договоренности, США по-прежнему стремятся вытеснить Россию со всех мировых энергетических рынков.

Лавров констатирует, что при этом американцы пытаются в рамках потенциальных совместных проектов расширить свое влияние в том числе на российскую территорию, предлагая расширить сотрудничество между странами. Однако в настоящее время Москва не видит стремления США уважать интересы России и осуществлять взаимовыгодные проекты.



Это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо – интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями.


Ранее Лавров подчеркивал, что, вопреки пресловутому «духу Анкориджа», США не смогли принудить Киев к конструктивным переговорам, и Россия будет достигать цели СВО военным путем. Глава МИД РФ напомнил, что европейцы безусловно рассчитывают сохранить нацистский режим в Киеве, чтобы продолжить враждебную России деятельность, какая бы территория в итоге ни осталась у Украины.
    Ivan F
    +4
    Сегодня, 18:14
    Штаты уважают только силу. Всякие "разные" договорённости им тоже нравятся, но уважения это у них не вызывает, если это не подтверждено силой. Так что странно требовать уважения за линии, озабоченности и предупреждения.
      Пленник
      +3
      Сегодня, 18:18
      Штаты ничего и никого не уважают. Они завидуют богатству и боятся силы. Это у них в крови.
        Ivan F
        0
        Сегодня, 18:33
        "боятся силы." - боятся, значит уважают эту самую силу. Иначе не боялись бы её. Именно об этом я и сказал.
    мазута
    +4
    Сегодня, 18:15
    И не увидите подобных стремлений.Вот Иран уважать будут,пока "вам дух Анкориджа и сладок и приятен"
      mitrich
      +4
      Сегодня, 18:41
      Да позорники... Только и смотрят в рот сюзерену, что брякнет, как в лужу п...нет вочередной раз, рыжый невменяшка. Или пытаются уловить зловоние Анкориджа, которое для них как манна небесная.
      Опустили себя, а заодно и всю страну ниже плинтуса, всем уже плевать на блеяние за за Стены
      Вот иранцы- мужики, есть мужской аксессуар между ног.
    Sergey39
    +7
    Сегодня, 18:15
    А, что Мы ждали от них. Уважение наших интересов. Нет! Для них Америка превыше всего, когда дойдет до Наших руководителей. Грабли, погнулись и черенок не раз ломался, но Мы с упрямством и мозахисткими наклонностями, лупим по этим граблям. Наши враги уважают, только силу, а все остальное проявление слабости. «Ковбойские» замашки- вечны.
    Андрей из Челябинска
    +4
    Сегодня, 18:16
    Которые потом по ряду объективнейших причин не откроются. Плавали, знаем

    Которые потом по ряду объективнейших причин не откроются. Плавали, знаем
    Bookinist69
    +1
    Сегодня, 18:17
    Переговоры ради переговоров... Я понимаю что нужно продолжать эти танцы с бубном перед "партнерами", ау дипломаты, все население России ждет результатов на "земле". Наши войска закатают украинцев в бетон и тогда вы дипломаты начните говорить о завершении СВО, а не бубнить что нас опять обманули...
    Висенте
    +6
    Сегодня, 18:17
    Никто никогда не увидит никакого уважения пока не начнут наносить удары непосредственно по их территории. Персы показали всему миру что бить агрессора можно.Нужно поддержать их в этом, хотя бы тем что начать с непосредственных союзников янки по серъёзному.А повод даже искать не надо...
      mitrich
      -1
      Сегодня, 18:46
      Да "наши" бонзы, во главе с Царём, на фоне решительных действий иранцев, выглядят как ботаны очковые.
      Иран, обладая меньшими людскими ресурсами, финансами, вооруженными силами, воюет изо всех сил.
      А не это позорное: СВО, мы ещё не начинали, дух Анкориджа...
        Висенте
        0
        Сегодня, 18:51
        у каждого свой театр боевых действий, а враг у нас один, пока что Иран и мы прекрасно дополняем друг друга, а это очень хороший задел на будущее...персы просто показали что король военно по сути голый...но война не ограничится 2-3 месяцами...а потенциал блока Нато велик
    Glock-17
    +5
    Сегодня, 18:18
    Лавров похоже все еще живет понятиями времен СССР. Он даже майку с такой надписью носил в Анкоридже. Пора уже очнуться и принять новые реалии.
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 18:25
      Так во времена СССР эти реалии понимались гораздо правильнее. На веру никто и ничего не принимал.
      Добрый злыдень
      +3
      Сегодня, 18:31
      Как же так?!!! Вот никогда такого не было, и вот опять! Нет, надо будет еще с ними переговоры провести, может, еще чего-нить пообещают!
    ЯсеньПосейдонов
    +3
    Сегодня, 18:20
    Ясен пень. Они никогда ничьи интересы не уважали, кроме своих. Достаточно вспомнить про планы уничтожения СССР после второй мировой: "Пинчер", "Чариотир" и "Дроп-шот". На сегодня намеряния также не изменились, а способы видоизменились. Вот тебе и "партнеры" мать их......
    Pavel57
    0
    Сегодня, 18:21
    Была надежда, что ради достижения своих интересов Штаты начнут уважать наши интересы. Но не склалось.
    alexoff
    +3
    Сегодня, 18:21
    А в США работает телега? А там есть дурачки, которых можно развести на деньги, а потом потребовать за их возврат что-то сделать? Ну раз эта администрация не считается с нашими интересами то может другая начнет считаться? Не попробуешь - не узнаешь ведь
    antikilller55
    +3
    Сегодня, 18:26
    Уважать будут Иран и без разницы, чем закончится персидская война. Потому, что не смотря на серьезные потери Иран не спасовал и по соплям обидчикам навешал, в договорняки и сделки не повёлся. За что уважать персонажей которых как школьников в двадцатый раз "разводят" на обещаниях, Анкориджах, зерновых сделках, новогодних-энергетических перемириях и т.д.
    silberwolf88
    -3
    Сегодня, 18:30
    Лавров знаковая фигура которая вернула уважение к российской дипломатии … это уже человек-легенда … его интервью слушаю с удовольствием
    Иван Иванов_36
    +1
    Сегодня, 18:31
    Беда-беда. Огорчение. Кто бы мог подумать.
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:32
    Цитата: alexoff
    А в США работает телега? А там есть дурачки, которых можно развести на деньги, а потом потребовать за их возврат что-то сделать? Ну раз эта администрация не считается с нашими интересами то может другая начнет считаться? Не попробуешь - не узнаешь ведь

    В штатах тоже есть телефонные мошенники - любимое занятие развести на инвестиции .Играют на жадности - тыбрят 15 - 20 млрд $ в год.США не исключение.
    uralex
    +1
    Сегодня, 18:33
    Опять чуть не обманулись! Ладно нынче хоть на перемирие не повелись.
    Опять чуть не обманулись! Ладно нынче хоть на перемирие не повелись.
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:34
    США так то вообще никого не уважают.
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:36
    Ладно, констатируем... а что именно, позвольте спросить?
    tabex
    +1
    Сегодня, 18:37
    Добейтесь сначала, чтобы вас народ уважал.
    axren1
    +1
    Сегодня, 18:37
    А зачем уважать того кто сам себя не уважает...
    zloybond
    0
    Сегодня, 18:43
    Пока некоторые вихляют перед "гегемоном" вынюхивая "душок", матрасники поочереди "уважают" сторонников России. Ждем когда нас уважут?
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 18:44
    Лавров безусловно умный человек,отличный дипломат,но вот такое ляпнуть,как будто он только сегодня узнал про существование таких США,с такой внешней политикой.США с огромным трудом заставляют себя уважать даже Китай,а Россию с её легко стираемыми "красными линиями" за что уважать?
    nikvp
    0
    Сегодня, 18:46
    Выводы Лавров правильные делает. Но на основание этих выводов нужно и правильные действия осуществлять.
    Dzenn
    0
    Сегодня, 18:47
    Вот по стечению обстоятельств "либеральные договорнисты" Ирана выведены из строя, и вдруг нашлись политические силы в Иране, которые находят адекватные военные ответы,приструнили соседние страны так, что и не хотят дальше ссорится с Ираном, даже американцы отменили санкции. И о ужас! даже не предлагают американцам провести переговоры! Так может и нашим властям оглянуться вокруг, понять, мир поменялся, и если вы видите, что не справляетесь, ваши взгляды закостеневшая либеральная......, может не ждать, уступить дорогу более молодым и дерзким, тем более столько лет тяжкого труда " рабами на галерах".
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:54
    Всего 7 месяцев понадобилось МИД РФ что бы понять, что в Анкоридже Россию в очередной раз попытались "кинуть".
    А еще говорят что эстонцы тупы-ы-ы-ы-ы-е-е-е-е-е-е

    Всего 7 месяцев понадобилось МИД РФ что бы понять, что в Анкоридже Россию в очередной раз попытались "кинуть".
    А еще говорят что эстонцы тупы-ы-ы-ы-ы-е-е-е-е-е-е